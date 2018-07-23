DHA YURT BÜLTENİ 9

1 - Erzurum Kongresi'nin 99'uncu yıl dönümüne coşkulu kutlama ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk yönetiminde, 'Milli sınırlar içinde vatan, bölünmez bir bütündür, parçalanamaz' kararıyla Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 99'ncu yıl dönümü, törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kongre Binası'ndaki törenlere katılan Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, "Milli mücadelenin esaslarını oluşturan kongre kararları, Sivas Kongresi ve Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile geliştirilmiş, Milli Mücadelenin zaferi ve Cumhuriyet rejimine geçiş ile taçlandırılmıştır" dedi. TÖRENLER HAVUZBAŞINDA BAŞLADI

Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı Erzurum Kongresi'nin başlaması nedeniyle düzenlenen törenler, Havuzbaşı semtindeki Atatürk Anıtı önünde başladı. Törene Vali Seyfettin Azizoğlu, 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, gaziler, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

CUMHURİYETİMİZİN DOĞUŞU SAĞLADI

Çelenklerin konulması ardından şiirler okundu. Törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet şunları söyledi:

"Bundan tam 99 yıl önce, 33 Temmuz -7 Ağustos 1919 tarihleri arasında yapılan Erzurum Kongresi, enkaz altında kalan milletimizin yeniden hayata dönmesini sağlayarak, ulusumuzun ebedi varlığını tüm dünyaya göstermiştir. 1914 yılında başlayan ve 1918 yılında sona eren Birinci Dünya Harbi, devletimiz için çetin şartlar altında geçti. Pek çok cephede düşmana karşı savaşan evlatlarımızın yüz binlercesi şehit olup kara toprağın bağrına düştü. Güzel memleketimiz, maalesef savaşın yenik tarafında sayıldı ve 30 Ekim 1918'de, İtilaf Devletleriyle, Mondros Mütarekesi'ni imzalamak zorunda kaldı. Hatırlandığı gibi; bu anlaşmanın bir sonucu olarak ordularımızın terhis edildi. Askerlerimizin silahları toplandı. Limanlarımıza, kışlalarımıza el konuldu. Karadeniz Doğu Anadolu'da hain planlar devreye sokuldu. Bu vahim gelişmeler karşısında vatanına sahip çıkmak üzere harekete geçen milletimiz, her yerde Müdafaayı Hukuk Cemiyetleri kurdu. Erzurum Müdafaayı Hukuk Cemiyeti de, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesi dahil, bölge illerinden gelen delegelerle, Erzurum'da büyük bir kongre düzenledi. İşte, o karanlık günlerde, Mustafa Kemal Paşa, 3'üncü Ordu Müfettişi sıfatıyla, Milli Mücadele teşkilatlandırmak üzere, İstanbul'dan, vapurla Anadolu'ya geçti. Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıktı. Havza-Amasya-Tokat-Sivas-Erzincan üzerinden 3 Temmuz 1919 günü Erzurum'a geldi. 23 Temmuz'da toplanan Erzurum Kongresi'ne Başkan seçildi. Mustafa Kemal Paşa'nın genel durumu izah eden açılış konuşmasından sonra çalışmalara geçildi. 7 Ağustos 1919'da sona eren kongrede alınan kararlar milletimizin kurtuluşunu ve Cumhuriyetimizin doğuşunu sağladı."

KUTLAMALAR KONGRE BİNASINDA DEVAM ETTİ

Havuzbaşı'nda yapılan tören ardından protokol ve davetliler tarihi kongrenin yapıldığı merkez Yakutiye ilçesindeki Kongre Caddesi'ndeki binaya geçti. Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Metehan Şahiner ve Kazım Karabekir Paşa'yı canlandıran Mertcan Polat, kongre binasına faytonla geldi. Kongre binasında Devlet Tiyatrosu Sanatçıları tarafından kongre canlandırıldı. Atatürk'ü geçen yıl olduğu gibi bu yılda Devlet Tiyatro Sanatçısı Metehan Şahiner oynadı.

