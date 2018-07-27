DHA YURT BÜLTENİ 9

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-Başkan Özkan açıklama

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Haber-Kamera: Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa), (DHA)

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Bismillah deyip, başlıyoruz (3)

'TURİZMDE KİŞİ SAYISI ARTIK ÖNCELİKLİ HEDEF DEĞİL'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde kişi sayısının artık öncelikli hedefleri olmadığını belirterek, "Turizm gelirlerinin şu andaki tahmini gayrisafi milli hasıladaki yeri yüzde 4. Bizim hedefimiz, bu oranı yüzde 8'e getirmek olması lazım. Yani 50 milyon turist, 50 milyar dolar gibi bir hedefi değiştiriyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Akra Hotel'de, Antalya ve Türkiye'nin turizm sektörünün önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Bakan Ersoy, toplantıda, sektördeki tanıtımda köklü değişiklikler ve hedefleri anlattı. Yeni dönemdeki hedefler ve ne gibi değişikler olacağını anlatan Bakan Ersoy, cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin ana prensibi doğrultusunda hızlanılacağını açıkladı. Bakanlıkta bekleyen ne kadar dosya varsa, kanunların ve mevzuatın öngördüğü şekilde hızla sonuçlandırılacağını belirten Ersoy, "Yani artık hiçbir dosya oyalanmayacak, çok hızlı sonuçlanacak" dedi.

TEŞVİK DEĞİL, ENGELLERİN KALDIRILMASI

2016 krizi sonrası sektörde oluşan teşvik ve destek beklentilerinin turizmi kıpırdattığını ama nihai sonuç için çok daha önemlisinin gerektiğini dile getiren Ersoy, "Bence en büyük teşvik, turizmin önündeki engellerin kaldırılması olması lazım. Zaten sizi frenleyen, sizi tutan engelleri biz devlet ve bakanlık olarak sizlerle birlikte ortadan kaldırırsak işi bilen turizmcinin teşviğe ihtiyacı yok. O alır yürür gider. Çünkü teşvik dediğiniz şey taşıma suyla değirmen döndürmek" diye konuştu.

Önce Avrupa'da, daha sonra dünyada yakalanması gereken rakipler olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, "Artık çıtayı çok yukarı koymamız lazım. Türkiye turizmdeki ilk aşamalarını tamamladı. Bundan sonra yeni bir hikaye yazmamız lazım. Bu hikayeyi teşviklerle yazamayacağız. Bu hikayeyi kendi becerilerimizle yazacağız. Bu bağlamda önümüzdeki engelleri kaldırmak benim işim. En önemli konumuz bu olacak" ifadelerini kullandı.

YENİ TANITIM POLİTİKASI

Bazı politika değişikliklerine gidileceğini de aktaran Ersoy, "En önemli politika değişikliği tanıtım üzerine olacak. Tanıtım politikasında çok köklü değişiklikler yapacağız. Çağımıza uygun yeni tanıtım politika anlayışını sektöre kazandıracağız. Bununla ilgili çok detaylı bir çalışmamız var. Bütün sektörü kapsayan, dünyayla rekabet eden, dünyada rekabette bizi ön plana çıkaracak yeni bir tanıtım politikası üzerinde çalışıyoruz. Sizlerin de görüşlerini alıp, tamamlayıp, hızlı bir şekilde 2019 tanıtımında özellikle devreye alacağız" dedi.

'EN ÖNEMLİ KONULARDAN BİRİ GELİR'

En önemli konulardan birinin de turizm gelirleri olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Benim için rakamların bir önemi yok. Mas turizmle (kitle turizmi) Türkiye bir yerden başlaması gerekiyordu. Mas turizmle başladı, çok büyük bir başarı hikayesi yazdı, çok büyük rakamları getirmeye başladı ama artık mas turizmle övünmememiz gerekiyor. İkinci aşamaya geçmemiz gerekiyor. Bu da söylemesi kolay, yapması çok zor bir şey. Artık nitelikli turizme, nitelikli turiste konsantre olmamız gerekiyor. Bunun için her şeyden önce arz- talep dengesini talep yönünde lehimize bozamız gerekiyor. Yani yeni pazarları geliştirmemiz gerekiyor. Yeni pazarları nasıl geliştireceğiz? Pazara göre ürün yaratacağız. Müşteri her zaman haklıdır, bu turizmden önce ticaretin ana kuralı. Biz ısrarcı olmayacağız. Müşteri kim; turist. Biz misafire göre ürün geliştirmek zorundayız. Bizim misafire göre ürün bulmak o mas turizm ve Türkiye'nin ilk yaşadığı etaptı. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz; ürünümüzü misafirin isteklerine göre dizayn edeceğiz."

