DHA YURT BÜLTENİ-  9

1)HAK-İŞ GENEL BAŞKANI ARSLAN: ABD'YE KARŞI TÜRKİYE DAHA SERT BİR TAVIR ALMALIDIR BOLU’ya HAK-İŞ Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası İl Başkanlığı’nın açılışı için gelen Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Türkiye’ye karşı Amerika Birleşik Devletleri’nin bir papazı bahane ederek uluslararası hukuku hiçe sayan, iki ülkenin NATO’daki tarihsel işbirliğini yok sayan, gerçekten herkesi ve bütün müttefikleri şaşırtan, iki bakanımıza yönelik bu tavrından dolayı Amerika Birleşik Devletleri’ni başkan dahil telin ediyoruz. Onlara karşı Türkiye’nin daha sert bir tavır almasını istiyoruz.ö dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Bolu Şubesi’nin açılışı için Bolu’ya geldi. Açılışa, HAK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın yanı sıra Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Hizmet-İş Sendikası Bolu Şube Başkanı Hacer Güngör ve sendika üyeleri katıldı.

'TÜRKİYE DAHA SERT BİR TAVIR ALMALIDIR'

Arslan, Amerika’nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile ilgili aldığı yaptırım kararıyla ilgili olarak da, “Türkiye’ye karşı Amerika Birleşik Devletleri’nin bir papazı bahane ederek uluslararası hukuku hiçe sayan, iki ülkenin NATO’daki tarihsel işbirliğini yok sayan, gerçekten herkesi ve bütün müttefikleri şaşırtan, iki bakanımıza yönelik bu tavrından dolayı Amerika Birleşik Devletleri’ni başkan dahil telin ediyoruz. Onlara karşı Türkiye’nin daha sert bir tavır almasını istiyoruz.ö açıklamasında bulundu.

'KADRO ALAMAYANLAR İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Kurdele kesiminin ardından yapılan açılıştan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Mahmut Arslan, “Çok şükür uzun yıllar mücadelemizin sonunda, taşeron şirketlerdeki arkadaşlarımız artık kamunun kadrolu işçileri olmuştur. Eksik olan KİT’lerde çalışan, hastane bilgi sisteminde yer alan, yemekhanelerde çalışan, araç kiralamada çalışan, gerçekten bazı alanlarda yüzde 70 kapsamına girmediği için kadro alamayan arkadaşlarımızla ilgili yeni bir mücadele başlattık. KİT‘lerle ilgili bir kararname çıktı ama hala o kararname ile ilgili ayrıntılar belli olmadı. Bu ayrıntıların belli olmasından sonra orada da bir yol haritası oluşturacağız. Kadro alamayan bütün arkadaşlarımızın, kadro alması için yapılması gereken bütün mücadeleyi, elimizden geldiği kadar bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ancak bu mücadelemizin var olan büyük başarıyı da gölgelememesi gerekiyor.ö dedi.

'İŞ KAZALARINDA TÜRKİYE SORUN YAŞIYOR'

HAK-İŞ Sendikasının hükümetten talepleri olduğunu anlatan Mahmut Arslan, “Yeni hükümetimiz kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımız görevine başladı. Çalışma hayatının temel gündem maddeleri var. Bunlarla ilgili HAK-İŞ’in de bazı talepleri var. Özellikle iş sağlığı güvenliği konusunda, iş kazaları konusunda Türkiye büyük bir sorun yaşıyor. Her gün ortalama 4 ‘e yakın emekçi kardeşimizi iş kazalarında kaybediyor. Yasal düzenlemeleri yapmamıza rağmen Mevzuat değişikliklerini gerçekleştirmemize rağmen ne yazık ki ölümlü iş kazalarının önüne geçemiyoruz. Bu Türkiye’nin büyük bir sorunu. Bu sorunun çözümü için bütün tarafları ortak hareket etmeye davet ediyoruz. Toplumsal bilinci ilkokullardan başlayarak, iş kazaları, meslek hastalıkları, kazalarda ki ölümlere karşı tedbir alma konusunda bütün herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Milli eğitimden, sivil toplum örgütlerine, sendikalardan, hükümetimize karşı, işçilerden, işverenlere karşı hep beraber bu ölümleri ortadan kaldıracak tedbirleri almamız gerekiyor. Ölümlü iş kazalarının yüzde 99’u önlenebilir kazalar. O zaman sorun kazaların olması ile ilgili değil önlenmesi ile ilgilidir. Bunun mutlaka Türkiye’nin temel gündem maddelerinden biri olarak önümüzde durması ve bunu da ilgililere, sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, Çalışma Bakanımıza ve ilgilere önümüzdeki günlerde randevu talebimiz var. Bunları kendileri ile de paylaşacağız.ö ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Hak-İş Başkanı açıklaması

(Haber-Kamera:Murat KÜÇÜK-BOLU-DHA ===================================================== KADIN ÖĞRETMENİ TEKMELEYEN MOTOSİKLETLİ SALDIRGAN YAKALANDI (EK)

2)TEKMECİ SALDIRGAN ADLİYEYE ÇIKARILDI Batman'da yolda yürüyen öğretmen Devrim Akçakaya, hareketli motosikletiyle tekme atan ve görüntüleri yayımlandıktan sonra polisin kısa süren çalışması sonucu yakalanan G.A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. Batman Adliye'sine getirilen G.A., "Neden tekme attın?" şeklinde soran gazetecilere de küfretti. Polis ekiplerinin ensesinden kavrayarak küfretmesine engel olduğu saldırgan G.A., daha sonra adliye içerisine götürüldü.

