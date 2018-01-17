DHA YURT BÜLTENİ12

Son Güncelleme 30 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 16:03 |30 dakika önce

(YENİDEN) ISPARTA'DA ASKERİ NAKLİYE UÇAĞI DÜŞTÜ: 3 ASKER ŞEHİT ISPARTA'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde askeri eğitim uçağı düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır" denildi. Isparta Valisi Şehmus Günaydın da düşen uçaktaki 2'si pilot, 1'i uçuş teknisyeni 3 askeri personelin şehit olduğunu açıkladı. Yalvaç'a bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde saat 14.30 sıralarında eğitim amaçlı da kullanılan askeri nakliye uçağı düştü. Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda 112, itfaiye ile askeri ekipiler sevk edildi. Uçağın Eskişehir'den havalanan CN-235 askeri nakliye uçağı olduğu belirtildi. VALİ GÜNAYDIN: ENKAZA ULAŞILDI Isparta Valisi Şehmus Günaydın, olaydan bir süre sonra düşen askeri uçaktaki 2'si pilot, 1'i uçuş teknisyeni 3 askeri personelin şehit olduğunu açıkladı. Vali Günaydın, bölgede yoğun sisin etkili olduğunu belirterek, ilk ekibin helikopterle kısa sürede enkaza ulaştığını söyledi. Vali Günaydın, ekiplerin çok kısa sürede karadan da bölgeye ulaşcağını söyledi.

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, düşen uçağın Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağı olduğunu, düşme nedenini henüz bilmediklerini belirterek, şunları söyledi: "Yapılacak çalışmadan sonra açıklanacak. Bölgede yoğun sis var. Karadan ulaşmak son derece güç. Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopter olaydan kısa süre sonra enkaza ulaştı. Maalesef 3 şehidimiz var. Olay yerine intikal ettikten sonra daha net bilgiye sahip olacağız. Karadan yol olmadığı için bir de yağış olduğu için çamurdan gitmek zorunda arkadaşlar. İş makineleri şu an çalışıyor. Yakın zamanda da enkaza ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ekipler bölgeye çok yakın. Şu anda yolda da hızlı bir şekilde iş makinelerimizin intikali sürüyor. Çok kısa sürede karadan da ulaşmış olacağız." GENELKURMAY AÇIKLAMA YAPTI Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde olayla ilgili yapılan açıklamada, "17 Ocak 2018 tarihinde 11.03'te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve 3 kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz" denildi.

CN-235 TİPİ UÇAKLAR DAHA ÖNCE DE KAZALARA KARIŞMIŞTI CN-235 tipi uçaklardan bugüne kadar tüm dünyada 5 kaza yaparken, bunların 3'ü Türkiye'de meydana gelmişti. 2001'de CN-235 tipi uçaklar 3 ay içinde üç kaza yaşadı. Ocak ayında Kayseri'de düşen uçakta 3 asker şehit oldu. Mayıs ayında Malatya'da meydana gelen ikinci kazada 34 asker şehit oldu. Aynı hafta içinde Ankara'da test uçuşu yapan uçak piste çakılıp 4 test pilotu yaşamını yitirince, CN-235 uçaklarının uçuşları geçici olarak durduruldu. CN-235 TEKNİK ÖZELLİKLER İspanyol CASA ile Endonezyalı IPTN tarafından tasarlanan uçak, halen Airbus portföyünde yer alıyor. Çift turboprop motorlu nakliye uçağı, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine 1991'de girmeye başladı. Uçaklar halen Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları'nda da görev yapıyor. Toplam 59 adet uçak nakliyeden VIP taşımaya, deniz karakoldan elektronik karıştırmaya kadar farklı görevlerde kullanılıyor. Mürettebat: 3 (2 pilot, 1 yükleme uzmanı/teknisyen)

