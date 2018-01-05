DHA YURT BÜLTENİ17

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş tarafından yapılan yazılı açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 05.01.2018 günü saat 17.00 sıralarında Uyuşturucu Ticareti Yapmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında el konulan ve uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 1 litrelik cam şişe içerisindeki sıvının adliye emanet deposuna yerleştirilmesi sırasında kırılması ve sıvının yere dökülmesi üzerine ortama koku ve dulan yayılması sonucu tedbiren adliye binasının emanet eşya deposunun bulunduğu alan boşaltılmış, sağlık, Afad ve İtfaiye ekiplerinin yapmış oldukları inceleme ve çalışmalar neticesinde herhangi bir sıkıntının bulunmadığı gaz ve dumandan herhangi bir kimsenin etkilenmediği anlaşılarak tedbirlere son verilmiştir, Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Atatürk Üniversitesi'nin Europen Medical Student's Association (EMSA) Kulübünün 5 alt çalışma kolundan biri olan İnsan Hakları ve Tıp Etiği Koordinatörlüğü örnek bir çalışmaya imza attı. Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddeti protesto etmek ve hayatını kaybedenleri anma adına Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Nene Hatun Kültür Merkezi'nde bir anma konseri düzenledi. Tıp Fakültesi öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından oluşturulan müzik grubu eşliğinde kimi öğrencisi, kimi eşi kimi de oğlu ile sahneye çıkan Tıp Fakültesi öğretim üyeleri söyledikleri şarkılarla izleyenleri mest etti. Sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddeti söyledikleri eserlerle protesto eden öğretim üyeleri ayakta alkışlandı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Levent, böylesine anlamlı bir konseri düzenleyen öğrencileri tebrik etti. Medya kuruluşlarının sağlıkta şiddete dikkat çekmek için gerekli duyuruları yaptığını ancak bunun derece yetersiz olduğunu vurgulayan Levent şöyle konuştu:

"Hekimler, Tıp Fakültesi'nde hekim olmanın yanı sıra birçok özelliği de birlikte öğreniyorlar. Kimi sanatçı, kimi şair, kimi de yazar oluyor. Bunların yetişirken çok yönlü yetişmelerinde fayda var. Çünkü ülkemize hem sağlık açısından hem de birçok yönden örnek olması gereken insanlar. Bunlara çok kıymet veriyoruz. Bu tür etkinliklerin de arttırılması için elimizden gelen desteği veriyoruz. Öğrencilerimiz sağlıkta şiddeti kendilerine tema yaparak bu etkinliği düzenlediler. Tabi ki insanlarda farkındalık oluşturmak için bunu yaptılar. Aslında çeşitli medya kuruluşları sağlıkta şiddete dikkat çekmek için gerekli duyuruları yapıyor ama son derece yetersiz. Tabi ki bu da sadece kendi içerisinde kalacak bir etkinlik. Bunun ülke çapında sürekli olarak gündeme gelmesi ve insanları hekimlere karşı olan saygılarının artırılması lazım. Hekim arkadaşlarımızın sesini çok beğendim."