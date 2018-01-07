DHA YURT BÜLTENİ15

Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yalvaç Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi Rukiye S., henüz bilinmeyen nedenle kendisini kovalayan Murat K. ve O.G.K.'den kaçarak, eski Devlet Hastanesi karşısındaki sokakta bir emlakçıya sığındı. İşyeri sahibi Basri Akkuş'tan yardım isteyen Rukiye S.'nin peşinden içeri giren Murat K., iddiaya göre kendisine engel olmaya çalışan Basri Akkuş'un başına pompalı tüfekle ateş etti. Akkuş, kanlar içerizinde yere yığılırken ardından Rukiye S.'nin başına doğru da ateş eden saldırgan, beraberindeki O.G.K. ile koşarak olay yerinden kaçtı. Murat K.'nin takip edilmemek amacıyla Basri Akkuş işyeri önünde park halindeki aracının lastiğini de ateş ederek patlattı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 22 yaşındaki Murat K., kovaladığı kızın sığındığı işyeri sahibi 55 yaşındaki Basri Akkuş'u tüfekle başından vurarak öldürdü. Ardından yalvarmalarına rağmen ateş açtığı genç kızı da başından yaralanan Murat K., ile beraberindeki kişi, yaya olarak kaçtı.

Burdur'un Karamanlı ilçesi yakınlarında bulunan Karataş Gölü'nün su çıkış kapağının bulunduğu kanalda mahsur kalan 45 karabatak, AFAD ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis şüphelilerden O.G.K.'yi Isparta kent merkezinde saat 21.00 sıralarında yakaladı. Murat K.'nin yakalanması için çalışmanın sürdüğü kaydedildi.

Olayın duyulmasının ardından işyerine sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. Yapılan incelemede Basri Akkuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Akkuş'un cenazesi Yalvaç Devlet Hastanesi morguna konuldu. İlk müdahalesi yapılan ve başının sol tarafından yaralandığı belirlenen Rukiye S. ise ambulansla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Rukiye S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Karamanlı yakınlarında tarımsal sulama amaçlı da kullanılan Karataş Gölü'nün su çıkış kapağının bulunduğu kanalda çok sayıda karabatak olduğunu gören avcılar Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. Gelen doğa koruma ekipleri balık yakalamak için gölden kanala girdikleri ve çıkamadıkları belirlenen karabatakları kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun süre uğraşmalarına rağmen kuşları bulundukları yerden çıkaramayan doğa koruma ekipleri, AFAD İl Müdürlüğü'nden yardım istedi.

TEK TEK YAKALANDI

Aralarında dalgıçların da yer aldığı AFAD ekibi gölete gelerek doğa koruma ekipleriyle hayvanları çıkarabilmek için harekete geçti. Zeminden yaklaşık 5 metre aşağıda bulunan suya giren 2 dalgıç karabatakları yönlendirerek, yukarıdaki ekiplerin uzattığı çember ağa girmelerini sağladı. Teker teker bu yöntemle yakalanan karabataklar yukarı çekilerek kurtarıldı. Saat 14.00'te başlayan çalışma saat 19.00'a kadar sürdü. 45 karabatak mahsur kaldıkları kanaldan kurtarıldıktan sonra tekrar göle bırakıldı.