DHA YURT BÜLTENİ10 

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Son Güncelleme 20 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 15:18 |20 dakika önce

Bakan Soylu: Benim polisim, jandarmam ne demek istediğimi anladı İZMİR'de düzenlenen Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyuşturucu satıcılarana yönelik sözleriyle ilgili eleştirilere değinerek, "İki gündür yazarak, çizerek üzerine geliyorlar. Kendilerince bir şeyler yazıyorlar. Uyuşturucu bağımlısı bir anne gözü mor şekilde yanımıza gelip, 'Siz güçlü insanlarsınız ne olur bize yardım edin' diyor. Kim ne söylerse söylesin, benim polisim benim ne demek istediğimi anladı. Benim jandarmam ne demek istediğimi anladı" dedi. Şehit polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için İzmir Adliyesi'nde yapılan anma törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra bakanlığının Balçova'daki bir otelde düzenlediği Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı'na geçti. Burada polis, jandarma, kaymakam, zabıta ve muhtarlara seslenen Soylu, değerlendirmelerde bulundu. İzmir'e geldiği zaman kendisini mutlu hissettiğini söyleyen Süleyman Soylu, "15 ilde bu toplantıları yapacağız. Ne derdimiz var onları anlatmaya çalışacağız. Bunlar çok önemli gelişmeler, bütün devlet erkanı bunu çok yakın takip ediyor, gerekeni yapıyor. Nihayetinde bunlar Türkiye'nin ulusal meseleleri olduğu için bunlara öyle bir bakış gerekir. Hiçbirimiz bu coğrafyada herhangi bir ülkenin toprak bütünlüğünün tehlikeye girmesini istemeyiz. Dolayısıyla özellikle Irak, Suriye söz konusu olduğunda toprak bütünlükleri, siyasi birlikleri hep devam etmeli. Devam etmesi için de o ülkelerin bu şartları oluşturmaları temelinde, insan haklarını, hukuku, eşitliği kendi aralarında hep sağlamaları gerekir. Buralarda yapılan hatalar neticede hep bölünmelere kadar gidiyor. Dolayısıyla Irak'ın bu hale gelmesi yeni bir şey değil 80-90'lı yıllarda başlayan süreçler; Halepçe'de Kürtlere karşı kullanılan kimyasal silahlar, 32-36 paralellerin uygulamaya girmesi, adım adım bunlar hep oluştu. Onun için hep dikkatli olmak gerekiyor. Onun için önce herkes kendi vatandaşlarını, farklılıkları ne olursa olsun kendilerine iyi bağlaması lazım. Herkesin aidiyetini, ülkesine sağlamlaştırması lazım. Bunlar yapılmazsa uzun vadede ayrışmalar ortaya çıkıyor. Bir taraftan Irak'ın toprak bütünlüğünün siyasi birliğini hep desteklememiz lazım ki biz bunu güçlü bir şekilde destekledik bir taraftan halk olarak, basın olarak, siyasiler olarak demeçlerimizde söylemler öyle olmalı ki, herhangi bir şekilde kendi vatandaşlarımızın da onların kalbini de buruk hale getirmemek gerekir. Ne söylediğimi anladınız. Manşetlere baktığımda sanki bizim Kürt nüfusumuz yokmuş gibi sorumsuz manşetlerde görüyorum. Onda da çok dikkat etmek gerekir. Bu coğrafyada herkes kendi ülkesinde huzur içinde, barış içinde yaşamalı. Bunu sağlamak da o ülkeyi idare edenlerin görevleri. Onun için de vaktiyle Saddam'ın acımasızlığı olmasaydı Irak da bu duruma gelmezdi. Suriye acımasızlığı olmasaydı Suriye o hale düşmezdi. Bütün bunlardan alınacak darsler var" diye konuştu.

