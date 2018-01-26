DHA YURT BÜLTENİ15

Son Güncelleme 18 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 18:06 |18 dakika önce

İslahiye'de Mehmetçik için 25 koyun kesildi Gaziantep'in İslahiye İlçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi sakinleri, Mehmetçik için 25 koyun kesti. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilyurt Mahallesi sakinleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğe; AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Güzel, Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Erdoğan, CHP İlçe Başkanı Mustafa Alıcı, siyasi ve STK temsilcileri ve Mahalle sakinleri katıldı. İlçe Müftülüğü Vaizi Mustafa Tunceli tarafından okunan Kuran-ı Kerim ve duanın ardından Zeytin Dalı Harekatına katılan askerler için 25 koyun kesildi, etler sınırdaki askerlere gönderildi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Kurtuluş Savaşından sonra Cumhuriyet tarihinin en önemli operasyonunun gerçekleştirildiğini belirterek, "Şer odakları ve yerli işbirlikçileri Türkiye'yi bölmeye ve parçalamaya yönelik kirli emellerine ulaşmasın diye Afrin'de silahlı kuvvetlerimiz bir operasyon başlattı. Bu operasyonun temel amacı, Türkiye'yi bir terör tehdidinde kurtarmak, ilave olarak da Türkiye'nin bölünmesini içeren senaryoyu bertaraf etmektir. Bu operasyon Allah'ın izniyle başarıya ulaştıktan sonra o toprakların asil sahipleri Araplar, Kürtler, Türkmenler oralara yerleşecekler. Yaklaşık 400 bin civarında Afrin'de yurdunda yurdumuza göç eden kardeşimiz olduğunu tahmin ediyorum. İnşallah onlar kendi topraklarına yerleşecekler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------- - Yeşilyurt Mahallesi - Kadınların konuşmaları - Dua edilmesi - Koyunların kesilmesi - Milletvekili Şamil Tayyar'ın konuşması - Kadınların askere sarılması - Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 374 MB Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/GAZİANTEP,(DHA) ============================================== Şehit torununa bakmaya doyamadı Manisa'da şehit aileleri için düzenlenen 'Devlet Övünç Madalya' töreninde, şehit Jandarma Uzman Çavuş Serdar Denizer'in dedesi 85 yaşındaki Celal Denizer sahneye çıktığında, torununun fotoğrafına bakmaya doyamadı. Devlet Övünç Madalyası'nı şehidin ailesiyle birlikte alan dede Denizer'in bu bakışları, duygulu anlar yaşattı. Manisa Valiliği tarafından düzenlenen 'Devlet Övünç Madalya Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına il genelindeki 10 şehit ailesine madalyaları takdim edildi. Bir otelde düzenlenen törene; Vali Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, kurum ve daire müdürleri, şehit aileleri ve gazi derneklerinin temsilcileri katıldı. Törende saygı duruşunda ulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kuran'ı Kerim okutuldu. Ardından madalya verilecek olan şehitlerin kısa öz geçmişleri sinevizyon eşliğinde okundu. Bu sırada şehit aileleri ve yakınları oturdukları yerden çocuklarının isimlerini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Törende konuşan Vali Güvençer, vatan için canını feda eden şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Türk milleti; şehitleriyle beraber, dünyadaki en kıymetli varlıklarını tereddütsüzce ve asla isyana düşmeden tam bir iman ve teslimiyet abidesi olarak makamına uğurlayan anne, baba, çocuklara ve eşlere şükran, minnet borçludur" diye konuştu.

CELAL DEDE DUYGULANDIRDI Konuşmanın ardından Vali Güvençer, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına 10 şehit ailesi ve yakınına 'Devlet Övünç Madalyaları'nı takdim etti. Törende, 23 Aralık 2015'te, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 'Bayrak 12 Operasyonu'nda bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Serdar Denizer'in, Devlet Övünç Madalyası'nı almak için ailesiyle birlikte sahneye çıkan dedesi Celal Deniz, duygulu anlar yaşattı. Celal Denizer, sahneden inene kadar, sinevizyona yansıtılan torunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. Törende daha sonra şehit yakınları tek tek sahneye çıkarak Vali Güvençer'in elinden Devlet Övünç Madalyalarını gözyaşları içerisinde aldı. Tören madalyaları alan şehit yakınları ve protokol üyelerinin toplu fotoğraf çektirmesiyle son buldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------- - Şehit aileleri ve yakınlarının askeri ve emniyet karşılama merasimi tarafından karşılanması - Törenden görüntü

- Törende gözyaşlarına hakim olamayan şehit aileleri ve yakınlarından detaylar - Vali Mustafa Hakan Güvençer'in konuşması - Dede Celal Deniz duygulu anları - Şehit ailelerine madalyalar takdim edilirken ve toplu fotoğraf çektirilerken detaylar Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA) ============================================== Gümrük personeli, sınır kapısından geçenlere karanfil dağıttı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan Gümrük Müdürlüğü görevlileri, '26 Ocak Dünya Gümrük Günü' nedeniyle, İran'a açılan Esendere Beldesi Sınır Kapısı'ndan giriş yapanlara şeker ikramında bulunup, karanfil dağıttı. Yüksekova ilçesinin İran'a açılan Esendere Beldesi Gümrük kapısında giriş yapan Türk ve İran uyruklu vatandaşlara, Gümrük Müdürlüğü görevlileri tarafından, şeker ikramında bulunulup karanfil dağıtıldı.Uluslararası ticaretin geliştirilmesinde ve engellerin kaldırılmasında önemli görevler üstlenen 'Dünya Gümrük Örgütü' tarafından ilan edilen, her yıl 26 Ocak'ta çeşitli etkinliklerle kutlanan 'Dünya Gümrük Günü'nde Yüksekova ilçesinde görev yapan gümrük görevlileri, etkinlikler kapsamında Yüksekova Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk sundu. Çelenk sunma töreninin ardından, Esendere Gümrük Sınır Kapısı Müdürü Olgun Toprakçı, Esendere Kaçak İstihbarat Müdürü Ali Yıldız, Yüksekova Gümrük Müdürü Menderes Narin ve çalışan personel Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı'yı makamında ziylaret edip yaptıkları faaliyetlerle ilgili bilgi verdi. Kaymakam Kaşıkçı, gümrük kapılarında 7/24 saat çalışan tüm gümrük personelinin günlerini kutladıklarını belirterek şöyle konuştu:"Bugüne kadar Gümrük teşkiletı arkadaşlarımız özveriyle bu iş ve işlemlerinde 7/24 saat gayret gösteriyorlar. Sadece bir günde hatırlamakla değil, 365 gününde hatırlamak lazım. Kadir ve kıymetinin bilinmesi gerekiyor.Özellkle Yüksekova'nın İrana açılan Esendere Sınır Kapımız, Türkiye'deki sayılı kapılardar bir tanesi. Amacımız, ilçemize daha fazla turist çekmek ve buranın güzelliklerini tanıtmak. Yüksekova ilçemize ne kadar turist çekersek, o kadar ekonomi katkı sağlarız. Tursitlerin gelişi, Yüksekova'ya bir katma değer sağlayacaktır. Bütün çalışanlara günün kutluyorum." Esendere Gümrük Sınır Kapısı Müdürü Olgun Toprakçı ise sınır bölgelerinde zor şartlarda çalışan gümrük çalışanlarının günlerini kutladıklarını belirtti.