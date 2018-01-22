DHA YURT BÜLTENİ12

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Son Güncelleme 31 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 17:03 |31 dakika önce

Anamur'da muz ve çilek seralarını dolu vurdu MERSİN'in Anamur ilçesinde etkili olan şiddetli dolu, muz seralarını vururken, çilek seraları da sular altında kaldı. Anamur'da, gece saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, sabah saatlerinde yerini doluya bıraktı. Yağış nedeniyle şehir merkezinde caddeler göle dönerken, yaklaşık 20 dakika süren dolu, özellikle muz seralarına zarar verdi. İlçede çok sayıda çilek serası da su altında kaldı. Muz serasının dolu nedeniyle çöktüğünü söyleyen Muarrem Angay, "Verdiğimiz bütün emeklerimiz, boşa gitti. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Devletten yardım bekliyoruz" dedi. Ekipler ise yağışın meydana getirdiği olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü ----------------------- - Dolu yağışından görüntü - Siyah Zemin üzerinde görüntü - Göçen seradan görüntüler - Vatandaşın üzüntüsü - Sera içinden görüntüler - Greyder doluyu temizlerken - Trafik genel görüntü - Röpler - Dolunun görüntüsü - Yıkılan seradan genel ve detay - Çilek seraları su baskını - Çilekler su içinde

- Üretici ile röpler - Genel ve detay görüntüler - Çilek üreticinin elinde - Meski çalışma Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA) ================================ Şehit Kulaoğlu, Balıkesir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı BİTLİS'in Hizan ilçesinde, bölgeyi PKK'lı teröristlerden temizlemek, sığınak ve barınaklarını imha etmek için yürütülen, arama-tarama çalışmaları sırasında çığ düşmesi sonucu şehit olan 36 yaşındaki Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu'nun cenazesi, memleketi Balıkesir'de toprağa verildi. Bitlis'in Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyarettepe mevkiinde, bölgeyi PKK'lı teröristlerden temizlemek, sığınak ve barınaklarını imha etmek için başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Kavallı Operasyonu' kapsamında, Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca dün yürütülen arama-tarama çalışmaları sırasında, çığ düşmesi sonucu 5 asker şehit oldu, 12 asker yaralandı. Şehit askerlerden Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu bugün önce Dinkçiler Mahallesi'ndeki babasının evine, ardından Vicdaniye Mahallesi'ndeki annesinin evine götürülüp, helallik alındı. Evli ve 5 yaşında bir kız çocuğu bulunan şehidin cenazesi daha sonra Zağnospaşa Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazını takiben düzenlenen cenaze törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Balıkesir AK Parti milletvekilleri Kasım Bostan, Ali Aydınlıoğlu, CHP Milletvekili Ahmet Akın, Bursa Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, şehidin babası Necdet, annesi Gülseren, eşi Bircan, kardeşi Şengül Kulaoğlu ve şehidin yakınları ile havanın yağışlı olmasına rağmen binlerce vatandaş katıldı. Törende şehidin annesinin Beşiktaş, eşinin de Balıkesirspor atkısı taktığı görüldü.

Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, şehidin ailesine başsağlığı diledi. Cenaze namazını Müftü Yardımcısı Ramazan Topcan kıldırdı. Burada da helallik alındıktan sonra bir süre askerlerin omzunda taşınan Şehit Ferruh Kulaoğlu'nun tabutu, top arabasına alındı. Şehidin cenazesi, tekbirlerle götürülürken, kız kardeşi Şengül Kulaoğlu'nun koluna destek vermek için giren kadın jandarma teğmen gözyaşlarına hâkim olamadı. Yol kenarındaki vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp tekbir getirdi. Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu'nun cenazesi, bir süre top arabasında götürüldükten sonra ambulansla Balıkesir Şehitliği'ne getirildi. Şehit Kulaoğlu, burada dua ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------------------- -Şehit cenaze töreninden genel detay görüntü. -Şehidin yakınlarından görüntü. -Şehit için helallik alınmasından görüntü. Haber-Kamera: Hilmi DUYAR-Hüseyin EMCAN/BALIKESİR, (DHA) ================================ Malatya'da halka 44 bin bayrak dağıtıldı