"NE DERSE DESİNLER" Bir süre önce söylediği "Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman, beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler; o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Suçunu bana atsın" sözlerinden dolayı eleştirilen Bakan Soylu, bu konuda da açıklama yapıp, "İki gündür yazarak, çizerek üzerine geliyorlar. Kendilerince bir şeyler yazıyorlar. Uyuşturucu bağımlısı bir anne gözü mor şekilde yanımıza gelip, 'Siz güçlü insanlarsınız ne olur bize yardım edin' diyor. Kim ne söylerse söylesin, benim polisim benim ne demek istediğimi anladı. Benim jandarmam ne demek istediğimi anladı" dedi. Uyuşturucunun getirdiği diğer konunun fuhuş ve cinsel taciz olduğunu söyleyen soylu, "Bu çocukların hepsi buna düşmesin. Biz müslümanız. Biz kendi göreneklerimize, milliyetimize, değerlerimize bağlı bir milletiz. Biz nasıl bir uyuşturucu ile beraber bunu ortadan kaldıran bir anlayışa teslim olabiliriz. Kimyasal uyuşturucudaki artışı Türkiye'de söylemek istemiyorum. Bu kadar yakalamamıza, tedbir almamıza rağmen, rakamların hepsini biliyor ve adım adım izliyorum. Bazen diyorum ki 'Bildiklerimi bilseniz gece sabaha kadar uyumazsınız.' Sadece terörle alakalı değil, Türkiye böyle bir konuda tehdit altındadır. Bu tehdit bilerek etrafımızdaki anlayışlardan karşılanmaktadır. Bu kadar açık ve nettir. Onun için toplumsal bir refleks halinde toplumsal bir mesele olarak görüp ve toplumsal bir kampanyayla elimizin tersiyle itecek kudrete ve kabiliyete sahip olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum" dedi.

"MUHTARLARIMIZA İŞ DÜŞÜYOR" Muhtarlara da çok iş düştüğünü söyleyen Süleyman soylu, "Çok net ve açık söylüyorum, mahallenizde, köşedeki vatandaşa karşı bu konularda nasıl bir mahcubiyet içerisinde olduğunuzu, yanan bir lambanın sorumluluğunu nasıl hissettiğinizi, evinde problem olan bir insanın 'Muhtarım biz ne yapacağız' dediğinde derdiyle dertlendiğinizi, ebetteki çocuğunu okula gönderemeyen annenin babanın o kalbindeki sızıyı sizin de yaşadığınızdan endişe etmiyorum. Aynısı belediye başkanlarımız, aynısı kaymakamlarımız için de geçerli. O yüzden bütün sorunlarımızı, güvenlik, asayiş, alışveriş merkezlerinden tutun yol kontrol noktalarına kadar, pazarlara kadar, bütün güvenliği sabahtan akşama kadar düşünen bir teşkilatın mensubu olarak söylüyorum ki, elbirliğiyle hareket etmeliyiz. Çok iyi bir noktadayız. Gerek terörle mücadele gerek güvenlik. Allahımıza çok şükürler olsun, memleketimizin bu konudaki varlığı bizim en önemli teminatlarımızdan bir tanesidir. Belediye başkanlarımız bu konuda tam yetkilidir. Kaymakamlar, zabıtalar, muhtarlar hepinizin gözü kulağı, bu işin üzerinde olmalıdır. Biz doğudan nitelik batıdan da nicelik olarak, insan kaynağı olarak da üstünüz. Bu üstünlüğü sağlıklı bir nesille yarına taşımak temel sorumluluğumuzdur" dedi.

