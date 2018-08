DHA YURT BÜLTENİ 9

=================

Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (5)

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY VE BAKAN TURHAN SEL BÖLGESİNDE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, sabah saatlerinde sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya geldi. Ordu-Giresun Havalimanı'nda Ordu Valisi Seddar Yavuz ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Turhan, incelemelerde bulunmak üzere Ünye'ye geçti, oluşan tahribat ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yağışlar sonucu çökme meydana gelen Cevizdere Köprüsü'nde de incelemelerde bulunan Turhan, gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Sel afetinde yaralanan ve Fatsa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan 2 kişiyi de hastanede ziyaret eden Bakan Turhan, kendilerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Turhan, bölgede sel afetinde zarar görev vatandaşlarla da görüşerek, sorun ve taleplerin dinledi, tüm imkânların seferber edildiğini söyledi.

OKTAY: HAMDOLSUN BİR CAN KAYBINIZ OLMADI

Geceyi bölgede geçiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ordu Valiliği’ni ziyaret etti, sel afetindeki son durum ve çalışmalara ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu. Oktay açıklamasında, devletimin tüm birimlerinin iş başında olduğunu ve zarar gören köprüler, yollar hızlı bir şekilde hizmete açılıp, vatandaşları mağdur etmeyeceklerini söyledi. Oktay, "Şu an gördüğümüz itibarıyla durum şudur; hamdolsun bir can kaybınız olmadı. Hasarın boyutu da yine hamdolsun basında ve medyada algı boyutunda çok yüksek şeyleri gösterir gibi algı boyutunun alt seviyelerdedir. Bu da ordumuz için yereldeki yine ilçelerimiz için de güzel bir haber. İnşallah bunu çok rahat bir şekilde atlatmış olacağız. Devletimizin tüm birimleri tamamen ilk andan itibaren iş başında devam ediyorlar. Köprülerimiz başta olmak üzere Ulaştırma bakanımız da buradalar sabah da sahada ziyaret ettiler. Karadeniz sahil yolu üzerindeki Çaydere mevkiindeki köprüde orada bir hasar vardı. Yine farklı bölgelerimizde irili ufaklı küçük çaplı hasarlar var, bunların tamamının üzerinden geçtik. Çok hızlı bir şekilde bunlar ilgili bakanlığımız hemen projelerini geliştiriyor, hızlı bir şekilde uygulamayla da tamamını yine en kısa sürede hizmete açılacak. Burada Ordulu vatandaşlarımızı ve ana güzergâhı kullanan vatandaşlarımızı da mağdur etmeye gayret ediyoruz" dedi.