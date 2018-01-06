DHA YURT BÜLTENİ10

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Son Güncelleme 37 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 14:48 |37 dakika önce

1)BAŞBAKAN YILDIRIM: KOMŞULARIMIZA YÖNELİK TÜM OYUNLARI BOZACAĞIZ BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Nevşehir'de yaptığı konuşmada, Türkiye'nin komşularına yönelen tüm oyunları bozacağını söyledi. Yıldırım, "Önüne gelen ülkelere ayar vermeye çalışanlar şunu bilmelidir ki; Türkiye her zaman haksızlıkların karşısında hakkın sesini yükselten ülke olmaya devam edecektir. Ülkemize komşularımıza yönelen bütün oyunları bozacağız" dedi. Başbakan Yıldırım, ana muhalefetteki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'Bol keseden atmakla' suçlayarak, "Üfle babam üfle. Yalanın da bir endazesi (ölçü) var kardeşim. Bak Nevşehir atasözünde ne deniyor; Nevşehir'in kızına gümüş takılmaz, erkeğine hava atılmaz, şekil yapılmaz" diye konuştu. Başbakan Binali Yıldırım Ankara'dan özel uçakla önce Gülşehir Kapadokya havaalnına oradanda karayolu ile Nevşehir kent merkezindeki Damat İbrahim Paşa Spor salonuna geldi. 646 kişinin oy kullandığı AK Parti Nevşehir İl Kongresine Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Fikri Işık ve Bekir Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Eneriji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Nevşehir 6'ncı olağan genel kurulda konuşan Başbakan Binali Yıldırım sözlerine "Nevşehir nörüyonuz? Gadasını aldıklarım nörüyonuz?" diyerek başladı. Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bugün Nevşehir'deyiz. Gönlü güzel insanların memleketindeyiz. Ak gençler ve kadınlarla beraberiz. AK Parti 6'ncı olağan kongremizin Nevşehir'imize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu şehre birçok eser kazandıran damat sadrazam İbrahim paşayı rahmetle anıyorum. Bugün bu salonun enerjisi, heyecanı Nevşehir'in sınırlarını da aşıyor. Türkiye'ye yayılıyor. Ne zaman Nevşehir'in havasını solusak buradan tazelenmiş olarak, yenilenmiş olarak dönüyoruz. Her geldiğimizde sizlerde memleket sevgisini görüyorum. Nevşehir muhabbetimize muhabbet katıyor." Önümüzdeki yıl yapılması planlanan seçimlere değinen Yıldırım, "Kılıçdaroğlu sabırsızlanıyor. Diyor ki; 'Gelin şu seçimleri öne alalım.' Be kardeşim 15 senedir yenile yenile yenilgiye doymadın mı? Şurada 14 ay var biraz daha oyalan. 3 gününde beyliği beyliktir. 14 ay sonra Kılıçdaroğlu'na bir ders verecek misiniz?" dedi. "BİZE HUKUK DERSİ VERENLER HUKUKU KATLETMİŞLERDİR" ABD'de görülen davalarla ilgili konuşan "Bugünlerde Amerika'da bir dava görülüyor. Evlere şenlik. Kararı önceden verilmiş. Sonucu belli. FETÖ'cülerin eseri olmuş yargıçların verdiği kararlarla bir dava görülüyor. Adam sanık diye mahkemeye alıyor. Salona gelene kadar tanık oluyor. Adama (Sen Cumhurbaşkanını, Başbakanı, önüne kim geliyorsa suçla) diyorlar. Olmadı bankanın genel müdür yardımcısını suçlu sandalyesini oturtuyorlar. Hakan Atilla üzerinden Türkiye'yi mahkum etmeye çalışıyorlar. Kim yapıyor? FETÖ'cülerle kol kola olan yargıçlar yapıyor. Sonra da jüri üyelerine (Somut bir delil olmasa da siz suçlamaya devam edebilirsiniz) diyor. Bize hukuk dersi vermeye çalışanlar bu davada hukuku katletmişlerdir" diye konuştu.

