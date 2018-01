DHA YURT  BÜLTENİ11

Ayşe (42) ve Levent (41) Yıldız çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Emirhan Yıldız'a, 2014 yılında lösemi teşhisi konuldu ve ardından felç geçirdi. Emirhan'a, ablası Çiğdem Yıldız'dan(16) kemik iliği nakli yapıldı. İlk denemede başarısız olan nakil ikinci seferde tuttu. Emirhan Yıldız, tedavisi nedeniyle eğitimine ara verdi. TOKİ Ahmet Yesevi Orta Okulu 5'nci Sınıf öğrencisi olan Emirhan Yıldız, 2 yıldır evde eğitim hizmeti alıyor. Yıldız'a karnesini Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy'un evinde ziyaret ederek verdi. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, özel bir karne verdiklerini belirterek, ''Emirhan Yıldız öğrencimiz Toki Ahmet Yesevi Orta Okulu 5'inci sınıf öğrencisi ve 2 yıldır evde eğitim alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı her zaman her yerde öğrencimize ulaşarak eğitimini tamamlamalarını sağlamaktadır. Bu kapsamda ilimizde 2 bin 419 tane öğrencimiz özel eğitim alıyor. Bunlardan bazıları evde alıyorlar bazıları hastanede alıyor, bazıları okullarında özel destek sınıflarında alıyorlar. Bazıları da özel eğitim sınıflarında alıyorlar. Burada da evde eğitim alan Emirhan Yıldız'ı ziyaret ediyoruz. 2 yıldır öğretmenlerimiz büyük bir özveriyle geliyorlar burada Emirhan'a lazım olan dersleri veriyorlar. Bazı derslerden de telafi edeceğiz. 2'inci dönemde de eksik gördüğünü biliyorum. Emirhan'da çok başarılı bir öğrenci karnesini de beraber verdik. Hem aileye teşekkür ediyorum, hem okul müdürümüze teşekkür ediyorum. Emirhan'a başarılar diliyorum. Bundan sonra daha güzel karnelere kavuşmasını temenni ediyorum. En kısa zamanda da tedavisini atlatıp arkadaşlarıyla beraber okulda eğitim görmesini temenni ediyorum" dedi. Anne Ayşe Yıldız ise eğitim sürecinde destek veren öğretmenlere teşekkür ederek, "Emirhan lösemi tedavisini Kayseri de görüyor. 3 yıl önce lösemi teşhisi konuldu. Kitle var denildi. Felç geçirdi. Nakil oldu, ablasından ilki tutmadı ama ikinci de tuttu'' diye konuştu. Emirhan'a kemik iliği veren ablası Çiğdem Yıldız ise "Dilerim kardeşim en kısa zamanda iyileşir" ifadelerini kulandı. Karnesini alan Emirhan'a çeşitli hediyeler verildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, kurumunun hayata geçirdiği güneş enerji santrali projesinin kapanış töreninde çevre dersi verdi. Büyümenin ve gelişmenin çevreyi giderek tahrip ettiğinin altını çizen Çelebi, "Her geçen gün sanayileşmeyle birlikte bir fetişizm haline getirdiğimiz büyüme, tüketim ve üretimle birlikte çevreyi, her geçen gün yok ediyoruz. Ancak bu büyümenin ve gelişmenin elbette ki bir maliyeti var. En büyük bedel çevre üzerindeki tahribattır" dedi.