Kapasite: 44 yolcu Yükleme sınırı: 5,950 kg Uzunluk: 21.40 m Kanat açıklığı: 25.81 m Yükseklik: 8.18 m Kanat alanı: 59.10 metre kare Boş ağırlık: 9,800 kg Maksimum kalkış ağırlığı: 16,500 kg Motor tipi: 2 adet General Electric CT7-9C3 turboprop Motor gücü: 1,750 shp Seyir hızı: 454 km/saat Menzil: 5,055 km Servis tavanı: 7,620 m Mehmet ERÇAKIR- Ali ÇEVİKBAŞ- Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) ========================================================== AYVALIK'TA ÇEVRECİLER DE MUHTARLAR DA BU BARAJA KARŞI BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nde yüzde 80'i zeytinlik olduğu ileri sürülen verimli bir ovada yapılacak Karakoç Barajı'na, hem çevreciler hem de bölgedeki muhtarlar karşı çıkıyor. Muhtarlar ve çevreciler, zeytinciliğe ve bölge halkının tüm tarımsal faaliyetlerine son vereceği gerekçesiyle barajın yapılmasını istemiyor. Ayvalık merkez, Bulutçeşme, Kırcalar, Murateli ve Mutlu kırsal mahallelerine yetecek miktarda, 2.65 hektometre içme suyu temin edilmesi amaçlanan Karakoç Barajı'nın yapımına, ilçedeki muhtarlar tepkili. Türközü, Kırcalar, Çakmak, Bulutçeşme, Odaburnu, Üç Kabaağaç, Mutlu, Beşiktepe, Karahayıt, Çamoba, Akçapınar, Yeniköy, Tıfıllar, Bağyüzü, Hacıveliler ve Murateli kırsal mahallelerinin muhtarları, toplam 3 bin 500 dönüm arazi üzerinde yapımı planlanan içme suyu barajına karşı çıkıyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi ile İzmir'in Dikili ilçesi arasındaki sahil şeridinin içme suyunu temin projesinde yer alan 9 barajdan biri olacak Karakoç Barajı'na 'Hayır' diyen Ayvalık'ın kırsal mahalle muhtarları, geçen yıl Eylül ayında Balıkesir Valiliği ve Ayvalık Kaymakamlığı'na konuyla ilgili bir dilekçe verdi. Muhtarlar, yüzde 80'i zeytinlik olan arazide yapımı planlanlanan barajın, zeytinciliğe ve bölge halkının tüm tarımsal faaliyetlerine son vereceğine dikkat çekti.

'BÖLGE VERİMLİ BİR OVA, YÜZDE 80'İN DE ZEYTİNLİKLER VAR' Muhtarlar, dilekçelerinde, Balıkesir'in Aktepe mevkiinde, DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilmesi planlanan Karakoç İçme Suyu Barajı'nın çevresel etkilerinin uygun olmadığını belirterek, çekincelerini şöyle açıkladılar:"Projenin yapılması planlanan bölge, verimli bir ovadır. Bu ovada devlet destekli olarak zeytin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Planlanan alanın yüzde 80'i zeytinlik ve dikmeler mevcuttur. Barajın yapılması demek, bölgede mevcut zeytinlerin bundan sonra mahsul vermesinin imkânsız hale gelmesi demektir. Barajın üreteceği nem, zeytin çiçeğini yakacak ve mahsule dönüşmeden zayi olması sonucunu yaratacaktır. Bölge halkı tarımsal faaliyet ile geçimini temin etmekte olup, başlıca gelir kaynağı zeytinciliktir. Ayrıca, projede öngörülen alan içinde köy merası olarak kullanılan alanlar da vardır. Meraların yok edilmesi, hayvancılığın da yok edilmesi anlamına gelir. Baraj yapılacak Karakoç Deresi bölgede yaşayan halkın tarımsal faaliyetlerinde kullandığı ve yetiştiricilik için elzem olan su kaynağı olup, anılan proje ile bu kaynağın kaybedilmesi halinde tarım bitecektir. Anılan proje güç koşullarda tarımsal faaliyet sürdüren ve girdi üreten bölge halkının yok edilmesi ile eş anlamlıdır. Muhtarlar ve bölge halkı olarak projeye karşı olarak iptali için her platformda girişim ve mücadele kararlılığındayız."

