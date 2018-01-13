DHA YURT BÜLTENİ13

Son Güncelleme 10 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 16:15 |10 dakika önce

1)BAŞBAKAN YILDIRIM: EMPERYALİSTLER, ÜLKEMİZİN ÜZERİNDEKİ PLANLARINDAN VAZGEÇMEDİLER Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı kongrede konuşan Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin özgürlüklerin ülkesi olduğunu, Ak Parti'ni hiç kimseyi kendine benzetme arzusunda olmadığını, ülkede herkesin inandığı gibi yaşama hakkına sahip olduğunu söyledi. Herkesin inandığı gibi kendini ifade etme hakkına sahip olduğunu da belirten Yıldırım, "Herkes özgürce bütün haklarından yararlanırken ülkemizin milletimizin bölünmez bütünlüğüne saygı gösterecektir. Emperyalistler, hiç bir zaman ülkemizin üzerindeki planlarından vazgeçmediler. İçimizden işbirlikçi bulduklarında gücümüzü azaltacak projelerini planlarını hayata geçirmeye çalıyorlar. Emperyalistlerin hedeflerini planlarını hiç bir zaman aklımızdan çıkartmayacağız. Türkiye düşmanlarının heveslerini kursağında bırakmak için milletçe birbirimizi daha çok seveceğiz, birbirimize daha çok kenetleneceğiz. Tartışılmaz konular bellidir. Temel hak ve hürriyetlerimizi ülkenin birliğini, toprak bütünlüğünü, milletin birliği ve beraberliğini, istiklalimizin sembolü ay yıldızlı bayrağımız asla tartışma konusu olamaz. Her vatandaşımızın bu ülkede birinci sınıftır ve aynı itibara sahiptir" dedi.

Terörle mücadeleyi teröristle mücadele olarak görmediklerini belirten Yıldırım şunları söyledi: "Terörle mücadeleyi sadece güvenlik tedbirleri olarak da görmüyoruz. Hukuk temelinde vatandaşlarımızın haklı taleplerini karşılamak için büyük çaba sarf ediyoruz. İnsanlarımız refahını daha artırmak bölgesel kalkınma farklılığını ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde terörün mağdur ettiği büyük yaraları sardık, sarmaya devam ediyoruz. Terörle mücadelemizin ardından yerle bir olan çukur siyasetiyle harabeye dönen illerimizi ilçelerimizi yeniden inşa ediyoruz. 26 binden fazla konutu yeniden yapıp vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Kayyum atanan belediyeler çok güzel hizmetler ifa ediyorlar. Bugüne kadar kayyum atanan 90'dan fazla belediyeler 2.5 milyar liradan fazla yatırım yaptı. Belediyelerin borçlarını da ödüyoruz. Daha önceki belediyeler aldıkları paraları hizmet için harcamadıkları gibi dağa teröristlere daha fazla insan öldürmesi için daha fazla kaos çıkartılması için aktardılar. Belediyelerin birikmiş borç miktarı 4 milyarın üzerinde çıkmıştı. Vatandaş artık bizim yanımızda duruyor, teröre lanet oluyor. Terörle arasındaki mesafeyi gittikçe arttırıyor. Terörle mücadelede kazanan millet oldu. Biz güvenliğin özgürlüğün dengesini sağlayan bir mücadelenin içerisindeyiz."

KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRİSİ Başbakan Yıldırım, Niğde'de yapacakları yatırımları anlatmadan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kaç laf söyleyeceğini kaydetti. Yıldırım şunları söyledi: "Laftan anlamasa da biz vatandaşlarımızın gerçeği öğrenmesi için bazı hususlara kısa kısa değinmenin yararı olduğunu düşünüyorum. Maalesef ana muhalefet partisinin başkanında yalan gani. Arkasından yetişmenin imkânı yok. 15 yılda 25 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Onun yalanı bundan daha fazla tutuyor. Bizim yollar bile söylediği yalanın gerisinde kalıyor. Bugün konuşmasında diyor ki; 'Benim sözüm var adaları geri alacağım. Adalar bizim mi Yunanistan'ın mı? diye soru soruyor. O soruyu bize soracağına adaları teslim edenlere sor. Ağzımı açtırma bak. Konuştuğum zaman altından kalkamazsın. Bor'da uçak maketi açmışlar. Onların yapacağı ancak makettir. Onlar ne bölünmüş yol yaparlar ne de hızlı tren yapabilirler ancak oyuncak yaparlar. Türkiye'de hizmeti hep sağ iktidarlar yapmış." 'KARŞILIKSIZ KALMAYACAK'

