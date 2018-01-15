DHA YURT BÜLTENİ15

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Son Güncelleme 22 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 16:54 |22 dakika önce

Engelli yolcuyu almayan sürücüye ceza/EK ENGELLİ MİLLETVEKİLİ KARABURUN ZİYARET ETTİ AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Necla Duygulu'yu yaşadığı özel halk otobüsü mağduriyetinin ardından evinde ziyaret ett. Bennur Karaburun, "Bu olayla biz bir eksiğimizi daha görmüş oldukö dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Necla Duygulu'yu evinde ziyaret etti. Karaburun, Duygulu ile yaptığı görüşmede engelli vatandaşlar için çeşitli zorlukların halen olduğunu, ancak bunları elbirliği ile halledeceklerini söyledi. Karaburun, "Biz her zaman yanınızdayız, daha güzel yarınlar bizleri bekliyor. Böyle ufak tefek hatalarımız olabilir. Kurumlarımızla birlikte bu tarz konularda istişarelerde bulunuyoruz. İnşallah bu konuda da şoförlerimizin eğitilmesi için bir takım çalışmalarımız olacak. Bu da sizin sayenizde oldu. Biz bir eksiğimizi daha görmüş oldukö dedi. Necla Duygulu ise Karaburun ile geçen konuşmasında, "Çok teşekkürler. Ziyaretime gelerek onur verdiniz. Beni çok mutlu ettiniz" dedi.

OTOBÜS SAHİBİ ESEN: BENİM ANNEM DE ENGELLİ DHA'nın görüntülediği 16 M 00247 plakalı özel halk otobüsünün sahibi Yılmaz Esen de Necla Duygulu'yu evinde ziyaret ederek özür diledi. Esen konuşmasında, annesi Nazmiye Esen'in de 5 yıldır engelli olduğunu söyledi. Esen, olay günü otobüsü engelli annesi Nazmiye Esen ile ilgilenmesi gerektiği için şoför Mustafa Titiz'e verdiğini belirterek, "Haberleri izlediğimde çok üzüldüm. Uykularım kaçtı" dedi. Ziyarete Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş ve BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar da katılarak Necla Duygulu'dan özür dilediler. Otobüs sahibi Yılmaz Esen, Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş ve BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, Necla Duygulu'ya çiçek takdim ederken ziyarete katılmayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çiçek ve hediye olarak el yapımı fincan takımı gönderdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------------------- -Ziyaretten detaylar -Konuşmalar 4 dk 21 sn.265 MB Haber:BURSA,(DHA) =========================================

Su dolu çukurda oynayan 2 kardeşin ölümüyle ilgili 2'si firma yetkilisi 4 gözaltı (3) CENAZELER KAHRAMANMARAŞ'A GÖNDERİLDİ İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boş arazide oynarken, 1.5 metre derinliğindeki içi su dolu çukura düşüp çamura saplanarak hayatlarını kaybeden 7 yaşındaki Yusuf Tencirlioğlu ile 5 yaşındaki kardeşi Ali Tencirlioğlu'nun cenazeleri, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Otopsilerinin tamamlanmasına rağmen birinci derece yakını olmadığı için alınamayan cenazeler birinci derece yakını gelmesi üzerine teslim edildi. Cenazelerin yarın Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği öğrenildi. Haber:Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) ========================================== Döner tezgahlı 'döner sermaye' eyleminde içi boş pide dağıttılar Sivas'ta Memur Sen'e bağlı Sağlık-Sen üyeleri, hastane önünde döner sermaye sistemini ve verilmeyen ek ödemeyi boş döner tezgahı ile protesto etti. Sendika üyelerine içi boş pide dağıtıldı. Sağlık Sen Sivas Şubesi üyesi yaklaşık 50 kişi, Numune Hastanesi önünde toplandı. Açtıkları dövizlerle mevcut döner sermaye sistemini ve verilmeyen ek ödemeleri protesto eden sendika üyeleri adına Sağlık Sen Sivas Şube Başkanı Efe Zileli açıklama yaptı. Zileli, sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık çalışanlarının iş yükü noktasında motivasyon ve verimliliği sağlamak amacıyla döner sermaye ek ödeme uygulaması hayata geçirildiğini hatırlatarak, "Uygulamanın ilk yıllarında sembolik olan döner sermaye rakamları daha sonra anlaşılabilir ve makul seviyeye çıkarılmış ve sağlık çalışanlarının motivasyonunun artırılmasında önemli bir etken haline dönüştürülmüştür. Sağlık çalışanları üzerinde yaptığımız anketlerin neredeyse tamamında çalışanların en çok şikayet ettikleri husus döner sermayenin artmak bir yana geriye gitmesi. Bunun iki temel nedeni var. Birincisi sağlık tesisleri üzerindeki mali yükün artması, diğeri de neredeyse 13 yıldır süt fiyatlarının artmamasıdır. Dağıtılabilir döner sermaye hesabında hastanenin gelir tahakkuk tutarı, yani hastanenin toplam geliri temel ölçüttür ve bu tahakkuk tutarı da mevcut süt fiyatlarına göre faturalandırma rakamlarından oluşturulmaktadır. Yani süt fiyatları artmazsa, dağıtılabilir döner sermaye tutarı da şimdi olduğu gibi artamaz" dedi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'a seslenen Zileli şöyle devam etti: "Çalışanların neredeyse tamamının memnuniyetsiz olduğu döner sermaye sisteminde köklü değişikliklere gidilmesi gerekmektedir. Bunların hayata geçmesi sadece sağlık çalışanlarının hak ettikleri ek ödemeyi alması için değil, şu an borçluluk süreleri 200 günlere ulaşmış kamu sağlık tesislerin de hayatını devam ettirebilmeleri ve sağlık sisteminin finansal sürdürebilirliği için önemlidir." Açıklamanın ardından Şube Başkanı Zileli, hastane önüne getirilen boş döner tezgahında üyelere döner sermayeyi temsilen boş pide dağıttı. Hasta ve yakınlarına ise ekmek arası döner ikram edildi.