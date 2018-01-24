DHA YURT BÜLTENİ13

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Son Güncelleme 5 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 18:12 |5 dakika önce

Kilis'te roket isabet eden evdeki onarım çalışmaları sürüyor KİLİS'te PKK/PYD'li teröristlerin roketli saldırısında, isabet alan evde ve araçta onarım çalışmaları başladı. Hasar tespit çalışmasından sonra yaralarının sarılmasını bekleyen ev sahibi Cuma Kızılçam, büyük korku yaşadıklarını söyledikten sonra "Devletimiz sağolsun" dedi. Dün akşam saatlerinde PKK/PYD'li teröristler roketli saldırıda bulundu. Teröristlerin fırlattığı roketlerden bir tanesi de, Atatürk Mahallesi, Tekin Sokak'ta Cuma Kızılçam'a ait eve isabet etti. Roketin 6 ailenin yaşadığı üç katlı evin çatısına isabet etmesinden sonra hem bu bölümde hem de parçaların düştüğü park halindeki araçta zarar meydana geldi. Olaydan sonra hasar tespit çalışmaları yapıldı. KORKU YAŞADIK Bu arada yaşanan saldırıda isabet alan evde onarım çalışmalarına da başlandı. Evleri isabet alan Cuma Kızılçam, "Biranda önce büyük bir ses dulduk ardından ateşy çıktı. Roketin isabet ettiğini anladık. Bu anlarda büyük korku yaşadık. Çocukları bir odaya topladık. Hasarlarımızı devletimiz karşılayacaktır, devletimiz sağolsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------- - Apartmandan çekilen görüntü. - Hasar gören araç eve evin görüntüsü. - Ev sahibiyle röportaj - Anons Taylan YILDIRIM - Güven USTA / KİLİS (DHA) ====================================== İŞKUR Genel Müdür Vekili Uzunkaya: Çalışan kadına 400 TL kreş yardımı yapacağız TÜRKİYE İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Vekili Cafer Uzunkaya, kadınların istihdamı konusunda pozitif ayrımcılıklar yapacaklarını söyledi, "İşi ve evi arasında kalan çalışan kadınlara 400 TL'lik kreş yardımımız olacak" dedi. Rize, 53 Gazeteciler Derneği'nde basın toplantısı düzenleyen İŞKUR Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sorunlarından biri olan işsizlik ve istihdamı arttırma konuusnda istihdam politikalarının oluşturulma sürecinde, uygulanmasında ve takibinde ciddi sorumluluklar alan bir kamu kuruluşu olduklarını söyledi. 'RİZE, ÜNİVERSİTE MEZUNU KADINLARIN İSTİHDAMINDA İLK SIRADA' İŞKUR aracılığı ile üniversite mezunu kadınların işe girme oranının en yüksek olduğu ilin Rize olduğu açıklayan Uzunkaya,şöyle dedi:

"Bu Rize için sevindirici bir durumdur. Kadınların istihdam oranlarını yükseltmek zorundayız. Türkiye'nin son 10 yılda genç, kadın ve genel istihdamında yakaladığı başarıyı Avrupa'da ve dünyada görmemiz mümkün değildir. İstihdam rakamlarımız ortadadır. 2017 yılında 1.5 milyon üzerinde istihdam gerçekleştirdik. Bu tarihi bir rekordur. Rize'de il ölçeğinde bu rakama katkı verdi. İş başı eğitim kursları ile girişimcilerinde bundan istifade ettiği bir yılı geride bıraktık. Yeni yılda daha geniş teşviklerle milletimizin huzurundayız" dedi. 'ÇALIŞAN KADINA 400 LİRA KREŞ YARDIMI YAPACAĞIZ' 2017 yılında yapılan teşviklerin büyük bir ilgi uyandırdığını ifade eden Uzunkaya, yeni yılda toplumun farklı kesimlerinin beklentilerini karşılayacak teşvikler uygulayacaklarını belirterek şöyle konuştu: "Geçtiğimiz yılda yapılan teşvikler milletimiz tarafından büyük beğeni topladı. İş verenlerin beklentisini dahi aşan teşviklerde bulunduk. Yeni alınan her bir işçi için İŞKUR olarak 773 TL teşviğimiz vardı. Bu yıl bu teşviklerimizi oldukça çeşitlendirip birçok farklı alanda ihtiyaçlar doğrultusunda yeni teşvikler sunduk. En düşük teşviğimiz 883 TL'den başlayıp 2 bin TL'nin üzerine çıkmaktadır. Özellikle bilişim ve imalat sektöründe 3 ay ile sınırlı olan kurs süresini 6 aya çıkaracağız. 54 TL olan günlük harçlığı 61,65 TL'ye çıkarıyoruz. Esnafa yönelik ciddi bir pozitif ayrımcılıklar düzenlemekteyiz. İmalat konusunda ve ustalık belgesi olan yeni alınacak gençlerimizle alakalı olarak bir ay maaşlarını iş veren tarafından diğer ay İŞKUR tarafından ödenmesi için çalışacağız. Yine bilişim, siber güvenlik ve kodlama gibi geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda kurs süresi 9 aya çıkartılarak, günlük 75 TL verebileceğimiz bir teşviğimiz söz konusu olacak. Yine çok önemsediğimiz bir konu olan kadınlarımızın istihdamı konusunda pozitif ayrımcılıklarımız olacak. İşi ve evi arasında kalan çalışan kadınlarımıza 400 TL'lik kreş yardımımız olacak.Bu sayede istihdam rakamlarımızı 2017 yılının daha da üzerinde bir noktaya taşımış olacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------ - İŞKUR Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya açıklamaları Haber-Kamera: Aytekin KALENDER / RİZE (DHA) ===================================== Kocaeli'de toprağa gömülü erkek ve kadın cesedi bulundu; 7 gözaltı KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, bir kadın ile bir erkeğin cesetleri araziye gömülü halde bulundu. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, adları açıklanmayan bir kadın ile bir erkeğin öldürüldükten sonra Kandıra yolu Kısalar köyü Açmalar mevkiinde gömüldüğü belirlendi. Arazide yapılan kazıyla çıkarılan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------------- - Bölgeden görüntü - Anons Haber-Kamera: KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- =======================================