'DEREMİZİN ÖZGÜR AKMASINI İSTİYORUZ' Karakoç Barajı yapıldığında su altında kalacak arazide inceleme yapan Ayvalık Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği üyeleri, baraj yapımının bölgenin iklimi, ekolojik dengesi ve ürünleri üzerinde olumsuz etki yapacağına dikkat çekerek, projenin iptalini istedi. Dernek Başkanı Havva Taylan, "Karakoç Deresi'nin çilesi yıllar öncesine dayanmaktadır. Önce oluşturduğu alüvyon alana binalar yapıldı. Dere buna çok kızdı ve yatağına sığmadı. Yanlış yapılaşmayı yapanlar dereye kızıp 'Sel felaketi yaşandı' diyerek dereyi ıslaha gittiler. Dere artık çevresindeki canlılara yeteri kadar su veremez oldu. Şimdi de bu kadar çile yetmezmiş gibi dereyi mahkûm edip önüne baraj koymak istiyorlar. 7 Eylül 2017 günü Çakmak köyünde yapılmak istenen barajla ilgili ÇED toplantısı yapılmış ve derenin dostu tüm katılımcılar baraj yapımına karşı çıkmıştır" diye konuştu. 'ZEYTİN AĞAÇLARININ YÜZDE 80'İ SULAR ALTINDA KALACAK' "Derenin dostları biliyor ki dere özgür akmaz ve baraj yapılırsa o bölgedeki zeytin ağaçlarının yüzde 80'i sular altında kalacak. Geriye kalan yüzde 20'sinin ise meyve kalitesi düşecek" diyen Taylan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Barajın etkisi ile toprak yapısı değişecek, hastalık etmenleri artacaktır. Daha çok zirai ilaç kullanılacak, toprak ve su daha fazla zehirlenecektir. Ayrıca, baraj bölgenin iklim klimasını değiştireceği için övündüğümüz zeytinyağını elde edemeyeceğiz. Madra Barajı'nın olumsuz etkilerini zeytinlerimiz şu an yaşarken bir de Karakoç Barajı yapılırsa bu olumsuz etki çok daha fazla hissedilecektir. Yalnız zeytinlik alan değil, çevredeki ekolojik canlı dengesi bozulacaktır. Hangi akıl suyun yalnızca insana ait olduğunu düşünüp, derenin özgür akmasına engel olur? Biz Karakoç Deresi dostları, deremizin özgür akmasını istiyoruz."

ARSENİK ENDİŞESİ Arseniğin yoğun olduğu bölgede içme suyu barajı yapma ısrarını da anlamadığını belirten Başkan Taylan, "Ekosistemi hiç düşünmüyorsunuz. Bu kadar cüretkârca, pervasızca doğayı katletmenin anlaşılır tarafı yok. Orman ve Su İşleri Bakanımıza sesleniyoruz. Kendisi de baraj mühendisiymiş. Barajın zararlarının faydalarından çok olduğu netleşmişken bu barajı istemiyoruz. Köylüler istemiyor ama çok fazla seslerini çıkaramıyorlar. Özne köylüler, özne bu zeytinlerin sahipleri ve doğanın kendisi. Yapılmaması için elimizden geleni yapacağız" dedi. 'EKOLOJİK ÖNEME SAHİP SULAK ALAN DA BARAJIN ETKİ ALANINDA' Başkan Taylan, "Baraja adını veren Karakoç Deresi çevresinde 22.125 hektar büyüklüğündeki Karakoç Deresi sulak alanı, Altınova'nın Karakoç Deresi'nin denizle buluştuğu yer olarak ayrı bir ekolojik öneme sahip. Sulak alanın özellikle su kuşları çeşitliliği ve sayısı olarak Ayvalık'ın en zengin alanı olduğu belirlendi. Ayrıca göçmen kuşlar açısından da en zengini. Tatlı su ve deniz suyunun karıştığı bu özellikli alanda, kıyı kumul bitkileri ve diğer tuzcul flora elemanları görülüyor. Ekosistem canlılığı üst seviyede olan alanda 27 farklı bitki türü bulunuyor" diye konuştu.