Canlandırmanın ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Vahdettin Oktay Beyazlı, "1919'da Anadolu coğrafyası üzerine kara bulutların çöktüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Mondros gerekçeli paylaşımlar başlamış. Memleketin dört bir yanı işgal edilmiş. Millet büyük bir karamsarlık içerisinde. İşte böyle bir havada İstanbul'dan yola çıkan genç kumandan Mustafa Kemal; Samsun'da bir kandil yakmış, bu kandil milletimiz için yeni bir umut ışığı olmuş, bu ışık Havza'yı, Amasya'yı, Erzurum'u, Sivas'ı, Ankara'yı ve daha sonra bütün Türk yurdunu aydınlatmıştır. Erzurum Kongresinin sonunda Mustafa Kemal Paşa, yapmış olduğu değerlendirmede: 'Tarih, bu kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir' der. Atatürk'ün sözü gerçekleşmiş ve tarih Erzurum Kongresini büyük bir eser olarak kaydetmiştir. Tarihin kaydetme huyu vardır hepimiz biliriz. Ve yine hepimiz biliriz ki Göktürk Kitabelerine kazıyarak yaptığımız ilk kaydımız 'Üstte gök düşmedikçe, altta yer delinmedikçe Türk milletinin birliğini, dirliğini hiçbir gücün bozamayacağı gerçeğidir.' Bu gerçek, ay ve güneş gibi ortada iken bunu göremeyen gafiller akıl yoksunu varlıklardan başka bir şey değildir. İçeride, dışarıda nerede olursa olsun, adı ne olursa olsun, şekli nasıl olursa olsun fark etmez, vatanımıza, bayrağımıza, milletimize, devletimize yan gözle bakan hainler tarihin hiçbir döneminde alçak emellerine ulaşamamışlardır. Ve tekrar kaydetsin tarih, bunlar üstte gök düşmedikçe, altta yer delinmedikçe de hain emellerine ulaşamayacaklardır."

TİMSAL KARABEKİR DUYGULANDI

Kongre Binası'ndaki törenlere katılan Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir de burada bir konuşma yaptı. Karabekir, "Milli Mücadelenin en önemli dönüm noktalarından biri de Erzurum'da 23 Temmuz 1919'da toplanmış olan kongresidir. Milli mücadelenin esaslarını oluşturan kongre kararları, Sivas Kongresi ve Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile geliştirilmiş, Milli Mücadelenin zaferi ve Cumhuriyet rejimine geçiş ile taçlandırılmıştır. Kongrenin toplanmasında, Mustafa Kemal Paşa'nın kongreye katılması ve başkan seçilmesinde bölgenin en kıdemli askeri yetkilisi olan Kazım Karabekir'in gayretleri ve öncülüğü bugün bile takdir edilmektedir. Kongre kararlarında da etkin rol alan Kazım Karabekir, kongrenin seçtiği temsil heyetinde tabii üyesidir. İstiklal harbimizin Doğu Cephesi komutanı olan Kazım Karabekir, bu cephedeki hizmetlerini Erzurum, Sarıkamış ve Kars'tan yönetmiş. İlk şehit yetim evlatlarına da şevkatli babalığı da Erzurum'da yapmıştır. Başta Kazım Karabekir ve daha sonra da evlatları olarak bizim hayatımızda Erzurum'un ayrı bir yeri olmuştur" dedi.

Timsal Karabekir'in konuşması sırasında Kazım Karabekir Paşa'yı canlandıran Mertcan Polat salona girdi. Polat ile burada tanıştığı Timsal Karabekir'in sarılmaları duygulu anlar yaşattı. Timbal Karabekir de babasını görünce ağlamamak için kendini zor tuttu. Canlandırma ve konuşmaların ardından Tarihi Kongre Binası'nın yerli ve yabancı turstin daha fazla ilgi çekmesi ve yeni nesillere tarihin daha iyi anlatılması amacıyla Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait 76 paha biçilmez tablo ile toplamda 152 parça eser, Allah'ın 99 isminin yer aldığı Esma-ül Hüsna tabloları ve yaklaşık 3 bin kitap kapasiteli Erzurum'un ilk sanat kütüphanenin açılışı yapıldı. AZİZOĞLU: KUTLU YÜRÜYÜŞ ERZURUM'DAN BAŞLADI

