DHA YURT BÜLTENİ 9

1 - 15 Temmuz şehidi Eskişehir'de mezarı başında anıldı Eyüp KELEBEK/ÇİFTELER (Eskişehir), (DHA)- 15 TEMMUZ hain darbe girişimi gecesi İstanbul Çengelköy Sabancı Polis Merkezi'nde şehit olan Fatih Dalgıç (25), Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki mezarı başında anıldı. Vali Özdemir Çakacak ile Orgeneral Atilla Gülan şehidin mezarına kırmızı karanfil bıraktı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaparken üniversite sınavlarına hazırlanmak için polislik mesleğinden müstafi (kendi isteğiyle işinden çekilmiş) duruma düşen Fatih Dalgıç, darbe girişimi gecesi İstanbul Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği'ndeki arkadaşlarının yardımına gitti. Dalgıç, çıkan çatışmada şehit düştü. Bekar olan Fatih Dalgıç, memleketi olan Eskişehir'in Çifteler ilçesi Alikan Mahallesi'nde toprağa verildi.

Şehit Fatih Dalgılıç, bugün Alikan Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, şehidin annesi Asiye Dalgıç, polis olan ağabeyi Mustafa Dalgıç, kardeşi Batuhan Dalgıç, babaannesi Zeynep Dalgıç, yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Törene katılanlar, şehidin mezarına kırmızı karanfiller bıraktı.

İl Müftüsü Bekir Gerek'in dua okutmasının ardından şehidin annesinin oturduğu Alikan Mahallesi'ndeki eve gidildi. Buradaki ziyarete Ak Parti milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay da katıldı. Nabi Avcı, şehidin babaannesi Zeynep Dalgıç'a Türk bayrağı ile Kuran-ı Kerim verdi.

(Görüntü dökümü:

-Vali ve beraberindekilerin şehidin mezarını ziyaret edip karanfil bırakmaları,

-Dua okunmasından,

-Evin ziyaret edilmesi,

-Subayların babaanne Zeynep Dalgıç'ın elini öpmesi,

-Milletvekili Nabi Avcı'nın babaanneye Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim vermesinden,-Şedin sağık fotoğrafı bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ÇİFTELER,(Eskişehir) / dha

Not: Görüntüler '15 temmuz sehıdı eskısehır'de mezarı basında anıldı esk' dosyası ile ESKİŞEHİR klasörüne link geçildi.

========= 2 - Alexandra Stan coşturdu Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya),(DHA) - DÜNYACA ünlü şarkıcı Alexandra Stan, Sakarya'nın Karasu ilçesinde verdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Dünyaca ünlü Rumen yıldız Alexandra Stan, Karadenize sahili olan Sakarya'nın turistik ilçesi Karasu'ya erken saatte gelerek, gününü plajda güneşlenerek geçirdi. Pop müzik şarkıcısı Alexandra Stan, gece ise Karasu'da bir eğlenme mekanında konser verdi. Söylediği şarkılarla dinleyenleri coşturan güzel şarkıcı, ekibiyle birlikte yaptığı dans şovlarıyla ilgiyle izlenildi. Alexandra Stan yıldız şeklinde göğüslerini kapatan transparan kıyafeti ile de dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Konserden görüntüler

Detaylar ============= 3 - Torbalı'da orman yangını İZMİR'in Torbalı ilçesinde, orman yangın çıktı. Ormanlık alandaki kovanlar ile depo olarak kullanılan bir binanın zarar gördüğü yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Torbalı'nın kırsal Özbey ile Yeniköy mahalleleri arasındaki ormanlık alanda bugün saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 söndürme helikoteri, 1 amfibik uçak, 15 araröz, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile 1 itfaiye aracı sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, ormanlık alandaki arı kovanları ile depo olarak kullanılan bir binaya zarar verirken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yanan bölgede söndürme helikopterlerinin su alabileceği bir havuzun bulunduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Orman yangını havadan görüntü Haber: İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), (DHA) =========== 4 - 15 Temmuz Şehitleri anısına 'Ulusal Engel Atlama' yarışması düzenlendi Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit Belediyesi tarafından, 15 Temmuz şehitleri anısına Van Gölü sahilinde, '15 Temmuz Şehitler Kupası Ulusal Atlama' yarışması düzenlendi. Edremit Belediyesi tarafından, 15 Temmuz Şehitler Kupası Ulusal Atlama yarışması düzenlendi. İlçedeki binicilik merkezinde yapılan, 2 gün süren yarışmaya 8 yarışmacı, 17 atla hünerlerini sergiledi. Türkiye Binicilik Federasyonu işbirliği ile yapılan etkinlikte, yarışmalar 6 kategoride yapıldı. Kıyasıya mücadeye sahne olan yarışları izleyen vatandaşlar, keyifli bir zaman geçirdi. Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, 15 Temmuz münasebetiyle Edremit Belediyesi olarak ilçede ilk defa ulusal çapta engel atlama müsabakaları düzenlediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bu yapının ne kadar tehlikeyi bir yapı olduğunu biz 15 Temmuz 2016 yılında o alçak kalkışma sürecinde gördük. Milletin parasıyla, fakir fukaranın alın teriyle kazandığı paradan verdiği vergilerle alınan topların, tankların, helikopterlerin Ümmet-i Muhammed'in üzerine nasıl kurşun yağdırdığını gördünüz. Kendi milletine silah doğrultacak, kendi insanını, kendi kardeşini öldürecek kadar alçaklaşan FETÖ'nün darbe girişimini 15 Temmuz'da hep beraber yaşadık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milli birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük. 15 Temmuz artık bir bayram olarak kutlanmaya başlandı. Bugün hem acılarımızı yad edeceğiz, hem şehitlerimizi anacağız, hem de milli birlik ve beraberliğin ulusal anlamda güçlü olmasının, içimize sokulmaya çalışılan nifak tohumlarından kurtulmanın ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar hatırlatacağız."