TÜRKİYE AVRUPA BİRİNCİSİ Esrar yakalamalarında Türkiye'nin Avrupa birincisi olduğu bilgisini de veren Bakan Süleyman Soylu, "Zannetmeyin ki sadece terör. Geçen gün İran'da, Afganistan'da ortak bir mutabakat sağladık. Bölge ülkeleriyle de bir baraj oluşturarak burada tehdidi engelleyecek bir süreç oluşturalım. Elbette bunlarla birlikte hem kırsalda hem şehirde imalathanelere, tacirlere, sokak satıcılara operasyonlar gerçekleştirdik. Bu tedbirler netice verdi mi? Elbette ki verdi. Esrar yakalamalarında 2016'ya göre 2017 yılında yüzde 34 artış elde ettik. Ele geçen eroin miktarı 3 kat, ecstacy'de 2.5 kat artış elde ettik. Diğerlerinde de yükseldik. Eskiden Diyarbakır, Bingöl kırsalında kenevir üretiliyordu, şimdi o tarlalarda kenevir yerine buğday üretiliyor. Bu da bizim başarımızdır. Milletimizin başarısıdır. Atılan her adımın karşılığı var" diye konuştu. "Türkiye'yi uyuşturucu ile işgale kalkışıyorlar" diyen Soylu şöyle devam etti: "Dolayısıyla hem terör hem de uyuşturucu ile mücadeleyi eş zamanlı olarak, birisini geride bırakmadan sürdürmek zorundayız. Çünkü ikisi de birbirinden besleniyor. Terör uyuşturucudan hem para temin ediyor hem de o terör eylemini yapacak kafaya getiriyor. Baskın yapılan mağaralarda, o dağ başında ciddi miktarda uyuşturucu ele geçiriliyor. Onların bir kısmı satılmak için bir kısmı da o dağa kaçırılan gençlerin terörist yapılması için kullanılıyor. Uyuşturucu ticareti terörden besleniyor. Terör örgütü vasıtasıyla üretildiği yerden tüketmesi istenen gençlerin ayağına gidiyor ve gençleri zehirliyor. Dolayısıyla iki canavar da birbirinden beslenmektedir."

"TÜRKİYE FIRSATLAR VE TEHDİTLER ÜLKESİ" Türkiye'nin hem fırsatlar hem de tehditler ülkesi olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Bu ifade ülkemizin genel durumuyla alakalıdır, yoksa bizim görev alanımız olarak değil. Görev alanımız tehditleri bertaraf etmek ve bu konuda adımlar atabilmektedir. Her ne kadar bugün dünya üzerinde terör ve şiddeti, buna bağlı olarak uyuşturucuyu silah olarak kullanalar olsa da Türkiye için böyle bir yaklaşım ne dün ne bugün ne de yarın söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla ülkemize yönelik tehditleri doğru tayin ederek hep birlikte bunları bertaraf etmeye odaklanmalıyız. Basit bir değerlendirme yapmak gerekirse bütün kara sınırlarımızın yüzde 44'ünü oluşturan iki ülkeyle bugün devlet otoritesi güvenlik açısından yok mesafededir. Bu coğrafyalarda son birkaç yıldır ortaya çıkan terör faaliyetlerinde sınırlarımızda ciddi bir baskı vardır. Uyuşturucu satıcısı, terörist, kaçakçı, düzensiz göçmen gibi kamu düzeni tehdit eden her türlü, ülkemize yönelik tedhit mevcut. Eskiden sadece haşhaş yaprağı ve kenevir ile mücadele ediyorduk, şimdi sentetik uyuşturucular çıktı. Beyin hücrelerini öldürüyor. Kaskatı kesilmiş bir vücudu şehrin meydanında hep beraber görebiliyoruz. Bu sadece güvenlik güçlerinin tek başına mücadele edebileceği bir alan değildir. Bu bizim bir kültür, ahlak, eğitim, sosyal politika, insanlık meselemizdir. Biz bunu sonuca ulaştırmak zorundayız" dedi.

