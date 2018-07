DHA YURT BÜLTENİ 9

Hayata geçirdiği projeler, ürettiği teknoloji ve çözümlerle Türkiye'de e-ticaretin ve dijital dönüşümün öncüsü olan 'Hepsiburada'nın düzenlediği E-Ticaret Zirvesi'nin 7'nci durağı Trabzon oldu. Türkiye'yi şehir şehir gezen Hepsiburada ekibi, düzenlediği etkinliklerle bir yandan e-ticaret hakkında KOBİ'lere, girişimcilere ve esnafa bilgi aktarırken, diğer yandan da işini e-ticarete taşımak isteyen firmalara yeni imkânlar sunuyor. Yıl sonuna kadar e-ticaret zirveleriyle 10 binin üzerinde küçük-orta ölçekli yerel girişimciye ulaşmayı hedefleyen Hepsiburada, bu girişimiyle e-ticarete katılımı artırarak Türkiye ekonomisinin kalkınmasına destek oluyor. Hepsipay, Entegra, İdeaSoft, Hepsiekexpress ve E-Ticaret Çağrı'nın sponsorluğunda düzenlenen zirveye, Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, Trabzon Ticaret Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, TTB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Selim Çakıroğlu, DKİB Başkan yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Melek Elmas, Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler ile Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan konuşmacı olarak katıldı.

TREND ÜRÜNLER AÇIKLANDI

Zirvede, Türkiye'nin son 6 aylık internet alışveriş tercihleri de açıklandı. Açıklanan verilere göre, 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde Hepsiburada'dan en çok alışveriş yapılan kategorinin 'temel tüketim ve gıda', 'sağlık ve güzellik', 'bebek ve oyuncak', 'telefon ve kitap' olduğu belirtildi. Aynı döneme ait Hepsiburada trend verilerinde ise en fazla talep gösterilen ürünlerin bebek bezi, akıllı bileklik, kedi-köpek maması, cep telefonu ve çeyrek altın olduğu bildirildi.

'HER SANİYEDE 1 ÜRÜN SATILIYOR'

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, 2018 yılının ilk 6 ayında ortalama 80 milyonun üzerinde ziyarete ev sahipliği yapan Hepsiburada'da, saniyede 1 ürün satışı yapıldığı belirtti. Erturan, "Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini odak noktamıza koyup onların hayatını kolaylaştırma felsefesinden yola çıkarak biz de Hepsiburada mobil uygulamamızı her geçen gün geliştiriyor ve yeniliyoruz. Müşterilerimizin ürünlerimize daha kolay ulaşması, alışverişlerini hızlı ve pratik olarak tamamlamaları bizim için çok önemli. Online alışveriş sitemiz üzerinde her saniyede 1 ürün satılıyor" dedi.

'FARKLI COĞRAFYALARA ULAŞTIRIYORUZ'

Erturan, e-ticaretle birlikte küçük ölçekteki firmaların da büyümelerine destek olduklarını ifade etti. Erturan, "Bugün Türkiye'de 7'ncisini düzenlediğimiz E-Ticaret Zirvesi bizim için Türkiye'deki en büyük hedeflerimizden birisi. Yerelleşmeyi, yerelleştirmeyi artırmak, küçük ve orta ölçekli firmaları platformumuza kazandırıp tüm Türkiye'de satış yapılabilir ürünleri, tüm Türkiye'ye satılabilir hale getirmek istiyoruz. Hem küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesini istiyoruz hem de biz de biliyoruz ki biz de Türkiye'nin dijitalleşmesine, büyümemize bu şekilde destek olabileceğiz. O yüzden Türkiye'deki önceliklerimizden bir tanesi bu. Aynı zamanda bugün şunu da paylaşabilirim ki, Hepsiburada üzerinden e-ihracat çalışmalarımız da başlamış durumda. Farklı ülkelerde yaşayan müşteriler, platformumuz üzerinden alışveriş yapabilir durumda şu an, bunu da genişletmek için lokal bölgedeki firmaların farklı coğrafyalara ulaşması için de çalışıyoruz" diye konuştu.

'14 MİLYON ÜRÜN BULUNUYOR'

Erturan, Hepsiburada platformu bünyesinde 14 milyon ürünün bulunduğunu da kaydederek şöyle dedi:

"E-ticaret ilk başta sektöre elektronik ürünlerle başlamış ama gün geçtikçe biz burada 30'dan fazla kategoride satış yapıyoruz. Aklınıza gelebilecek farklı farklı ürünler var. Şu anda platformumuzda yaklaşık 14 milyon ürün bulunuyor. Satış olarak baktığımızda elektronik ile başlamış daha sonra diğer kategorilere gelmiş durumda. Şu anda en çok satılan ürünlerimiz arasında bebek bezi, sinema bileti, kitap gibi ürünler bulunuyor ve temel tüketim ürünlerinde satışlarımız artarak devam ediyor."

Öte yandan, zirvedeki konuşmacılar e-ticaretle ilgili sunumlarında; 'e-ticarete nasıl başlabilecekleri, daha fazla müşteriye nasıl ulaşabilecekleri, sosyal medyayı nasıl kullanabilecekleri ve nasıl etkili reklam verebilecekleri' gibi konularda katılımcılarla bilgilerini paylaştı.