MALATYA'da Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 'Zeytin Dalı' harekatına destek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara 44 bin Türk bayrağı dağıtıldı. Soykan Meydanı'nda bayrak dağıtımına; Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, daire başkanları ve müdürleri katıldı. Başkan Çakır ve beraberindekiler, esnaf ve halka bayrakn hediye etti. Ay-yıldızlı bayrakları alan vatandaşlar, Başkan Çakır'a böyle bir çalışma yaptıkları için teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, şöyle dedi: "15 Temmuz'u Malatya'da da yaşadık. Kentte bayrağına, devletine, vatanına sahip çıkma bilinci son derece yüksek. Askerimiz Suriye'ye girdiği andan itibaren vatandaşlarımızın ne kadar duyarlı olduğunu gördük. Bizden ciddi manada bayrak talebi vardı. Bu kapsamda bayrak dağıtma kararı aldık. 44 bin bayrağımızı vatandaşlarımıza dağıtalım istedik. Şu anda da Cumhurbaşkanımız, başkomutanımızın talimatlarıyla ordumuz Suriye'de. Suriye'den ülkemize yapılan saldırıları biliyorduk. Onlarca eylem yapıldı, şehit verildi. Terörü yerinde kurutmak amacıyla askerimiz şu an Suriye'de. Onlar için dua edeceğiz ama bu bilincin oluşması için de bayraklarımızla balkonlarımızı. Binalarımızı süsleyeceğiz. Biz önceki geceden itibaren tüm ana caddeleri bayraklarla süsledik. Birlik zamanı biz ne kadar birlik olursak ülkemiz, geleceğimiz, vatanımız adına o kadar daha güçlü olacağız. Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz etrafında kenetleneceğiz görüşü ne olursa olsun bu dava vatan, bayrak davası. Hep birlikte, güçlü olacağız inşallah."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------------- - Bayrak dağıtımı - Esnaflara bayrak verilişi - Başkan Ahmet Çakır'ın konuşması - Cadde ve sokaklardan detaylar - Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA) ===================================== Down sendromlu genç kızlardan 'Mehmetçik'e dua TOKAT'ın Turhal ilçesinde down sendromlu 17 genç kız, Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için dua etti. AK Parti Turhal Kadın Kolları Başkanlığı, bir süre önce ilçe merkezinde faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Ziyaret esnasında yaşları 18 ile 35 yaş arasında bulunan down sendromlu 17 genç kız kına gecesi talebinde ulundu. Genç kızların bu talebi üzerine Turhal Belediyesi tarafından bugün açılışı yapılan Müftü Mahallesi konağında program düzenlendi. Sabah saatlerinde evlerinden alınan down sendromu genç kızlar ilk olarak kuaföre götürüldü, nişan kıyafetleri giydirildi. Ardından konakta müzik eşliğinde kına yakıldı. Etkinliğe katılan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, genç kızlara altın hediye etti.

ASKERLER İÇİN DUA ETTİLER Mahalle konağında düzenlenen programın ardından down sendromu genç kızlar Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ile birlikte ilçedeki Şeyh Mustafa Efendi türbesine giderek, Afrin'de 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için dua etti. Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, "Onlar bizim özel kızlarımız. Hayallerini gerçekleştirdik. Sonrasında Afrin'de mücadele eden askerlerimiz için dua etmek istediler. Buraya gelerek birlikte dua ettik" dedi. Down sendromlu Merve Bengü(19) ise güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Belediye Başkanımıza askerlere dua etmek istediğimizi söyledik. Afrin'deki askerlerimiz için dua ettik. Allah onlara yardım etsin. Dualarımız hep yanlarında olacak" dedi. Görüntü Dökümü: ------------------------- -Kına gecesi programından görüntüler -Müzik eşlmiğinde kına yakılıp pasta kesilmesi -Başkanın altın hediyesi -Genç kızların askerler içen dua etmesi Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TURHAL(Tokat),(DHA) ====================================== Çukurca'da üs bölgeye havanlı saldırı: 3 yaralı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine teröristler tarafından sınırın Irak tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker yaralandı. PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca'da bulunan Gezgintepe askeri üs bölgesine teröristler tarafından, sınırın Irak tarafından havanlı saldırı yapıldı. Saldırıda 3 asker, şarapnel parçalarından hafif şekilde yaralandı. Yaralanan askerler helikopterle Fatih Kışlası'na, buradan da ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi.Bölgede teröristlerin etkisiz hale getriilmesi için hava destekli operasyon başlatıldı. Haber: HAKKARİ, (DHA)- ======================================= Bodrum Kalesi için öneri BODRUM Kalesi Platformu, geçen aralık ayında gerçekleştirilen 'Uluslararası Bodrum Kalesi Çalıştayı'nın sonuç bildirisiyle ilgili açıklama yaptı. Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği Başkanı Gamze Türk, "Talebimiz, çalıştay sonuçlarının değerlendirilerek gerekli proje değişikliklerinin yapılmasıdır. Yapılmakta ve yapılacak olan restorasyon; bakım ve onarım çalışmalarını gözlemlemek ve denetlemek üzere görevlendirilecek uzman ile uzmanların ivedilikle bir an önce yetkilendirilmesi gerekmektedir" dedi.

Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği öncülüğünde Bodrum'daki sivil toplum örgütlerinin katılımıyla oluşan Bodrum Kalesi Platformu tarafından basın açıklaması düzenlendi. 12-13 Aralık'ta gerçekleştirilen Uluslararası Bodrum Çalıştayı'nın sonunda hazırlanan sonuç bildirisi hakkında Ortakent Mahallesi'ndeki Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği'nde, platform adına mimar Gamze Türk basın açıklaması yaptı. Çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ve üyelerinin katıldığı açıklamada Türk, çalıştay sonuçlarının değerlendirilerek gerekli proje değişikliklerinin bir an öce yapılmasını istediklerini söyledi. Çalıştayın sonuç bildirisini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Türk, "Projenin çalıştayda beğeniyle karşılanan, bizim de desteklediğimiz restorasyon bakım ve onarım çalışmaları bir yandan sürerken; Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızdan beklentimiz çalıştay sonuçlarının değerlendirilerek gerekli proje değişikliklerinin yapılmasıdır. Taleplerimiz, Kale içindeki bakım, onarım çalışmaları etaplandırılmalı ve restorasyon uygulama sahası dışındaki mekanlarla Bodrum Kalesi yalnız çalışma yapılan yerler kapatılarak, Bodrum Kalesi kamuya ve ziyarete açık bırakılmalıdır. Kale içinde yeni yapı yapma tasarısı, proje kapsamından çıkartılmalıdır. Tarihi, kültürel, mimari, turizm ve kent ekonomisi için, çalıştayda sürekli olarak vurgulanan Bodrum Kalesinin Geç Tunç Çağı Batıkları (Uluburun) ve Yassıada Serçe Limanı Cam Batığı; sergi salonlarındaki sergilemeye, bu yapılar yıkılmadan iyileştirilerek devam edilmeli, bu iki sergileme, Bodrum Kalesi dışına çıkarılmamalıdır. Önemi ve değeri çalıştayda özellikle vurgulanan Uluburun replikası aynen korunmalıdır. Kale dışındaki bir alanda yeni bir müze yapılması için gerekli çalışmalar ivedilikle en kısa zamanda başlatılmalıdır. Kuzey Hendeğinde bulunan açık hava gösteri alanının kent yaşamının vazgeçilmez bir parçası olmuş, kamusal alan kullanımı devam ettirilmeli ancak bu alanın Bodrum Kalesi ve kent kimliğine yakışır bir biçimde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Yapılmakta ve yapılacak olan restorasyon, bakım, onarım çalışmalarını gözlemlemek ve denetlemek üzere görevlendirilecek uzman ve uzmanların ivedilikle bir an önce yetkilendirilmesi gerekmektedir" dedi.

Açıklamanın ardından toplantı sona erdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------------------- - Toplantıdan görüntü - Platform adına açıklama yapan Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği Başkanı Gamze Türk Haber- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA) ================================ CHP Tunceli eski Milletvekili Kamer Genç, mezarı başında anıldı CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Tunceli eski Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 2'nci yıl dönümünde, Nazımiye ilçesindeki mezarı başında anıldı. Törende konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Milliliğin ne olduğunu, yerliliğin ne olduğunu, Kamer Genç yılllar önce bütün Türkiye'ye gösterdi. Millilik anket sonuçlarına bakarak olmuyor" dedi. CHP'den 7 dönem Tunceli Milletvekililiği yapan ve 2 yıl önce pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Kamer Genç, memleketi Nazımiye'nin Ramazan Köyü'ndeki mezarı başında anıldı. Anma törenine, Kamer Genç'in eşi Sevim Genç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Tunceli Vali Yardımcısı ve Nazımiye Kaymakamı Akın Zor, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile bazı CHP'li milletvekilleri katıldı. Genç için düzenlenen anma töreni saygı duruşuyla başladı. Alevi dedesi tarafından Kuran'ı Kerim okunmasının ardından Kamer Genç'in mezarına karanfil bırakıldı.

'KAMER GENÇ GİBİ MECLİS'E SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ' CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Kamer Genç'in FETÖ ile ilgili olarak TBMM'de 8 yıl önce yaptığı bir konuşmayı törene katılanlara dinletti. Özel, Genç'in FETÖ'yü 8 yıl önce bildiğini ve ilk kez FETÖ diyen kişinin Genç olduğunu belirtti. Özgür Özel, Kamer Genç'i Meclis çalışmalarında çok aradıklarını, onun cesaretiyle bugün Meclis'te tüm muhalefet milletvekillerince örnek alınan biri olduğunu söyledi. Özel, "Meclis'te konuşurken dizleri titremeden karşısındaki 300 milletvekilinin dizlerini titreten, onlara gözlerinin içine baka baka doğruları söyleyen bir yiğit insanın bugün mezarının başındayız. Kamer Genç bizim için önce ustadır, önce ağabeydir, yolunu takip ettiğimiz hocamızdır. Bugün Meclis'i değersizleştirmeye, yok etmeye çalışıyorlar. Biz Kamer Genç gibi Meclis'e sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu. 'TEK AMACI MEMLEKETİNE HİZMET ETMEKTİ' CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise yıllarca birlikte çalıştıkları Kamer Genç'i memleketine âşık bir siyasetçi olarak hatırladıklarını söyledi. Ağbaba, Genç ile yaşadığı bir anıyı da paylaşarak, şunları söyledi:

"Bir gün birlikte Ovacık ilçesine seyahat ederken, Munzur Çayı'nın kenarında yol alıyorduk. Munzur Çayı kıvrıla kıvrıla yanımızda akıyordu. O esnada Kamer Genç, bana, 'Allaha dua ediyorum; öldüğümde ruhumun Munzur'un kenarında gezmesini sağla diye' dedi. Dua ettiğine şahidim. Memleketine, toprağına ve insanlarına bağlıydı, tek amacı memleketine hizmet etmekti. Kamer Genç ölürken bile herkese ders verdi. Şu an Türkiye'de yoğun tartışılan bir konu üzerine, Kamer Genç ölürken bile, o konu üzerinde herkese bir ders verdi. Milliliğin ne olduğunu, yerliliğin ne olduğunu, Kamer Genç, yılllar önce bütün Türkiye'ye gösterdi. Millilik anket sonuçlarına bakarak olmuyor. Kamer Genç öldüğü gün sevgili eşine bir vasiyette bulundu. Dedi ki 'Beni doğduğum köyün topraklarına gömün ve üzerime de Türk bayrağını serin'. Bütün Türkiye'ye milliliğin ve yerliliğin ne olduğunu gösterdi." 'ONLAR HOCA EFENDİ HAZRETLERİ DERKEN, FETÖ DİYEN KAMER GENÇ'Tİ' Ağbaba, Genç'in FETÖ konusunda yıllarca mücadele ettiğini, Meclis kürsüsünde her zaman bu örgütün tehlikesini dile getirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Herkes FETÖ'nün nasıl bu duruma geldiğini tartışıyor. Oysa ki Kamer Genç yıllarca Meclis kürsüsünde FETÖ tehlikesini dile getirip hükümeti uyardı, ancak dinlemediler. Hatta bugün birileri çıkıp CHP'yi suçluyor. Bizim partide Meclis'e bomba atanların kardeşleri çıkmadı. Bizim içimizde Boğaz Köprüsü'nde sivillere kurşun sıkanların akrabaları çıkmadı. Bizim CHP Grubu içinde milletvekillerinin bir tek yakını, bir tek akrabası FETÖ'cü ya da darbeci çıkmadı. 250 şehidin üzerine kurşun sıkan bir tek akrabamız, yakınımız, hısımımız yok. Onlar Fetullah hocaefendi hazretleri derken bizim içimizde FETÖ diyen Kamer Genç çıktı. Fazla söze gerek yok. Kamer Genç'in yıllarca yaptığı konuşmalar arşivlerde duruyor. Merak eden açıp baksın, gerçekleri görsün." 'BAZEN ÜLKE ELDEN GİDİYOR DİYE ÇOK KORKUYORDU' Anma töreninde son konuşmayı yapan Sevim Genç de eşi Kamer Genç'in Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü hep savunduğunu belirterek, şöyle dedi: "Ülkesini ve vatanını çok severdi. Bazen ülke elden gidiyor diye çok korkuyordu. Biliyordu ki Türkiye'yi Ortadoğu'nun karmaşık durumuna sokacaklarını hep söylüyordu ve bu durumu hiç istemiyordu. Asla Türkiye'nin bölünmesinden yana değildi. Hep ülkesini sevdi, ülkesine hizmet etti ve Tunceli onun için vazgeçilmez bir sevdaydı. Meclis'teki her konuşmasına Tunceli ile başlar, Tunceli ile bitirirdi. Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim."

Görüntü Dökümü: ---------------------- -Mezarlıktan görüntü -Anma programına katılanlar -Vali yardımcısının konuşması -Özgür Özeli'in konuşması -Özel'in mezar taşına koyduğu bilgisayardan Kamer Genç'in konuşmasını dinletmesi -Veli Ağbaba'nın konuşması -Eşi sevim genç'in konuşması -Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) ============================ Tribünde kalp krizi geçiren taraftar son yolculuğuna uğurlandı ATİKER Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçı tribünde izlerken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Şakir Aydın (58), kulüp yöneticileri ve bir grup taraftarında katıldığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Süper Ligde mücadele edin Atiker Konyaspor, dün sahasında Trabzonsporla karşılaştı. Zaman zaman saha içinde ve tribünlerin gerginleştiği maçın ilk yarasında, Güney Tribünde karşılaşmayı izleşen maliyeden yeni emekli olan Şakir Aydın, kalp krizi geçirdi. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.