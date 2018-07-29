DHA YURT BÜLTENİ-9

2)KÜÇÜK KIZIN BABASINDAN ZORLA ALINMASIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA ZONGULDAK'ta icra memurlarının 7 yaşındaki Z.Y.'yi direnip, ağlamasına karşın babası Ramazan Yıldırım'dan (38) alıp, boşandığı annesi F.Y.'ye teslim edilmek üzere kolundan tutarak götürmesi olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, açıklama yaptı. Başsavcı Yağız, "Konu hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü görevlileri de konuyla ilgili aile ile görüştüklerini, anne, baba ve çocuğa psikoljik destek vereceklerini açıkladı. Güvenlik görevlisi Ramazan Yıldırım ile F.Y., 31 Mayıs'ta Zonguldak Aile Mahkemesi'nde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Kızları Z.Y.'nin velayeti, mahkeme tarafından babaya verildi. Anneye ise çocuğunu her ayın belirli hafta sonları ve Temmuz ayında bir ay almasına izin verildi. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte anne F.Y., kızını almak istedi. Ancak Yıldırım'ın iddiasına göre Z.Y. annesine gitmek istemedi. Durumu eski eşine bildiren Ramazan Yıldırım, birlikte vakit geçirerek çocuğun psikolojisinde olumlu etki yapabileceklerini söyledi. Cep telefonu mesaj kayıtlarında bunu kabul eden F.Y., eşi ve çocuğuyla buluşacakları gün vazgeçerek gitmedi. F.Y., çocuğunu kendisine gösterilmediği iddiasıyla avukatı aracılığıyla Zonguldak Adliyesi'nde bulunan İcra Müdürlüğüne 'çocukla kişisel ilişki kurulması' maddesi gereği çocuğunun babasından alınarak kendisine verilmesini talep etti.

BABA YAŞANANLARI KAYIT ALTINA ALDI

Talebi değerlendiren İcra Müdürlüğü, çocuğu almak için yasa gereği polis ve pedagog eşliğinde önceki gün Ramazan Yıldırım'ın evine gitti. Yıldırım, çocuğunun kuran kursunda olduğunu söyledi. Bunun üzerine kuran kursuna giden ekipler, Z.Y.'yi dışarı çıkardı. Baba Ramazan Yıldırım, bu andan sonra yaşananları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Küçük kız kendisiyle görüşen pedagoga annesine gitmek istemediğini söyledi. Pedagog, da görüşmenin ardından tutulan tutanağa, 'Bu şekilde götürülmesi uygun değildir' yazdı. Annenin ısrarı üzerine Z.Y.'nin kolundan tutan icra memuru, ağlayan kızı zorla polis aracına bindirdi. Kızının gitmek istememesine rağmen zorla polis aracına bindirildiği anları kayıt altına alan baba görüntülerde de, "Çocuğum şu anda zorla alınıyor. Toplumdaki insanı toplumdan uzaklaştırmak için uğraşıyorlar. Çocuğumun psikolojisinde bir şey olursa, hepinizden şikayetçiyim. Mesuliyet size aittir. Çocuğumu zorla götürmeyin" dediği duyuldu.

DHA'NIN HABERİ SES GETİRDİ

DHA'nın haberinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ekipleri harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, yaptığı yazılı açıklamada konu hakkında adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Açıklamada şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan Zonguldak İcra Müdürlüğü’nce küçük bir kızın annesine teslimine ilişkin haberler üzerine basın açıklaması yapma gereği hasıl olmuştur. Zonguldak 2. Aile Mahkemesi'nin kararı ile velayeti babasına verilen habere konu çocuğun belirli günlerde annesiyle görüşmesine karar verilmiştir. Annesinin vekilinin müracaatı ile Zonguldak 2. İcra Müdürlüğü’nce ilgili mahkeme kararı doğrultusunda çocuk annesine teslim edilmiştir. Yapılan işlemler ilgili görevliler tarafından tutanağa bağlanmış olup, konu hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

