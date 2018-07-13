DHA YURT BÜLTENİ 9

1 - Hasan Hüseyin Halisdemir: Şehit aileleri olarak idam istiyoruz GAZİANTEP'te 15 Temmuz Şehitleri Anma programına katılan şehit kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, şehit aileleri olarak idam istediklerini söyledi.

Şahinbey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri Anma programına, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehit Ömer Halis Demir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Şehit Seyit Ahmet Çakır ve Mehmet Demir'in aileleri ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgale gelen darbeci general Semih Terzi'yi vuran ve ardından şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, şehit ailelerinin idam istediğini söyledi. Baba Halisdemir, "Biz şehitlerimiz için bu hainlerin idam edilmesini istiyoruz. Bunlara 15- 20 sene ceza verilmiş, müebbet verilmiş, bunlar olmaz Biz idam istiyoruz. Eğer bu devlet bizim içimizi ferahlatmak istiyorsa bunların idam olması lazım. Bunlar bir gün ölecek fakat Türk milletinin karşında sehpaya çıkarılıp asılırsa daha iyi olur. Sayın Cumhurbaşkanımız gittiğinde, gelecek yeni insanlar olacak, belki de bunları geri bırakacaklar. O nedenle bütün şehit aileleri; vatanına, milletine sahip olmayan kişilerin idam edilmesini istiyoruz" dedi.

Şiir dinletisi ve sinevizyon gösterimi yapılan program şehit ailelerine Kuran-ı Kerim, Türk bayrağı ve çiçek verilmesinin ardından sona erdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Programa katılanlar

- Şiir okunması

- Hasan Hüseyin Halisdemir ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber: -Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) 220 MB ============== 2 - 15 Temmuz gazisi, o geceyi gözyaşları içinde anlattı Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından düzenlenen '15 Temmuz Destanı Paneli'ne katılan Gazi Sedat Elgun yaşadıklarını gözyaşı dökerek anlattı. Zaman zaman alkışlarla sözleri kesilen Gazi Elgun, "Allah'a şükürler olsun ki o gecede, bu millet, o hainlere fırsat vermedi" dedi. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, bazı kurum amirleri, akademisyenler ve üniversite personelinin katılımıyla '15 Temmuz Destanı Paneli' düzenlendi. Panelin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilen büyük zaferin 2'nci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Geçmişe baktığımızda maalesef ülkemizin darbelerle başının dertte olduğunu gördük. Mayıs 1960, Mart 1971, Eylül 1980, Şubat 1997 ve Nisan 2007 askeri müdahalelerin ardından ve son olarak 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimi ülkemizin demokrasisine sürülmüş birer kara lekedir. Demokrasiye ve dolayısıyla milletimize yapılan bu tür müdahaleler birer utanç vesikasıdır. Ancak tüm bunlar arasında en son 15 Temmuz darbe girişimi diğerlerinden farklıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kendi seçtiği lideri ile birlikte bir darbeye karşı yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle topyekûn 'dur' demiştir. Bu hain girişim bu yönüyle gerçekten çok farklıdır. 2016 yılının 15 Temmuz akşamı Türkiye bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Bu girişim milletimizin ve devletimizin el ele vermesi ile bertaraf edildi. Milletimiz kendisine, tarihine ve medeniyetine yakışanı yapmış, o gece darbecilerin en modern silahlarla saldırmalarına karşı aldırış etmeden bu hain girişimi engellemiştir" dedi.

15 Temmuz gecesi gazi olan Sedat Elgun'a plaket verilmesi ile devam eden programda duygusal anlar yaşandı. O gün yaşadıklarını anlatan Elgun, gözyaşlarına hakim olamadı. Zaman zaman alkışlarla sözleri kesilen Gazi Elgun, "Allah’a şükürler olsun ki o gecede, bu millet, o hainlere fırsat vermedi" dedi. Program Menduh Eren Camisi'nde şehitler için okunan mevlit ve dualarla sona erdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------- -Programa katılanlardan detaylar -Saygı duruşu - Temmuz Gazisinden detaylar -Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ın Temmzu Gazisi Sedat Elgun'a plaket vermesi - Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. D. Erdal Necip Yardım'ın konuşması -Panelistlerin konuşmaları - 15 Temmuz Gazisi Sedat Elgun'un olayı göz yaşları arasında anlatması -Katılanların alkışlamaları -Detay görüntüler ======================= 3 - FETÖ'nün havacı subay sorumluları Eskişehir'de yakalandı Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında sözleşmeli subayların sorumlusu olduğu ileri sürülen Yaşar T. ile örgütün Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı sorumlusu olduğu öne sürülen Ahmet E., Eskişehir'de yakalandı.

