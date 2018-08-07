DHA YURT BÜLTENİ 9

1)GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN KATİL ZANLISI, DAHA ÖNCE 7 KİŞİYİ ÖLDÜREN SERİ KATİL ÇIKTI (EK)

DAHA ÖNCE 7 KİŞİYİ ÖLDÜREN, GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN KATİL ZANLISI BÖYLE YAKALANDI Kayseri'de 5 gün önce, bir villanının güvenlik noktasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ın (47) cinayet şüphelisi, daha önce kardeşinin de aralarından bulunduğu 7 kişiyi öldürdüğü iddia edilen, 2017 Şubat ayında da cezaevinden tahliye edilen 'Avcı' lakaplı Hamdi Kayapınar (39) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Kayapınar'ın, Yılmaz'ı, çok beğendiği silahı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesi'nde bir iş adamına ait villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz, 2 Ağustos günü akşam saatlerinde, güvenlik noktasında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için özel ekip kurdu, çalışma başlattı. Ekipler, 950 saatlik güvenlik ve MOBESE kameralarının görüntülerini izleyerek, şüphelinin Hamdi Kayapınar olduğunu belirledi.

SİLAHINI BEĞENDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Kardeşinin de aralarında bulunduğu 7 kişiyi öldürdüğü iddia edilen, Şubat 2017'de tahliye olan Kayapınar, merkez Melikgazi ilçesi Yıldırm Beyazıt Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Şüphelinin evinden yapılan aramada, öldürdüğü güvenlik görevlisinden gasp ettiği tabanca ve olayda kullandığı tüfek, eldiven ve kar maskesi bulundu. Şüphelinin evinde ayrıca çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan Kayapınar, emniyette ilk sorgusunda cinayeti güvenlik görevlisinin silahını beğendiği, bu nedenle cinayeti işlediğini söyledi.

'7 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ'

Kayapınar, 1994 yılında, henüz14 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük kardeşini iple boğarak öldürüp ilk suçunu işledi, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Şartlı Salıverme Yasası'ndan yararlanarak tahliye edildi. Kayapınar, 1998-2001 yılları arasında da Yaşar Sezer, Ali Aras, Abdullah Aslan, Memiş Dinçaslan, İbrahim Genç ve Cafer Şahin'i öldürmekten, polis memuru İlhan Duruş ve Bedrettin Duvar'ı yaraladığı iddiasıyla yargılandı, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

ÖLDÜRDÜKLERİNİ 'AV' OLARAK TANIMLADI

Kayapınar 2002 yılında seri cinayetlerin katil zanlısı olarak yakalandığında polise verdiği ifadede, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ve toplum tarafından dışlandığını, bu nedenle insanlara karşı kin beslediğini anlattığı öğrenildi. Kayapınar, öldürdüğü kişileri 'av', gasp ettiği para ve eşyaları 'av ganimeti' olarak gördüğünü anlatırken, kendisini de 'avcı' diye isimlendirdiği belirtildi.

SERİ KATİL SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Kayseri'de daha önce 7 kişi öldüren ve son olarak 5 gün önce bir villanının güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ı (47) katleden "Avcı" lakaplı seri katil 39 yaşındaki Hamdi Kayapınar Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin sorgusunun ardından parmak izi işlemleri için Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Seri katil gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

ÖLDÜRÜLEN GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN EŞİ KONUŞTU

Villada öldürülen güvenlik görevlisi Sami Yılmaz eşi 2 çocuk annesi Yıldız Yılmaz, cinayet zanlısının yakalanması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Benim eşim, şerefli Türk ordusunun bir neferi idi. Uzman Çavuş olarak emekli oldu. Daha sonra güvenlik görevlisi olarak 2 yıldır çalışıyordu. Eşim böyle bir ölümü hak etmedi. 6 cinayet işleyen seri katilin nasıl serbest kaldığını anlamış değilim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bir asker eşi olarak bu katilin yeniden cezalandırılmasını istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü:

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- Seri katilin bisikletle son cinayet yerini keşif yapması

- Güvenlik kulübesine saldırması ve kulübüne içine girmesi

- Polisin cinayet zanlısı Hamdi Kayapınar'ın evine baskın yapması

- Jandarma köpeğinin evine arama yapması

- Hamdi Kayapınar, parmak izi için Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi (GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

- Öldürülen Güvenlik görevlisinin eşi ile röportaj

- Diğer genel- detay görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ(DHA) ============================================= 2)MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA KONYA'da bir apartmanın bodrum katındaki motosikletin iki kişi tarafından çalınma anı binanın güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliğilini belirlemek için çalışma başlattı. Olay, geçen Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Alavardı Mahllesi Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde bir apartmanda meydana gelde. Binada oturan İsmail Gökmen'e ait 42 DOR 90 plakalı motosiklet, iki kişi tarafından apartmanın bodrum katından çalındı. Şüphelilerin motosikleti apartmanın bahçesinden götürdüğü anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Sabah uyandığında durumu fark eden Gökmen, durumu polise bildirdi. Polis, güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin motosikleti götürme anı

