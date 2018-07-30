DHA YURT BÜLTENİ-9

1)GÖZALTINA ALINIRKEN ÖLEN YAŞLI ADAMIN CEBİNDEN ÇIKAN BELGE YÜREK BURKTU GİRESUN'da, yatalak eşinin evde bakım hizmeti alması ve ilaçlarının temini için gittiği sağlık ocağında tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polislerin biber gazı sıkıp, ters kelepçe taktığı sırada kalp krizi geçirerek, yaşamını yitiren Yusuf Topal'ın (82) otopsi yapılmak üzere götürüldüğü Adli Tıp Kurumu'ndaki eşyaları ailesine teslim edildi. Topal'ın cebinden, İstanbul Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden eşi adına düzenlenen, evde sağlık hizmeti uygulandığına dair belge çıktı. Yaşlı adamın, ailenin yüreğini burkan raporla başvurduğu sağlık merkezinde eşi için aynı hizmeti Giresun'da da alabilmek amacıyla çaba harcadığı belirtildi.Giresun'da, 24 Temmuz Salı günü, Gemilerçekeği Mahallesi'nde yatalak Fatma Emine Topal'ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince eşi Yusuf Topal, ilaçları yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Doktor Ö.Y.'ye başvuran Yusuf Topal, eşi adına düzenlenen Sağlık Kurulu raporunu göstererek, ilaçları reçeteye yazdırmak istedi. Doktor Ö.Y. ise hastayı görmeden ilaçları yazamayacağını belirtti. Bunun üzerine Topal, 'evde bakım hizmeti' kararı olduğuna dair raporu göstererek, sağlık görevlilerinin eve gelmesini talep etti. Doktor Ö.Y. ile Yusuf Topal arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı. Tartışma sırasında doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine polis ekipleri, sağlık merkezine geldi. Polisler, Topal'ı gözaltına almak istedi. Yusuf Topal, direndiği polisler tarafından yaka paça polis aracına bindirilmek istendi. Ters kelepçe takılan ve biber gazı sıkılan Topal, bu sırada fenalaşarak, yere yığıldı. Polisler, yerde sürükleyerek, araca bindirdikleri Topal'ı Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yusuf Topal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

CEBİNDEN YATALAK EŞİNİN RAPORU ÇIKTI

Yusuf Topal'ın otopsi yapılmak üzere götürüldüğü Giresun Adli Tıp Kurumu'ndaki eşyaları, ailesine teslim edildi. Yaşlı adamın cebinden, İstanbul Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yatalak eşi Fatma Emine Topal adına düzenlenen, evde sağlık hizmeti uygulandığına dair belge çıktı. Belgede, 10 yıldır yatağa bağımlı olduğu belirtilen hastanın 'serebral palsi' tanısıyla evde ziyaret edildiği ve 'Evde Sağlık Hizmetleri' kapsamında takibinin sürdürüldüğü bilgisi yer aldı. Yaşlı adamın, Topal ailesinin yüreğini burkan raporla başvurduğu Giresun 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'nde eşi için aynı hizmeti alabilmek amacıyla çaba harcadığı belirtildi.

AİLEYE ZİYARET

Öte yandan Giresun Vali Vekili Metin Maytalman, Vali Yardımcısı Recep Uzal, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ünal Özek Yusuf, Topal ailesinin evine ziyarette bulunup, 'başsağlığı' dileklerini iletti. Vali Vekili Maytalman, olaya karışanlar hakkında adli ve idari işlem yapıldığını, sorumluların açığa alındığını söyledi.

POLİS MÜFETTİŞLERİ GELİYOR

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen müfettişler ise yarın Giresun'a gelecek. Müfettişlerin, açığa alınan polislerin ifadelerini alacağı ve olayla ilgili rapor hazırlayacağı belirtildi. FOTOĞRAF

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - ===================================================== 2)FIRINCILAR FEDERASYONU BAŞKANI BALCI: EKMEĞE YÜZDE 15'LİK ZAM GÜNDEMDE TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına zam konusunda yaptığı açıklamada, "Şu anda bir zam yapılmadı. Ancak yüzde 15'lik bir zam gündemimizde var. Fiyat artışına gidilmezse ekmekte sağlıklı ve hijyenik üretim ortamını yok etmiş olursunuz" dedi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul'da başlayan ve sonrasında tüm Türkiye'de gündem olan ekmek fiyatlarına zam yapılmasına ilişkin bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla Kocaeli Fırıncılar Odası'nda basın toplantısı düzenledi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ve bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlere de açıklık getiren Balcı, şöyle konuştu:

"25 Temmuz'da çıkan haberlerde, ekmeğe 25 kuruş zam yapıldığı, ekmeğin 1 lira 50 kuruş olduğu, yazılı basında, 14 tane ulusal çapta yayın yapan basın kuruluşunda ve 8 televizyon kanalında yayınlandı. Biz de 26 Temmuz'da gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında İstanbul'un 4 ilçesinde, ticaret odasına bağlı 84 fırında, yüzde 20'lik bir artış olduğunu, İstanbul'da faaliyet gösteren 2 bin 600 tane fırını göz önüne aldığımızda 84 fırında yapılan bu artışın tüm İstanbul'a mal edilemeyeceğini, basında yer aldığı şekliyle 'Tüm Türkiye'de ekmek fiyatları arttı' şeklinde bir algı oluşturulmasının doğru olmadığını düşündüğümüzü ifade ettik. Yine bu basın toplantısında, ekmeğe yaklaşık 2 yıldır bir fiyat artışı olmadığını, fırıncı esnafının zor durumda olduğunu, bir fiyat değişikliği gerektiğini ama bunun kesinlikle yüzde 20 olmayacağını, bunun yüzde 15'i geçmemesi için odalarımıza genelge göndereceğimizi, bu fiyatların her ile göre farklılık arz edebileceğini, illerdeki komisyon toplantılarından sonra federasyonumuzun ve Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alındıktan sonra fiyatın belirlenebileceğini belirttik. Bunun da bugün yarın belirlenebilecek bir konu olmadığını, bugün hemen müracaat etmemiz durumunda dahi bu sürecin 1-1,5 buçuk ay kadar süreceğini ifade ettik. Maliyet hesaplarının her ilde ayrı ayrı yapılacağını ve şimdiden ekmeğe fiyat vermenin mümkün olmadığını da vurguladık. Bütün bu söylediklerimiz ajanslarda yer aldı."

'AZAMİ YÜZDE 15 FİYAT ARTIŞI ÖNGÖRMEMİZ MAKUL'

Kendisinin ekmek fiyatlarına zam yapıldığı yönünde bir açıklaması olmadığını belirten Balcı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Maalesef özellikle görsel basında, benim ekmeğin yüzde 15 zamlandığını söylediğime dair haberler çıktı. Dolayısıyla, haklı olarak bakanlığımız kendilerine bu şekilde ulaşan bir talebin olmadığını ve Fırıncılar Federasyonu'nun tek başına Türkiye'de ekmek fiyatlarını belirleme yetkisinin olmadığını ifade ettiler. Tek başımıza ekmek belirleme yetkimizin olmadığını biz de biliyoruz. Biz bu açıklamayı, ekmekteki yüzde 20 fiyat artışı oldu algısının doğru olmadığını vurgulamak amacıyla yaptık. Bizim sıkıntımız olmasına rağmen odamıza genelge yaparak zammın yüzde 15 ile sınırlı olacağını söyledik. Fırıncılar Federasyonu'nun ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama yapmasından daha doğal bir şey olamaz. Dün yapıyorduk, bugün de yapıyoruz, yarın da yapacağız. Nasıl ki Kasım ayında İstanbul'da ekmek fiyatları 1,5 TL olacak diye basında yer aldığında, '2018'in Haziran ayına kadar ekmek fiyatına zam yok' dediysek, bugün de gelinen noktada eğer bir fiyat artışı varsa bunun da makul seviyede olması için Fırıncılar Federasyonu üzerine düşen görevi yapacaktır. Bunu da kamuoyu ile paylaşmamız kadar doğal bir şey olamaz. Gelinen noktada, 2 yılda meydana gelen fiyat artışını göz önüne alacak olursak, bizim azami yüzde 15 fiyat artışı ön görmemizin makul olduğunu söyleyebiliriz."

