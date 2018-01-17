DHA YURT BÜLTENİ14

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Son Güncelleme 35 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 16:48 |35 dakika önce

Afrin köylerinde sessizlik hakim (Görüntü Ekiyle Yeniden) Hatay sınırındaki Hassa, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerindeki askeri hareketlilik devam ederken, Türkiye'den görünen Suriye'nin Afrin kentine bağlı köylerde sessizlik hakim. Farklı kentlerden Hatay'a gönderilen askeri zırhlı araçlar gelmeye devam ediyor. TIR'larla getirilen tanklar ve askeri malzeme taşıyan kamyonlar farklı sınır karakollarına konuşlandırılıyor. Bu arada Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı'nın karşısındaki Afrin'e bağlı köylerde sessizlik hakim. Bu bölgelerde neredeyse kuş uçmuyor. Türk askerinin ise bölgedeki geniş güvenlik önlemi devam ediyor. Görüntü Dökümü ------------------------ - Askeri konvoyun Belen'den Antakya istikametine doğru geçişi - Askeri konvoyun Antakya'dan Narlıca hudut taburuna giderken görüntüsü SÜRE:01'36" BOYUT:176 mb SÜRE: 54" BOYUT: 55,1 MB Haber-Kamera:Ramazan ÇELİK/HATAY,(DHA) ========================================== Müsabaka sonrası fenalaşıp ölen Alperen toprağa verildi Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası'nda müsabaka sırasında başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra yaşamını yitiren 18 yaşındaki Alperen Atabay, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Antalya'nın Kundu bölgesindeki bir otelde 8- 14 Ocak tarihleri arasında yapılan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'na katılan sporcu Alperen Atabay, geçen cuma günü müsabaka sırasında başına aldığı darbeyle yere düştü. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Alperen Atabay, özel bir hastaneye götürüldü. Müsabaka sırasında aldığı darbeyle beyin kanaması geçirdiği ve boynunda zedelenme olduğu belirlenen Atabay ameliyata alındı. Yoğun bakımda tedavisi sürerken dün yaşamını yitirdi. CENAZE CEMEVİNDEN GÖTÜRÜLDÜ Alperen Atabay'ın cenazesi morgdan alındıktan sonra bugün Antalya'daki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kültür ve Cemevi'ne getirildi. Buradan cenazesi kaldırılan Alperen Atabay, önce eğitim gördüğü Kemer Lisesi önünde ardından da Çamyuva Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. 'ASKERE Mİ GİDİYORSUN, DAMAT MI OLUYORSUN' Evinin önüne getirildiği sırada annesi Ceylan, babası Muharrem ve anneannesi Kıymet Atabay ile birlikte diğer akrabaları fenalık geçirdi. Anneannesi Kıymet Atabay, "Ben seni askere mi gönderiyorum, damat mı ediyorum? Alperen hani gelinin, damatsın Alperen. Bunun hesabını kim verecek Alperen" diye ağıt yaktı. Annesi ise "Oğlumu görmek istiyorum. Kınalı kuzum, kibarım" diye gözyaşı döktü. Diğer yakınları da ambulansın arkasından uzun süre ağıt yaktı. Alperen Atabay'ın cenazesi daha sonra Çamyuva Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'ALLAH BÜTÜN GENÇLERE ŞİFA VERSİN' Burada gazetecilere açıklama yapan Muharrem Atabay, "Konuşacak bir şey yok. Hiçbir kelime yok. Allah bütün gençlere can sağlığı versin. Böyle bir ölümü Allah kimseye yaşatmasın. Allah bütün gençlere şifa versin. Allah herkesten razı olsun" dedi. 'DÖNER TEKME ATIP ENSESİNİN ÜZERİNE DÜŞMÜŞ' Alperen Atabay'ın antrenöründen Ali Alakuş, "Ender sporculardan biriydi. 10 tane Türkiye derecesi olan bir sporcuydu. Ahlak ve disiplin konusunda da çok iyiydi. Okulunu da çok iyi götürüyordu. Her ikisini de beraber götüren çok az sporcudan biri. Döner tekme atıp ensesinin üzerine düşmüş" diye konuştu. 'BİR DAHA KALKAMADI' Müsabaka sırasında saha kenarında bulunan diğer antrenörü Hacı Ceylan da şöyle dedi:"Maç esnasında döner tekme attı birkaç tane, yere düştü. Kalktı, devam etti. O anda bir başlangıç olmuş olabilir. Kurallar içinde olan hareket. Devam etti, ikinci raunt sonunda da 'kırışma' dediğimiz rakiple birlikte birbirine darbe sonucu yere düştü. Sonra da bir daha kalkamadı. İlk etapta bilinci açıktı. Konuşuyordu. Sadece ayaklarını tam olarak hissetmediğini söyledi."

