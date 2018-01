DHA YURT BÜLTENİ10

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampusunu ziyaret etti. Ziyarette yaptığı açıklamada, özel okullarda ve özel okullaşmada Türkiye'nin en önde gelen illerinden birinin Bursa olduğunu belirten Bakan Yılmaz, "Bu da Bursa'da eğitime kamudan daha fazla önem verildiğini gösteriyorö dedi. İnegöl Mesleki Eğitim Kampusunu eğitime kazandıran Mehmet Yıldız'a teşekkür eden Yılmaz, "Bu külliyeyi eğitime kazandırdı, ama ailesinin de desteğini almasa bu mümkün olmazdı. Onu destekleyen ailesine de sonsuz teşekkür ediyoruz. Eğitim, bir milletin, kendi memleketine ve insanına yapabileceği en güzel şeydir. Katma değeri en yüksek çalışma eğitim konusundaki çalışmadır. Dolayısıyla eğitim iyi olursa her şey iyi olur, eğitim her şeyin temelidirö diye konuştu. "Mesleki eğitimi memleket meselesi olarak görüp gereğini yerine getirmeliyiz" diyen Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, şunları söyledi: "Ara eleman sıkıntısı var. Sıkıntı var ama söylenmiyor. Gelin bu yükü beraber taşıyalım. O halde meslek eğitimini memleket meselesi olarak görüp gereğini yerine getirmeliyiz. Türkiye'deki oranı yüzde 40'ın üzerinde. Bursa'daki bu oran Türkiye ortalamasının üzerinde. Biz bunu yüzde 60'a çıkarmak istiyoruz. Geçen yıl okulda bin öğrenci vardı. Burayı doldurmamız lazımdı. Marifetin gereğini yerine getirmemiş, iltifatı gerçekleştirmemiş olurduk. Merkezdeki okuldan buraya taşıma yapmamız gerekirdi. İlave ücret çıkarsa bunu yerine getiririz dedik. Geçen yıl bin 400 civarındayken bu yıl 3 bin 300 civarı öğrenci var. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu tip kampus okulu sistemi Türkiye'de yabancı bir sistem. Yeni bir sistemi hayata geçirdik. Yönetmeliğini bile daha yayınlamadık. Bu başarılı olursa Türkiye'nin diğer bölgelerine de yaygınlaştırırız. Bu kampusun başarıya ulaşacağını göstermemiz lazım."

"Uludağ'ın tepesinde olanlar Uludağ'ın büyüklüğünü, heybetini anlayamazlar. Büyüklüğü anlamak için tepelerden inmek gerekir, düzdeyken bakmak lazım" diyen Bakan Yılmaz, "Avrupa'ya Afrika'ya bakın. Dünyanın neresine bakarsanız bakın Türkiye'nin çok büyük gelişim ve atılım sağladığını söylüyor. Bu ülkeler arasında yıldızı gittikçe parlayan tek ülke Türkiye'dir. Bu bizim bakış açımız değil, dışarıdan bakan insanların görüşüdür. Türkiye herkesin umudu… İyi şeyler yaparsanız umudu yarına taşırsınız. Hata yaparsanız umutlar kırılır. 21. yüzyılı Türkiye'nin asrı yapacağızö dedi. Türkiye'nin beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş bir ülke olduğuna vurgu yapan Bakan Yılmaz, "Bunu da eğitim sistemine borçluyuz. Her alanda daha iyi eğitimler gerçekleştirdik. Memnuniyet oranında Japonya, İspanya, İtalya ve birçok ülkeden çok daha iyiyiz. Hem hizmeti alanı hem de hizmeti vereni daha iyi eğitebilseydik daha iyi yerlere gelirdik. Eğitimin bugün geldiği seviye çok iyi. Daha iyiye götürmemiz lazım. Her şey iyi gidiyor da bu değişiklikler ne? Hedefiniz büyükse yapacaklarınız daha fazladır. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline getirmek istiyoruz. Bunu yapabilmek için de daha çok çalışmak lazım. Çalışacağız ama bunda en büyük yük eğitimin üzerine düşüyor. Devlet ve millet el ele verip bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Çözüm süreci kapsamında en önemli müzakerelerde bizzat yer aldığını belirten Baluken, "O dönem Adalet Bakanı, Başbakan ve devletin ilgili bürokratlarıyla sayısız toplantıya katıldım. Ülke barışına katkı sağlama noktasında o çalışmaların son derece önemli ve hayati olduğu kanaatindeyim. 2013-2015 yılları arasındaki boşluk bile şahsımla ilgili olayın hukuki boyutundan çok siyasi açıyla ele alınmak istendiğini ortaya koyuyor. Ben bütün hayatını insan yaşamına adamış olan bir hekimim. Bu şekilde yaşama yaptığım katkıların yeterli olmadığını gördüğüm için siyaset yapmaya karar verdim. Şiddete çağrı yaptığım suçlamalarını reddediyorum. Konuşmalarımda savaş ve çatışma yöntemleri yerine müzakere yöntemlerini esas alan barış politikalarına gelinmesine vurgu yaptım. Ben ayrım yapmadan bu ülkenin hiçbir yurttaşının can kaybının olmasını istemiyorum. Meclise, siyasi partilere, STK'lara çağrıyı içeren konuşmalarımın şiddete çağrı şeklinde ele alınmış. Konuşmalarım, kürsü dokunulmazlığı ve mutlak yasama sorumsuzluğu kapsamındadır. Bunlann soruşturmaya konu edilmesi bile anayasayı ihlaldir " diye konuştu.

