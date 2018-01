DHA YURT BÜLTENİ14

ET VE ZEYTİN KONUSUNDA EN ÇOK ZARARI BALIKESİR GÖRDÜ

Milletvekili İnce, hükümetin tarım konusunda da yanlış yol izlediğini, zeytin, zeytinyağı ve et konusunda en çok zararı Balıkesir'in gördüğünü belirterek, şöyle dedi:" Fransa'ya gitti, et almak zorunda kaldık. Tunus'a gitti, zeytinyağı almak zorunda kaldık. Tunus'taki zeytin ağacı sayısı, Türkiye'dekinin tam yarısı. Türkiye'de iki kat fazla zeytin ağacı olmasına rağmen Tunus'tan zeytinyağı almak zorunda kaldık. Kriz çıktı, gece yarısı 02.00 Tunus'u terk etmek zorunda kaldı. Adamlar, ‘bizim Rabia işaretimiz yok kardeşim' dediler, postayı koydular, gece 02.00 Tunus'u terk etmek zorunda kaldı. Amerika ile kavga yaptı, ‘Ey Amerika' dedi. Sonra ne oldu? Türk Hava Yolları (THY) 11 milyar dolarlık Boeing almak zorunda kaldı. ‘Ey Almanya, ey Merkel' dedi, Sonra gitti yenilenebilir enerji ihalesini Almanlara verdi. ‘Ey Hollanda' dedi, Hollanda ile kavga etti, petrol ofisini Hollanda'ya vermek zorunda kaldı. ‘Ey Rusya' dedi, nükleer enerji ihalesini Ruslara verdik. S-400 almak zorunda kaldık. Sırbistan'a gidiyorsun et satıyorlar, Fransa'ya gidiyorsun et satıyorlar. Sen etleri bitirdin, kombinaları bitirdin, Et Balık Kurumu'nu bitirdin. Bu konuda, zeytincilik konusunda yaptıkları bu kötülükler, en fazla hangi ile dokunmuştur derseniz, en fazla zararı Balıkesir görmüştür."