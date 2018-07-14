DHA YURT BÜLTENİ 9

1 - İznik Gölü'ne giren 8 çocuktan 6'sı kurtarıldı, 2'si boğuldu Hasan BOZBEY ORHANGAZİ (Bursa),(DHA)- BURSA’nın merkez Yıldırım ilçesinden İznik Gölü kıyısına pikniğe giden 15 kişilik grup serinlemek için göle girdi. 8 çocuk boğulma tehlikesi geçirip yardım istedi. Çevreden yetişenler 6 çocuğu kurtardı, ancak 12 yaşlarındaki 2 kız çocuğu boğuldu. Bursa merkez Yıldırım ilçesindeki bir tekstil atölyesinde çalıştıkları belirtilen bir grup, aileleriyle birlikte İznik Gölü’nün Orhangazi sahilinde Çamlık bölgesinde yeni yapılan Pompa istasyonu yakınlarında pikniğe gitti. 15 kişilik grup piknik esnasında serinlemek için göle girdi. Gruptan 8’i boğulma tehlikesi atlattı. Gölde boğulma tehlikesi atlatan çocukların yardım çığlıkları atlası üzerine olay yerine koşan vatandaşlar boğulmak üzere olan 1’i erkek 6 çocuğu sudan çıkardı. Gölden çıkarılan Neslihan Sezek (14), Eylem Sezek (15), Kübra Sezek (17), Muharrem Sayhan (13), Güllü Sayhan (17) ve Marziye Sayhan (17) olay yerine sevk edilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak kontrol altına alındı. Fatma Sayhan (12) ile Vildan Salçın (12) ise gölde kayboldu. Çocukların bulunması için olay yerine Bursa AFAD ve Bursa Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Pompa istasyonu çevresinde suya giren dalgıç polisler yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında Fatma Sayhan ile Vildan Salçın’ın cesetlerine ulaştı.

HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Olay sonrasında haberi alan çocukların yakınları İznik Gölü Orhangazi sahiline akın etti. Cesetlerin sudan çıkarıldığı esnada çocukların yakınları gözyaşlarına boğuldu. Boğulan çocukların cesetleri Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü dökümü

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Olay yerinden görüntü

Cenazelerin çıkartılması

Detaylar

Ağlayanlar GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ ================ 2 - O trenin vagonları kaldırıldı TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında raydan çıkarak devrilen vagonlar, Devlet Demiryolları 1'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 30 kişilik dray ekibi tarafından kaldırıldı. Edirne Uzunköprü ile İstanbul Halkalı seferini yapan, 362 yolcu ve 6 kişilik personelin bulunduğu yolcu treninin 5 vagonu, geçen pazar günü, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki kırsal Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Tren kazasında 24 kişi yaşamını yitirirken, 341 kişi de yaralandı. Kazanın meydana geldiği mevkide, yeni rayların döşenmesinin ardından tren seferleri, yeniden yapılmaya başlandı.

Kazada devrilen ve rayların kenarlarına alınan vagonların kaldırılma çalışması bugün sona erdi. Devlet Demiryolları 1'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 30 kişilik dray ekibi, kazanın olduğu bölgede katener hattındaki (elektrikle çalışan lokomotiflerin elektrik almasını sağlayan, beton direkler üzerine tutturulan teller) elektrik akımını kesti. İş makineleriyle kaldırılan vagonlar, bölgeye demiryolu ile gönderilen vinçlerle önce Çorlu Tren İstasyonu'na, buradan da TIR'lara yüklenerek İzmit Makine ve Kimya Enstitüsü'ne gönderildi. Görüntü dökümü

-TIR'lara yüklenen vagonlar

-İstasyonda çalışmalar

-Vagonlar getirilen kazalı vagon -Detaylar Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- ============== 3 - İçişleri Bakanı Soylu Elazığ'da Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA ) - ELAZIĞ'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kazandırılan İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) inceledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün sabah saatlerinde Elazığ'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. İl protokolü tarafından karşılanan Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine kazandırılan ve Elazığ'da konuşlandırılan İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) inceledi. SİHA'nın mühimmatına imzasını atan Süleyman Soylu, daha sonra komuta merkezlerini gezdi. Elazığ'daki Jandarma Taktik İHA Komutanlığını da gezen Soylu, yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette Bakan Soylu'ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Elazığ Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.