'PSİKOLOJİK DESTEK VERECEĞİZ' Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü ise anne, baba ve çocukla olay anında yaşananlarla ilgili görüşme yapıldığını söyledi. Anne, baba ve çocuğa psikolojik destek verileceğini kaydeden Gümrükçü, "Biz hem baba, hem anne, hem de çocukla görüşme sağladık. Olayı takip ediyoruz. Çocuğun bu süreçten olumsuz yönde etkilenmemesi için anne, baba ve çocuğa psikolojik destek vereceğiz. Bu ilk görüşmeydi. Bundan sonra da takibimizde olacaklar. Psikolojik desteğimiz sürecek. Amacımız çocuğun bu ortamdan olumsuz yönde etkilenmemesi" dedi.Baba Ramazan Yıldırım da yaşananlardan psikolojik olarak olumsuz yönde etkilendiğini, tüm düşüncesinin kızının hayatı olduğunu söyledi.Trafikte bisiklet farkındalığını artırmak için pedal çevirdiler Görüntü Dökümü

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-Çocuğun alınma anı cep telefonu görüntüsü

-Baba Ramazan Yıldırım ile röp.

-Baba Ramazan Yıldırım'dan detaylar

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Haber-Kamera Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRKZONGULDAK,(DHA) ======================================================

2)YAPI KAYIT BELGESİ ALANLARA ELEKTRİK ABONELİKLERİNİ YAPTIRMA ÇAĞRISI Bursa'da hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (UEDAŞ) Genel Müdürü Ali Erman Aytac, kentte 123 bin kişinin yapı kayıt belgesi başvurusu yaptığını belirterek, "Belgelerini alan vatandaşları aboneliklerini yapmak için bekliyoruz" dedi.

UEDAŞ Genel Müdürü Ali Erman Aytac, 'Yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar' başlıklı tebliğin, 6 Haziran tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Aytac, sürecin başlaması ile yapı kayıt belgesi alan vatandaşların, elektrik, su ve doğalgaz aboneliği için başvuruda bulunduklarına işaret ederek şöyle konuştu:

"İmar barışı çerçevesinde eskiden sıkıntılı durumda olan yapılar, artık resmi zemine oturtuluyor. Bu kapsamda bizim gibi abonelik veren şirketler de etkileniyor. Artık belge alan vatandaşlara elektrik aboneliğini sağlamak durumundayız. UEDAŞ olarak bölgede bir bağlantı anlaşması gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bağlantı anlaşmasını gerçekleştirdikten sonra da perakende satış sözleşmesinin imzalanması ile beraber hemen ertesi gün itibariyle kendi adlarına oluşan aboneliğe kavuşmuş olacaklar. Standart abonelikten farkı yok. Belgelerini aldıktan sonra, kayıt işlemlerini 5- 10 dakika içerisinde tamamlayıp aboneliklerini başlatabiliyoruz."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Bursa'da 123 bin başvuru olduğunu hatırlatan Aytac, belgeler verildikten sonra işlem merkezlerine vatandaşları beklediklerini söyledi. İşlem merkezlerinin yanı sıra online işlem merkezlerinde de abonelik yapılabileceğini ifade eden Ali Erman Aytac, çağrı merkezlerinin de 24 saat hizmet verdiğini kaydetti.

Aytac, Bursa’nın yanında Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da hizmet verdiklerini hatırlatarak, "Şu ana kadar bölgesel bazda 500’e yakın yapı kayıt belgesi alıp bireysel abonelik başvurusu yapan vatandaşımız var. İşlemleri tamamlanarak elektrik abonelikleri kendi adlarına açılmış durumda. Belgelerini alan tüm vatandaşların aboneliklerini yapmak için bekliyoruzö dedi.

