DHA YURT BÜLTENİ11

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Son Güncelleme 22 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 17:57 |22 dakika önce

Bingöl'deki komandolar Afrin'e uğurlandı Bingöl 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler, teröristlere yönelik Suriye'nin Afrin kentinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere düzenlenen törenle uğurlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak günü Suriye'nin Afrin kentinde teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Hareketi'ne bölgeden, takviye birliklerin sevkiyatı sürüyor. Bingöl'de konuşlu bulunan 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli komonda birlikleri, operasyona katılmak üzere Afrin'e dualarla uğurlandı. Bingöl Havalimanı'nda yapılan uğurlama törenine Vali Ali Mantı, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Baktaş'ın yanısıra çok sayıda vatandaş katıldı. Uğurlama töreninde konuşan Vali Mantı, Bingöl'den 200 askeri Afrin'e gönderdiklerini belirterek, "200 kişilik komando birliğini Afrin'e gönderiyoruz. Kahramanlarımız din için, vatan için, millet için gözünü kırpmadan bu kutlu yolculuğa gidiyorlar. Ülkemizin birliği ve beraberliği için, ezanımızın susmaması, bayrağımızın inmemesi için kahramanlarımız göreve gidiyorlar. Kendilerine bu kutlu yolculukta başarılar diliyoruz. Allah muvaffak eylesin. Allah kazasız belasız gidip gelmeyi nasip eylesin" dedi. Vali Mantı'nın konuşmasının ardından komando birlikleri için kurban kesilerek, dular okundu. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 uçağa tam techiçatlı binen askerler, kendilerini uğurlayan yakınları ve protokol üyelerine, "Gülerek gidiyoruz. Gururluyuz' diyerek seslendi. Bazı askerlerin yakınları ise onları uğurlarken gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Görüntü Dökümü: --------------------------- -Bir askerin 'gülerek gidiyoruz, gururluyuz' demesi -Askerlerin il protokolü ile vedalaşması, -Askerlerin uçağa binmeleri, -Uçağın kalkması -Askerlerin el sallaması -Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) ========================================== Şehit babası ve Suriyelilerden 'Zeytin Dalı Harekatı' için gönüllü askerlik başvurusu Bursa'da, Yıldırım Kent Konseyi üyeleri ve Suriyeli sığınmacılar, askerlik şubesine gelerek, TSK'nın Suriye'nin Afrin kentindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Askerlik için dilekçe verenler arasında, 2016 yılında, Trabzon'un Maçka ilçesinde yol kontrolü yaparken teröristlerce ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru İbrahim Akın'ın babası Fuat Akın da yer aldı. Yıldırım Kent Konseyi üyeleri ile Suriyeli sığınmacılar, 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için askerlik şubesine gelerek, dilekçe verdi. Burada basın açıklaması yapan Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Ömer Aykan, "Yıldırım Kent Konseyi; 35 kişilik yürütme kurulu, 4 meclisi, 10 çalışma grubu, 120 üyesi ve 250 genel kurul üyesi ile vatanın, milletin ve şanlı ordumuzun emrine amadedir" dedi.

