DHA YURT BÜLTENİ 9

1 - Bakan Gül: 15 Temmuz'un FETÖ'yle doğrudan ilgili olduğuna dair çok önemli delil bulundu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimiyle doğrudan ilgili olduğuna dair yeni delil bulduklarını belirterek, "Çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen delil. O gece FETÖ'nün darbeyle doğrudan ilgili olduğuna dair delildir. Bunu ilgililere ulaştırdık ve bu konuda bir adım bekliyoruz" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere seçim bölgesi Gaziantep'e geldi. Sabah saatlerinde Gaziantep Adliyesi'ni ziyaret eden ve Baro Başkanlığında avukatlar ile bir araya gelen Bakan Gül, daha sonra Nizip ilçesine gitti. Nizip Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Gül, burada gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. '4 BİN FETÖ'CÜ YARGIDAN TEMZLENDİ'

Tüm alanlarda olduğu gibi yargıda da FETÖ'cülere yönelik çalışma yürütüldüğünü ve terör örgütü ile irtibatı bulunan 4 bin kişinin meslekten ihraç edildiğini anlatan Bakan Gül, "FETÖ ile mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. 251 şehidimizin kanı yerde kalmayacak şekilde adalet tecelli etmektedir. Türkiye'de özellikle FETÖ'nün yargıdan temizlenmesiyle beraber yaklaşık 4 bin hakim-savcı ihraç edildi. Yargıda artık adaletten şaşmayacak şekilde bir yargılama söz konusudur. Yıl sonu itibarıyla bu darbe davalarının nihayete ereceğine inanıyoruz. Buradaki temel amacımız, suçlu ile suçsuzun ayrılmasıdır. Adalet bizim yol haritamızdır" dedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi konusunda Dışişleri ve Adalet Bakanlığı heyetinin Amerika'da çalışma yaptığını, ABD'den de bir heyetin Türkiye'ye geldiğini anlatan Bakan Gül, şunları söyledi:

"Hem tutuklular hem de iadelerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Bizim temel gündemimiz FETÖ'nün iadesiydi. Çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen delil. O gece FETÖ'nün darbeyle doğrudan ilgili olduğuna dair delildir. Bunu ilgililere ulaştırdık ve bu konuda bir adım bekliyoruz. Bu konunun takipçisi olacağız. Biz bağımsız Türk yargısına bunların teslim edilmesini istiyoruz." Bakan Gül, terörist cenazesine katılan HDP'lilere ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını da dile getirdi.

Bakan Gül, İsrail'in son kanun tasarısının Ortadoğu'nun şiddet sarmalına girmesine yönelik tehlikeli bir yaklaşım ve provokasyon olduğunu da belirterek, "Filistin varlığını inkar etmek kabul edilemez. Bu saldırıyı asla kabul etmeyeceğiz. İsrail'in işgal ettiği yerleri yasalaştırmaya çalışmasını asla kabul etmiyoruz" dedi.

OHAL uygulamasının sona erdiğini de hatırlatan Gül, bundan sonraki dönemin ekonomi ve hukuk alanında reformlar dönemi olacağını sözlerine ekledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakanın belediye ziyareti

- Bakanın vatandaşlarla tokalaşması

- Bakanın açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA

145 ve 156 MB =============================== 2 - Saçları go-kart aracına dolanan genç kızın hayati tehlikesi sürüyor Samsun'da go-kart aracının lastiğine saçları dolanan ve ağır yaralanan Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi Nurjemal Annalyyeva'nın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettİği belirtildi. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr.Recep Sancak, genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Go-kart pistinin ise geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Olay, dün gece 22.00 sıralarında İlkadım ilçesi Batıpark'ta bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği go-kart pistinde meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyev (22), arkadaşlarıyla birlikte gittiği go-kart pistine giddi. Pistte yarışan genç kızın saçları aracın arka sağ lastiğine dolandı. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında meydana gelen kazada Nurjemal Annalyyev, kurtarmak için başını hızla yukarı kaldırdığı sırada saçları koptu ve saç derisi yüzüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Nurjemal Annalyyev, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç kız hemen ameliyata alındı. Olay sonrası araştırma yapan ekipler genç kızın kafasında bone ve kaskının takılı olduğunu, kızın 6 dakika süren ilk etabın ardından araçtan indiğini, sonrasında yeniden bilet alıp bindikten sonra kaza geçirdiğini tespit etti.