'ÜRÜN, ÜLKENİN TAMAMI'

Ürün deyince sadece otelleri kastetmediğini anlatan Ersoy, "Ürün bölgenin tamamı, ikinci aşamada ülkenin tamamı ürünün parçası. Burada sadece turizmin paydaşları olarak turizm çalışanlarını ve yatırımcılarını görmememiz gerekiyor. Belediye başkalarımızdan sokaktaki temizlik personeline, garsonlardan restoran işletmecileri ve taksicilere kadar herkes turizmin içinde yer alıyor farkında olmadan. Turizmin adı konmamış paydaşları. Herkesi bilinçlendirmemiz, eğitmemiz gerekiyor. En kolay yaptığımız şikayet etmek, Türk toplumu olarak şikayet etmeyi çok kolay yapıyoruz. Eğer kendimizi şikayet etmeyi anayasal hak olarak görüyorsak ki anayasal hakkımız, o zaman uyarma görevini de yapmamız gerekiyor. Yani yanlış yapanı herkes uyarmak zorunda ki şikayet etme hakkını da kendinde bulsun. Sektörün ana paydaşları, sektörle uzaktan alakası olan herkesi bilinçlendirmemiz gerekiyor" dedi.

'50 MİLYON TURİST- 50 MİLYAR DOLAR HEDEFİ DEĞİŞTİ'

Turizmde kişi sayısının artık öncelikli hedefleri olmadığını da belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, '50 milyon turist-50 milyar dolar' hedefinin değiştirildiğini kaydetti. Ersoy, "Turizm gelirlerinin şu andaki tahmini gayrisafi milli hasıladaki yeri yüzde 4. Bizim hedefimiz bu oranı yüzde 8'e getirmek. İkiye katlamamız gerekiyor. Bu ulaşılması çok güç bir hedef değil. Avrupa'da örnek aldığımız bazı ülkelerde bu oranın yüzde 12'lere kadar geldiğini görecekseniz. Biz ilk etapta bunu yüzde 8'e getirirsek bir başarı. Yani 50 milyon turist 50 milyar dolar hedefini değiştiriyorum" diye konuştu.

GLOBAL MARKA VURGUSU

Nitelikli turistin bir gecede olacak, 100 metre koşarak başarılacak bir konu olmadığını da vurgulan Ersoy, buradaki en önemli şeyin markalaşma olduğunu söyledi. Ersoy, şöyle konuştu:

"Kendi dünya markalarımızı yaratmak zorundayız. Bir tane yerel markamız global marka olmayı başardı. Onun gibi birçok markayla ilgili politika geliştireceğiz. Global marka olma yolunda ilerleyen markalarımızı destekleyeceğiz. Teşvik derken aslında biz bunları teşvik edecek bir politika geliştireceğiz. Çünkü yatırımcı bazında markalaşmamız gerekiyor. Yatırımcının markalaşması için turizmcinin ana kaynağı nedir; insan kaynakları. İnsan kaynağımızda da markalaşmamız lazım. Türkiye çok büyük genç nüfusa sahip. Ama maalesef gençler arasında 'Ben turizm okuyacağım, turizm sektörüne gireceğim' diyenlerin sayısı çok az. Bu bizim ayıbımız. Turizm sektörünü çok cazip bir sektör haline getirmemiz lazım. Parlak, yeni nesil gençlerin istekli bir şekilde turizm girmesi lazım. Pahalı satılan otellerimizde, benim kendi grubumda da var, mesela 20 binden 50 bin liraya kadar maaş alan aşçılar var."

49 YILLIK TAHSİSLERİN UZATILMASI UYARISI

Tahsislerin 49 yıla uzatılması konusuna da değinen Bakan Ersoy, "Marka tesislerin birçoğu tahsis. Orman Bakanlığı ve Hazine'den yapılmış tahsisler. 2016 krizinden sonra bunlarla ilgili hükümetin geliştirdiği bir proje dahilinde yeni yasa çıktı ve süreleri 49 yıla uzatıyoruz. Sizlerden gelen talep doğrultusunda birkaç değişiklik yapıldı. Taksit sayısı bir taksit artırıldı. Bir peşin dört takside getirdik. Yer tespitlerinde mevcut işletme belgesindeki yatak kapasiteleri baz alınacak. Benim sizlere tavsiyem, hızla başvurularınızı yapın. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Yeniden değerleme oranları ekim-kasım gibi açıklanıyor. Başvurularınızı yapıp ilk ödemelerinizi yaparsanız mevcut değer üzerinden ödemelerinizi yapıyorsunuz. Süreyi kaçırırsanız yaklaşık yüzde 18'lik değerleme farkı ücretin üzerine binecek, benden söylemesi. Sonradan şikayet etmeyin" diye konuştu.