"HİÇ KİMSE AYAK OYUNLARI İLE BU ÜLKEYİ DİZE GETİREMEZ" Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti: "Türkiye bir hukuk devleti. Hiç kimse ayak oyunları ile bu ülkeyi dize getiremez. Bu ülkenin geleceğine asla bir zarar veremez. Aynısını Kudüs'te yapmaya çalıştılar. Recep Tayyip Erdoğan dünya beşten büyüktür dedi. Bu karara karşı koyduk. Amerika Başkanının aldığı kararı kabul etmediğimizi Birleşmiş Milletlerde ortaya koyduk. Türkiye bölgedeki mazlum ve masumların yuvası haline gelmiştir. Milyonlarca kardeşimiz Suriye, Afganistan, Irak gibi ülkelerden gelip sığındılar. Türkiye komşularının hukukuna sonuna kadar sahip çıkacak. Önü ne gelen ülkelere ayar vermeye çalışanlar şunu bilmelidir ki Türkiye her zaman haksızlıkların karşısında hakkın sesini yükselten ülke olmaya devam edecektir. Ülkemize komşularımıza yönelen bütün oyunları bozacağız. Bunu 80 milyon vatandaşımızla yapacağız. Ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal bey yine inciler döktürmüş. Başbakanın meclis konuşması kafasından silinmemiş diyor. Yatıyor kalkıyor o konuşmayı hatırlıyor. Kılıçdaroğlu şunu aklına koy kamyoncuların da, mobilyacıların da, vatandaşın da derdi bizim derdimiz. Birşey daha bilmeni isterim kamyoncuların derdini öğrenmek istiyorsan onlara Elmadağ'ı rampaları nasıldı şimdi nasıl? İstanbul'dan Afyon'a kaç saatte gidiyorsunuz şimdi kaç saatte gidiyorsunuz? Nice canlar gitti ama şimdi nasıl oldu? Türkiye'de hayatından memnun olan tek adam Kılıçdaroğlu. Dert yok tasa yok. İktidar yok. Üfle babam üfle hergün bir şey yumurtluyor. Yalanında bir endazesi olur. Yalanda da standardı çökertti. Sırtında yumurta küfesi yok. Bol keseden atıyor. Millet buna itibar etseydi 15 senedir 1 santim ne uzuyor ne de kısalıyor. Yerinde sayıyor. Nevşehir hoşgörü şehri ama Nevşehirliler diyor. kızına gümüş takılmaz erkeğine hava atılmaz. Biz Nevşehirliyiz. bize şekil yapılmaz. Kılıçdaroğlu Nevşehir'e şekil yapamazsın. Aslında Kılıçdaroğlu'da yapılanlardan memnun ama durumu müsait değil. Yollar hayat kurtarıyor. Yolları böldük hayatları ve gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz."

Başbakan Yıldırım, müjde vererek, Kayseri, Nevşehir ve Konya'nın hızlı tren projelerini bu sene içinde tamamlanacağını ekledi. Salonda Sultan Amdulhamid ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir arada gösteren altında Arapça ve Türkçe cami siluetleri arasında tasvirin bulunduğu "İ'lay-ı kelimetullah nizam-ı alem la galibe illallah-Yusuf Suresi/21. Ayet" yazılı pankart dikkati çekti. Damat İbrahim Paşa Spor Salonundaki pankartlar arasında AK Partinin son KHK kararını eleştirenlere karşı "Siyasete sonsuza kadar saygımız var. İhanete asla tahammülümüz yok ile Tarlada hasatta iken uçak uçurmaydı hayali, daha orta mektepte özledi ana baba sılayı, hasta döşeğinde anladı bahar ana vuslatı, haber etmeyin derslerinden kalmasın Binali, helal hoş olsun hakkım tutmasa da salımı merak etme bahar ana okudu senin kayılı Fatihalar gönderiyor sana Kudüs'lü, Arakanlı, Bosnalı" yazılı pankartlar asıldı. Ayrıca, "Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez AK Parti oldukça hizmet bitmez-AK Parti Yürek Sanatları Merkezi ile Girmeden tefrika bir millete düşman giremez toplu buldukça yürekler onu top sindiremez-Mehmet Akif Ersoy" pankartları da ilgiyle okundu. Olağan kongreye tek liste ile giren Mustafa Davut Yanar, il başkanı seçildi.

(NEVŞEHİR/DHA) ===================================================== 2)KARDAK KAYALIKLARINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras'ın bugün Muğla'nın Bodrum ilçesine 12 mil uzaklıktaki Kilimli (Kalimnos) Adası'na gelerek dini törenlere katılıp, Kardak kayalıklarına geleceği haberleri üzerine Türk güvenlik güçleri kayalık çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Türk Sahil Güvenlik botları ve savaş gemisi bölgede nöbet tutarken, Yunan Sahil Güvenlik botları da bölgeden ayrılmadı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın bu sabah saatlerinde Bodrum'a 12 mil uzaklıktaki Yunanistan'ın Kilimli Adası'nı Savunma Bakanı Panos Kammenos ile birlikte ziyaret edeceğinin açıklanmasının ardından, sabah bölgede hareketlilik başladı. Türk hücumbotu Turgutreis açıklarında, Türk savaş gemisi Gümüşlük açıklarında, 3 Türk sahil güvenlik botu ise Kardak kayalıkları çevresinde nöbete başladı. Yunan hücümbotu ve sahil güvenlik botlarının da bölgede beklediği, zaman zaman adanın etrafında hareket eden Türk sahil güvenlik botuna da telsizle uyarı anonsları yaptığı öğrenildi.