'HİJYENİK ORTAMI YOK ETMİŞ OLURSUNUZ' Ekmekte fiyat artışına gidilmezse üretim kalitesinin düşeceğini belirten Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Biz üretici olan esnafımızı düşündüğümüz kadar tüketici olan halkımızı da düşünmek zorundayız. Ama 2 yıllık bir süre geçmesine rağmen siz ekmekte bir fiyat artışına gitmeyecek olursanız bu sefer ekmekte kaliteyi bozmuş olursunuz. Ekmekte sağlıklı ve hijyenik üretim ortamını yok etmiş olursunuz. Her şey ucuz ekmek demek değildir. Önemli olan kaliteli ekmektir. Bizim kesinlikle 'Yüzde 15 ekmek zammı yapıldı' gibi bir ifademiz söz konusu olmamıştır. Yüzde 20 zam haberlerinin doğru olmadığını vurgulamak için, 'Gündemimizde bir artış söz konusudur. Mağduriyet vardır. Ama bunun yüzde 15'in üzerinde olmaması için odalarımıza genelge göndereceğiz' ifadesini kullandık. Doğru olan budur. Bunun dışında bizim açıklamamız ile bakanlığın yapmış olduğu açıklama arasında bir fark yoktur" ifadelerini kullandı. BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin askıda ekmek çağrısına da değinen Halil İbrahim Balcı, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklama, bizim yıllardır uygulamakta olduğumuz askıda ekmek uygulamasını gündeme getirmiş oldu. Hemen hemen tüm fırınlarımızda askıda ekmek uygulaması var. Durumu iyi olan vatandaş kendisine 3 ekmek alırken, '3 ekmek de askıda' diyebiliyor. Hatta 100 ekmek verenler var. Hatta yurt dışında olup, 'zekâtım' deyip, fırıncı esnafına güvenerek daha fazla ekmek bırakanlar var. Sayın Bahçeli buna bir katkı sağlamış oldu. Gündeme taşımış oldu. Ben kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- ==================================================== 3)YAŞ ÇAY ALIMI 484 BİN TONA ULAŞTI ÇAYKUR, 2018 yaş çay sezonunda bölgede hasadı süren yaş çayda, alımların 484 bin tona ulaştığını duyurdu.

Çaykur Genel Müdür vekili Yusuf Ziya Alim, bölgede devam eden çay hasadı ile ilgili konuştu. Rize Ziraat Çay Bahçesinde gazetecilerin katılımı ile yapılan toplantıya, Çaykur Genel Müdür Yardımcıları Süleyman Pınarbaş ve Turgay Turna'da katıldı. 2018 yılının birinci ve ikinci çay sürgünlerini tamamladıklarını ifade eden Çaykur Genel Müdür vekili Yusuf Ziya Alim, rekoltede yükselme görüldüğüne işaret etti. Alim, "Birinci sürgünde 217 bin ton yaş çay alımı yaparken bu rakam ikinci sürgünde 267 bin tona çıktı. Dolayısıyla rekoltede bir yükselme olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl şu ana kadar yaş çay alımımız 484 bin ton oldu. Birinci sürgünden kalan 139 milyon TL yaş çay parasını da bugün ve yarın üreticilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Yeni ürünlerimizden olan beyaz çay için 589 kilogram tomurcuk üreticilerimizden satın aldık. 20 bin 850 kilogram organik yaş çay alımı yaptıkö dedi.

KURU ÇAY SATIŞINDA ARTIŞ Kuru çay satışlarında da artış olduğunu kaydeden Alim, "Geçen yıl bu zamanlarda satılan kuru çay miktarı 43 bin 800 tondu. Bu yıl ise şu ana kadar 47 bin 100 ton kuru çay satışı oldu. Yine soğuk çayımız olan 'Didi' de 69 milyon litreyken bu yıl biraz da düşüş olarak 64 milyon litre oldu. Bu düşüşte etken bayi sisteminde yaptığımız bir değişiklikte etken olmuştur. Bu yıl içinde 82 bin ton kuru çay üretimi yaptık. Bununla beraber 100 bin ton kuru çay stokumuz oldu. Üçüncü sürgün yaş çay alımlarımıza 15 Ağustos gibi başlamayı planlıyoruzö diye konuştu. Görüntü Dökümü

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Çaykur Genel Müdrü Vekili Yusuf Ziya Alim açıklamaları

Çaykur bina görüntüsü

Yaş çay üretim görüntüleri Haber- Kamera: Aytekin KALENDER/RİZE,(DHA) - =======================================================

4)KURU TEMİZLEMECİ, DAMATLIĞIN CEBİNDE BULDUĞU PARAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİ TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kuru temizlemeci Sezgin Biçer (31), temizlenmesi için getirilen damatlığın cebinde bulduğu 4 bin 700 lirayı, sahibine teslim etti.