Vali Seyfettin Azizoğlu da törenler sonrası yaptığı açıklamada, "23 Temmuz 1919'da Türkiye Cumhuriyeti kurucusu büyük önder Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı Erzurum kongresinin yapıldığı mekandayız. Erzurum kongresinin temsili yıl dönümünüde o zamanki salonda bugün o salonda katılan delegelerinin çocukları ve torunlarıyla beraber o kongreyi yeniden yad ettik ve o kongrede alınan kararları da hep beraber tekrar Erzurumumuzdan bütün Türkiye'ye ilan etmiş olduk. 99 sene önce bu memleketin harimi ismetine gelen saldıran düşmanlara Erzurum'un Dadaş kahramanları Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında, 'Bu vatan parçalanamaz, bölünemez, bu memleketin birliğine ve dirliğine kimse zarar veremez işgal kabul edilemez, manda ve haimeyeye asla müsamaha gösterilemez. Bu millet bağımsızlığına ve hürriyetine tekrar kavuşacaktır' dedi. O kutlu yürüyüşü Erzurum'dan başlattılar. O günün kahramanları bugün de onların torunları olarak bizler burada onların bıraktığı yoldan geleceğe doğru ülkemizi güzel adımlarla emin adımlarla taşımaya aht ettik, yemin ettik ve yürüyoruz" dedi.

DADAŞLAR MÜCADELEYE KATKI SUNDU

Bundan 99 yıl önce Anadolu'nun bir çok yerinin işgal edilmiş Trabzon ve Doğu Anadolu tarafından Ermeni ve Rum çetelerinin musallatına kalmış bir milletin kahramanlık destanının yazılmaya başlandığı bir tarihin başlangıcında olduğunu ifade eden eğitimci yazar Abdurrahman Zeynel şunları söyledi: "99 yıl önce Türkiye Cumhuriyetine giden yolun temellerinin atıldığı bir kongre binasındayız. Erzurum Kongresi Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıcına giden yolun ana esas prensiplerinin alındığı, milli iradenin hakim kılındığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayacak kurtuluş meşalesinin yakıldığı, kahraman Dadaşları'nda bütün varlıklarıyla bu mücadeleye katkı sundukları bir günün arefesinde bulunuyoruz. Gerçekten o tarihte Erzurumlular bir destan yazdılar. Bu destanın meyvesini de daha sonra 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla gördük. Ancak tabi bu kongre kolay olmadı. Yokluk, kıtlık, ihtiyaçlar çok fazlaydı. Bütün bunlara rağmen Anadolu'daki milli mücadele ateşi bulunduğumuz bu alanda yakıldı. Bu vesile ile bizlere bu vatanı emanet eden bütün kahraman dedelerimize, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Erzurum kongresi delegelerine Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti de kıyamete kadar ilelebet payidar olması en büyük arzum ve dileğimdir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Saygı duruşu ve İstiklal Marşı -Havuzbaşında yapılan çelenk koyma koyma töreni -Folklor ekibinin gösterisi -Mehmet Sekmenin konuşması -23 Temmuz kongre binası -Temsili Atatürkün kongre binası gelme töreni -Abdurrahman Zeynel ile röp -Kongre binası önünde yapılan tören -Kongre binası salonunda yapılan tören -Atatürk'ü canlandıran tiyatro sanatçısı ile röp -Timsal Karabekir ile röp -Vali Seyfettin Azizoğlu ile röp Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA) SÜRE: 05.38 BOYUT: 631 MB DRONE: 03.19 BOYUT:372 MB ======== 2 - Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın SİVAS'ın Zara ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun lokanta kısmında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yangın, sabah 10.00 sıralarında Sivas'ın Zara ilçesinde Tuğrul Dalaklıoğlu'na ait akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle istasyon içindeki lokantanın çatısında yangın çıktı. Duman ve alevleri gören tesis çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Tesis çalışanları ve vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı yangın, kısa sürede olay yerine gelen Zara Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu anlar amatör kameralara yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Yangın anları (Amatör kamera) Haber:Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) (38 mb) =============== 3 - Binmeye çalıştığı motosikletle sürüklenerek yaralandı BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde Mehmet Özbay'ın (42), annesi Yordam Altunbulak'ı (64) bindirmek istediği çalışır haldeki motosiklet hareket etti. Motosikletle birlikte sürüklenen Altunbulak yaralandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sırasında, caddeden araç geçmemesi olası faciayı önledi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Özbay, yürümekte zorlanan annesi Yordam Altunbulak'ı eve götürmek için 10 AJJ 28 plakalı motosikletine bindirmeye çalıştı. Bu sırada çalışır durumdaki motosiklet hareket etti. Sürücü ve annesi, hareket eden motosiklet ile birlikte sürüklenmeye başladı. Önde taksi durağında park halindeki taksiye çarpan motosiklet, daha sonra yolun diğer tarafına savruldu. Motosikletle birlikte yola savrulan Altunbulak yaralanırken, oğlu yara almadan kurtuldu. Kaza sırasında trafiğin yoğun olduğu caddeden araç geçmemesi olası faciayı önledi.

