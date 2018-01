DHA YURT BÜLTENİ11

Türkiye'nin 1984 yılından bu yana kesintisiz şekilde terörle mücadele yürüten bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, "Dünyanın en eli kanlı, vahşi, ahlaksız terör örgütlerinden biri olan PKK'nın milletimize musallat oluşunun üzerinden 34 yıl geçti. Asker, polis, güvenlik korucusu, jandarma, kamu görevlileri, vatandaş olan on binlerce kardeşimizi teröre kurban verdik. Elazığ ve Elazığlılar, terörle mücadeledeki kahramanlıkları ile daima devletlerinin yanında yer aldı. Terör örgütü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan ülkemizin batısına ve kuzeyine geçiş yapamıyorsa, bundan Elazığ'ın çok büyük bir payı var. Elazığ'ı geçmeden ne kuzeye ne batıya gidemezsiniz. Sizler, adeta bir set olup terör urunun Türkiye'ye yayılmasını engellediniz. Bu mücadelenin elbette bir bedeli olacaktır. Fethi Sekin'de olduğu gibi pek çok kardeşimiz şehit oldu, gazi olanlar oldu. İsmi kirletilip, tarihe gömülmek istenenler oldu. Biz hepsini biliyoruz. Kim bu ülke için ne yapmış, nasıl bir bedel ödemiş hepsinin farkındayız" dedi.

Burada toplanan vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Erdoğan, konuşmasının başında Elazığ'ın kahramanlar çıkarmış bir şehir olduğunu belirterek, "Bunun son örneği geçen yıl İzmir Adliyesine saldırarak katliam yapmak isteyen teröristleri, tabancasındaki son kurşuna kadar çarpışarak durduran ve daha sonra şehit olan Fethi Sekin kardeşimizdir."dedi. Salonda bulunan vatandaşlara Fethi Sekin'in şahsın tüm şehitler için Fatiha okutturan Erdoğan, Fethi Sekin'in tıpkı 15 Temmuz şehitleri gibi yurdu yaşatmak için can veren kahramanlardan biri olarak milletimizin ve ülkemizin tarihine ismini yazdırdığını söyledi.

Konuşması sırasında "Bir gece ansızın gelebiliriz" şeklinde slogan atan partililere dönen Erdoğan, "Hiç şüphesiz olmasın, bir gece ansızın geliyoruz, geleceğiz."dedi. Türkiye'nin terörle mücadele tarihinin aynı zamanda siyasi, ekonomik ve bağımsızlık mücadelesinin de korunması tarihi olduğunu ifade eden Erdoğan,"Son 200 yıldır ,nerede bir terör, nerede bir kargaşa varsa, nerede bir kaos varsa, orada mutlaka bir takım güçlerin çıkarı, hesabı tezgahı vardır. Koskova Balkan coğrafyasının Osmanlının elinden çıkışı ve nihayetinde dış güçlerin müdahalesi ile topyekün kopuşlar olmuştur. Balkan savaşı dediğimiz felaket sırasında ordumuzun neredeyse tek bir kurşun atamamıştır. Çanakkale Savaşı'nda milletimizin ve ordumuzun gösterdiği olağünüstü çaba ve fedakarlıkların gerisinde Balkan faciasından alınan ders ve duyulan mahcubiyet var. Gazi Mustafa Kemal, Çanakkale'de kendilerinden kat be kat üstün düşman ordularına karşı hücum emri verdiğinde, askerlerine Balkan harbindeki utancı bir daha görmektense burada ölmeye tercih ettiğini söylüyordu. Biz şanlı ecdadımızın başarıları ile övündügümüz kadar, tarihimizden ders almasını da bilen bir milletiz. Kurtuluş Savaşında yeni devletimizi kurduk. Şimdi de son 200 yıldır yaşadıklarımızdan, özellikle 34 yıllık terörle mücadeleden aldığımız dersle Suriye'de, Irak'ta, sınırlarımızın her yerinde aktif bir politika izliyoruz. Terörü doğrudan kaynağında tespit ve imha etme kararı aldık."dedi.