Çorlu'da kuru temizlemeci Sezgin Biçer'in iş yerine temizlenmek üzere damatlık ile gelinlik getirildi. Biçer, kuru temizleme işlemine başlamadan önce kontrol ettiği damatlığın cebinde 4 bin 700 lira buldu. Sezgin Biçer, damatlığın sahibi E.E.'yi telefonla arayarak, getirdiği damatlığın cebinde para bulduğunu ve gelip almasını istedi. Biçer, bir süre sonra iş yerine gelen E.E.'ye parayı teslim etti. E.E. ise duyarlı davranışı nedeniyle Sezgin Biçer'e teşekkür etti.

Olayla ilgili konuşan Sezgin Biçer, "Bir damatlık ve gelinlik getirildi. Acil temizlenmesini istediler. Takım elbiseyi kuru temizlemeye attığımız sırada cebini kontrol ettiğimizde içinden 4 bin 700 TL para çıktı. İlk defa gelen bir müşterimizdi, o gün ilk kez tanıdık birbirimizi. Parayı kendisine teslim ettim. Tabii kendisi çok sevindi ve mutlu oldu. Kim sevinmez ki. Kim olsa kaybettiği parayı bulduğunda sevinir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kuru temizlemeciden detaylar

-Sezgin Biçer'in çalışması

-Biçer'den detalar

-Biçer'in açıklaması

-Detaylar Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- =========================================================== 5)BİR HAFTADIR ARANAN KADIN BULUNDU BURDUR'da bir haftadır kayıp olan Ayşe Ot (59), arazide hayvan otlatan bir kadın tarafından bulundu. Bitkin halde bulunan kadın ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Burdur merkez Gökçebağ köyündeki evinden 23 Temmuz gecesi ayrılan Ayşe Ot'tan haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. AFAD İl Müdürlüğü, Burdur İl Jandarma Komutanlığı, Afyonkarahisar AFAD köpekli arama timi, Antalya'dan jandarma sualtı arama kurtarma timi, Ankara'dan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve köylülerin katılımıyla sürdürülen arama çalışmaları sürdürüldü.Arama çalışmaları devam ederken, bugün öğle saatlerinde arazide hayvanlarını otlatan Sunay Berber (60) adlı bir kadın jandarmayı arayarak Ayşe Ot'u bulduğunu haber verdi. Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Evinden yaklaşık 600- 700 metre uzaklıktaki Cevizli Deresi mevkisinde dere yatağında bitkin halde bulunan Ayşe Ot'a ilk müdahaleyi jandarma ve sağlık ekipleri yaptı. Ayşe Ot, daha sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ayşe Ot'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ayşe Ot'un oğlu Barış Ot, "Annem çok şükür sağ salim bulundu. Arama çalışmalarına katılan jandarma, AFAD, JAK timi ve köylülerimize çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Hastane dış görünüş

-Jandarma aracının hastaneye geliş

-ambulansın geliş

-sedye ile hastaneye girişi

-Oğul Barış ot ile röp.

-Hastane dışında bekleyen köylüleri

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ==================================================== 6)ŞELALENİN SOĞUK SULARINDA SERİNLEDİLER HAVA sıcaklığının 35 dereceye kadar çıktığı Van'da, bunalan bazı kişiler, Muradiye Şelalesi'nde serinledi. Haftasonu piknik yapmak için gelenler, serinlemek için giyisileriyle şelalenin soğuk sularında serinlemenin keyfini yaşadı.

Van'a yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi, hava sıcaklığının artmasıyla ziyaretçi akınına uğradı. Hava sıcaklığının artmasıyla şelaleye gelen yerli ve yabancı turistler, 20 metre yüksekten akan suyun altında serinledi. Konya'dan ailesiyle birlikte Van'a gelen Ferit Erkek, Muradiye Şelalesi'ni çok beğendiklerini söyleyerek, "Yazın kavurucu sıcaklarından dolayı serinlemek için buraya geliyoruz. Eşimin kardeşi Mersin'den misafir geldi, onu da şelaleye getirdik. Burayı çok beğendi. Havalar çok sıcak geçiyor, biz de piknik yapmak ve serinlemek için Muradiye Şelalesine geldik" dedi.