ŞEHİT BABASI DA DİLEKÇE VERDİ Darbe girişiminden 4 gün sonra Trabzon'un Maçka ilçesinde, yol kontrolü yaparken, polis aracına ormanlık alandan teröristlerce ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru İbrahim Akın'ın babası Fuat Akın da askerlik şubesine gelerek, dilekçe doldurdu. Oğlu İbrahim Akın gibi kendisinin de şehit olmaya hazır olduğunu belirten Akın, ihtiyaç halinde askere gidebileceğini söyledi. Akın, "Seve seve askere gitmeye hazırım. Arkadaşlarım ile beraber geldim. Bana destek oldular. 2 oğlum daha var. İhtiyaç halinde askere gitmeye hazırım. Şehit babası olmaktan çok gurur duyuyorum. Vatanımız için ben de şehit olmaya hazırım" diye konuştu. Gönüllü askerlik için dilekçe yazan Suriyeli sığınmacılar ise göreve her zaman hazır olduklarını, ihtiyaç halinde sınıra gidebileceklerini söyledi. Basın açıklaması yapan grup, dilekçelerini Yıldırım Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Mustafa Tetik'e teslim etti. Öte yandan bazı kadınlar da dilekçe doldururken, askerlik şubesinde görev yapan askerlere elleriyle yaptıkları yaprak sarmalarını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------ -Basın açıklamasından detaylar -Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Ömer Aykan basın açıklaması -Şehit Babası Fuat Akın Röp -Suriyeliler röp -Dilekçelerin komutana teslimi -Kadınların askerlere yiyecek vermesi -Detaylar Süre: 4 dakika 49 saniye Boyut: 280 MB Haber:Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) ========================================== TTB'nin 'savaş' açıklamasına Antalyalı doktorlardan tepki Antalya'da bir grup doktor, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) birlikte düzenlediği Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Kepez Devlet Hastanesi önüne gelen bir grup doktor adına açıklamayı, Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Süleyman Coşkun yaptı. TSK'nın yaptığı operasyonu desteklediklerini söyleyen Op. Dr. Süleyman Coşkun, "Şahsımın üyesi olmadığı, ancak milli ve manevi değerlere bağlı birçok hekim arkadaşımızın üyesi bulunduğu TTB operasyonu eleştirmiş ve sözde barış çağrısı yapmıştır. Daha önce Ayn-el Arab bölgesinde yaşanan operasyon sırasında da aynı tutumu sergileyen ve adeta terör örgütleri ağzıyla yapılan bu açıklamayı kabul etmemiz ve içimize sindirmemiz mümkün değildir" dedi. Kendi meslek grubundan hekim arkadaşları ve sağlık çalışanlarının görev başında saldırıya uğrayıp, darp edildiğini ve şehit düştüğünü ifade eden Op.Dr. Coşkun, "Böyle durumlarda dut yemiş bülbüle dönen bu birliğin yaptığı açıklamayı bir Türk hekimi olarak tanımıyoruz. Ben ve benim gibi düşünen milli ve manevi değerlerine bağlı hekimler olarak buradan bir kez daha haykırıyoruz ki bu birlik bizi temsil etmiyor ve edemiyor" diye konuştu. Açıklamayı yapan doktor meslektaşlarını ağır cümlelerle eleştiren Op. Dr. Süleyman Coşkun, "Bizlere göre asıl bu açıklamaları yapanların kendi ruh hallerini kontrol ettirmeleri gerekmektedir. Eğer bu şahıslar istiyorlarsa ücretsiz olarak bizler kendilerini tedavi etmeye hazırız" dedi.

TTB AÇIKLAMASINDA NE VARDI? TTB'den dün yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:"Biz hekimler uyarıyoruz: Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur. Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir. Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------- - Doktorların hastaneden dışarıya çıkışı ve yürüyüşleri - Hastane tabelasından görüntü - Op.Dr. Süleyman Coşkun konuşması - Hastane dış plan 249 MB - 2.13' Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) =========================================== Minibüs durağa daldı: 5 yaralı Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan halı yıkama atölyesine ait minibüs, otobüs durağında bekleyenlere çarptı. Çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına da yansıyan kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.45 sıralarında Yaylacık Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden Ü.K. yönetimindeki, halı yıkama atölyesine ait minibüs, kontrolden çıkarak bölgedeki üst geçidin altındaki otobüs durağında bekleyenlere çarptı. Kazada, durakta bekleyen Hacere Yetimoğlu, Ahmet Şentürk, Haydar Baş, Naciye Terzi ve Serap Hizan yaralandı. Yaralılar, yakındaki Akçaabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Haydar Baş, buradaki ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. KAZA ANI KAMERADA Kaza anı yol üzerindeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün durağa girmesi, yolculara çarpması ve çevredekilerin yaralılara yardım etmesi yer alıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------ -Kaza anı güvenlik kamera görüntüsü HABER-KAMERA: TRABZON,(DHA) =========================================== Vatandaşlar raylı sistemi sevdi Büyükşehirlerde kent içi ulaşımda yaygınlaşmaya başlayan raylı sistemler güvenli, ucuz ve hızlı ulaşım sağlarken vatandaşlar raylı sistemlerin daha çok yaygınlaşmasını istiyor. DHA muhabirleri İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Konya ve Samsun'da hafif raylı sistemlerle ilgili çalışmalara ve günlük işleyişe ilişkin bilgileri derlerken vatandaşlara mikrofon uzattı. Gün içinde raylı sistemleri kullananlar ağların daha yaygınlaşmasını istiyorlar.Rakamlar da raylı sistemlerin, en gözde ulaşım aracı olduğunu kanıtlıyor. İstanbul'da kent içi raylı sistemler 2017 yılında 688 milyon 235 bin kez kullanılırken, sistem uzunluğu 160 kilometreye ulaştı. Başkent Ankara'da ise Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ankara metrosunda günde 469 bin 162 yolculuk yapılıyor. İzmir'in Aliağa ilçesinden Selçuk'a kadar uzanan İZBAN'ın uzunluğu ise 136 kilometre ve güzergahta 40 istasyon bulunuyor. Eskişehir'de ise senede 41 milyon raylı sistem kullanımı var.