Ürettikleri elektriğin bir kısmını Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye satabileceklerini de altını çizen Taşkın "Ürettiğimiz elektrik enerjisi doğrudan Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye kilowaltı 13.03 dolara satma imkanımız var. Devletin bu konuda alım garantisi var. Ancak şuanda biz elektriğimizi satamıyoruz. Sebebi biz ana tüketiciyiz ve kendi ürettiğimiz elektriği tüketiyoruz şuanda. Böylece faturadan ay sonunda bir düşme garantisi olacak. Yıllık olarak yaklaşık 3 milyon TL elektrik faturası ödüyorduk. Böylece yıllık 250 bin TL elektrik faturasından tasarruf etmiş olacağız ve yıllık 12 faturanın 1 faturası bu sistemden karşılanmış olacak. Ama üniversitenin ihtiyacından fazla üretim yapıldığı takdirde satış gerçekleştirilebilecektir. Özellikle yaz aylarında ve hafta sonlarında satış gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

REKTÖRÜN ÇEVRE HASSASİYETİ

Törende konuşan Rektör Çelebi ise, çevreyle ilgili hassasiyetini dile getirerek, hayata geçirdikleri projenin çevre karşı olan duyarlılığın artırılması konusunda önemli bir örnek olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Çelebi, "Bu projenin en önemli katkısı çevreye karşı duyarlılığımız sonucunda her geçen gün tahrip ettiğimiz çevreyi tekrar geri kazanmak, korumak bakımından çok önemlidir. Bu nedenle özellikle günümüzde hep maddi değerler üzerinde görüşlerimizi ifade ediyoruz. Elbette ki ekonomik söylemler önemli bir durum. Fakat daha da önemli olan insanın istifadesine sunulmuş olan canlı ve cansız kendisindeki dışındaki varlıklardan oluşan çevredir. Çevreyi her geçen gün sanayileşme ile birlikte bir fetişizm haline getirdiğimiz büyüme, tüketim ve üretim ile birlikte çevreyi her geçen gün yok ediyoruz. Ancak bu büyümenin ve gelişmenin elbette ki bir maliyeti var. En büyük bedel, çevre üzerindeki tahribattır" dedi. Batının büyüme ve gelişme anlayışı sebebiyle çevrenin dışında insanın da tahrip edildiğini söyleyen Çelebi, "Çünkü Batı medeniyeti, uçlarda ve aşırılıklarda gezinen bir medeniyettir. Çevrede bize sunulan her türlü canlı ve cansız varlıkları sadece araç gören bir bakış açısı vardır" dedi. Vali Güvençer ise Manisa'nın enerji üretim potansiyeli hakkında bilgiler verdi. Güvençer, "Üniversitemizin de faaliyete soktuğu güneş enerji panelleri sayesinde Manisa'da toplam 36 enerji santralimiz oldu. Bunun 23 adedi lisanslı, 13 adedi ise lisanssızdır. Üniversitemizin yeni faaliyete geçirdiği güneş enerji santrali ise lisanssız pozisyonda. Manisa'nın barındırdığı kurulu güç, 2 bin 193 megawalt'tır. Türkiye enerji üretiminin yüzde 2.7'sini, üretim ve tüketim anlamında ise yüzde 3.7'sini Manisa olarak biz üretiyoruz. Ne yazık ki kaynak kullanımı açısından bu üretilen enerjinin 60.7'si fosil kaynaklı. Yüzde 40'a yakını ise yenilenebilir enerji kaynaklarından üretiliyor. Üniversitemizin güneş enerji santrali ile birlikte 14 güneş enerjisi santralimiz olacak. Bunlardan sadece bir tanesi lisanslıdır. 14 güneş enerji santralimiz şuanda Manisa'nın enerji üretiminin binde 9'unu karşılamaktadır. Manisa'daki diğer yenilenebilir enerji santralimizi rüzgar enerji santralleri oluşturuyor. 1 hidroelektrik santralimiz var. 5 adet aktif jeotermal enerji santralimiz var. Geriye kalan kısmını ise termik santralimiz bulunmaktadır. 2018 yılı içerisinde tamamlanacak üretime geçecek 17 adet yeni santral yapımız var. Bunun santrallerimizin faaliyete geçmesi ile birlikte yılda 822 megawalt kurulu gücümüz olacak" dedi.Konuşmaların ardından projeye destek verenlere Vali Güvençer ile Rektör Çelebi tarafından teşekkür belgesi verildi.