Siirt'ten geldiklerini anlatan Gençlik Merkezi Fotoğrafçılık Kulübü üyeleri ise "Kavurucu sıcaklardan bunaldığımız için Muradiye Şelalesi'ne hem turistik amaçla hem de eğlenmek için geldik. Şelalenin görselliğine hayran kaldık" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Şelalenin karşısında serinleyen ve fotoğraf çeken ailelerden görüntü

-Şelalenin içinde yıkanan vatandaşlardan görüntü

-Şelalenin içinde Yıkanan Vatandaşlarla röportaj

-Şelaleden ve ailelerden genel görüntü

-Yıkanan ve suyun içinde oynayan çocuklardan görüntü

-Şelaleden asma köprüden genel görüntü

-Siirt'ten gelen Vatandaş ile röportaj

-Konya'dan gelen ve şelalenin içinde yıkanan Arif Erkek ile röportaj

-Şelalenin içinde yıkanan vatandaşlardan görüntü

-Şelaleden ve ailelerden genel görüntü VAN, (DHA)- 7)İNTİHARDAN POLİSLER VE YAKINLARI VAZGEÇİRDİ KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, ailevi nedenlerle bunalıma girdiği belirtilen M.B., belediye bahçesindeki kafeteryanın çatısına çıkıp, elindeki tabancayla intihar edeceğini söyledi. Havaya 4 el ateş eden M.B., yakınları ile polisler tarafından ikna edilip, indirildi.

Olay, öğle saatlerinde, 4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Karamürsel Belediyesi'nin bahçesinde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıktığı ve ailevi nedenlerle bunalıma girdiği öğrenilen M.B., kafeteryanın çatısına çıkıp, elindeki tabancayla yaşamına son vereceğini söyledi. M.B., "Kendimi vuracağım. Kimseye zarar vermek gibi bir niyetim yok, sadece haksızlığa uğradığım" diye bağırırken, çevredekiler de polise haber verdi. M.B., bu sırada havaya 4 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, M.B.'nin yakınları da geldi. Polisler ile yakınlarının 1 saatlik ikna konuşması sonrası M.B., çatıdan indi. Tabancası elinden alınan M.B., Karamürsel Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. M.B., daha sonra ifadesi alınmak üzere Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonuyla çekilen görüntüler

-Kafeteryanın çatısına çıkan M.B

-Havaya ateş açması Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) - ====================================================== 8)UZAY MERAKI GEÇİM KAPISI OLDU BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde 46 yaşındaki Ali Köse, uzay merakı için yurtdışından getirttiği teleskoplarla para kazanarak, geçimini sağlıyor. Burhaniye’nin Ören Mahallesi’nde yaşayan Ali Köse uzay merakını gidermek için Almanya’dan özel teleskop getirtti. Kendisi gibi uzay meraklılarına bayram, festival ve panayırlarda açtığı stantlarda teleskoplarını ücret karşılığı kiralamaya başlayan Ali Köse, hobi olarak başladığı uzay merakında 15 yıldır geçimini sağlıyor.

Vatandaşların da kendisi gibi uzaya merakının olduğunu belirten Ali Köse, “Gündüzleri güneşteki patlamaları ve Midilli adasını izletiyorum. Bayram, panayır ve festivallerde açtığım stantlar yoğun ilgi görüyor. Bozcaada, Cunda adası ve Burhaniye’nin sahillerinde hizmet veriyorum. İşimi severek yapıyorum. Gençlere uzay merakı aşılamaya çalışıyorumö dedi.

Teleskoplar ile uzayı ve ayı net bir şekilde görebildiğini belirten Sercan Erdurmaz ise, “Ayın üzerindeki şekilleri gördüm. Çok güzel ve heyecan verici bir duygu oluyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Teleskoplardan uzaya bakanlardan genel ve detay görüntüler.

- Vatandaşlardan Sercan Erdurmaz ile röportaj.

- Teleskopların sahibi Ali Köse ile röportaj.

- Vatandaşlarla röportaj.

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir),(DHA)

3 dakika 16 saniye. 104 MB. =========================================================== ÖZEL) 9)KAHRAMANMARAŞ'TA JANDARMALAR HASTANEDE GÖREV YAPMAYA BAŞLADI KAHRAMANMARAŞ Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarına yönelik hastanelerdeki şiddetin önüne geçilmesi için İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar çerçevesinde, polisin yanında jandarma da 24 saat görev yapmaya başladı.

Son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artması üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından olaylara daha hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi amacıyla hastanelerde jandarma da görevlendirildi. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde, cuma gününden itibaren 1 rütbeli personel ve 1 er olmak üzere 2 jandarma görev yapmaya başladı. Olaylara polislerle birlikte müdahale edecek jandarmanın hastanede olması, hem sağlık çalışanları hem de hastalar tarafından destek gördü. Bundan sonra hastanede meydana gelebilecek şiddet olaylarına jandarma ve polis birlikte müdahale edecek. Jandarma ekipleri, Kahramanmaraş kent merkezindeki Necip Fazıl Şehir Hastanesi dışında Elbistan Devlet Hastanesi'nde de görev yapıyor.