DHA YURT BÜLTENİ16

Metal işçilerinden toplu sözleşme eylemi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası üyeleri toplu sözleşme görüşmelerinde MESS ile anlaşma sağlanmamasını protesto etti.

Birleşik Metal İş Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 2017-2019 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. 120 gündür atanan arabulucu süresinin de dolmasıyla Metal İş Sendikası üyeleri Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde protesto eyleminde bulundu. İlçede yürüyüş yapan işçiler adına konuşan Metal İş Sendikası Genel Sekreteri Özkan Atar, metal işçilerinin artık sabrının kalmadığını belirterek, şunları söyledi: "Sermayeyi büyütebilmek maksadıyla çeşitli eylemliliklerle, çeşitli mücadelelerle toplu iş sözleşmelerini sürdürüyorlar. Bugüne kadar Eylül ayında yürürlüğü başlayan toplu iş sözleşmemiz neredeyse Ocak ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde işveren sendikası MESS bağlı patronların uzlaşmaz tutumları ve MESS'in toplu iş sözleşmesi masasında metal işçilerinin haklı taleplerine kulaklarını tıkaması sonucunda uyuşmazlık noktasında ilerlemektedir. Resmi ara buluculuk sürecinde de işveren sendikası aynı uzlaşmaz tutumunu devam ettirmiştir. Hepiniz biliyorsunuz fabrikalarda temsilcileriniz şube yöneticileriniz sizlere gerekli bilgileri ve toplu iş sözleşmesinde gelişmeleri aktarmaya devam ediyorlar. Bugüne kadar bizler alın teri dökerek bu fabrikaları tarihi üretim ve kar rekorları ile buluşturan metal işçilerinin döktüğü alın terinin karşılığında işverenler komik ücret zammı teklifleriyle adeta bizlerle alay edercesine bu olumsuz tutumlarını ne yazık ki devam ettirmişlerdir. Bu toplu iş sözleşmemizde insanca yaşayabilecek bir ücret istiyoruz. Fabrikalarımızda işçi sağlığı ve güvencesi çerçevesinde güvenli bir ortamda çalışmak istiyoruz. Aynı zamanda işimize geldiğimizde geleceğimizin patronların ve iş yeri yöneticilerinin iki dudağının arasında olmamasını ve güvenli bir ortamda çalışmayı geleceğimize güvenle bakabilmeyi istiyoruz. Bununla birlikte ağır çalışma koşulları altında sürekli fazla mesai uygulamalarıyla neredeyse yasal çalışma süreleri olan 45 saatin hemen hemen ortalamada yüzde 20, yüzde 30 fazla çalışan insanlarız. Bizler çalışma sürelerinin kısıtlanmasını ve Avrupa'daki gibi çağdaş ülkelerdeki metal işçileri kardeşlerimiz gibi insan onuruna yakışan ailelerimize de zaman ayırabileceğimiz sosyal imkanlara da kendimize de zaman ayırabileceğimiz bir çalışma süresi içerisinde fabrikalarımızda çalışmak istiyoruz. İnsanca yaşamak ve insanca bir ücretle çalışmak istiyoruz." Toplu sözleşme süresi içinde yaklaşık 130 bine yakın metal işçisinin toplu sözleşmeden müjdeli haber beklediğini anlatan Atar, "Onlara aile bireyleri ile birlikte baktığımızda yaklaşık 500 bine yakın bir nüfusu kapsamakta bu toplu iş sözleşmesi kapsamı. Yapmış olduğumuz bu çalışma harcamış olduğumuz emek dökmüş olduğumuz alın teri karşılığında fabrikalarda gün geliyor iş kazalarına maruz kalıyoruz. Gün geliyor iş cinayetlerinde yaşamımızı yitiriyoruz. Emek veriyor alın teri yeri geldiğinde kanımızı döküyoruz. Ama bunun karşılığında şuan ki ücret ortalamamız 10 liranın saat ücreti olarak 10.3 gibi bir saat ücreti ile bu fabrikalarda çalışmaktayız. Bizim taleplerimiz doğrultusunda sürdürdüğümüz toplu iş mücadelesinde işverenler neler teklif ettiler. İki aylık görüşme sürecinde yüzde 3.2, enflasyonu gerçeğe yansıtmayan mutfaktaki enflasyonu yansıtmayan çarpıtılmış rakamlar doğrultusunda bize 3.2 zam önerdiler. Bu beyefendiler toplu iş sözleşmesi uyuşmazlığı döneminde ve resmi ara buluculuk döneminde sanki çok matah bir şey yapıyorlarmış gibi toplu iş sözleşmesi teklifimizi iki katına çıkarıyoruz, 6.4'e taşıyoruz gibi sanki bize bağ bağışlıyorlar.Alın yüzde 6.4'ünüzü dördünüzü başınıza çalın" dedi.