BAŞHEKİM: DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Genç kızın sağlık durumu ile ilgili bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr.Recep Sancak, hayati tehlikesinin sürdüğünü belirterek, "Go-karta bindiği esnada saçları aracın tekerine dolanmış ve saç derisinde büyük bir yara oluşmuştur. Bunun üzerine hasta acilen hastanemizin acil servisine getirilmiş olup, burada Doç. Dr. Çağlayan Yağmur nezaretindeki ekip tarafından ameliyata alınmış, saç derisindeki yara dikilerek onarılmıştır. Geldiğinde genel durumu kötü olan hastamızın bir müddet solunum cihazına bağlı olarak izlenmiş, durumunun stabilleşmesi üzerine cihazdan çıkartılarak şu anda yoğun bakım ünitesinde takiptedir. Durumunun ciddiyeti devam etmektedir. Sakarya'da okuyan bir kardeşi var. Ailesinin ise olaydan haberi yok" dedi. PİST GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI, BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Anaket Turzim, Ticaret Ltd.Şti tarafından işyetilen pistin geçici olarak hizmete kapatıdığı belirtildi. Öte yandan Samsun Belediye Başkanı Zihni Şahin, sosyal medya hesabından olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Nurjemal Annalyyeva isimli Türkmenistan uyruklu OMÜ Biyoloji 3'üncü sınıf öğrencimiz go-kart pistimizde sürüş sırasında hepimizi derinden üzen bir kaza geçirmiştir. Derhal ambulans ile OMÜ TIP fakültemize ulaştırılmıştır. Anakent genel müdürümüz Sayın Erdal Baş Tıp fakültemizde öğrenci kızımızın her türlü işlemi ile ilgilenmektedir. Doktorlarımız tüm tıbbi müdahaleleri itina ile yapmaktadır. Çok şükür öğrencimizin hayati bir tehlikesi bulunamakla birlikte saç dokusu konusunda tetkik ve tedavisi sürmektedir. Bizim için esas olan kızımızın sağlığıdır. Maddi ve manevi olarak kendisinin yanındayız. Öğrencimize ve yurt dışındaki ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kızımızın sağlığı noktasında ne gerekiyorsa yapılmakta ve yapılacaktır. Öğrenci evladımızla bizzat ilgileniyorum. Ailemizin hiç bir endişesi olmasın. Rabbim şifa versin." açıklaması yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Go-kart pistinden detay

-Hastaneden detay

-Başhekim Prof. Dr. Recep Sancak'ın açıklamaları (Süre: 03.06 dk) - (Boyut: 348 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) ==================================== 3- Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü kutlandı Burdur'da Kıbrıs Barış harekatının 44'üncü yıldönümü törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilcisi Hasan Okyar ile Gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Hasan Okyar tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklâl Marşı okundu.

Törende konuşan Hasan Okyar, "Bundan 44 yıl önce Akdeniz'in incisi Kıbrıs Adası dış güçlerin himayesinde kurulan 'Eoka' terör örgütü tarafından 'Enosis' hayalini gerçekleştirmek kan gölüne döndürüldü. Adadaki soydaşlarımıza her türlü işkence ve mezalimi yapmışlardır. Bu mezalime Türkiye Cumhuriyeti kayıtsız kalıp onlara bu fırsatı vermemiştir, bundan sonra da vermeyecektir. Soydaşlarımızı kurtararak Kıbrıs'ı barış adası haline getirmek için 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı düzenlenmiş ve bu mezalime son verilmiştir. Bu harekatta 498 arkadaşımız, 70 mücahit ve 270 te Kıbrıs Türkü şehit olmuştur" dedi.