Eskişehir ve Ankara Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Yaşar T. ile Ahmet E., Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından iki eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Yaşar T.'nin, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında sözleşmeli subayların Türkiye sorumlularından, Ahmet E.'nin de örgütün, Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı sorumlusu olduğu öne sürüldü. Sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürülen Yaşar T. ile Ahmet E.'nin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda sahte kimlik kartları, cep telefonları, çok sayıda sim kart, bilgisayar ve bilgisayar ekipmanları, örgüt elebaşı Fetullah Gülen kitapları, bir miktar dolar ve Türk Lirası ele geçirildi. Görüntü dökümü: -Polis kemarasından şüphelilerin kaldıkları bir eve yapılan baskın sırasında çekilen görüntü, -Gözaltına alınan 2 kişinin ve ele geçirilenlenlerin fotoğrafları bulunuyor.) Haber-Kamera: ESKİŞEHİR/ DHA =============

4 - Kayıp Evrim'in annesi: Yavrumu kaçırdılar Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken, kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları sürdürülüyor. Evrim'in annesi Dilek Atış, "Sabah, akşam arıyoruz. Arama- tarama yapıldı; ama bulamadılar. Biz kaçırıldığından şüpheleniyoruz. Benim yavrumu kaçırdılar" dedi. Evrim'i arama çalışmalarının 3'üncü gününde, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra Eylül Yağlıkara'nın (8) cansız bedenini bulan kadavra köpeği 'Abrek' de kullanıldı. Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış, 10 Temmuz Salı günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Satı Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Satı Atış (1,5) ile oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Satı Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca komşulardan da yardım istenirken, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Küçük Evrim, ekipler tarafından 3 gündür aranmasına rağmen bulunamadı.

'KAÇIRILDIĞINDAN ŞÜPHELENİYORUZ'

Kayıp Evrim'in annesi Dilek Atış, kızını çok özlediğini belirterek, "Sizlerden yardım istiyorum. İnşallah kızım bulunsun başka bir şey istemiyorum. Yeter ki kızım bulunsun. Herkes arıyor. Görenler, duyanlar varsa haber versinler. Kızımı çok özledim. Sabah, akşam arıyoruz. Arama- tarama yapıldı; ama bulamadılar. Biz kaçırıldığından şüpheleniyoruz. Benim yavrumu kaçırdılar. Olsaydı zaten burada bulurlardı. Şimdiye kadar bu köyde böyle bir şey olmadı" diye konuştu. 'ÖLÜSÜNÜ YA DA DİRİSİNİ İSTİYORUZ'

Evrim'in babaannesi Satı Atış ise "Ben yavrumun bulunmasını istiyorum. Biz günlerdir yemek yemiyoruz. Biz böyle bir iş göremedik köyümüzde. Cenab-ı Allah, bu askerlerimize kuvvet versin; yavrumuzu bize getirsin. Ölüsünü ya da dirisini istiyoruz. Bu çocuk kaçırıldı ki bulunmuyor. Ben buradan aşağı malın başına gittim. Geldim ki gelin dönüyor, 'Annem çocuk yok' diye bağırıyor. Aradık, gittik, bulamadık" dedi. EYLÜL'Ü BULAN 'ABREK' BU KEZ EVRİM'İ ARIYOR

Evrim'i arama çalışmalarının 3'üncü gününde, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenini bulan, Samsun İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü bünyesindeki kadavra köpeği 'Abrek' de kullanıldı. Ankara'dan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin kadavra köpeği 'Mavi' ile iz takip köpeği 'Durgun' da arama çalışmalarında kullanıldı. 'Durgun'a, Evrim'in giydiği elbiseler ve ayakkabılar koklatılarak, çevrede arama yapıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri, arama çalışmalarını karadan sürdürürken, drone ve termal görüş özelliği bulunan insansız hava aracı 'SkyRanger' de kullanılarak, havadan da arama yapıldı.