2017'DE İSTANBUL'DA 688 MİLYON KEZ TERCİH EDİLDİ, HAT 160 KİLOMETREYİ BULDU İstanbul'da metro, tramvay, füniküler, teleferik, tünel ve Marmaray hatlarından oluşan raylı sistemler, 2017 yılında 688 milyon 235 bin kez tercih edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Marmaray hariç raylı sistemlerin 2017 yılında 605 milyon 254 bin 458 defa kullandığını açıkladı. 2016'da 581 milyon 288 bin 242 olan Marmaray hariç raylı sistem kullanımı , Kadıköy-Kartal metro hattının Tavşantepe'ye uzatılmasıyla birlikte, 2017'de 23 milyon 966 bin 216 kez artarak 605 milyon 254 bin 458 bin olarak kaydedildi. MARMARAY 243 MİLYON KEZ KULLANILDI İstanbul'da Ayrılık Çeşmesi ile Kazlıçeşme arasında hizmet veren Marmaray ise 2016 yılında 62 milyon 600 bin olan kullanım sayısı, 2017 yılında yaklaşık 1 milyon artarak 63 milyon 100 bin olarak kaydedildi. Marmaray, hizmete girdiği 29 Ekim 2013 yılından bugüne kadar 243 milyon 200 bin kez tercih edildi. TOPLAM RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 160,45 KİLOMETRE Toplam raylı sistem uzunluğu Marmaray hariç 160.45 kilometre olan İstanbul'da; 7 metro, 3 tramvay, 2 füniküler, 2 teleferik ve birer adet nostaljik tramvay ile tünel hattı bulunuyor. Raylı sistemlerde yolculuk yapmak için kontör yüklemesi ile çalışan İstanbulkart veya istenilen sayıda geçiş yapmak üzere hazırlanan kartlardan almak gerekiyor. İstanbulkart ile yapılan yolculuklarda tam tarifeyi kullananlar 2,60 TL, öğrenci tarifesini kullananlar 1,25 TL ücret ödüyor.

ANKARA'DA GÜNDE 469 BİN 162 METRO KULLANIMI Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ankara metrosunda günde 469 bin 162 yolculuk yapılıyor. Ankara'da ilk seferini 1997 yılında gerçekleştiren Ankara Metrosu 54 istasyon hattında toplam 64,361 kilometrede sefer yapıyor. EGO Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet veren raylı sistem hatlarında 2 bin 68 personel görev yapıyor. Toplam 285 vagon ile hizmet veren raylı sistem hatlarında günlük 469 bin 162 yolculuk sağlanıyor. Yolcular tek seferde 2.50 lira ücret ödüyor. 4 FARKLI HATTA ULAŞIM SAĞLANIYOR Başkentte raylı sistem hatları M1, M2, M3, M4 olmak üzere 4 farklı güzergahtan oluşuyor. M1 hattı Kızılay'dan başlayarak Sıhhiye, Ulus, Atatürk Kültür Merkezi, Akköprü, İvedik, Yenimahalle, Demetevler, Hastane, Macunköy, Ostim hattında hizmet vererek Batıkent istasyonunda son buluyor. M2 Hattı ise, Kızılay, Necatibey, Milli Kütüphane, Söğütözü, MTA, ODTÜ, Bilkent, Tarım Bakanlığı Danıştay, Beytepe, Ümitköy, Çayyolu ve Koru istasyonlarından oluşuyor. Batıkent-OSB Törekent güzergahı olan M3 Hattında Batıkent, Batı Merkezi, Mesa, Botanik, İstanbul Yolu, Eryaman, Devlet Mahallesi, Harikalar Diyarı, Fatih, GOP, OSB-Törekent istasyonları bulunuyor. M4 Hattı Keçiören metrosu Atatürk Kültür Merkezi ile Gazino durağı arasında bulunan güzergahı kapsıyor. Bu hat ise Atatürk Kültür Merkezi (AKM), ASKİ, Dışkapı, Meteroloji, Belediye, Mecidiye, Kuyubaşı, Dutluk, Gazino istasyonlarında vatandaşlara hizmet veriyor.