Saldırgan G.A.'nın 29 yaşında, bekar ve işsiz olduğu öğrenilirken, saldırganın adliyedeki ifade işlemleri devam ediyor. FOTOĞRAFLI ====================================================== 3)ZİHİNSEL ENGELLİ ALPEREN'İ DARP EDENLERİN YAKALANMASI İÇİK İKİ ÖZEL EKİP KURULDU ÇORUM'da 23 yaşında yüzde 70 zihinsel engelli Alperen K.'nın darp edilmesi olayıyla ilgili Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iki ayrı özel ekip kurulduğu, olayı gerçekleştirenlerin bulunması için geniş çaplı araştırma başlatıldığı belirtildi.

Olay, Çorum kent merkezindeki Gazi caddesinde meydana geldi. İdidaya göre 52 yaşındaki iki çocuk annesi Güler K. akşam eve gelmeyen zihinsel engelli oğlu Alperen K.'yı aramak için dışarı çıktı. Hürriyet Meydanı'na giden anne yüzde 70 zihinsel engelli oğlunu kanlar içinde yerde yatarken buldu. Oğlunun kimliği belirsiz kişi veya kişilerce darp edildiğini iddia eden anne dün polise giderek şikayette bulundu. Annenin şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'nce özel iki ekip kuruldu. İki ekibin Alperen K.'nin darp edildiği bölgedeki güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerini tek incelediği, darp olayını gerçekleştirilen kişi veya kişilerin belirlenmesi için geniş çaplı araştırma başlattığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Darp edilen Alperen K.'dan detay

-Detaylar

(SÜRE:1. 20 Dk) (BOYUT:109 MB) Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ================================================= 4)SU ALTI TİMİ, VAN GÖLÜ'NDE 2 TABANCA BULDU VAN Gölü'ne jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı ortak dalışta, 2 tabanca bulundu. Tabancalar, incelenmek üzere muhafaza altına alındı.İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan sualtı timi ile İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Van Gölü'nde ortaklaşa dalış gerçekleştirdi. Dalış sırasında ekipler, önceden göle atılmış 2 tabanca buldu.Tabancalar, incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Görüntü Dökümü

JANDARMA KAMERASI

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-Su altı dalış ekibinin Van Gölü'nde arama yapması

-Suyun altında bulunan tabancalar

BOYUT:78 MB ====================================================== 5)DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARA TAM ZAMANLI İŞ MÜJDESİ DÜZCE Belediyesi’nin Avrupa Birliği projesi kapsamında 3 Ağustos 2017 tarihinde açtığı ve bünyesinde 18 down sendromlu çocuğun çalıştığı Kursuz Kafe birinci yılını doldurdu. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, kafenin birinci yılında yarı zamanlı çalışan 18 çocuğu, tam zamanlı olarak işe aldıklarını ve asgari ücret üzerinden maaş alacaklarını söyledi.

Düzce Belediyesi’nin 1 yıl önce Avrupa Birliği projesi kapsamında açılışını yaptığı Düzce Kusursuz Kafe birinci yılını doldurdu. Birinci yıl nedeniyle kutlamaya Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Beyaz Ay Derneği Düzce Şubesi Başkanı Nurullah Çelebi, kafe çalışanları ve davetlilerin katılımı ile kutlama yapıldı.Pasta kesimi ve kutlamanın ardından açıklama yapan Düzce Valisi Zülkif Dağlı, “Bugün yine Kusursuz Kafe’de değerli çocuklarımızla, birlikteyiz. Bakıyoruz ki kafemiz açılalı 1 yıl olmuş. 1. yıl pastamızıkestik. İnşallah daha uzun ömürlü olacak. Bir Avrupa Birliği projesi olarak başlayan proje bitmesine rağmen Düzce Belediyesi tarafından devam ettiriliyor. Çocuklarımız, gençlerimiz için çok güzel bir hizmet. Gençlerimiz burada kendilerini daha iyi ifade edip, geliştiriyorlar. Ayrıca sosyal hayata ayak uyduruyorlar. Bu yüzden çok güzel bir faaliyet." dedi.Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise kafede çalışan down sendromlu çocukların tam zamanlı olarak işe alındığı müjdesini vererek “Kusursuz Kafe’nin birinci yılını pasta keserek kutladık. Bu gibi projeler Türkiye’de çeşitli illerde var fakat, Düzce’de ki bu proje en fazla kişi çalıştıran proje. 18 engelli kardeşimiz burada çalışıyor. Aileleri ile gelip burada çalışıyorlar. Bu arkadaşlarımız burada part time çalışıyorlardı. Ancak bugün birinci yılını doldurduğu bu günde kendilerine bir sürprizimiz var. Arkadaşlarımız artık part time çalışmayacaklar, tam zamanlı çalışacaklar ve tam maaş alacaklar. Kendilerine bu haber vermiş olduk. Bundan sonra tam zamanlı çalışıp, maaşlarınız yüksek olacak. Bir asgari ücretlinin aldığı maaşı alacaklar." ifadelerini kullandı.