15 BİN METREKARELİK ALAN 3 KEZ ARANDI

Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile köylüler, kayıp Evrim Atış'ı bulmak için 15 bin metrekarelik alanı 3 kez taradı. Ekipler, bölgedeki her ağacın altını ve çalılığı kontrol ederken, Evrim ile ilgili ize rastlamadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Aramalardan görüntüler

-Anne Dilek Atış Röp

-Babaanne Satı Atış Röp

-Genel Detay

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ (246 MB) ================ 5 - Halid Meşal: Gazze kendini korumaktadır, topraklarını korumaktadır Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - HAMAS'ın eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Gazze'de direnişin ortadan kaldırılması, liderinin değiştirilmesi için işgal güçlerinin büyük bir savaş içinde olduğunu belirterek, "Halkımız oradadır ve direniş devam etmektedir. Gazze kendini korumaktadır. Topraklarını korumaktadır. Onlar bunu başaramadılar" dedi.

Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, AK Parti eski Milletvekili İbrahim Korkmaz’ın daveti üzerine Düzce'ye geldi. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ı ziyaret eden Meşal, burada yaptığı açıklamada, "Gazze bölgesi iki açıdan çok önemli. Gazze'de ki durum, Gazze ambargoya ve hakkını yiyenlere bir direniş göstermekte ve bu ambargoya direniştir. Diğeri de Gazze halkının liderlerini Gazze'nin topraklarını ve halkını korumaktadırlar, bırakmayacaklar ve onların hakları için mücadele etmişlerdir. Bu hem ambargonun sebepleridir, hem de ambargonun içerisindeki toplumun durumudur. En önemlisi ise 12 yıldır orada gerçek bir demokrasi ile o halkın yöneticisi olmuş insanların mücadelesidir. İşgal kuvveti şunu hedefliyordu, Gazze'deki direnişi ortadan kaldırabilir miyiz? Liderlerini ambargo ve savaşla değiştirebilir miyiz? Halkı ve oradaki direniş hareketini dağıtabilir miyiz? Bunlar sebeple işgal gücü büyük bir savaş yaptı. Ancak halkımız oradadır ve direniş devam etmektedir. Gazze oradadır ve Gazze kendini korumaktadır. Liderlerimiz sabit bir şekilde oradadır, halkımız sabit bir şekilde oradadır. Topraklarını korumaktadır. Onlar bunu başaramadılar." dedi.

İsrail'de, Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın yargılanmasını değerlendiren Meşal, "İki sebepten oluyor bu yapılan işlemler. Öncelikle birinci olarak İsrail'in tabiatı bu. İsrail binlerce insan katleden, ülkesine gelen insanlara zulüm eden bir devlettir. Bu düşmanın tabiatıdır. Bir sebep gerektirmez, bu İsrail’in kendisidir. İkinci sebep ise İsrail, Türkiye'den rahatsızdır. Çünkü Türkiye bölgesel bir güçtür artık. Bölgesel bir güç olmasından rahatsızdır. Filistin halkının yanında duruşu İsrail'i rahatsız etmektedir. Bu rahatsızlıktan dolayı Türkiye'yi rahatsız etmek isteğinden kaynaklı bir sebeptir." diye konuştu. Dursun Ay, Halid Meşal'e tablo hediye ederken, Meşal ise Mescid-i Aksa'nın orijinal bir parçasının bulunduğu tablo hediye etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Halid Meşal'in Düzce Belediyesine gelişi ve karşılanması

Meşal'in açıklamaları ve detaylar var ===================== 6 - Çeşme'de kaçak göçmenler için kurtarma operasyonu (2) 34 KİŞİ KURTARILDI

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, Boğaz Adası'nda mahsur kalan 34 kaçak göçmenin tamamı Sahil Güvenliğin iki helikopteri ve botların da katıldığı çalışmayla kurtarıldı. Bir kişinin kayıp olduğunun bildirilmesi nedeniyle bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Kurtarılanlardan 5'inin ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığı bildirildi.