Terör örgütünün ülkemizde eylem yapamaz hale getirilmesinin ardından güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturma çabasıyla karşı karşıya kalındığını ifade eden Erdoğan, "Fırat Kalkanı harekatı ile bu koridoru tam ortasından bıçakle kestik ve bir gece ansızın vurduk. Şimdi İdlip operasyonu ile bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz Afrin'deki teröristler teslim olmazlarsa orayı da başlarına yıkacağız, öyle bilinsin. Münbiçte bize verilen sözler tutulmazsa, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Irak'a kadar, sınırlarımız boyunca tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Suriye'deki terör örgütünü destekleyen sözüm ona müttefitklerimizi bir kez daha kendilerini test etmeye davet ediyoruzm. Sadece 2017 yılı boyunca Suriye'de terör örgütüne Amerika'nın göndermiş olduğu siyah sayısı ne biliyormusunuz, 4 bin 900 tır. Bunları biz biliyoruz. Böyle müttefiklik olmaz, böyle stratejik dayanışma olmaz. Sen PYD'ye YPG'ye bu silahları vereceksin, ondan sonra bize "Biz sizinle stratejik ortağız." diyeceksiniz. Bunu kimse yemez. 2 bin uçak dolusu silahı da derme çatma havalanlarına indirip örgüte teslim ettiğinizi biliyoruz. Artık kimse bize bu silahlar oradaki kuvvetlerimize lazım safsatasını tekrarlamasın. Kimse bizim zekamızla oynamasın. Bugüne kadar bize söylenen yalan ve manipülasyonla Suriye'de yçözebileceğimiz sorun kalmamıştır. Yarın bölgede hiç birimizin istemediği bir sorun yaşanırsa sebebi bilinsin ki bu yalanlarla bizi oyalayanlardır. Teröriste üniforma giydirip binasına bayrağınızı diktiğinizde hakikatler ortadan kalkmıyor. Bölgeye gönderdiğiniz silahlar karaborsada satılmaya, bir kısmı da bize karşı kullanılmaya devam ediliyor. Türkiye olarak tüm samimiyetimizle bölge politakalarımızı yine de Amerika ile yürütmek istiyoruz. Bu tek tarafın isteği ile olmaz. Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. Amerika kendini kandırıyor. Yılan çukuruna sapmakta bu kadar ısrarcıysa kendisi bilir. Biz kendi başımızın çaresine bakarız. Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları bir haftayı bulmaz nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler. Dün cerablusta 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi de burada imha ederiz. Biz bu f itne çukurunu kapatmaya kararlıyız. Doğu ve Güneydoğu'da kapattık, burada da kapatırız. Bu mücadelede karşımızda yer alacak olanlar dönüp kendilerine baksınlar. Çünkü bu ülkenin tek bir çakıl taşını, bu milletin tek evladını kimseye kaptırmak niyetinde değiliz."diye konuştu .Bölgeyi kana ve ateşe boğanların Türkiye'nin ve kardeşlerinin irtibatını tamamen kesmek için terör dahil her yolu denediğini belirten Erdoğan,"Artık kendi silahlarımızı, silahlı insansız hava aracını yapar hale geldik. Tanklarımızı üretir hale geliyoruz. Bunlar onları rahatsız ediyor. Yapacağız ve ileriye doğru yürümükte kararlıyız. En çok saldırı altında kaldığımız alanlardan biri ekonomiydi başaramadılar. Orada da onları çökerttik. Birileri önümüzdeki kapıları kapatmaya çalıştıkça Rabbim bize 10 ayrı yerde 10 ayrı kapı daha açıyor. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli , Cumhurbaşkanlığı seçiminde şahsımıza yönelik destekleme kararını açıklaması da bir milli mutabakatın ne denli güçlü bir şekilde olduğunun ifadesidir. Şahsım, partim, milletim adına teşekkür ediyorum. Zira bu ümmetin birliği çok önemlidir. Birilerinin ülkemizin ve milletimizin geleceği ile ilgili karanlık senaryolar peşinde koştuğu bir durumda yerli ve milli şekilde safları sıklaştırmak önemlidir. Birliğimizden beraberliğimizden kardeşliğimizden en küçük bir taviz vermeyeceğiz. Türkiyeyi sarsmak için önce Ak Partiyi sarsmaları gerektiğini bildiklerinden önce ak partiyi sarsmak istemektedirler. Biz kendi işimize bakacağız" dedi.

