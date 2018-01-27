DHA YURT BÜLTENİ14

Son Güncelleme 41 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 17:51 |41 dakika önce

AFRİN'DEN AZEZ'E ROKETLİ SALDIRI SURİYE'nin terör örgütü PYD denetimindeki Afrin bölgesinden Özgür Suriye Ordusu denetimindeki Azez'e roketli saldırı düzenlendi. Kapalı iş yerine isabet ederek hasara yol açan saldırıda yaralanan olmadı. Öğleden sonra Afrin'in Maranez bölgesinden ateşlenen roket, Azez'in Muhallak bölgesindeki kapalı bir iş yerinin kepenklerini parçalayarak içeri düştü. Kimsenin bulunmadığı sırada patlayan roket, iş yerinde hasara neden oldu. Azez'de paniğe yol açan saldırı sonrası roketin ateşlendiği Maranez köyündeki PYD'li teröristlerin bulunduğu alanlar ateş altına alındı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: AZEZ (Suriye), (DHA)- ===================================================== CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KARADENİZ YEMEKLERİ İKRAM EDİLDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Kocaeli Gençlik Kolları Kongresinin ardından Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık Mahallesi'nde oturan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan İbrahim Karaosmanoğu ve eşi Behiye Karaosmanoğlu tarafından ağırlandı. Behiye Karaosmanoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yöresel Karadeniz yemeği olan karalahana, mısır unu ekmeği ve yoğurt ikram ettiği belirtildi.

Haber: KOCAELİ/ (DHA) ======================================================= SP LİDERİ KARAMOLLAOĞLU: TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PROBLEMİ KUTUPLAŞMA SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin birinci probleminin kutuplaşma olduğunu söyledi. SP Genel Başkan Karamollaoğlu, Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi'ndeki partisinin Osmaniye İl Başkanlığı 5'inci olağan kongresine katıldı. Gündeme ilişkin konuşan ve bölgede birtakım oyunlar planlandığı söyleyen Karamollaoğlu, "Bizler de bu kargaşanın içinde bir yerden bir yere savruluyoruz. Hükümetin maalesef 15 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen, 16'ncı yıla girdi, dünyada meydana gelen hadiseleri doğru okuyabildiği kanaatinde değiliz. Ülkemizin içinde bulunduğu problemlerin farkında olmadığı gibi, farkındaymış gibi görünüyor, ama bu problemler her geçen gün biraz daha büyüyor, çözülmesi daha zor bir hale geliyor. Farkındaysanız, çözemiyorsanız, demek ki artık bir değişime ihtiyaç var. Bu ülkenin problemlerini çözebilecek, halkımızı daha huzurlu bir ortama taşıyacak bir irade anlayışına, iradeye ihtiyaç var" dedi.

'PİŞMANLIK DUYUYORLAR, DERS ALMIYORLAR' İktidardakilerin yeri geldiğinde pişmanlık duyduklarını söylediklerini, 'hata yapmışız' dediklerini ama o pişmanlıktan ders almadıklarını öne süren Karamollaoğlu, "Yeni pişmanlık duyacakları adımlar atıyorlar. Sadece kendilerini tehlikeye atsalar, eh ne yapalım yanlış yere basan onun cezasını çekebilir diyebiliriz. Ama üzerlerinde, omuzlarında bu memleketi yürütme salahiyeti var. Kendileri ile beraber bu memleket sıkıntının içine düşüyor. Bütün insanımız bu sıkıntıyı çekiyor. Siyaset, özellikle demokrasi meselelerin rahatlıkla tartışıldığı bir ortam olması hasebiyle önemlidir. Eğer biz meselelerimizi tartışamazsak, fikirlerimizi rahatlıkla ifade edemezsek, o zaman problemlere çözüm bulma imkanımız olmaz" diye konuştu. 'TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PROBLEMİ KUTUPLAŞMA' Türkiye'nin birinci probleminin kutuplaşma olduğunu savunan Karamollaoğlu, şöyle devam etti: "Israrla da bunu söylüyoruz. Ama üzülerek ifade ediyorum ki iktidardakiler de ısrarla kutuplaşmayı körüklüyorlar. Kutuplaşma, birbirimizi dinlememek demek, kutuplaşma demek, bizimle aynı fikirde olmayanların düşman gibi görme demek, çare aramama demek. Halbuki bu arkadaşlar geçmişte bizimle olan arkadaşlar, tanıdığımız, bildiğimiz insanlar. Bizden ayrılırken, Allah rahmet eylesin Erbakan hocamızı, 'Çok otoriter, dediğim dedik diyor' dediler. Öyle ayrıldılar, sonra birçok yanlışlar yaptılar. Ama hiç bilmediler, düşünmediler ki Erbakan hoca bir noktada karar verdiğinde, o noktada ısrarlı olurdu, ama karar vermeden önce çok geniş bir istişarede bulunurdu. Cumhurbaşkanımızın ağzından bir de kelime çıkar da siz de 'Cumhurbaşkanım burada herhalde bir hata var' dediğiniz de hapı yuttunuz. Hainliğinizde kalmıyor, trenden inen geri binemez de deniyor."