'ZEYTİNE UYGUN BÖLGEDE BARAJ CİNAYETTİR' Dernek yönetim kurulu üyesi Makine Mühendisi İlhan Gündüz ise yapay göl alanları, barajlar; yaşam döngüsünü, flora ve faunayı olumsuz etkiliyor. Bu kadar verimli arazide yapay göl alanı oluşturarak, bu bölgedeki sürdürülebilir yaşamı baltalıyor, kırsal kesimden yaşamını sürdüren insanları geleceksiz bırakıyorsunuz. Hatalı bir yatırımdır, gözden geçirilmelidir" dedi. Bölgede yaşlı zeytin ağaçları ve deliceler olduğunu belirten dernek yönetim kurulu üyesi Ziraat Mühendisi Halil Coşkun, "Bence bu bölgeye baraj yapıldığında katliam olacağını düşünüyoruz. Zeytine uygun olan bu bölgede barajın yapılması tam bir cinayettir, istemiyoruz" ifadelerini kullandı. ÇED SÜRECİ DEVAM EDİYOR DSİ 25. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise Karakoç Barajı projesiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Ayvalık ilçesinde yazlık, ikincil konut ve sezonluk turizm faaliyetleri nedeniyle nüfus yoğunluğu mevcuttur. Turizm yönünden yazın yoğunluk olduğundan özellikle yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmaktadır. Ayvalık ilçe merkezi ve mahallelerinin ihtiyacı olan 2.65 hm3/yıl içme suyu, Karakoç Barajı'ndan temin edilecektir. Karakoç Barajı, yörenin içme suyu ihtiyacını karşılaması açısından elzem bir projedir. Karakoç Barajı ile ilgili ÇED süreci devam etmektedir."

Görüntü Dökümü --------------------- -Barajın yapılacağı alandan genel detay görüntü. -Havva Taylan'ın açıklamaları. -Dernek üyelerinin açıklamaları. Haber-Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), DHA ======================================================== YOZGAT'TA ŞEHİT AİLELERİNE DEVLET ÖVÜNÇ MADALYALARI TÖRENLE VERİLDİ YOZGAT'ta, 14 şehit yakınına Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı tevcih edildi. Yozgat Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonunda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında yaşanan olayları ve demokrasi nöbetlerini konu alan görüntülerin izlenmesi sırasında salonda duygulu anlar yaşandı. Daha sonra konuşma yapan, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Türk milletinin 16 devlet kurduğunu ve bunların çoğunluğunun kardeş kavgaları sonucu yıkıldığını söyledi.

'İÇİMİZDE BARINAN, SEVGİ, SAYGI GÖREN, HER TÜRLÜ GÜCÜ KULLANAN YAPI DEVLETİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ' Vali Yurtnaç, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yaşanan tehditler, tarihte vardı, bu gün de var, yarın da olacak. Bu nedenle evlatlarımıza milli olma vasfını unutturmayacağız. Yıllarca içerimizde barınan, sevgi gören, saygı gören, her kapıdan içeri girebilen, her türlü gücü kullanan bir yapı büyüdükçe kendini devletin üzerinde gördü. Milli olma vasfını kaybederek, yabancılarla ülke konusunda pazarlık yapmaya başladı. Sonucunda da büyük bir ihaneti gözler önüne serdiler.ö Konuşmaların ardından, şehit askerler Nusrat Atmaca, Mehmet Koçak, Bekir Şimşek, Oktay Durak, Mehmet Ünal, Kadir Çelebi, Yılmaz Oğuzhan Kula ve şehit polisler Mustafa Aslan, Mücahit Erbaş, Osman Belkaya ile Yunus Emre Doğan'ın yakınlarına, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı tevcih edildi. 15 Temmuz gazileri, Nilgün Soysal, Muhammet Emin Tekin ve Mustafa Çetinkaya da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı tevcih edildi.