Yaralanan Yordam Altunbulak, haber verilmesiyle gelen sağlık ekibi tarafından Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturna başlatıldı.

Görüntü dökümü:

-Sürücünün annesini motosiklete bindirmeye çalışması

-Motosikletin hareket etmesi

-Taksiye çarpıp savrulması

-Yardıma koşanlar

Dosya adı: 2307KAZAMOTOR

Süre: 2.25 Boyut: 174 MB

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) =============== 4 - Antibiyotik kullandıktan sanra rahatsızlanıp yaşamını yitiren şoför toprağa verildi İZMİR'de, rahatsızlığı nedeniyle aldığı antibiyotik ilacının yan etkisi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'un yeğeni ve şoförü Murat Aras (29), toprağa verildi.

İzmir'in Narlıdere ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Abdül Batur'un yeğeni olan, aynı zamanda şoförlüğünü de yapan Murat Aras, yakınlarının verdiği bilgiye göre soğuk algınlığı rahatsızlığı nedeniyle doktora gitti. Aras'a verilen antibiyotik (Augmentin), iddiaya göre genç adamı fenalaşmasına yol açdı. Geçen 17 Temmuz'da önce Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan, ardından da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Murat Aras, burada yapılan müdahalelere rağmen dün (pazar) sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Doktorların yakınlarına verdiği bilgiye göre, Murat Aras, antibiyotiğin milyonda bir görülen yan etkisi nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir aylık evli olan ve hayatının baharında yaşama veda eden Murat Aras için Narlıdere Merkez Camisi'nde bugün öğlende cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Narlıdere Belediye Başkanı Batur, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, belediye başkanları, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Murat Aras'ın eşi Zeynep Aras, taziyeleri kabul etti. Genç kadın, yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Murat Aras, kılınan cenaze namazının ardından, ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında, Narlıdere Yukarıköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Narlıdere Merkez Camisi'nden görüntü

-Cenazeye katılanlardan görüntü

-Belediye Başkanı Abdul Batur'un taziyeleri kabul etmesi

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Camiden detay ve genel görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN/ Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA) ========== 5 - Kazada hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi (2) ANNE VE OĞLU İÇİN CENAZE NAMAZI KILINDI

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki trafik kazasında ölen Emine Açıkkol (64) ve oğlu İlyas Açıkkol'un (41) cenazeleri, ilçeye bağlı kırsal Gencellidere Mahallesi Camii'ne getirildi. Sıcak hava nedeniyle cenazeler, Kuyucak Belediyesi'ne ait soğutmalı cenaze aracı içinde tutuldu. Anne ve oğlunun cenazeleri, cenaze aracından çıkarılmadan öğlende kılınan cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Cenaze namazından görüntü - Kaza görüntüsü ve Emine Açıkgöz, İlyas Açıkgöz ve Hülya Açıkgöz'ün fotoları - Genel ve Detay görüntü (KJ haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) ============== 6 - Otomobil çarpan köpeğin başından ayrılmadılar Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde bir otomobil köpeğe çarptı. Sürücü durmayıp araçla kaçarken, çevredeki vatandaşlar yaralı köpeğe başka araç çarpmaması için tedbir alıp, yanından ayrılmadı. Veterinere götürülen köpeğin belinde kırıklar olduğu tespit edildi.

Erciş ilçesinin Kışla Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında bir sürücünün otomobili ile çarpıp yaraladığı köpek, çevreden geçen vatandaşlar tarafından fark edildi. Köpeğe başka araçların çarpmaması için yanına taşlar bırakıldı.Yaralı köpeğin başından ayrılmayan vatandaşlar, daha sonra belediye ekiplerine haber verdi. Harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekibi, yolun ortasındaki yaralı köpeği ,YYÜ Hayvan Barınağı'na götürdü. Veteriner Hekim İhsan Nuri Çifçi tarafından ilk müdahalesi yapılan köpeğin, belinde kırıklar olduğu tespit edildi. Köpeğe, su ve yiyecek verildi. Veteriner Hekim İhsan Çifçi, otomobilin çarptığı köpeğe ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek," Tedaviye aldığımız köpeğin belinde kırıklar tespit ettik. Eğer omuriliğinde kopma yoksa cerrahi operasyonla düzelebilir. Omurilik kopmuşsa köpek felçli kalır" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aracın çarptığı köpek

