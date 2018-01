DHA YURT BÜLTENİ11

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 1 roket, akşam saatlerinde Kilis'te Atatürk Mahallesi Çengel Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binaya isabet etti. Binanın çatı kısmına isabet eden roket sonrası binada yaşayan iki aile kendilerini dışarı attı. Olayda bina da hasar oluşurken, evin önünde bulunan bir otomobil ise zarar gördü. Olayın ardından bölgeye polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Can kaybı ya da yaralının bulunmadığı patlama sonrası evinde hasar oluşan Feyziye Kılıçoğlu, gözyaşı dökerek, "Eliniz ayağınız kırılsın" diyerek teröristlere tepki gösterdi. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da olay yerine gelerek aileyi teselli etti.

1,5 aylık Kader ve 2 yaşındaki Hıdır'ın annesi Zeynep (30) ve eşi Kadir Bektaş (32) bir çadırda, Bediha (18) ve akrabası Hıdır Muhammed (21) ise bir çadırda yaşıyor. İki çocuklu ailenin bulunduğu çadır küçük bir sobayla ısınırken, diğer iki kişi yorgan ve battaniyelere sarılıp uyumaya çalışıyor. Adeta bataklık içinde yaşayan Türkmen sığınmacı gruba, bölge halkı her gün yardım paketleri getiriyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ise Türkmenlerin yaşadığı yerde inceleme yaparak çalışma başlattı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri bugün Türkmen grubu, bölgeden taşıyarak daha ir eve yerleştirdi.

4 yıl önce Bayırbucak'ta savaştan kaçıp geldiklerini belirten Hıdır Muhammed, Türk halkına minnettar olduklarını ifade ederek, "3 gün İzmit'ten geldik, karton topluyoruz, hurda topluyoruz. Ülkemizden 4 yıl önce geldik, savaştan kaçtık. Orada amcam, ağabeyim var. Her şeyi yaşadık, her şey geldi başımıza. Türkler bize yardım ettiler, elbise, battaniye, döşek, yorgan, her şey verdiler. Hepimiz biriz, kardeşiz biz. Böyle bizim geçimimiz. Allah'a bin şükür olsun. Buralarda yatıp kalkıyoruz işte" dedi.

'AİLEM VARSA, BURASI SARAYDAN GÜZEL'

2 çocuk annesi Zeynep Bektaş ise ailesinin olduğu her yerin güzel olduğunu belirterek, "Bayırbucak'ta ortalık çok kötüydü. Savaş nasıl olacak ki? Türkler bize sahip çıktı, yiyecek, içecek veriyorlar, su veriyorlar. Devlet hepsini veriyor. Hepsinden Allah razı olsun. Kapısını, sınırını açtı Erdoğan bize" diye konuştu.

'ALLAH VAR, ŞÜKÜRLER OLSUN'

Hurda ve karton toplayarak geçimlerini sağladıklarını ifade eden Muhammed Bektaş, "Allah'a şükür, devlet de bakıyor, millet de bakıyor bize. Hurda, karton topluyoruz. Allah var, şükürler olsun zor olmuyor burada yaşamak. Türkler bize sahip çıktı, evlerini açtı" dedi.