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-Açıklama Haber/Kamera: Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA) ========================== 3)ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN KULAÇLAR 'TROYA YILI' İÇİN ATTI Çanakkale'de '2018 Troya Yılı' kapsamında, 'Troya Açık Su Yüzme Yarışı' düzenlendi.

Çanakkale Merkez'e bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde bulunan Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20'nci yılı olması nedeniyle ilan edilen '2018 Troya Yılı' etkinlikleri kapsamında yaklaşık bine yakın profesyonel yüzücünün katılımıyla 'Troya Açık Su Yüzme Yarış' düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Türk Spor Vakfı (TSV), Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Kepez Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 1'incisi düzenlenen 'Troya Açık Su Yüzme Yarışı' Yeni Kordon'dan başlayıp Kepez Belediyesi Halk Plajı'nda sona erdi. Yarışın startını Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Ute Hascher-Brückner ve ÇOMÜ Öğretim Üyesi ve Troya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan verdi. Yüzme yarışında bine yakın yüzücü Çanakkale Boğazında 5.8 kilometrelik parkurda kulaç attı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 2018 Troya Yılında Çanakkale’de sporda, sanatta uluslararası bir çok etkinlik düzenlendiğini söyledi. Bugün, 2018 Troya Açık Yüzme Yarışı Kale Grubu ve Türk Spor Vakfı’nın iş birliğinde yapıldığını belirten Vali Orhan Tavlı, "Bine yakın sporcu bu yarışmaya katıldı. Çanakkale merkezden Troya’ya doğru yüzecekler. Kendilerine başarılar diliyorum 2018’de Troya’ya ve Çanakkale’ye Anadolu’nun bu kadim topraklarına herkesi davet ediyorum" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan ise, “Çanakkale'miz bir marka kent her köşesi her ilçesi farklı bir değer denizin sahilin en güzel yansıması bu bölgede. Ben tüm Türkiye’de ki yüzücülerimizin denizle ilgisi olan sporcularımızın mutlaka Çanakkale’ye davet etmek istiyorum. Bugün Çanakkale için özel bir gün Troya 2018 yılı kapsamında 700’e yakın yüzme sporcumuz hep beraber boğaz da yarışa başladılar. Bu seferki yüzüşün ayrı bir kıymeti var. Troya 2018 yılı vurgusuyla beraber bu yüzüşü yapıyoruz. Bir anlamda Çanakkale’den Troya'ya yüzüyoruz. Tarihin iki farklı adımını gündeme getiriyoruz. Hem şehitliğin olduğu mekandan Troya'nın olduğu mekana doğru yüzüyoruz. O yüzden çok önemli bir etkinlik olduğu kanaatindeyim" diye konuştu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi ve Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Arslan, "Pek çok uluslararası etkinlik gerçekleşiyor. Bunlardan bir tanesini bugün görüyoruz. Troya aslında Çanakkale’de doğu ve batıyı birleştiren bir noktada. Sporda, kültürde biz bu tür projelerle Troia’yı Çanakkale’yi bu tür projelerle doğu ve batının merkezi haline getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bana göre Troya Yılı şimdi başlıyor, Troya müzesinin açılışı başka bir ivme kazandıracak. Herkesi Troya’ya, Çanakkale’ye ve Troya müzesine davet ediyoruz" şeklinde konuştu. Kepez Halk Plajındaki finiş noktasına gelerek, boğazdaki 5.8 kilometrelik parkuru tamamlayan yüzücülerden, 'Troya Açık Su Yüzme Yarışı'nda derecey giren erkekler kategorisinde Doğukan Ulaç birinci, Hasan Emre Musluoğlu ikinci ve Deniz Akış üçüncü olurken, Kadınlar kategorisinde ise birinci Nilay Erkal, ikinci Ada Sude Korkmaz ve üçüncü Ruth Hatton oldu. Yarışın tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere yüzücülere ödülleri, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Ute Hascher-Brückner ile protokol üyeleri tarafından takdim edildi.