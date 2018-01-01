DHA YURT BÜLTENİ17

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Son Güncelleme 2 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 01:00 |2 saat önce

Trakya'da 2018 yılına böyle girdi Edirne'de 5 dereceye kadar düşen soğuk havaya rağmen ışıl ışıl süslenen Saraçlar Caddesi'nde toplanan kalabalık, yeni yıla sokakta girdi. Tekirdağ ve Kırklareli'nde ise yeni yıl coşkusu eğlence mekanlarında sürdü. Edirne Belediye Başkanlığı, yeni yıl öncesi kentin en işlek yeri olan Saraçlar Caddesi'ni rengarenk süsledi. Her yıl düzenlenen etkinlikler ve konser ise 2 aydır işçilerin maaşlarını ödeyemediği gerekçesiyle Edirne Belediyesi tarafından iptal edildi. Buna rağmen Saraçlar Caddesi'ne toplanan vatandaşlar, yılbaşı süslemelerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Saatler gece yarısını gösterdiğinde hep bir ağızdan 10'dan geriye sayıldı ve coşkuyla yeni yıla 'merhaba' denildi. Soğuk hava nedeniyle birçok kişi ise kentteki bar ve eğlence mekanlarını tercih etti. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de halkın yoğun olarak bulunduğu sokaklarda geniş güvenlik önlemleri aldı. YENİ YILDAN İLK BEKLENTİ 'PARA' Saraçlar Caddesi'nde yeni yıla giren Bosnalı üniversite öğrencisi Emine Luma, ilk kez sokakta yeni yıla girdiğini ifade ederek, "Trakya Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümde okuyorum. Sokakta olmaktan memnunuz. Arkadaşlarımızla sokakta yeni yıla girdik. Yeni yıldan başarı bekliyorum" dedi. Sedef Yılmaz ise yeni yıldan öncelikle para beklediğini belirterek, "Yeni yıldan para bekliyorum. Yılbaşı bileti de aldım çıkarsa kendime araba almak istiyorum" diye konuştu.