Haber: Mehmet IŞIK KONYA - DHA

============================================== 3)YARALI KARDEŞLERİ GÜNEŞTEN ŞEMSİYE İLE KORUDULAR BURSA’nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü İlker Doğan ve aynı motositte bulunan kardeşi İlknur Doğan yaralandı. Yaralanan sürücü ve kardeşini, vatandaşlar şemsiyeyle güneşten korudu. Kaza, Mesudiye Mahallesi Sedef sokak üzerinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Şen yönetimindeki 16 Y 6603 plakalı otomobil, İlker Doğan'ın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan kardeşi İlknur Doğan yaralandı. Yaralı kardeşlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Vatandaşlar, yaralıların başına güneş geçmemesi için şemsiyeyle güneşten korudular. Yaralı kardeşler, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralıların şemsiyeli görüntüleri

-Detaylar

Haber/Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

=============================================== 4)UMUDA YOLCULUK MİNİBÜS İÇİNDE SON BULDU ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına geçiş yapmak isteyen 45 kaçak göçmen minibüs içinde Jandarma tarafından yakalandı.Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Behramkale Köyü Eşmece mevkiinde şüphelendikleri 26 B 9109 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüs içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakaladı. 45 kaçak göçmen'in minibüsün koltuklarının sökülerek, bu şekilde minibüs içine dolduruldukları ortaya çıktı. Minibüs şoförü M.K. gözaltına alındı.

Göçmenler, jandarma'daki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaçak göçmenlerden görüntü.

-Kaçak göçmenlerin yakalandığı minibüsten görüntü. Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA) ===============================================

5)KOLTUK DEĞNEĞİYLE HIRSIZLIK KAMERADA GAZİANTEP'te 2 evden hırsızlık yapan A.N.A., park halindeki bir otomobilin camını ayağı aksadığı için kullandığı koltuk değneğiyle kırıp hırsızlık yaparken güvenlik kameralarınca görüntülenince yakalanıp, tutuklandı.

Kent merkezindeki bir otoparkta park halindeki bir otomobilde meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarından ayağı aksadığı için kullandığı koltuk değneğiyle aracın camını kıran şüphelinin hırsızlık yaptığı belirlendi. Kayıtlardan kimliği belirlenen A.N.A., polisin çalışmasıyla yakalandı. Emniyette ifadesi alınan ve parmak izinde, geçen 11 Mayıs ile 27 Temmuz'da 2 evde meydana gelen hırsızlık olaylarının da faili olduğu belirlenen A.N.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güvenlik kamera görüntülerinde A.N.A.'nın, otoparkta yanaştığı araçlardan birinin camını koltuk değneğiyle kırdıktan sonra içerisindeki kişisel eşyaları çaldığı ve olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamera görüntüsü

- Şüphelinin değnekle yürümesi

- Şüphelinin araca yanaşması

- Şüphelinin uzaklaşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.7 MB 6)FASULYE ÜRETİCİSİ FİYATTAN MEMNUN TÜRKİYE'nin taze fasulye ihtiyacının yüzde 30'luk bölümünün karşılandığı ve yaklaşık 20 bin dekar alanda üretim yapılan Burdur'da fiyatlar üreticiyi memnun etti.

Haziran ve temmuz aylarındaki zamansız yağışlar nedeniyle üretimde yaşanan düşüşe rağmen taze fasulye fiyatının yüksek olması, Burdurlu üreticinin yüzünü güldürdü. Çatağıl Köyü fasulye toplama merkezinde fasulye, toptan 2 lira ile 3 lira 80 kuruş arasında satılıyor. Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, bu yıl fasulye üretiminde zamansız yağmur ve dolu yağışı nedeniyle çiftçilern fasulye üretiminde zorlandığını söyledi. Demir, "Tarlalarda büyük oranda hasar oldu ve verim düştü. Arz- talep dengesinden dolayı fiyatlar bu yıl yüksek. Fasulye şu anda 3 liraya yakın fiyattan satılıyor. Üretici Çatağıl fasulye toplama merkezine geldiğinde pazarlık aşaması oluşuyor ve fiyatlar günlük bazda değişiyor. 2 liranın altında satışta çiftçi zarar eder. Maliyet çok yükseldi. Çiftçinin yüzü gülerse nakliyecinin, esnafın yüzü gülecek" dedi.

Demir, rekoltenin az olmasından doalyı geçen yıl Türkiye'nin her yerine günlük 20 kamyon gönderilirken bu yıl günde ancak 7 kamyon gönderebildiğini kaydetti. Demir, fasulye toplama merkezinde çevre düzenlemesi yapılması gerektiğini de söyledi.

Fasulye üreticisi Hüseyin Aydın, "Bu yıl yağmur çok olduğu için fasulyede mantar hastalığı oldu. Verim düşük ama fiyatlar yüz güldürdü" diye konuştu. Fevziye Arık adlı üretici ise "Bu yıl kazancımız çok iyi. Zamansız yağışlardan dolayı fasulyede hastalık oldu. Zamanında toplayamıyoruz. İşçi sıkıntısı da yaşıyoruz. Her şeye rağmen fiyatlardan memnunuz. Bu yıl yüzümüz güldü" diye konuştu.