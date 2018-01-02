DHA YURT BÜLTENİ16

Olay, akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Ali Erçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Yatsı namazı için camiye gelenler, avluda battaniyeye sarılı bebek buldu. Bebeği 'üşemesin' diye cami içerisine alan vatandaşlar, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, kız bebeği ambulansla Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste muayene edilen ve yapılan incelemede göbek mandalı halen takılı olan ve topuk kanı alındığı saptanan bebeğin dün bir sağlık kuruluşunda doğduğu belirlendi. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen kız bebek, kuvöze konularak hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Polis, bebeğin uyruğunu ve camiye bırakan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

- Hastane

- Bebeğin muayene edilmesi

- Bebeğin kuvözde ambulansla taşınması

- ambulansın gidişi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 119 MB

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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Dağ gezisinde ayakları kırılan üniversite öğrencisi 5 saat sonra kurtarıldı

Manisa'nın Yunusemre İlçesi'nde, 2 arkadaşı ile birlikte gezmeye çıkan ve dağlık bölgede ayağı kırılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Mazlum Akgün, 25 kişilik arama kurtarma ekibi tarafından 5 saat sonra kurtarıldı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Spil Milli Parkı'nın engebeli Sandıkkale Mevkii'nde meydana geldi. 21 yaşındaki Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Mazlum Akgün, iki arkadaşı ile birlikte dağ gezisine çıktı. Akgün, Sandıkkale Mevki'ndeki yüksek kayalardan birisinden dengesini kaybetmesi sonucu düşerek iki ayağını birden kırdı. Akgün'ün arkadaşları durumu AFAD, UMKE ve AKUT ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 25 kişilik arama kurtarma ekibi üç arkadaşı aramaya başladı. Yaklaşık beş saat süren araştırmanın sonucunda iki ayağı birden kırılan Mazlum Akgün ve iki arkadaşına ulaşıldı. İlk müdahalenin UMKE ekipleri tarafından yapılmasını ardından Mazlum Akgün, sedye üzerinde yaklaşık 6 kilometrelik engebeli dağ yolundan indirilerek ambulansa taşındı. Akgün ambulansla Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akgün'ün durumunu iyi olduğu, sol bacağında ağır kırık, sağ bacağında ise hafifi kırıklar olduğu belirtildi. Dağdan indirilen Akgün'ün arkadaşlarının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. AFAD Manisa İl Müdürü Bekir Şen yaptığı açıklamada, kendilerine ihbarın 15.48 sıralarında geldiği ve ihbarı alır almaz 25 kişilik arama kurtarma ekibi ile araştırmaya başladıklarını ifade ederek, "Üç arkadaş her hafta bu bölgeye gezmeye çıkıyorlarmış. Bu haftada her zaman gittikleri mevkiinin bir üstüne daha çıkmak istemişler. Ancak arkadaşlarından birisi yüksek kayalıklardan düşerek ayaklarını kırmış. Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmasının ardından üç gencimize de sağ salim ulaştık. Ayakları kırılan arkadaşımızın sağlık durumu iyi. Manisa Devlet Hastanesi'nde gerekli müdahaleler yapılıyor" dedi.