Görüntü Dökümü -------------------------- - Genel Başkan Karamollaoğlu'nun aracının gelişi - Genel Başkan Karamollaoğlu araçtan inmesi - Genel Başkan Karamollaoğlu salona gelişi salondakileri selamlaması - Salondan pan görüntü - Genel Başkan ve parti gönenicilerinden detay görüntü - Salondan detay görüntüler - Genel Başkanın kürsüye gelişi - Genel Başkan Karamollaoğlu'nun konuşması Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) ============================================================= ÜNLÜ TARİHÇİ İZMİR'DE OKURLARIYLA BULUŞTU TARİHÇİ, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'nın ilk biyografi kitabı olan 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'deki imza günü yoğun ilgi gördü. Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Atatürk'ü kişisel özellikleri, bilinmeyenleri ve tüm izleriyle kaleme aldığı ilk biyografi kitabı 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' için İzmir'deki bir alışveriş merkezindeki D&R mağazasında imza günü düzenlendi. Oldukça ilgi gören kitabın tanıtımı, her yaştan İzmirli okurun katılımıyla yapıldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul'un ardından İzmir'de yeni kitabı için düzenlenen imza gününde sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kitabı imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturan İzmirliler, Ortaylı ile bol bol fotoğraf da çektirdi.

Özellikle gençlerin ve çocukların ilgisinden memnun olduğunu belirten İlber Ortaylı, "Bu kitapta Atatürk'ün biyografisi etrafında bir dönemin tarihini yazmaya çalıştım. Yaşamım boyunca edindiğim birikimlerimi bir yerde kaleme aldım. İsteyen okur ama beni daha çok gençler okuyor" dedi. Daha önce kısa portreler hazırladığını belirten Ortaylı, ilk kez biyografi türünde bir kitap yazdığını ama bunun son olmayacağını söyledi. İzmir'de İlber Ortaylı'yı ağırlamaktan memnun olduklarını ifade eden okurlarından Ozan Tetik, onun kitaplarını okumaya başladıktan sonra tarihi daha çok sevdiğini söyleyerek, böyle yazarlara daha fazla önem verilmesi gerektiğini dile getirdi. Kitabını imzalatmak için sıraya giren vatandaşlardan Seda Centez ise, yeni evli olduğunu ve imza gününe eşiyle birlikte katıldığını söyleyerek, okumayı çok sevdiklerini, İlber Ortaylı'nın da özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Görüntü Dökümü -İmza günü etkinliğinden detay görüntü, -Sıraya giren okurlardan görüntü, -İlber Ortaylı kitap imzalarken görüntü,

-İlber Ortaylı ile röp, -Okurlardan Ozan Tetik ve Seda Centez ile röp. Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA) =============================================== BURSA'DA ÇEVRECİLER EYLEM YAPTI:ZEHİR SOLUTACAK TERMİK SANTRAL İSTEMİYORUZ BURSA'da çevreciler, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesinde (DOSAB) kurulması planlanan termik santral hakkında ikinci kez alınan olumlu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kararına karşı açılan davada mahkemenin aleyhte karar vermesi üzerine eylem yaptı. Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen onlarca çevreci karar tepki göstererek, "Zehir solutacak termik santrali istemiyoruzö açıklaması yaptı. Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplanan 'DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu' üyeleri, ellerindeki dövizlerle ve sloganlar atarak mahkemenin verdiği karara tepki gösterdi. Bursa'da özellikle kış aylarında hava kirliliğin daha da arttığı, Bursalıların zehir soluduğu yapılan ölçümlerle ortaya çıktı. Normal değerlerin 10 kat üstünde havası kirli olan Bursa şehir merkezine yapılmak istenen DOSAB Termik Santrali için verilen ikinci ÇED olumlu kararına karşı çevrecilerin açtığı davada çevrecilerin aleyhine karar çıkınca onlarca çevreci eylem yaptı. Havası 10 kat kirli olan Bursa'nın yapılması planlanan termik santralle birlikte nefes alamayacak hale alacağını söyleyen çevreciler ağızlarına maske takarak yapılması planlanan termik santrali protesto etti.