Görüntü Dökümü

- Soylunun uçaktan inişi

- Protokolün karşılaması

- İnsasız hava araçlarını ziyaret ve defteri imzalama

- Genel ve detay görüntüler Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA ) ============ 4 - Aksaray'da 6 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi AKSARAY'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 6 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent giriş çıkışlarında yaptıkları rutin kontrollerde şüphelendikleri Antalya plakalı bir otomobili durdurdu. Polis, otomobilde yaptığı aramada gümrük kaçağı 6 bin 500 paket sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ. (40) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Görüntü dökümü:

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- Otomobilde arama yapılması ve sigaraların bulunması

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY (DHA) =========== 5 - Kırkpınar güreşlerinde ikinci gün heyecanı başladı (3) SON 16 BELLİ OLDU 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci tur karşılaşmasında geçen yılın başpehlivanı İsmail Balaban, erken final olarak değerlendirilen Mehmet Yeşil Yeşil'i puanlama da yenerek son 16'ya kaldı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda birinci turu geçen pehlivanlar ikinci tur kuralarını çekti. Geçen yılın başpehlivanı İsmail Balaban, erken final olarak değerlendirilen Mehmet Yeşil Yeşil ile eşleşti. Favori pehlivanlardan Orhan Okulu, Hasan Cengiz'in rakibi oldu. Başpehlivan Recep Kara ise Hasan Tuna'ya rakip oldu. Kurallar gereği son 16'yı belirlemek için Ali Gürbüz, İsmail Koç ve Faruk Akkoyun bay olarak üst tura çıktı. Oldukça zorlu geçen ikinci tur müsabakalarında 30 dakikalık normal sürede Şaban Yılmaz, rakibi Ali Altun'u, Serhat Balcı, Ali Rıza Kaya'yı, Recep Kara ise güreşi bırakan ve yaş haddinden emekliye ayrılan Hasan Tuna'yı yenerek üst tura çıktı. Cazgır Şükrü Kayabaş, pehlivan Hasan Tuna'nın son güreşini yaptığını ve güreşi bıraktığını duyurdu. Ardından Recep Kara ve Hasan Tuna el ele tribünleri selamladı. BALABAN, YİNE PUANLAMADA KAZANDI Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci tur karşılaşmasında normal sürede yenişemeyen diğer pehlivanların müsabakası ise puanlama bölümüne kaldı. Erken final olarak nitelendirilen güreşte geçen yılın başpehlivanı İsmail Balaban, normal sürede yenemediği Mehmet Yeşil Yeşil'i puanlamada yenerek üçüncü tura adını yazdırdı. Puanlama bölümünde Nedim Gürel, güreşi bırakan Süleyman Aykırı'yı geçti. Pehlivanlardan Hüseyin Gümüşalan rakibi Ramazan Bircan'ı Hamza Köseoğlu Şahali Kurt'u, Mustafa Kemal Karaboğa ise Ali Yanatmaya'yı yendi. Ünal Karaman, rakibi Okan Alican'ı yenerken, Salih Erinç, Mustafa Batu'yu, Orhan Okulu ise zorlu mücadele de Hasan Cengiz'i yenerek adını son 16'ya yazdırdı.

Görüntü Dökümü: -Pehlivan kuraları -Pehlivanların er meydanındaki görüntüleri -Güreşlerden görüntüler -Emekli olan Hasan Tuna'nın tribün turu -İsmail Balaban güreşi -Genel görüntüler Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- ========== 6 - Yuvadan düşen saka kuşu yavruları için seferber oldular TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde ağaçtaki yuvasından düşen ve taksiciler tarafından fark edilen 4 saka kuşu yavrusu, itfaiyenin yardımıyla yerine konuldu. Malkara'da, şehir girişindeki taksi durağındandaki taksiciler kaldırımın üzerine ağaçtaki yuvalarından düşen 4 yavru saka kuşunun fark etti. Yavruları kaldırım üzerinden alan esnaf yavru saka kuşlarını ağaçtaki yuvalarına bırakmak istedi. Çam ağacının üzerinde bulunan yuvalarına ulaşamayan taksiciler durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara itfaiyesine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ağaca merdivenle çıkarak, yavru saka kuşlarını yuvasına bıraktı.

