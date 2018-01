DHA YURT BÜLTENİ12

"Bir hususun altını çizmekte fayda görüyorum. AYM bireysel başvurular hakkında karar verme hakkına sahiptir. Ama AYM bu konuda karar verirken ilk derece mahkemesi, istinaf mahkemesi, temyiz mahkemesi yada süper temyiz mahkemesi gibi hareket edemez. AYM bunlar değildir. Anayasa ile sınırları belirlenmiş yetki ve görev alanı vardır. Anayasanın 148'inci maddesi açıkça diyor ki bireysel başvuruda kanun yolunda gösterilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz. AYM'nin Alpay ve Altan kararının açıklanan gerekçesini incelediğinizde kanun yollarında gözetilmesi gereken hususlarında fazlası gözetildiği gibi onunda ötesine geçilerek ilk derece mahkemesi gibi inceleme yapılmıştır. Pek çok hukukçu eleştiriyor. Hepsine söylüyorum. AYM bir davanın esasına girecek şekilde bireysel başvuru incelemesi yapabilir mi yapamaz mı, vaka incelemesi yapabilir mi yapamaz mı? AYM, bireysel başvuruyla kendine gelen bir konuda vaka incelemesi yapamaz. Delillerin yeterliliğini değerlendiremez. Böyle bir yetkisi yoktur. Can Dündar kararında delillerin yeterliliğini değerlendirdi, vaka incelemesi yaptı. Şimdi aynı kötü ve yanlış uygulamayı Altan ve Alpay kararında da verdi. Gerekçeyi okuduğunuz zaman insan diyor ki ilk derece mahkemesine, istinafa ne gerek var? Yargıtaya ne gerek var. AYM sadece hak ihlali olup olmadığını tespitle yetkilidir. Onun ötesine geçemez. Hak ihlali olduğuna dair karar verir. O zaman ilk derece mahkemesi yargılamanın yenilenmesi yoluna gidebilir yada bu imkan yoksa tazminat istenir yada genel mahkemelere müracaat yolunu gösterebilir. Ama şimdi bakın ben okuduğum zaman gerekçesiyi AYM'nin saygın hukukçularına soruyorum. Siz hak ihlali kararı mı verdiniz yoksa beraat kararı mı verdiniz? İlk derece mahkemesi bu sınırı aşan kararınız karşısında ne yapacak? AYM'nin bu kararı hak ihlali kararı değil berat kararıdır. AYM'nin beraat kararı verme hak ve yetkisi yoktur. Burada suç yok diyor. AYM burada suç yok diyemez. Hak ihlali var yada yok diyebilir. Suçun varlığına yada yokluğuna sadece ilk derece mahkemesi karar verebilir. İstinaf karar verebilir. AYM maalesef burada aynı şekilde vaka değerlendirmesi yapıyor, suç değerlendirmesi yapıyor, Anayasanın çizdiği sınırları tek tek aşıyor.ö

ÇEVRE ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın girişimiyle memleketi Trabzon'a yaptırılan yaklaşık 50 milyon liraya mal olacak 20 bin kişilik caminin inşaat çalışmalarına başlandı. Trabzon Alemdar Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İrfan Altıner, kentte cami için ‘Protokol ve VIP cami' şeklinde benzetmeler yapıldığını belirterek, "Bura için ‘Protokol ve VIP cami' deniyor, caminin protokolü ve VIP'i olmaz. Bu cami herkesin her kesimin camisidir. ‘Protokol cami' diye bir şeyi kabul etmiyoruz. Bu art niyetli bir yakıştırmadır" dedi. Kentin en yoğun bölgelerinden biri olan Pazarkapı (Moloz) sahil bölgesini modern bir şekilde yeniden düzenlemek için harekete geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında 186 dönümlük sahil dolgu alanına büyük bir şehir camisi, itfaiye kompleksi, mini terminal, modern balık hali ve ulaşım üssü kurularak modern rekreasyon alanları oluşturulacak. Yapılan çalışmada camide, açık ve kapalı otopark; piknik ve spor alanları, kaykay pisti, trafik eğitim parkuru, go-kart pisti, çocuk oyun alanları, zemin satranç alanı, ‘Trabzon Bazaar' adlı alışveriş alanı, süs havuzları, saat kulesi, çay bahçeleri, restoran, kafeterya ve 1461 Şehitleri Müzesi de yer alacak. Caminin yapımını, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın kurucusu ve onursal başkanı olduğu Trabzon Alemdar Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği üstlendi.

‘CAMİNİN PROTOKOLÜ OLMAZ'

Cami için olumsuz tepkilerin de olduğuna ama kendilerine bunun olumlu yansıdığına işaret eden Altıner şöyle devam etti:

"Bu cami için olumsuz tepkiler de var ama bize gelen olumlu tepkiler daha çok. Şu an hafriyatına başladık, fora kazıklar çakılacak iki yıl içinde bitirmeyi düşünüyoruz. Camimiz için ‘Taç mahal' benzetmesi yapıldı bu yanlış aksettiriliyor. Öyle bir sembol olacak diye beyan edildi yoksa fiziki bir benzerliği yok. Buna bir de ‘Protokol ve VIP cami' deniyor, caminin protokolü ve VIP'i olmaz. Bu cami her kesin her kesimin camisidir. ‘Protokol cami' diye bir şeyi kabul etmiyoruz. Bu art niyetli bir yakıştırmadır. Camide ayrım olmaz, burası tüm Müslümanların camisidir. İster Başbakan olsun, ister dağdaki çoban camilerde bu hep aynıdır. Cami Osmanlı mimarisi şeklinde yapılacaktır. Trabzon'u Fatih Sultan Mehmet Han fethettiği için mimaride bir esinleme olabilir. Burası Trabzon için sembol bir kompleks olacak. Büyükşehirler içinde Trabzon'da bir Selahattin cami yoktu, böyle bir ihtiyaç da vardı açıkçası.ö