-Köpeğin başında bekleyen vatandaşlar

-Veteriner Hekim İhsan Nuri Çifçi ile röportaj

-Yaralı köpeğin belediye ekipleri tarafınan araçla Hayvan Barınağına götürülmesi

BOYUT:228 MB - SÜRE:2 DK 1 SN

========== 6 - Sultaniye üzümde hasat ve ihracat sevinci MANİSA'nın dünyaca ünlü sultaniye çekirdeksiz üzümünde geçen yıla göre 15 gün önce yapılan hasatla birlikte, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihracat da başladı. Rekolte düşüklüğünden dolayı fiyatlar yükselirken; ürünün kilosu 1 lira 50 kuruş ila 2 lira arasında satılıyor. Çekirdeksiz sultaniye üzümün en çok üretildiği Alaşehir'de, hasat heyecanı başladı. Kış aylarında bağlarda başlayan hazırlık, temmuz ayıyla birlikte tatlı bir telaşa dönüştü. Sarı altın olarak nitelendirilen çekirdeksiz sultaniye üzümü, büyük bir titizlikle kadınlar tarafından dallardan salkımlar halinde kesilip kasalara yerleştirildi. Sabah erken saatlerde üzüm bağlarına giren kadınlar, sıcağa rağmen günlük 58 lira yevmiye karşılığında kentin markası haline gelen sultaniye üzümü tüketiciyle buluşturmak için çalışmaya başladı. Kesilen üzümler ise ihracat yapan firmalara getirilerek paketleniyor, yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanıyor. Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, üreticinin büyük bir heyecan yaşadığını belirtip, bütün yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını alacaklarını söyledi. Sultaniye çekirdeksiz üzümde bu yıl rekolte düşüklüğünün yaşandığını dile getiren Türk, geçen yıl aynı dönemde hasat edilip sofralara sunulan üzümün 80 kuruştan satıldığını, ancak bu yıl fiyatların 1 lira 50 kuruş ila 2 lira arasında değiştiğini açıkladı. Türk, "Sultaniye çekirdeksiz üzümde dün (pazar) itibariyle üzüm hasadı başladı. Bugün de ilk ihracat yapılıyor. Ülkenin üzüm ambarı kentten dünyanın birçok noktasına altın değerindeki çekirdeksiz üzümlerimizi göndereceğiz. Çekirdeksiz sultaniye üzüm dünya çapında bir numaradır. Sultaniye üzümün her derde deva olduğunu biliyoruz" dedi.

YAŞANAN AFETLER REKOLTEYİ DÜŞÜRDÜ Bu yıl doğal afetler yaşadıklarına dikkat çeken Necdet Türk, bunlardan etkilenmemek için üreticileri tarım sigortası yaptırmaya davet etti. Sultaniye çekirdeksiz üzümün genellikle Avrupa ve Rusya'ya ihraç edildiğini dile getiren Türk, "Daha önceki yıllarda kalıntımız yoktu, iyi tarım uygulamaları yapıyoruz. İhraç ürünü olduğundan dolayı üreticinin kalıntıya dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü ürün döndüğünde bizim için büyük bir kayıp olacak. Bu yıl ne yazık ki afetlerden dolayı kalite ve rekoltede düşüklük yaşanıyor. Rekolte gerçekten az" diye konuştu. Kentin önde gelen firmalarından birinin yönetim kurulu başkanı olan, Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Ali Uçak, sultaniye çekirdeksiz üzüm üreticisinin şu andaki fiyatlardan memnun olduğunu söyledi. Uçak, "Geçen yıl 254 bin ton yaş sofralık üzüm ihracatı yapılmıştı. Bunun 66 bin tonunu biz yapmıştık. Geçen sene yakaladığımız tonajı, yüzde 10 artırmayı hedefliyoruz. Sultaniye çekirdeksiz üzüm için ihracat izni bugün verildi. Alaşehir Gümrüğü'nden 90 TIR'a yakın bir çıkış olacak. Bu sultaniye çekirdeksiz üzümlerin yüzde 60'ı Rusya'ya, geri kalanı da Avrupa ülkelerine gönderilecek. Firma olarak da 30 TIR sultaniye üzümü bugün gönderiyoruz. Başta Rusya olmak üzere, Polonya, Litvanya, Balkan ülkeleri ve Avrupa'nın pek çok ülkesine ihracatımız var" diye konuştu.