'SÖZÜN BİTTİĞİ YER BURASI' Daha önce böyle bir olay duymadığını aktaran Hacı Ceylan, "Darbeye bağlı olduğunu düşünmüyoruz. Döner tekme attı düştü. Adli Tıp gereken raporu çıkaracaktır. Organizasyon resmi. Müsabaka esnasında olan üzücü bir olay. Çok sevdiğimiz, yıllarca emek veren bir sporcu. Geleceği olan bir sporcuydu. Acımız büyük. Çok sevdiğimiz, herkesin sevdiği bir sporcuydu. Allah ailesine, bize sabır versin. Sözün bittiği yer burası." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------ - Cenaze aracının gelmesi - Anneannenin ağıtları - Annesinin ve diğer yakınlarının ağıtları - Mezarlıktan görüntü - Baba Muharrem Atabay'ın açıklaması - Antrenörlerinden Ali Alakuş'un açıklaması - Antrenörlerinden Hacı Ceylan'ın açıklaması HABER: Levent YENİGÜN- KAMERA: Alparslan ÇINAR/KEMER (Antalya), (DHA) ========================================= Tır'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Tır'la çarpışan otomobilde sürücü Hüseyin Yılmaz (45) yaşamını yitirdi. Kaza, öğle saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 70'inci kilometresindeki Sandıklı ilçe merkezi yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Antalya istikametine giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen askeri malzeme taşıyan 06 TJ 763 plakalı Tır'la aynı yönde giden Hüseyin Yılmaz idaresindeki 03 L 0155 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan Hüseyin Yılmaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Hüseyin Yılmaz, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hüseyin Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------ - Kaza bölgesinden otomobil - Kaza bölgesinde TIR 69.9 MB /// 01.08" HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) ========================================= Kocası tarafından kaçırılan kadın, ağabeyine attığı mesajla kurtuldu Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Mutlu D.(39) ve 3 akrabası tarafından kaçırılan Yaşare D.(37), cep telefonundan ağabeyine attığı gizli mesaj sayesinde jandarmaya yapılan ihbar sonucu kurtarıldı. Ankara'da oturan Yaşare D., yaklaşık 5 ay önce eşi Mutlu D. ile yaşadığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 çocuğuyla birlikte Ereğli'de yaşayan ağabeyinin yanına yerleşti. Eşine boşanma davası açan Yaşare D., geçen Pazartesi günü Abalı Mahallesi'nde çocuğunu okula bıraktıktan sonra beyaz renkli bir kamyonet ile kaçırıldı. Aracın içerisine ağzı kapatılarak bindirilen ve cep telefonu alınan Yaşare D. aracın torpidosuna konulan telefonunu gizli gizli alarak ağabeyine 'Mutlu kaçırdı. Düzce' diye mesaj attı. Ağabeyini polise haber vermesinin ardından polis, güvenlik kameralarından yaptıkları inceleme sonrası aracın Ankara istikametine gittiğini tespit etti. Haber verilen jandarma ekipleri Yaşare D.'nin bulunduğu aracı takibe aldı. Jandarma ekiplerinin telefonla ulaştığı Mutlu D., yaptığı görüşmenin ardından Düzce'de teslim oldu. Gözaltına alınan Mutlu D. ve yanındaki 3 akrabası, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAŞADIĞI KORKU DOLU ANLARI ANLATTI Kamyonette yaşadığı korku dolu anları anlatan Yaşare D., eşinin kendisine zarar vereceğini düşündüğünü söyledi. Eşinin kendisine sahile gidipi konuşacaklarını söylediğini ancak aracı Ankara yönüne döndürdüklerini anlatan Yaşare D., konuşmasını şöyle sürdürdü: "Beni zorla araca bindirdiler. Ben orada biraz arabadan çıkmak için mücadele ettim. Benim ağzımı kapatıp koltuğa yatırdılar kimse görmesin diye. Eşim arabayı kullanan akrabası Ümit A.'ya 'sür arabayı' dedi. Sahile gidip konuşacağız dedi ama Ankara yoluna girdik. Ağzımı sürekli olarak kapattığı için nefessiz kaldım ve fena olduğumu söyledim. Bana su verdiler. Dışarıya çıkmak istedim izin vermediler. Daha sonra lavabo ihtiyacım olduğunu ve karnımın aç olduğunu söyledim. Düzce'ye kadar yakalanırız korkusu ile durmadılar. Ben kendime gelince onların bana zarar vereceğini anladım. Onların suyuna gitmeye başladım. Eşime ‘Beni bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Devam edelim. Şikayetçi olmayacağım' şeklinde konuştum. İkna yoluna gittim. O sırada benden aldıkları telefonu alarak cebime koydum. Eşim beni lavaboya götürdü. Benimle birlikte oda geldi. Ben cebimden telefonu çıkartarak sessize aldım ve ağabeyime kaçırıldığımı mesaj attım. Telefonu hemen kapatıp arabaya geri bindik."

YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYOR Yaşare D., eşinden boşanma sebebinin şiddet ve sürekli alkol alması olduğunu söyleyerek kendi ve çocuklarının hayatından endişe ettiğini ifade etti. Yetkililerden yardım isteyen Yaşare D., eşinin uzaklaştırma cezası alması için adliyeye müracaata bulunduğunu söyledi. Görüntü Dökümü: ------------------------ -Güvenlik kamerasında kaçırma olayında kullanan kamyonetin geçişi -Yaşare Dinç'in ağabeyine attığı son mesaj -Yaşare Dinç ile röportaj -Olayın yaşandığı yer Süre: (7.53) Boyut: (472 MB) Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) ========================================= Devrilen TIR'da sıkışan sürücü 2 saatte kurtarıldı Bursa'nın Karacabey ilçesinde, devrilen TIR'ın kabininde sıkışan sürücü, iki saalik çalışma ile kurtarıldı. Kaza, İzmir-Bursa Karayolu'nda meydana geldi. Karacabey'den Bursa yönüne giden Nezir Küçükşekerci (51) yönetimindeki 16 HDG 24 çekici plakalı TIR , Karakoca Mahallesi yakınlarında emniyet şeridine devrildi. Kaza nedeniyle İzmir-Bursa Karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Devrilen aracın kabininde sıkışan sürücü Küçükşekerci, gelen itfaiye ekipleri tarafından iki saatlik çalışma sonunda kurtarıldı. Sağlık durumu ağır olan sürücü, Karacabey Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.