Kaldırımda buldukları yavru saka kuşlarını başka hayvanlara yem olmaması için koruma altına aldıklarını belirten Mehmet Dönerçark, “Durakta müşteri beklerken 4 tane yavru saka kuşunun yuvalarından aşağıya düştüğünü gördük. Birer hayvan sever olarak kuşları yoldan geçen araçlar ezmesin ve diğer hayvanlara yem olmasın diye hemen aldık. Yuvalarına bırakmaya çalıştık ama yüksek olduğundan dolayı hemen itfaiye ekiplerini aradık. İtfaiye ekipleri hemen geldi ve uzattığı merdivenle hepsini yerine koydu. Hepsinden Allah razı olsun. Eğer ki yavru kuşları yerden almasaydık ya araçlar ezecekti yada diğer hayvanlara yem olacaktı. Bizde bir hayvan sever olarak görevimizi yapmaktan mutlu oldukö dedi.

Görüntü dökümü -Kaldırımdan aldıkları 4 saka kuşun -itfaiyenin gelişi -Yavru saka kuşlarının yuvalarına bırakılması -Mehmet Dönerçark röportaj -Detaylar Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- ========= 7 - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bakan olduktan sonra ilk kez İzmir'de (2) VALİLİĞİ VE PARTİYİ ZİYARET ETTİ Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Bakan Bekir Pakdemirli, ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na geçti. Burada partililere seslenen Pakdemirli, "Ben senelerdir teşkilatın içindeyim. İlk Anadolu seyahatimiz ne olsun denilince İzmir olsun dedik. Milletvekillerimiz de destek verdi, vakit çalışma zamanı, vakit Türkiye zamanı. Ben seçimden sonra çizmelerimi giydim ve tarlaya gittim, fotoğraf paylaştım ve 'Vakit çalışma zamanı' dedim. Elimizdeki, ayağımızdaki prangalar gitti. Ne iş yaptığınızın önemi yok. Yaptığınız işe önem verin, önem verdikten sonra o işi iyi yaparsanız bir yerlere gelirsiniz. Biz de hayat boyu babamızı örnek almaya çalıştık, ne görev verilirse başaralı olmaya çalıştık. İzmir için belirlenen 35 proje için Meclis Başkanımızla birlikte çalıştık. İzmir'i iyi anlayacak iyi okuyacak isimlere ihtiyacımız var. Çok başarılara imza attık. 21. Yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olabilir. Ben dünyayı dolaşabilirim ama İzmir'den başka dinlenecek bir kent göremiyorum. Önümüzde yerel seçimler var. Çak çalışmamız lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Karşılamadan görüntü - Konuşmadan görüntü Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA) ======= 8 - Pir Sultan Abdal, köyünde anıldı İrfan ÖZŞEKER/YILDIZELİ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ta geleneksel Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'nin 29'uncusu, halk ozanının köyü Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyünde düzenlendi.

Halk ozanı Pir Sultan Abdal, doğum yeri olan Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyünde etkinliklerle anıldı. Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı öncülüğünde çeşitli derneklerin katılımı ile Banaz Köyü Topuzlu Baba Şenlik Alanı'nda düzenlenen etkinlikler, 2 Temmuz 1993'te Sivas Olayları'nda yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Banaz köyü ekibinin semah gösterisinin ardından konuşmalar yapıldı, yerel sanatçılar konser verdi. Anma etkinliklerine kent dışından gelen çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, bu yıl anma etkinliklerinin 29'uncusunu düzenlediklerini söyledi. Kaplan, "Pir Sultan Abdal anma etkinliklerinin 29'uncusunu düzenliyoruz. Oysa ki biz Pir Sultan'ı Sivas'la barıştırmak için 4'üncüsünde oraya gitmiştik ve maalesef 33 aydınımızı, gencimizi orada katlettiler. Bu 25'inci yılı. Bir şehit ailesi benden bir istekte bulundu. Dedi ki 'Sivas Madımak acısı Kerbela acısından daha ağırdır' dedi. Çünkü Şah Hüseyin oraya giderken en azından savaşacağını bilerek gitti. Bizim gençlerimiz oraya sadece barışı götürdüler, kalemlerini götürdüler, kitaplarını götürdüler ama insanlık tarihinde Alevi tarihinde iki yangın vardır ki bunun sönmesi mümkün değil. Kerbela yangınının sönmesi mümkün değildir ve 2 Temmuz yangınının sönmesi mümkün değildir."