Başbakan Binali Yıldırım, Niğde'de yapılacak yeni yatırımları da açıkladı. Niğdeliler'e yatırım müjdeleri veren Başbakan Yıldırım'ın konuşması sık sık alkış ve sloganlarla kesildi. AK Parti'nin 'Halka hizmet, hakkı hizmettir' anlayışıyla çalıştığını anlatan Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti: "Boş konuşmuyoruz, yaptığımız yollar, hastaneler, üniversitelerle konuşuyoruz. CHP ise sadece konuşuyor. Boş konuşuyor. Dilin kemiği yok ne yapalım. Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'da yapan AK Parti, Niğde'ye mi havalimanı yapmayacak? Burada inşallah yarım kalan havalimanını da AK Parti yapacak. Bugüne kadar hiç aldatan olmadık, aldanan olmadık. Vatandaşa hem dürüst olduk, hem doğruyu söyledik. Hızlı tren Niğde'ye geliyor, endişeniz olmasın. Ama dünyanın hiç bir yerinde hızlı tren şehrin içine girmez. Onun için Niğde'ye hızlı tren olabildiğince yakın bir yerden geçecek. Oradan bağlayacağız. Bizim için öteki beriki yok, bizim için Türkiye var, Türkiye Cumhuriyeti'nin ay yıldızlı bayrağı, 80 milyon vatan evladı var. Türkiye yalnız değildir. Bizim siyasetimizin rotası dostluktur. Suriye'deki PYD, PKK yapılanmasını destekleyen emperyalist güçler bu bölgede kanın ve gözyaşının durmasını istemiyor. Biz ise bunlar sona ersin diye mücadele ediyoruz. Türkiye'nin güney sınırlarından ülkemize yapılan saldırıların, tacizlerin karşılıksız kalmayacağı bilinmelidir. Türkiye'ye terörle zarar vermek isteyenler misliyle karşılığını alacaktır. "

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından salondan ayrılıp Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti. Görüşme basına kapalı olarak yapıldı. Görüntü Dökümü --------------- Başbakan Yıldırım ın konuşması CANLI YAYINLANDI Aktüel görüntüler NİĞDE/DHA ===================================================== 2)ŞANLIURFA'DA 'GÜVEN VE HUZUR' OPERASYONU ŞANLIURFA'da 766 polisin katılımıyla 'Güven ve huzur' operasyonu yapıldı. İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatlarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece kent genelinde denetim yaptı. Yaklaşık 5 saat süren denetim sırasında, oluşturulan kontrol noktalarında araçlar durdurularak arandı, içinde bulunanlar kimlik kontrolünden geçirildi. 766 polis, eğlence mekanları ile kafeler de denetlendi. Yapılan denetimlerde kapalı mekanda sigara içiren ve küçük yaşta çocukları bulundurduğu ve 4 bin 862 kişiyi kimlik taramasından geçirildi, 21 kişiye ise, adli ve idari işlem yapıldı. 1097 aracın sorgulandığı denetimde, 76 araca toplam 55 bin 784 lira para cezası uygulandı, 7 araç da trafikten yasaklandı. Denetlenen 123 eğlence yerinden 20 işyerine de idari işlem yapılan operasyonda, ruhsatsız tabanca, 11 kurşun ve 107 gram esrar ele geçirildi.

Görüntü Dökümü --------------- - Uygulamada durdurulan araçlar - Cezai işlem uygulayan ekipler - İşyerlerinde yapılan denetimler - Genel ve detay görüntüler ( Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10 MB =================================================== 3)BİGADİÇ BELEDİYESPORLU FUTBOLCUYA BREZİLYA USULÜ DOĞUM GÜNÜ BALIKESİR Süper Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Bigadiç Belediyespor'un oyuncuları, 22 yaşına giren takım arkadaşları Murat Özavcı'nın doğum gününü, üzerine un döküp, başında yumurta kırarak kutladı. Bigadiç Belediyespor'da orta saha oyuncusu olarak görev yapan Balıkesir Üniversitesi Spor Akademisi 3'üncü sınıf öğrencisi Murat Özavcı, 22 yaşına girdi. Şehir Stadyumundaki antrenman bitiminde Murat Özavcı, babası Hasan Özavcı ve annesi Emine Özavcı'nın doğum günü pastası sürprizi ile karşılaştı. Ailesi ve takım arkadaşları ile doğum günü pastasını kesen Murat Özavcı'ya, arkadaşları Brezilya usulü doğum günü sürprizi yaptı. Takım arkadaşları, yüzüne pasta sürdükleri takım arkadaşları Murat'ın üzerine un döküp, yumurta kırmaları doğum gününü kutlamasında eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.