Bölgede bir süre balıkçıların Kardak kayalıklarına yaklaşmasına izin verilmedi. Saat 13.00 itibariyle balıkçılar, bölgeye yaklaşabildi. Saat 14.30'da ise Kardak kayalıkları yakınında bulunan askeri güçlerdeki hareketlilik azaldı. 2 Türk sahil güvenlik botu, kayalık yakınından uzaklaştı. 1 Türk sahil güvenlik botu ile 1 Yunan sahil güvenlik botunun dışında Kardak yakınında başka bir askeri unsur kalmadığı görüldü. Görüntü Dökümü ------------------------- - Kardak kayalıklarından görüntü - Türk ve Yunan sahil güvenlik botlarından görüntü - Savaş gemilerinden görüntü Haber: Nilüfer DEMİR , Kamera : Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), DHA) ====================================================== 3)YEM KARMA MAKİNESİNE DÜŞEN ÇİFTÇİ ÖLDÜ Kayseri'de yem karma makinesine düşen çiftçi Mahmut Deneme (43), öldü. Olay, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi 361 Sokak'ta meydana geldi. Büyükbaş hayvanlar için yem karma makinesine saman koymak isteyen Mahmut Deneme, ayağı kayınca makinenin içine düştü. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çiftçinin cesedini yarım saatlik çalışma ile çıkarabildi. Mahmut Deneme'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, çiftçini yakınları sinir krizi geçirdi.

Görüntü Dökümü -------------------------- - Olayın yaşandığı evden genel görüntü - Polis ve itfaiye ekiplerinin makine içine giren cesedi çıkarma çalışmaları - Diğer Detaylar Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ-DHA DV 1 DOSYA, 1 dakika 15 saniye /40MB ======================================================== 4)ORTACA'DA DİYANET'E BULUĞ ÇAĞI TANIMLAMASI TEPKİSİ MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde bir araya gelen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ortaca Temsilciliği üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesindeki buluğ çağı tanımlamasına tepki gösterdi. KESK Ortaca Temsilciliği üyeleri, Ortaca Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Ortaca Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karaçelik ve CHP İlçe Başkanı Mehmet Setkaya ile Atatürk Düşünce Derneği, Pirsultan Abdal Derneği, Eğitim Sen Köyceğiz Temsilciliği üyeleri ve vatandaşlar da açıklamaya katılarak destek verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesindeki buluğ çağı tanımlamasına tepkili grup, 'Çocuklarımızı, gericiliğe teslim etmeyeceğiz. Diyanet, peşindeyiz' yazılı pankart açtı. 'Diyanet boş ol, boş ol, boş ol' yazılı dövizler taşıyan topluluk adına basın açıklamasını, Eğitim-Sen Ortaca İlçe Başkanı Galip Tüzün okudu. Hükümeti de eleştiren açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizler, Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle yaratılmaya çalışılan bu karanlığı Ensar'dan, Aladağ'dan, Dikili'deki yurtlardan tanıyoruz. Kadınları kamusal alandan uzaklaştırmaya, bağımlı kılmaya, sömürüyü derinleştirmeye çalışan, çocuk istismarını teşvik eden yasal düzenlemeleri ve söylemleri reddediyoruz. Çocuklarımızın, çocuk yaşta evlendirilmediği, işçileştirilmediği, çocukluklarının çalınmadığı bir dünyayı kendi ellerimizle kuracağız. Çocukların şen kahkahalarla, özgürce oynadığı, eğlenerek öğrendiği bir eğitim ve yaşam için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Gerici, dinci AKP iktidarının kadın ve çocuk düşmanı politikalarına asla teslim olmayacağız. Emeğine, bedenine, kimliğine sahip çıkan kadınlar olarak bu karanlığı yırtacağız. Laikliği ya kazanacağız ya kazanacağız. Barış içinde bir arada yaşamı kuracağız. Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılsın, yerine çocuk parkı yapılsın." Eylemciler arasındaki 9 yaşındaki Ela Ç. (Çankaya) de konuşma yaptı. Kendisinin de 9 yaşında olduğunu söyleyip, çocukların evlenmemesi gerektiğini söyledi. Basın açıklaması sonrasında grup sesizce dağıldı.