Daha sonra Muharip Gaziler Derneği önünde düzenlenen kokteyle Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Merkez Komutanı Albay Mustafa Merdan da katıldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Hasan Şıldak, 20 Temmuz Kıbrıs Barış harekatının yakın tarihin şanlı sayfalarında yer aldığını söyledi. Kıbrıs'ın Türkiye'nin yavru vatanı olarak her zaman bağrına bastığı, soydaşların yaşadığı ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydeden Vali Şıldak, "Kıbrıs'ta Türkiye'nin garantör devlet olarak müdahalesi sonucunda başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu görevi ifa eden kahraman gazilerimiz ve Türk silahlı kuvvetlerimiz bu başarılı harekatı ülkemize hediye ettiler. Pek çoğu aramızda olan gazilerimizi şükranla anıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çelenk sunma törenine katılanlar

-Çelenk sunma

-Hasan Okyar'ın konuşması

-Kokteyl

-Vali Şıldak'ın açıklamaları Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)- =================================== 4 - Dilovası'nda 10 numara yağ imalathanesine baskın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 10 numara yağ imalathanesine yapılan baskında 5,5 ton yağ ele geçirildi. Bir yağ firmasının adını kullanarak satışta bulunan iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çerkeşli Mahallesi'ndeki bir imalathaneye baskın düzenledi. İmalathanede 5,5 ton yağ ele geçirilirken, araçlarda 10 numara yağ olarak kullanıldığı tespit edilen yağların bir firmanın adı kullanılarak piyasaya sürüldüğü belirlendi. İmalathanenin herhangi bir ruhsatı ve ticaret kaydının olmadığı, getirdiği kaçak yağları burada işleyerek bir marka adı altında sahte isimle piyasaya sürdüğü tespit edildi. İş yeri sahibi Z.İ. hakkında yasal işlem başlatılırken, imalathanede bulunan tüm malzeme ve kaçak yağlara da el konuldu. Zabıta iş yerini mühürledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Zabıta ve jandarmaların imalathanede görüntüsü

İmalathanedeki makinelerden görüntü

Yağ bidonları ve kutularından görüntüler DİLOVASI(Kocaeli), (DHA) ====================== 5 - Elazığ’da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, PKK terör örgütünden kaçan bir kişi, güvenlik güçlerine teslim oldu. Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Üçocak Beldesi Jandarma Karakolu'na gelen PKK terör örgütü mensubu bir kişi, örgütten kaçtığını söyleyerek, jandarma ekiplerine teslim oldu. Teslim olan teröristin yaklaşık bir hafta önce örgütten kaçtığı, ilçe kırsalında saklandıktan sonra silahsız bir şekilde teslim olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan teröristin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) - =========================== 6 - Diyarbakır'da elektrik hatlarının yenilenmesi gerginliğe yol açtı Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da elektrik hatlarını yenilemek amacıyla çalışma başlatan Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekipleri, mahallelinin izin vermemesi üzerine, polis eşliğinde kazı çalışması yaptı. 25 yıllık şebekenin yenilenmesi için planlama yapıldığını ve bunu engellemek için bazı mahalle sakinlerinin müdahalesi olduğunu belirten DEDAŞ, ancak çalışmaları kararlı bir şekilde bitireceklerini bildirdi.

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan bazı mahallelerde 25 yıllık elektrik hatlarının yenilenmesi için DEDAŞ ekiplerince çalışma başlatıldı. Sokaklarda çalışmalarını bitiren ekipler, direklerin yerleştirilmesi için bölgeye iş makinası çağırdı. İş makinalarının mahalleye gelmesine tepki gösteren vatandaşlar, ekiplere zorluk çıkardı. Bunun üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda zırhlı araç ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Bu sırada bazı vatandaşlar, harekete geçen iş makinelerinin önüne geçerek, gitmesini engelledi. Bunun üzerine polis ekipleri mahallelilere uzaklaştırdı. Harekete geçen iş makinası, kalkanlı polisler eşliğinde sokaklarda ilerleyerek kazı yaptı. Kazı yapılan sokaklar çevik kuvvet polislerince kapatılırken ayrıca bazı noktalara ise zırhlı araçlar konuşlandırıldı. “25 YILLIK ŞEBEKE YENİLENECEK"