İZMİR'DE KONAK TRAMVAYINA HAZIRLIK İzmir'in Aliağa ilçesinden Selçuk'a kadar uzanan İZBAN'ın uzunluğu 136 kilometre. Güzergahta 40 istasyon bulunuyor. İzmir Metrosu Fahrettin Altay- Evka 3 arasındaki 20 kilometrelik hat üzerindeki 17 istasyon ile sefer yapıyor. Karşıyaka Tramvayı 14 duraklı 8.8 kilometrelik hatta hizmet veriyor. Yapımı devam eden Konak Tramvayı, Fahrettin Altay Meydanı- Konak- Halkapınar arasında 12.7 kilometre uzunluğundaki hatta,19 durak ile 2018'de hizmet vermeye başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi 01.01.2018'den geçerli toplu ulaşım fiyat tarifesi ise, otobüs, metro, vapur, İZBAN ve tramvay için Tam 2.86 TL, Öğrenci ve 60 yaş 1.65 TL. Öğretmen 2.20 TL. BURSA'DA GÜNDE 260 BİN YOLCULUK Bursa'da, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulu şirketlerden Burulaş tarafından işletilen BursaRay hafif raylı sistemle günde yaklaşık 260 yolculuk yapılıyor. Toplam 38 istasyonun bulunduğu raylı sistemde ilk ve son istasyon arasındaki yolculuk ise 56 dakika sürüyor. 1998 yılında inşaatına başlanan ve 2002 yılında hizmete giren BursaRay'da günlük ortalama 260 bin yolculuk yapılıyor. 38 istasyonun bulunduğu, 7 kilometresi yeraltından olmak üzere toplam 38,5 kilometre uzunluğuna sahip hat Kestel ilçesinden Acemler istasyonuna kadar tek hat halinde geliyor, Acemler istasyonundan 1 nolu hat kuzey yönüne Emek istasyonuna, 2 nolu hat ise batı yönüne Üniversite istasyonuna ulaşıyor. Sabah saat 06.00'da sefere başlayan BursaRay'da son sefer için saat 00.00'da butona basılıyor. BursaRay hafif raylı sistemde bilet fiyatları şöyle: Tam 2 lira 40 kuruş, öğrenci 1 lira 50 kuruş, indirimli 1 lira 60 kuruş.

Bu arada, Bursa'da kent içi raylı sistemde kendi hatları üzerinde tramvay da hizmet veriyor. Kent Meydanı ile Heykelönü arasında 6 kilometrelik T1 hattında ring yapan 'İpekböceği' isimli tramvaylarla kent merkezinde ucuz ulaşım sağlanıyor. İpekböceği ile yolculukta tam ücret 1.25 lira, öğrenci ise 75 kuruş. 2 kilometrelik Zafer Meydanı- Davutkadı T3 hattında çalışan tramvay da aynı ücretle yolcu taşıyor. Büyükşehir Belediyesi, Kent Meydanı ile Terminal arasında yolcu taşımak üzere T2 tramvay hattının inşaatını da aralıksız sürdürüyor. ESKİŞEHİR'DE YILDA 41 MİLYON RAYLI SİSTEM KULLANIMI Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nin ESTRAM Hafif Raylı Sistem Şirketi tarafından 33 tramvayla 36.8 kilometrelik hatta yolcu taşımacılığı yapılıyor. ESTRAM'da 356 personel çalışıyor. Tramvayla yılda 41 milyon 610 kullanım var. Eskişehir'deki tramvay ücreti ise şöyle: Doldurmalı kart tam 2 lira, öğrenci 1.35 lira. ANT-RAY'LA GÜNDE 90 BİN YOLCULUK Antalya'da kent içi yolcu taşımacılığında kullanılan tramvay (Ant- Ray), günlük 90 bin yolculuk yapılıyor. Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki durakla başlayan Ant- Ray, Muratpaşa ve Aksu ilçelerinden geçerek Expo 2016 Antalya'ya kadar toplam 30 kilometrelik hattı kapsıyor. Otogarın yanı sıra Antalya Havalimanı'na da yolcu taşıyan tramvay, toplam 29 durakta yolcu alıp indiriyor. 2 milyon kişinin yaşadığı kentte yıllık 32 milyon 850 bin yolcu taşıyan Ant- Ray'da toplam 142 personel görev yapıyor. Tramvay yolcu taşıma ücreti tam bilet 2 TL, öğrenci 1.25 TL ve indirimli biniş ise 1.60 TL olarak uygulanıyor. Antalya'da otobüs taşıma bilet ücreti ise tam 2.60 TL, öğrenci 1.60 TL, indirimli biniş 2 TL.