Madalya töreni sırasında, şehit ve gazi yakınları duygulu anlar yaşarken gözyaşlarına hakim olamadılar. Görüntü dökümü ------------------------ -Salondan görüntü -Gözyaşını silen şehit yakınları -Vali Yurtnaç'ın konuşması -Detay görüntü -Madalya töreni -Vali Yurtnaç -Gazilerin konuşmaları Haber-Kamera:Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA) ============================================ MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI MALATYA'da 2 grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada tüfeklerden çıkan saçmalara hedef olan 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 4 kişi de gözaltına alındı. Olay, öğle saatlerinde Cirikpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen 2 grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavgada birbirlerine tüfeklerle karşılıklı ateş açan Yunus Özdemir, Ahmet Aslan, Ahmet Kuluuşağı ve Mehmet Aslan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Olay sonrası inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş fişeğe el koyup, bölgedeki güvenlik kamera görüntüleri ile Mobese kayıtlarıyla kavga sonrası kaçan isimleri açıklanmayan 4 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------------- - Olay yeri - Kırılan camlar - Boş kovanlar - Polisin çalışması - Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 140 MB Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,(DHA) =================================================== SURİYE UYRUKLU KADIN BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ BURSA'da, Suriye uyruklu 3 çocuk annesi kadın evinde yarı çıplak halde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Boğazı kesilen göğsünde bıçak darbeleri tespit edilen kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Merkez Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi Mahmudiye Sokak'ta, 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Suriye uyruklu Fatima Khillo (33), bugün öğle saatlerinde kendisine cep telefonu ile ulaşamayan eşi Abdulrauf Khillo tarafından evinin oturma odasında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Fabrikada bekçi Abdulrauf Khillo'nun haber vermesi üzerine sevk edilen polis ekipleri oturma odasında yarı çıplak olarak kanlar içeirsinde yerde yatan ve boğazı kesilen talihsiz kadının çoğu göğsünde olmak üzere vücudunda 6 bıçak darbesi tespit etti. Polis olay yerinde cinayette kullanıldığı sanılan iki bıçak ele geçirdi. Çocuklarından ikisinin mobilya atölyesinde birinin ise kuaförde çalıştığını söyleyen Abdulrauf Khillo, sabah eşi tarafından bekçi olarak çalıştığı fabrikaya uğurlandığını telefon ile kendisine ulaşamayınca komşularına telefon açtığını belirtip, "Eşime komşum da ulaşamadı. Öğle vardiyasında eve geldim ve cansız bedeni ile karşılaştım" dedi.

Cinayetle ilgili soruşturmaya başlandı. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılacak. Polis, evde ele geçirilen bıçaklardaki parmak izini araştırırken çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor. Görüntü Dökümü ------------------------- -Olay yerinden detaylar 1 dakika 24 saniye , 46 MB BURSA/DHA ======================================================== ÖĞRETMENE ŞİDDETE 'SARGILI' PROTESTO TÜRK Eğitim Sen Bursa 2 Nolu Şube üyesi öğretmenler, yaptıkları yaralı makyajlarıyla öğretmene yönelik şiddete tepki gösterip, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) 'Alo 147' şikayet hattınını kaldırılmasını istedi Türk Eğitim Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, öğretmenler adına yaptığı konuşmada, milli eğitim camiası açısından kargaşa ve huzursuzluk dolu bir dönemin sonuna geldiklerini söyledi. Türkoğlu, "Kaos, sorun, torpil, liyakatsizlik, çözümsüzlük dendiğinde maalesef ülkemizde akla gelen ilk bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Milli Eğitim Bakanlığı, 'Öğretmeninin itibarı geleceğimizdir' felsefesini kendisine ilke ve şiar edinerek öğretmenlerimizin itibarını zedeleyecek söylem ve uygulamalardan bir an önce vazgeçmelidir. Bu bağlamda 'Alo 147' şikayet hattı derhal kapatılmalıdır." dedi.