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Diyarbakır İl Müdürlüğü, Şehitlik semtindeki mevcut şebekenin yaklaşık 25 yıllık olduğunu ve burada başlatılan çalışma ile eski şebekenin yenilenmesinin planlandığını bildirdi. Şebeke yenileme çalışmasının bir grup mahalle sakininin engellemesi yüzünden sık sık durdurulduğu belirtilen açıklamada, "Mahalle sakinlerinin eski şebekelerinin yenilenmesi için yapılmakta olan çalışmaları engellemelerini anlamak mümkün değil. Kış mevsimi gelmeden 2018 yılı yatırım programına aldığımız bu çalışmayı tamamlamak ve buradaki abonelerimize kesintisiz elektrik vermek istiyoruz. Yapacağımız çalışma ile iletim hatları yer altına alınarak yeni bir elektrik şebekesi kurulacak. Dolayısıyla kayıt dışı kullanım da sona erecek. Enerji kalitesi ve buna bağlı arızalar da ortadan kalkacağından kesintiler de yaşanmayacak. Bazı kesimler artık sayaçlara müdahale edemeyecekleri için bu tür engellemeler yapıyor. Ancak çalışmaları tamamlamakta kararlıyız. Mahalle sakinlerinin, eski şebeke nedeniyle mağdur olmaması için ekiplerimizin yapacağı çalışmalara engel değil, yardımcı olmalarını bekliyoruz" denildi.

Görüntü Dökümü:

-Kazı yapılacağı mahalle

-Polis ekipleri

-Zırhlı araçlar

-Kısa süreli gerginlik

-İş makinesinin polis eşliğinde ilerlemesi

-Kazı yapılırken alınan güvenlik önlemleri Haber-Kamera:Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA) ===================================== 7 - Nurdağı'nda polislerden denetim Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, polis tarafından asayiş uygulaması yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin giriş olan Nurdağı-Gaziantep ile Nurdağı-Kahramanmaraş güzergâhlarında eş zamanlı uygulama başlattı. Uygulama kapsamında polisler, şüpheli gördüğü kişileri durdurup araçları aradı, içindekileri kimlik kontrolünden geçirdi. Yaklaşık 2 saat süren denetimde suç unsuruna rastlanmadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uygulama noktası

- Araçların durdurulması

- Kimlik sorgusu ve araç araması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

105 MB ================================= 8- Görenlerin bir daha baktığı yat, Bodrum'da (YENİDEN) Milyarder İşadamı Antony Marden, üst düzey teknolojiyle donatılmış "Denizlerin Ferrarisi" olarak adlandırılan uzay gemisi biçimindeki süper lüks 'Adastra' adlı yatıyla, Muğla'nın Bodrum ilçesine demir attı.

Milyarder İşadamı Antony Marden ve eşi, Bodrum Kalesi'nin 1 mil açığına demirleyen yattan, korumaları ve arkadaşlarıyla zodyak bota binerek ayrıldı. Antony Marden ve beraberindekiler, bölgedeki cennet koyları gezdi. Uzaktan iPAD ile kumanda edilebilen, saatteki hızı 60 mile kadar ulaşan, 2 yatak odası, sinema salonu, çift kokpit, kütüphane ve güneşlenme terası ile jakuzi bulunan ve 6 kişilik mürettebatın idare ettiği yat ise ilçede günün konusu oldu. Yaklaşık 110 milyon Euro değerindeki değerindeki yatı görmek isteyenler, sahile ve teknelerle denize akın etti. Uzaydan gelmiş görünümü veren yat, vatandaşlar tarafından da fotoğraflanıp görüntülendi. Marden ve eşinin, Bodrum koylarında 3 gün kaldıktan sonra tatillerini Rodos Adası'nda sürdüreceği öğrenildi. Marden, eşi ve arkadaşları, zodyak bot ile Bodrum koylarını gezerken, yata Bodrum Gıda Çarşısı'ndan 84 bin dolarlık gıda takviyesi yapıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Yattan genel detay görüntü