KONYA'DA GÜNDE 104 BİN KULLANIM Konya'da ise günde ortalama 104 bin, ayda 3 milyon 120 bin yolculuğun yapıldığı tramvay hattıyla ilgili hafif raylı sistem çalışmaları 1987 yılında başladı. 5 yıl süren yapım çalışmasının ardından ilk etapta Alaaddin- Cumhuriyet hattı açıldı. Bu hattın mesafesi 1996 yılında Selçuk Üniversitesi'ne kadar uzatıldı ve şu an 24 saat hizmet veriyor. 2015 yılında da Alaaddin-Adliye hattı hizmete açıldı. Alaaddin Tepesi ile Selçuk Üniversitesi arasındaki mevcut hafif raylı sistem hattı 42,5 kilometre, Alaaddin Tepesi ile Adliye arasındaki hattı ise 14 kilometre. 118 vatmanın görev yaptığı Alaaddin-Selçuk Üniversitesi ve Alaaddin-Adliye hatlarında günlük yaklaşık 104 bin, ayda ise 3 milyon 120 bin yolcu taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen raylı sistemdeki bilet fiyatları ise şöyle: Tam 2.10 lira, öğrenci 1.55 lira. SAMSUN'DA 29 TRAMVAYLA TAŞIMACILIK Samsun Büyükşehir Belediye tarafından yaptırılan ve 10 Ekim 2010 tarihinde hizmete giren Hafif Raylı Sistem 29 kilometrelik hat uzunluğuna sahip. Toplam 39 durak bulunan hatta 29 tramvay, bu tramvaylarda da 36'sı kadın 84 vatman görev yapıyor.Yılda yaklaşık 19 milyon yolculuk sağlanıyor. Samulaş tarafından işletilen tramvaylarda ücretler tam 1.88 liradan başlayıp kademeli olarak artıyor ve 36. durakta 4 liraya ulaşıyor. Öğrenci ücreti de 1.65 liradan başlayıp son durakta 3 liraya ulaşıyor.

KAYSERİ HAFİF RAYLI SİSTEM ÖDÜL AVCISI Kayseri Ulaşım A.Ş. hafif raylı sistem hattı Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından işletiliyor. 2017 yılında toplam 37 milyon 190 bin 920 kulanım yapıldı. 34 kilometre hat uzunluğu olan sistemin 5 ödülü bulunuyor. Dünyada yılın projesi ödülü (Light Rail Awards 2010), En iyi kentsel entegrasyon ödülü (Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği), 2011 Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Sürdürülebilir Gelişme Ödülü, 2014 yılı 7'inci Uluslararası Toplu Ulaşım Sempozyumunda Toplu Taşımacılık, Ulaşım Mükemmellik ve Verimlilik Ödülü, 2015 yılında Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Akıllı Finansman ve İş Modeli Ödülü aldı. Görüntü Dökümü: ------------------ -Görüntü dökümü geçilecek Haber-Kamera: Tolga YANIK - Kemal ALTAN-Muhammed BAYRAM-Mehmet KILIÇASLAN- Mehmet İNAN- Yaprak KOÇER - Özgür Deniz KAYA,(DHA) =========================================== Bolu'da 56 kişi TOKİ'den ev sahibi oldu -YENİDEN Bolu'da, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) işbirliği ile gerçekleştirilen toplu konut projesi kapsamında çekilen kurada 56 kişi, ev sahibi olmaya hak kazandı.