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Muharrem Yılmaz ise "Mevkilerimiz, makamlarımızı dışarıda bırakarak iki gün boyunca Pir'in huzurunda özümüzü dara çekip can olacağız. Pir Sultan Abdal'ın 500 yıl önce bu topraklarda yapmış olduğu mücadeleyi görünce o deyişlerini, sözlerini, oradaki duruşuna baktığımızda nasıl bir mücadele yapmış hayatında, yaşamın onun için çok önemi olmayan, dik duruşu ile nasıl da mücadele etmiş ve biz bugün 500 yıl sonra da olsa Pir Sultan Abdal'ımızı yaşadığımız, nefes aldığımız her gün mutlaka anacağız. Bizim için çok önemli bir büyüğümüz, ulumuz, onun için önünde saygıyla eğiliyoruz" diye konuştu.

Etkinliklerde ünlü sanatçılar Arif Sağ, Tolga Sağ, Cengiz Özkan ve yerel sanatçılar konser verdi. Etkinlikte semah gösterileri de sunuldu. Pir Sultan Abdal'ın heykelinin bulunduğu alanı ziyaret eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Pir Sultan Abdal 29'uncu Geleneksel Kültür Etkinlikleri yarın yapılacak etkinliklerin ardından sona erecek.

Görüntü Dökümü -Anma programından görüntüler -Konser -Semah gösterisi -Gani Kaplan konuşması -Muharrem Yılmaz konuşması -Anıttan dan görüntüler Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER (468 MB HD Görüntü) =========== 9 - Halikarnas Mozolesi'ni açık hava müzesine dönüştürecek proje tanıtıldı MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Halikarnas Mozolesi'nin bulunduğu alanın açık hava müzesine dönüştürülmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlatılan Halikarnas Mozolesi Açık Hava Müzesi Çevre Düzenleme ve Koruma Projesi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Bodrum'daki dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Halikarnas Mozolesi'nin bulunduğu alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açık hava müzesine dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Mimarlar Odası Bodrum Şubesi tarafından Bodrum Ticaret Odası Konferans Salonu'nda, Halikarnas Mozolesi Açık Hava Müzesi Çevre Düzenleme ve Koruma Tanıtım Toplantısı düzenlendi. İlginin büyük olduğu toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlatılan Halikarnas Mozolesi Açık Hava Müzesi Çevre Düzenleme ve Koruma Projesi'nin sunumu yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Mimarlar Odası Bodrum Temsilcisi Gamze Türk yaptı. Tepecik Mahallesi, Turgutreis Caddesi'ndeki yaklaşık 2300 yıllık tarihi geçmişe sahip Halikarnas Mozolesi kalıntılarının kaderine terkedildiğini ve halen yapılan sergilemenin kültür turizmine yakışmadığını belirten Türk, "Bu amaçla Kültür Bakanlığı Muğla Röleve ve Anıtlar Kurulu tarafından başlatılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısını olumlu buluyoruz. İyi bilgilendirme sonucu yapılacak restorasyon ve yenileme çalışması her yıl yüz binlerce turistin geldiği ilçemizde bu değerlerimizin daha iyi tanınmasını sağlayacak" dedi. "DÜNYANIN YEDİ HARİKASINDAN BİRİSİ" Daha sonra proje sorumlusu Atölye Mimarlık Limited Şirketi yetkilisi Hüseyin Sinan Omacan'ın proje hakkında detaylı bilgiler verdi. Hüseyin Sinan Omacan, "Halikarnas Mozolesi'nin çevre düzenleme projesini hazırladık. Mozeleye adını veren Karya Satrabı Mausolos'un anıt mezarı, zaman içerisinde yıkılmış. Daha sonra St. Jean Şövalyeleri tarafından kale yapılırken büyük bir kısmı oraya devşirilmiş. Mozele, son olarak da 19. ve 20'inci yüzyılda arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılmış Bodrum'a ait bir kültür mirası. Aynı zamanda da antik dünyanın 7 harikasından biri. Ancak şu anda Mozole tümüyle yıkılıp sökülmüş olduğu için sadece kazı çukuru gözüküyor ve çok az bir bulgu var. Bunun dışında özgün kalan parça 19. yüzyılda yapılan kazılarda İngiltere'ye götürülmüş ve British Museum'da sergileniyor. Bir kısmı da burada mevcut salonda sergileniyor ama toplasanız da çok önemli bir şey değil. Zira ziyaretçilerin Mozole'yi algılamasında bir miktar zorluklar var ama bunun asıl sebebi Mozole'nin bir kazı çukuru olarak durması ve özgün çok az parçanın olması" dedi.