ATATÜRK MEYDANI'NDA TOPLANDILAR Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde ise Atatürk Meydanı'nda toplanan kalabalık yeni yılı sokakta girdi. Yeni yılın ilk dakikalarında eğlenirken, bol bol 'selfie' çekildiler. İlçedeki bar ve eğlence mekanlarını tercih edenler ise müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Tekirdağ ve Kırklarelililer de yeni yıla barlar ve eğlence mekanlarında girdi. Görüntü Dökümü: -------------------- (EDİRNE) -Saraçlar Caddesi'ndeki kalabalık -Yılbaşı süslemeleri -Selfie çekilenler -10'dan geriye sayılması -Konfeti patlatılması -Yeni yıla girenlerin alkışları -Bosnalı öğrencilerle röp. -Emine Luma ve Sedef Yılmaz ile röp. -Sokaktan genel görüntüler (ÇORLU) ---------------- -Eğlenen vatandaşlar -Atatürk meydanı -Mutlu yıllar yazısı -Toplananlar -Selfi çekilenler -Güvenlik önlemi alan polis Haber-Kamera: Engin ÖZMEN–Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN/EDİRNE, ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) =========================================== Siverek'te yeni yıla yine silahlı kutlama ile girildi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni yıl kutlamaları yine silahlı oldu. 2018 yılının ilk dakikalarında vatandaşlar silahlarla havaya ateş ederek kutlama yaptı. Evlerinden, balkondan, çatıdan ve bahçeden ateşlenen silahlar yarım saat sürdü. Binlerce silahın ateşlendiği yeni yıl kutlamalarında şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------ - İlçenin gece görüntüsü - Sıkılan silah sesleri - Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 268 MB Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA,(DHA) =========================================== Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği 00.03'te doğdu Kayseri'de, 2018 yılının ilk bebeği saat 00.03'te doğdu. Erkek olan bebeğe ailesi Mehmet ismini verdi. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 2018 yılının ilk bebeği 00.03'te dünyaya geldi. 2 yıllık evli olan Yakup Öztaş (24) ile Betül Öztaş çiftinin bebeğine Mehmet ismi verildi. Mehmet bebek 3 kilo 200 gram doğarken, boy uzunluğunun ise 50 santim olduğu belirtildi. 2018 yılının ilk bebeği olması nedeniyle İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi İbrahim Özcan aileyi ziyaret ederek, tebrik etti. Sağlık Müdürü Benli, Mehmet bebeğe çeyrek altın hediye etti. Benli, 2018 yılının hayırlı geçmesini temenni ederek, Mehmet bebeğe hayırlı ömürler diledi. Baba Yakup Öztaş ise, mutlu olduğunu belirterek, "2 yıllık evliyim. Çocuğuma babamın ismi olan Mehmet adını verdik. Çok heyecanlıyım" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Haber: Yasin DALKILIÇ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) ============================================ Antalya 2018 yılını denizde karşıladı Antalya'da bir grup vatandaş, 2018 yılını Konyaaltı Sahili'nde denize girerek karşıladı. Antalya'da kendilerine 'Yaz kış denize girenler' adını veren ve aralarında öğretmen, mühendis, işadamları ile farklı mesleklerden yaklaşık 20 kişinin bulunduğu grup, 2018 yılını denize girerek karşıladı. Konyaaltı Sahili varyantlarına gelen grup üyeleri ısınmak için sahilde ateş yakıp dans etti. Saat 23.55'i gösterdiğinde grup üyeleri hep birlikte denize girdi. Soğuk havaya aldırış etmeden denize giren grup üyeleri yüzerek keyif sürdü. Nail Avcı, her sene olduğu gibi bu yıl da denize girerek yeni yılı karşıladıklarını söyledi. Her yıl bir dilekte bulunduklarını ifade eden Avcı, "Bu yıl dünya için barış diliyoruz. Sulh olsun istiyoruz. Yeni yıl herkese barış getirsin. Biz denize giriyoruz. Sağlıklıyız" dedi. Doğukan Sakarya ise yeni yılda şehit haberlerinin olmamasını diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------ Denize gireceklerin sahildeki görüntüsü Sahilde yakılan ateşin etrafında oturanlar Denize gideceklerden görüntü Denize girecekleri desteklemeye gelenlerin görüntüsü Denize gireceklerin pankart önündeki görüntüsü Koşarak denize girmeleri Denizde yüzmeleri Havai fişeklerin patlatılması Denizden çıkanlarla röpler 332 MB – 2.58' Haber:ANTALYA,(DHA) =========================================== İranlılar Van'da 2018'e böyle girdi İran'daki olaylar devam ederken, yılbaşı için Van'a gelen İranlılar, kiraladıkları bir eğlence merkezinde gönüllerince eğlenip, yeni yıla dans ederek girdiler. Son yıllarda İranlı turistlerin gözde tatil yeri haline gelen ve bir süre önce İran Dişişleri Bakanlığı'nın Türkiye için yayınladığı seyahat uyarısı, İranlıların Van sevdasını engelleyemedi. Bu yılbaşında da Van'ın eğlence mekanları dolup taştı. Gündüz kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, yılbaşına eğlenerek ve dans ederek girdi. İranlılar Van'da, kiraladıkları mekanlarda eğlenmeyi tercih etti. İran'daki olaylara aldırış etmeden gönüllerince eğlenen İranlılar, yeni yılın ülkeri için mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------ -Eğlence merkezinde eğlenen İranlılar -İranlılardan detaylar -Ropörtajlar -Detaylar Haber: Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) ============================================= Uludağ'da eksi 14 derecede yeni yıla girdiler Kış turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ'da ziyaretçiler yeni yıla coşkuyla girdi. Sarıalan Ormanlar Köşkü mevkiinde düzenlenen partide yeniyıl geri sayımı eksi 14 derecede, 83 santimetre karın üzerinde danslarla yapıldı. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ, yeni yıla büyük bir coşkuyla girdi. Geri sayım başladığında ise otellerde ve açık alanlarda coşku doruğa çıktı. Ağaoğlu My Mountain Otel'de konser veren Şehnaz Sam hareketli şarkılarıyla hayranlarını mest etti. Saatler gece yarısını gösterdiğinde hep bir ağızdan 10'dan geriye sayan otel misafirleri yeni yıla danslar eşliğinde birbirlerine sarılıp tebrik ederek girdi. Yeni yıla açık alan partilerinde giren Uludağ ziyaretçileri ise Ormanlar Köşkünde yapılan yılbaşı partisine katıldı. Eksi 14 dereceye varan hava soğukluğu ve 83 santimetrelik kar kalınlığına rağman partiye katılanlar danslar ve havai fişek gösterileri ile beraber geri sayım yaptı. Yeniyıl'ın coşkusu otel programlarında ve açık alanlarda gecenin ilerleyen saatleri boyunca devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------------------- -Otelde Şehnaz Sam sahnesi eşliğinde yılbaşı kutlaması -açık alanda yeniyıla girenlerden görüntü Haber: Enver Fatih TIKIR-Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) ============================================= Çelikhan'da yılbaşı gecesi asayiş denetimi Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yılbaşı gecesinde asayiş uygulaması yapıldı. İlçe Emniyet Amirliği ekipleri vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güvenlik bir ortamda geçirmeleri için aralıksız olarak asayiş ve yol kontrol uygulamasını yaptı. Geçen yıl İstanbul'da bir eğlence merkezinde meydana gelen üzücü olayın yaşanmaması ve vatandaşların yılbaşı kutlamalarını güven içerinde geçirmeleri için ekipler, aralıksız bir şekilde asayiş ve yol kontrolü yapıp şüpheli kişilerin üst aramasını yaptı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------------- - Çelikhan'da yılbaşı gecesinde asayiş uygulaması - Emniyet ekipleri ilçe huzur ve güveni sağlaması - Genel ve detay görüntüleri GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN,(DHA)

============================================= Adıyaman'da polisten sürücülere baklava ikramı Adıyaman'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücülere yeni yıla girerken baklava ikramında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni yıla girerken şehrin birçok bölgesinde uygulama noktası oluşturdu. Terörle Mücadele, Trafik Şube ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin katılımı ile araçlarda uygulama yapıldı. Kimlik uygulaması yapan ekipler, araçlarda arama sürücülere ise alkol testi yaptı. Özel Hareket ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Bu arada Adıyaman-Çelikhan karayolu üzerinde yapılan uygulamada, ekipler, sürücülere ve araç içindeki şahıslara baklava ikramında bulundular. Şehir içi minibüslerinde de vatandaşlara baklava ikramında bulunuldu. Yeni yıl mesajının da verildiği ikramda, vatandaşlar ekiplere teşekkür etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------------- - Uygulama noktası - Polislerin araçları durdurması - Sürücülere ve yolculara baklava ikram edilmesi