- Yatın yanına giden meraklılar teknelerle bakanlar

- Yattan ayrılan Antony Madren ve arkadaşları zodiak botla giderken Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), DHA) ================================ 9 - Tokat'ta esnaftan 'AVM' tepkisi FatihYILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası üyesi esnaf, kent merkezinde bulunan AVM'lerin şehir dışına çıkarılması için il genelinde 1 saat dükkanlarını kapattı. Kent merkezinde bulunan AVM'lerin şehir dışına çıkarılması için 'Kahraman esnaf, süpermarkete karşı' sloganıyla başlatılan imza kampanyası kapsamında, Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası üyeleri dükkanlarını kapatarak 1 saatlik eylem yaptı. Esnaf, dükkanlarının önlerine '11.00 ile 12.00 arası kapalıyız' yazan pankart astı.

Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şaban Kaya ve yönetim kurulu üyeleri eyleme destek veren esnafı ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kaya, "Esnafımızın sesinin duyulması, sıkıntılarının giderilmesi için bugün satışlara 1 saat ara verildi. Tokat'ın en eski çarşısı, en köklü esnafları şu anda AVM'ler ve süpermarketler yüzünden zor durumda. Bu soruna dikkat çekebilmek için böyle bir kampanya başlattık. Tokat merkezde ve ilçelerde bulunan esnaflarımızın kampanyaya katkıları çok yoğun oldu. Beklediğimizden çok daha fazla destek aldık. Esnaflarımız şu anda tek yürek olmuş vaziyette. İnşallah bu şekilde bir sonuca varacağız. Yetkililerin de bizi dikkate alacağını düşünüyorum. Vatandaşlarımızdan da hiçbir olumsuz tepki almadık. Hatta müşterilerin de bu kampanyayı desteklediklerini gördük" dedi.

Görüntü Dökümü -Esnafların kepenk kapatması -Başkan Açıklama -Esnaf Ziyaret -Genel Detay Haber-Kamera: Fatih YILMAZ (138 MB) ===================================== 10 - Niğde’de Mor Patates üretildi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Türkiye’de ilk defa 'İlk Mor' adı verilen renkli patates üretti. Özel sektörle birlikte Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından geliştirilen mor patatesle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, üretilen mor renkli patatesin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillendiğini kırmızı ve pembe patates çeşitleri için de çalışmaların sürdüğünü söyledi. Çalışkan, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi olarak patates ıslahı konusunda çok yoğun ve kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Özel sektörle birlikte geliştirdiğimiz mor etli çeşidimizi geçen yıl tescil amacıyla Tarım Orman Bakanlığına başvurusunu yaptık ve ilk değerlendirme sonucunda da çeşidimize bakanlık tarafından üretim izni verildi.

Mor rekli patetesin daha sağlıklı olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, "Lezzet farkı bu biraz tabi damak tadıyla da alakalı. Ama patatesten çok farklı bir tat yok açıkcası. Yine patates tadı var ama aromada renkten kaynaklanan bir farklılaşma var normal patatesten ama kesinlikle rahatsız edici bir renk değil. Zaten bunun tüketimi de kullanımı da dünyada gittikçe yaygınlaşmakta. Sağlık açısından çok daha sağlıklı bir patates çeşidi.’’ Görüntü Dökümü

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- Mor patatesin detay görüntüsü

- Patatesi bıçakla keserken görüntü

- Patates melezleme serasından görüntü

- Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan serada inceleme yapması

- Patates çiçeklerinden görüntü

- Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan’ın açıklaması

- Serada çalışan öğrencilerden görüntü SÜRE:52 04" BOYUT: 333 MB Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA) ==================================== 11 - Doktorlar şiddete karşı Aikido öğrenecek Denizli'de Tabip Odası, doktorları şiddete karşı korumak için savunma sanatı olan Aikido kursu açacak.