"ZİYARETÇİLERİN ALGISI DEĞİŞECEK" Halikarnas Mozolesi Açık Hava Müzesi Çevre Düzenleme ve Koruma Projesi'nin ziyaretçilerin Mozole'yi algılamasını genişleteceğini de belirten Omacan, "Bu yaptığımız proje ziyaretçilerin Mozole'yi algılamasını genişletecek ve aynı zamanda dünyanın 7 harikasından biri olan Mozole'nin önemine uygun bir hassasiyetle, yani alanı zedelemeden yapılacak. Kültür mirası onarımlarının, bütün ulusal ve uluslararası mevzuatın gereklerine uygun bir şekilde yapılmış olan bir proje. Mozole'nin özgün yapısı bugün kaybolmuş olabilir ama çevre düzenine dahil izler var. Yani podyumu, giriş terası, giriş yapısının izleri gibi bir kısımda kalmış olan taş özgün parçalar var. Bu yapacağımız en temel şey, çevre düzeninin ve teraslarının, dolayısıyla da Mozole'nin kalan plan izini vurgulamak. Mozole'nin nasıl yok olduğunun hikayesini de özgün parçalarla birlikte anlatacağız. Yani St. Jean Şovalyeleri'nin kaleyi inşasından özgün parçaların nasıl biraraya getirilebileceğini basit bir şekilde sergi salonunda anlatmak. Bu alanda yapılacak yapılarda en önemlisi ahşap üstü yapı ve geri alınabilir olması gerekiyor. Bu önemli ve bu değere yapılacak her müdahalenin geri alınabilir olması gerekiyor. Bu gerekleri sağlayabilen bir proje, Muğla Koruma Kurulu'ndan onay aldı ve halka tanıtımını yapıyoruz" dedi.

Omacan projenin hayata geçirilmesi için altı aylık bir çalışma süreci olduğunu kaydetti. Omacan, toplantıda Mozole'nin yapısı hakkında da bilgiler verdi. Tanıtım toplantısını Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Tayfun Selçuk, Muğla Rölöve, Anıtlar Müdürlüğü Müdür Vekili Hafize Bilge Özyer'in de aralarında olduğu çok sayıda kişi izledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Toplantıdan görüntü -Konuşmacılardan görüntü -Mozole alanından görüntü -Genel ve detay görütüler (KJ Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), DHA) ============== 10 - Yasa dışı silah ticaretine 4 tutuklama BURDUR merkezli 3 ilde yürütülen 'Yasa dışı silah ticareti' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrolle 17 şüpheli serbest bırakıldı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Yasa dışı silah ticareti' soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Burdur merkez, Tefenni ilçesi, Isparta ve Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 16 ruhsatsız tabanca, 974 adet 9 mm tabanca fişeği, 98 adet 7.65 tabanca fişeği, 19 tabanca şarjörü, 3 kurusıkı tabanca, 5 kurusıkı tabanca şarjörü, 5 kurusıkı tabanca fişeği, 2 havalı tabanca, işaret tabancası, 23 av tüfeği, 12 av tüfeği kartuşu, 6 muşta, 9 sustalı bıçak, kelebek bıçak, teleskopik cop, 2 el telsizi, el yapımı katlanabilir balta, 2 baston içerisine yerleştirilmiş 30 cm uzunluğunda şiş, 2 tarihi eser olabileceği değerlendirilen yağdanlık, define arama dedektörüyle 2 sahte araç plakası ele geçirildi.

Şüphelilerden 11'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 4'ü ise 'İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokmak, imal etmek, nakletmek ve satmak' suçlarından tutuklandı. 6 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliye dış görünüş

- Şüphelilerin adliyeye getirilişi

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi

- Jandarma araçları

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)