Milletvekilleri ile birlikte duruşmayı izleyen HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay adliye önünde yaptığı açıklamada, bir kez daha hukuk katliamıyla karşı karşıya kaldıklarını ileri sürerek, "İdris Baluken, HDP'nin en kıymetli milletvekillerinden ve grup başkan vekili olarak siyasi faaliyetini gerçekleştirdi. 6 milyonunun iradesini parlamentoda ve Türkiye coğrafyasının her yerinde temsil etti. Sadece siyasi faaliyetini yapan bir milletvekiline hukuksuz, dayanaksız, evrensel ilkelerle hiçbir alakası olmayan,anayasayı ve yasaları, hukuku tamamen yok sayan kararlarla bugün ceza verilmiştir. Verilen bu ceza tam bir siyasi soykırım kararıdır. Hukukun katledilmesi kararıdır. HDP'ye yönelik bir saldırıdır. Buradaki karar hukuki bir karar değil. Tamamen siyasi bir karardır. Bu siyasi kararın sonuçlarını da bu ülkeyi yönetenler, iktidar misliyle sonuçlarına katlanacaktır "dedi.

Sarar şirketinin nasıl büyüdüğünü de anlatan Cemalettin sarar, "Almanya'ya gittim, oradan 5 tane kullanılmış makine aldım. 1983 yılında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 arsa aldık. Daha sonra Sarar'ı Avrupa'nın en büyük firmalarından birisi yaptık. Çin'e bile mağazamızı kurduk. Rusya'ya gidin bizim mağazamız var. Bizim için bu büyük bir kıvanç. Dünyanın her köşesinde, 5 kıtada, 55 ülkede 100'den fazla mağazamız var. Türkiye'de de 200'ün üzerinde mağazamız var. Yaş 75 ama hala koşuyoruz" dedi.

İSTANBUL'un Pendik ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 35 yaşındaki Lütfiye Bilir ile 12 yaşındaki oğlu Kubilay Bilir, Bartın'ın Ulus ilçesinde toprağa verildi.Önceki gün, Pendik'te meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin çarpması sonucu sürücüsünün kontrolünün kaybettiği otomobilin takla atması sonucu sürücü Yakup Ese yaralanırken, otomobilde bulunan akrabası Lütfiye Bilir ile 6. sınıf öğrencisi oğlu Kubilay Bilir yaşamlarını kaybetti. Anne ve oğlunun cenazeleri memleketleri Bartın'ın Ulus ilçesine getirildi. Evin önünde helallik alındığı sırada Lütfiye Bilir'in annesi Nezaket Özkan sinir krizleri geçirdi. Daha sonra cenazeler Ulus Hasandede Camii'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sırasında eşini ve oğlunu kaybeden Mehmet Bilir ve 20 yaşındaki oğlu Tolunay Bilir gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazının kılınmasının ardından anne ve oğlu Eldeş köyü mezarlığında toprağa verildi.Lütfiye Bilir'in kuzeni Adil Kahveci, "2 önce İstanbul Pendik'te yaşanan kazada akrabamız Yakup Ese'nin kullandığı otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarpıyor. Otomobilin içinde bulunan kuzenim ve onun oğlu hayatını kaybetti. Kazaya neden olan sürücü otomobille olay yerinde kaçtı. Biz adalete ve emniyete güveniyoruz. Bir an önce kaçan ve cinayet işleyen sürücünün bulunmasını istiyoruz" dedi. Adil Kahveci daha sonra Lütfiye Bilir'in kardeşi Mesut Özkan'a sarılarak ağladı.

Her iki hattın son durağı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin Avşar Kampusu ve 13 numaralı hat Güneşevler-Doğukent-Ulucami-Şekerdere-Necip Fazıl Kültür Merkezi-12 Şubat Parkı-Adliye-Üngüt-Avşar Kampusu güzergâhını; 22 numaralı hat da Kaledibi-Büyükşehir Belediyesi-Orman Dairesi-Kayseri Çevre Yolu-Avşar Kampüsü güzergahını kullanıyor.

KADINLARA ÖZEL KADIN ŞOFÖR

Belediye ayrıca, kadınlara özel otobüslerden birini de bir kadına emanet etti. Direksiyon eğitmeni olan Duygu Ümmü Gürkan, Kahramanmaraş'ta yapılan ilk uygulamanın içerisinde ilk kadın şoför olarak görev aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Erkekler de dahil toplumdan olumlu tepkiler aldığını ifade eden Gürkan, "Gören kadınlarımız, onurlanıyorlar, mutlu oluyorlar, devamının olmasını dahi istiyorlar. Böyle güzel bir atmosferde görevimi icra etmeye çalışıyorum. Beyefendilerin anlayışını gördükçe de daha çok mutlu oluyorum. Güzel bir proje içerisinde yer almak güzel" diye konuştu.

Direksiyon eğitmeni olmasından dolayı şehrin trafiğine de yabancı olmadığını belirten Gürkan, şöyle devam etti: "Direksiyon eğitmeniyim, dolayısıyla şoförlüğüm bu anlamda ölçüp biçilemez ama yabancı değilim trafiğe. Ama büyük araç olarak ciddi anlamda kullandığım araç şu an kullandığım araçtır. Eşim de her zaman destekleyicidir. Hangi işte bir girişimde bulunsam hiçbir zaman fikrime bir Maraşlı erkeği olarak asla ters bir tepkisini almadım her zaman yanımda desteğini gördüğüm için eşime teşekkür ediyorum."