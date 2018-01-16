DHA YURT BÜLTENİ17

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Son Güncelleme 6 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 23:09 |6 saat önce

Tunceli'de PKK'ya ait 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi TUNCELİ'nin Pürümür ilçesinde jandarma ekiplerinin yoğun sis ve yağmurlu havada düzenlediği operasyonda, karayoluna yakın bir bölgede PKK'lılara ait yaklaşık 1 ton ağırlığında 26 teneke amonyum nitrat, 400 metre kablo ve 16 adet bil bloğunun yanısıra silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Askeri kaynaklar, düzenlenen başarılı operasyonla son aylarda ağır kayıplar veren PKK'nın, örgüte moral kazandırmak üzere karayolu üzerinde ses getirecek olası bir eylemin önlendiği yönünde görüş belirttiler. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün gece Tunceli-Pürümer Karayolu üzerinde gerçekleştirdiği operasyona PKK'nın olası bir saldırı planı önlendi. Yoğun sis ve yağmura rağmen gerçekleştirilen ve Jandarma Özel Harekat timlerinin de destek verdiği gece yarısı operasyonunda, karayolunun 35'inci kilometresindeki Bilgili mevkiinde eylem hazırlığında olduğu tahmin edilen bölücü terör örgütüne darbe vuruldu. Çevrede yapılan detaylı aramada bomba yapımında kullanılan 26 teneke kutu içerisinde yaklaşık 1 ton amonyum nitrat, 400 metre kablo, 16 adet bil bloğu düzeneğinin yanısı sıra mühimmat, silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

BÜYÜK BİR SALDIRI ÖNLEMDİ Askeri kaynaklar, özellikle 1 ton dolayındaki amonyum nitrat, 400 metre kablo, 16 adet bil bloğuna dikkat çekerek, son zamanlarda düzenlenen operasyonlarla büyük kayıplar veren PKK'nın örgüte moral kazandırmak için sansasyonel bir saldırı hazırlığı içerisinde bulunduğunu ve bu operasyonla bunun engellendiğini belirttiler. TUNCELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA Konuyla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgilere yer verildi;"İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Pülümür Karayolu üzerinde icra edilen arama/tarama faaliyeti kapsamında, karayoluna yakın kırsal alanda; 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet basma düzenekli EYP, 26 teneke amonyum nitrat, 16 adet pil bloğu, 1 adet terörist kıyafeti, 1 çift mekap ayakkabı, 400 m. kablo, 2 adet balyoz, 1 adet testere ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir." Haber: TUNCELİ, (DHA) ========================================== Ağrı'da 212 kilo eroin ele geçirildi Agrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 212 kilogram eroin ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iki gün önce Doğubeyazıt ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu Doğubayazıt ilçesinin Kargakonmaz köyü bölgesinde düzenlendiği operasyonda arazide saklı vaziyette 212 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değeri hakkında bilgi verilmezken, Ağrı Valiliği'nin konu ile ilgili yaptığı açıklamada soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. Haber:Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA) =========================================== Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu: 2 ölü Konya'nın Karapınar ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Kazada 2 kişi ölürken, köpek de telef oldu. Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Hortu Akören mevkiinde meydana geldi. Konya yönüne giden 46 PE 101 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Akdemir (22), aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı. Köpeğe çarpan otomobil, kontrolden çıkıp refüjü aşarak karşı şeride geçip, Mehmet Ali Motor (48) yönetimindeki 01 GL 870 plakalı TIR ile çarpıştı, şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Akdemir ile yanındaki arkadaşı Doğukan Altun (22) yaşamını yitirdi, köpek de telef oldu. İki arkadaşın cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, TIR şoförü Mehmet Ali Motor ise gözaltına alındı.

Görüntü dökümü: ---------------------------------- - Sağlık ekiplerinin müdahaleleri - İtfaiye ekiplerinin çalışması - Kazaya karışan araçlardan detay - Cenazelerin kaldırılması - Genel ve detaylar Haber-Kamera: Atilla ATMACA/KARAPINAR, (KONYA),(DHA) =========================================== AlfaBeta SS 18 Couture defilesi İzmir'de yapıldı IF Wedding Fashion İzmir 2018'e ev sahipliği yapan Fuar İzmir'de düzenlenen "AlfaBeta SS 18 Couture" gala defilesinde, aralarında Victoria's Secret meleklerinden Maryna Linchuk ve Ayşe Hatun Önal'ın da bulunduğu birbirinden ünlü mankenler podyuma çıktı. Öner Evez'in koreograflığını yaptığı "AlfaBeta SS 18 Couture" gala defilesi, IF Wedding Fashion İzmir 2018 kapsamında Fuar İzmir'de gerçekleştirildi. Defilede, Victoria's Secret meleklerinden Maryna Linchuk, Ayşe Hatun Önal, Merve Büyüksaraç, Tuba Melis Türk ve Ece Begüm Yücetan'ın da aralarında bulunduğu 30 model podyuma çıktı. Defilenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Linchuk, "Çocukken Türkiye'de çok sık bulundum. İstanbul, İzmir, Antalya ve Marmaris'e gittim. Türkiye'de özellikle yemekleri beğendim. Hava da dün çok daha güzeldi. Herkes çok arkadaşça davrandı. Defilede kendimi çok güzel ve mutlu hissettim. Bu kıyafetlerin içinde kendimi prenses gibi hissettim. Defileden ve İzmir'den çok keyif aldım. Türkiye'ye çocukken de gelmiştim" dedi. Kendisine Türk erkeklerini nasıl bulduğu hakkında soru sorulan Linchuk, "Henüz denemedim" diyerek espri yaptı.