SOKAKLARDA BEKÇİ OLACAK İçişleri Bakanı Büleyman Soylu, sokaklara bekçi uygulamasının da geleceğini vurguladı. Bakan Soylu, İzmir sokaklarında da tam donanımlı, her türlü teçhizatı olan bekçilerin insanların güvenliğini sağlayacağını söyledi. Bakan Süleyman Soylu konuşmasını, "Benim için uyuşturucu satıcı ne ise terörist de aynıdır. Bizim arkadaşlarımız da hiç çekinmesin hepsine aynı muameleyi yapmakla görevlidir" diyerek noktaladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Bakan Süleyman Soylu'nun konuşmadan görüntü - Katılanlardan görüntü Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Mücehit BEKTAŞ / İZMİR (DHA) ====================================== Adalet Bakanı Gül'den esnaf ziyareti İZMİR'de bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cuma namazını kıldığı Gaziemir ilçesinde, esnafı ziyaret etti. İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak, PKK'lı teröristler tarafından bir yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için İzmir'de düzenlenen anma törenine katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ardından cuma namazını kılmak için Gaziemir'e geçti. Gülhane Camisi'nde namazını kılan Bakan Gül, çıkışta, kanser nedeniyle yaşamını yitiren 65 yaşındaki Sedat Dilek isimli vatandaşın cenaze namazında saf tuttu. Namazın ardından Gaziemir Meydanı'na geçerek esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Gül'e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Kerem Ali Sürekli, Mahmut Atilla Kaya ve partililer eşlik etti. Vatandaşlarla sohbet edip çay içen Bakan Gül, daha sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geçerek, Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Camiden görüntü - Cenaze namazından görüntü - Esnaf ziyaretinden görüntü - Genel ve detay görüntü Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA) ============================================== Bakan Fakıbaba: Çayda organik tarıma geçeceğiz (2) BAKAN FAKIBABA ÇAY TARLASINA GİRDİ Rize'de bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, katıldığı Çay Sektörü Değerlendirme toplantısının ardından bölgede inceleme ve ziyaret programlarına devam etti. ÇAYKUR'daki toplantı sonrası Bakanlar Fakıbaba ve Bak, kendilerini taşıyan makam aracını Ardeşen ilçesi Fırtına Vadisi'nde durdurarak burada bir çay tarlasına girdi. Çay tarlasına girerek incelemede bulunan Bakan Fakıbaba, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu'ndan da çay tarımı hakkında bilgi aldı. ÇAY TARLASINA İLKEZ GİRDİ Çay tarlasında DHA muhabirine açıklamada bulunan Bakan Fakıbaba, çay tarlasına ilk kez girdiğini belirterek "Çay tarlası çok güzelmiş. Ben çok çay içerim. Türk halkı belki ekmek yemez ama çay içer. Bunun için çay çok önemli. Ben günde 20 bardak civarı çay içerim. Çayı çok severek içerim. Türk halkının iftarlarda ilk aklına gelen çaydır. Orucunu açtıktan sonra ‘Çayımı getir' der. Çay ürünü bunun için çok önemlidirö dedi.

Çay tarlasındaki incelemelerin ardından bakanlar, alabalık çiftliğinde incelemelerde bulunmak üzere Çamlıhemşin ilçesine gitti. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: RİZE (DHA) ====================================== Uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı ANTALYA ve İstanbul'da narkotim ekipleri tarafından düzenlenen 4 operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 2 kilo genetiği ile oynanmış esrar maddesi (skunk) ve 316 adet ecstasy hap ele geçirildi. Antalya'da bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Kepez İlçesi ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda S.G., O.Ç., N.Ç., Y.Ç., K.Ç., B.D., S.D., M.E.D., S.D. ve S.G. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandıkları yerlerde arama yapan polis, 2 kilo skunk, 316 adet ecstasy hap ile uyuşturucudan elde edilmiş 8 bin 345 lira ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------- - Şüphelilerin sağlık merkezinden çıkışı

Haber: Bülent TATOĞULLARI: Kamera: ANTALYA, (DHA) ============================================== Antalya'da 4 FETÖ şüphelisi yakalandı ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 4 şüpheli, yakalandı. Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan H.B. ve N.B.'yi, başkaları adına düzenlenmiş sahte kimliklerle yakaladı. Operasyon kapsamında yine başkalarına adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandıkları belirlenen ve firari olarak aranan V.Ç. ile S.Ç. de gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolü sonrasında sorgulanmak üzere KOM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin kaldığı 'gaybubet evleri'nde yapılan aramada, 45 bin 720 lira, 4 bin 93 dolar, çok sayıda dijital materyal, 4 sahte kimlik ve başkaları adına düzenlenmiş sahte belgeler ele geçirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------- Zanlıların polis aracına bindirilmesi Polis aracının gidişi Hastane dış plan Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