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya sokakta çalıştırılan çocukların ailelerini incelediklerini, ekonomik nedenlere bağlı olması durumunda aileyi desteklediklerini belirterek, "Ekip sayımızı artırarak sokakta çalıştırılan çocukların hepsine el uzatacağız" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, sokakta çalıştırılan çocuklarla ilgili incelemeler yaptıklarını belirterek, "Çalıştırılan çocuklarla ilgili Türkiye genelinde yürüttüğümüz bir proje var. Sokakta çalıştırılan çocukları gördüğümüz anda alıyoruz, ailelerini inceliyoruz. Eğer gerçekten bu çocuk ekonomik sebeplerden dolayı çalıştırılıyorsa, ekonomik anlamda aileyi destekliyoruz. Ama ihmal ve istismar söz konusuysa çocukları koruma ve bakım altına alıyoruz. Şu an 5 bin 600'lere ulaştı Türkiye genelinde bakanlığımızın el uzattığı çocuk sayısı. 111 adet mobil ekibimiz var. İnşallah önümüzdeki dönemde ekip sayımızı artırarak sokakta çalıştırılan çocukların hepsine el uzatacağız" dedi.

4)ŞANLIURFA'DA ÖĞRENCİLER, HER GÜN AİLELERİYLE BİRLİKTE KİTAP OKUYOR

ŞANLIURFA'da kitap okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla 'Eyyübiye Okuyor' projesi kapsamında her gün 100 bin öğrenci, aileleriyle birlikte okul bahçesinde yarım saat kitap okuyor. Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eyyübiye Belediyesi tarafından başlatılan 'Eyyübiye Okuyor' projesi kapsamında okul yöneticisi, öğretmen, veliler ve öğrenciler her gün yarım saat birlikte kitap okuyor. Projeyle öğrencilere okuma alışkanlığını kazandırmak, aile ve öğrenci ilişkisini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Eyyübiye Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, her gün öğle arası 100 bin öğrencinin 30 dakika kitap okuduğunu söyledi. Demir, şöyle dedi:

"Eyyübiye ilçemizde 114 bin öğrencimizle birlikte 'Eyyübiye Okuyor' projesini ekip arkadaşlarımızla birlikte hayatta geçirdik. Bu projenin temel amacı öğrencilerimizi kitapla buluşturmaktır. Bu projenin uygulanmaya konulmasıyla birlikte okullarımızda ciddi destek geldi. Buradaki hedefimiz bütün öğrencilerimizi kitapla buluşturmaktır. Bugün itibarıyla 63 bin kitap hedefine ulaştık. Çok kısa zaman içerisinde bütün öğrencilerimizi kitapla buluşturacağız. Projemizde öğretmenimle okuyorum, ailemle okuyorum, açık alanda okuyorum. Bugün bilim Okulunda bin 200 öğrencimiz aileleriyle birlikte okul bahçesinde 30 dakika kitap okuduk. Bu projeye ailelerin ve vatandaşların destek çıkması bizleri çok mutlu ediyor. Bu yılki eğitim-öğretim sonuna kadar bu projeyi sürdüreceğiz. Her bir öğrencimizin kitapla buluşmasını talep ediyoruz. Bu proje için çok güzel dönüşler oluyor. Eğitim gönüllerinden ciddi anlamda kitap desteği aldık. Kitaplarımızın değeri milli ve manevi değerlerine sahip çıkan kişisel gelişmelere katkı sunan kitaplardır."