============================================= Kışladaki yemin töreninde harmandalı şov MANİSA 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 4 haftalık temel eğitimlerini tamamlayan uzun dönem ve 369'uncu kısa dönem toplam 3 bin 147 asker yemin etti. Yemin töreninde ilk defa askerler harmandalı oynarken, gösteri büyük ilgi çekti. Manisa'da temel eğitimlerini 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda tamamlayan kısa dönem ve uzun dönem erler, törenle yemin etti. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ve asker aileleri törene katıldı. Yemin töreninde asker aileleri, kendilerine ayrılan alanları doldurarak, Türk bayrakları salladı. Çocuklarını görebilmek için yarışan aileler, cep telefonu ve kameralarla yemin törenini görüntüledi. Erler için düzenlenen törende eğitimlerde başarılı olan 10 askere ve askerliğini Manisa'da yapmış baba ve dedelere çocuklarıyla birlikte ödül verildi.

Bir konuşma yapan Albay Dere, askerlerin ant içme törenini büyük bir gururla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Milletimize sadakatle hizmet edeceğinize, emirlere ve amirlerine mutlak itaat edeceğinize, vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatını feda edeceğinize yemin ettiniz. Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden birisi, aynı zamanda Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası ve daima ulusunun hizmetinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden, mutlak itaate dayalı disiplin anlayışından sarsılmaz birlik ve beraberlik anlayışından ve bağrından çıktığı Türk ulusunun güven ve sevgisinden almaktadır. Türk askeri olmak bir onurdur" diye konuştu. KIŞLADA HARMANDALI OYNANDI Tugay Komutanı Albay Güven Dere'nin konuşmasının ardından yemin töreninde ilk kez askerler harmandalı oynadı. Tamamı yemin eden acemi erlerden oluşan 8 kişilik ekip, izleyenlere keyifli bir gösteri sundu. Müzik eşliğinde harmandalı gösterisi yapan askerlerin geleneksel oyunu, büyük ilgi gördü. Harmandalının ardından marşlar eşliğinde askerler geçiş töreni yaptı. Aileler çocuklarını görebilmek için bu anlarda birbirleriyle yarıştı. Geçiş töreninin ardından yemin eden askerler ve aileleri birbirlerine kavuştu. Bu anlarda gözyaşlarını tutamayan anne-babalar çocuklarıyla kucaklaştı. Bazı aileler askerlerle özçekim yaparken, bazıları da askerleri havaya attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Yemin töreni alanından görüntü - Askerlerden görüntü - Ailelerden görüntü - Askerlerin yemin etme görüntüsü - Başarılı askerlere ve ailelere ödül verilmesi - Askerlerin harmandalı oyunundan genel ve detay görüntü - Tören geçişi ve ailelerin kucaklaşıp ağlaması ve genel görüntüler Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA) ======================================= Alaşehir'de 1955 acemi er yemin etti ALAŞEHİR Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Eğitim Komutanlığı'nda acemi eğitimlerini tamamlayan 1955 acemi er, törenle yemin etti. Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Eğitim Komutanlığı'nda, acemi eğitimlerini tamamlayan erler için yemin töreni düzenlendi. Törene Eğitim Alay Komutanı Ulaştırma Albay İsmail Elalmış, 1'inci Askeri İnzibat ve Trafik Eğitim Tabur Komutanı Yarbay Yusuf Yeşil,, 2'inci Ulaştırma Er Eğitim Taburu Komutanı Yüzbaşı Zafer Çınar, Bursa Vali Yardımcısı Nevzat Ergül, Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara ile yemin edecek askerlerin aileleri ve yakınları katıldı. Alaşehir ve çevresindeki şehit ve gazi aileleri de törende yerlerini aldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, temel eğitimlerini tamamlayan 1955 acemi er, silah ve Türk bayrakları ile donatılmış masaların çevresinde yemin etti.