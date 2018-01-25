DHA YURT BÜLTENİ17

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Manavkuyu Mahallesi 274/1 Sokak'ta meydana geldi. Gündüz saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan ve akşam saatlerinde de devam eden şiddetli rüzgar nedeniyle 2 ağaç devrildi. Park halindeki 35 KG 118 plakalı otomobilin üzerine devrilen ağaçları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin devrilen ağaçları kaldırmasının ardından yapılan incelemede otomobilde maddi hasar oluştuğu belirlenirken, olayda yaralanan olmadı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen 2 ağaç maddi hasara neden oldu.

Kaza saat 21.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolunun 78'inci kilometresinde meydana geldi. Adil Coşkun Sel (39) yönetimindeki 42 GN 733 plakalı TIR, kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Arkasından gelen sürücüsü belirlenemeyen 68 S 3021 plakalı midibüs, TIR'a çarpmamak için manevra yapıp, yolun sağına park etmek isterken arkasından gelen Mardin Seyahat'e ait Abdülrezak K.'nin kullandığı 33 CFU 91 plakalı yolcu otobüsü, midibüse çarptı. Midibüs de, yoldan geçerken kazaya yardım etmek için duran Tunahan Uyanık'a (43) ait park halindeki 41 AC 008 plakalı otomobile çarpıp, şarampole devrildi.

KONYA'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılara yardım amacıyla duran otomobilin içinde bulunan Eslem Sena Uyanık (5), bir başka aracın çarpması sonucu camdan fırlayarak yaşamını yitirdi. Kazada diğer araçlardaki 18 kişi de yaralandı.

Tunahan Uyanık'ın, kazayı görüp, yardım etmek için otomobilini park ettikten sonra eşi Ünzüle Uyanık (40) ve kızı Ayşe Uyanık (19) ile otomobilden indikleri, küçük Eslem Sema'yı da üşümemesi için araçta bıraktıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobilin arka koltuğunda oturan Eslem Sena Uyanık (5), çarpmanın şiddetiyle arka camdan fıryalarak devrilen midibüsün altında kaldı. Vinç yardımıyla kaldırılan midibüsün altından çıkarılan Eslem Sena Uyanık, ambulansla kaldırıldığı Kadınhanı Devlet Hastenesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada TIR, otobüs ve midibüs sürücüleriyle birlikte 18 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde devriye görevi yapan sivil polis otomobili, karla karışık yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak denize yuvarlandı. Olayda bir polis kaybolurken, bir polis ise kendi imkanları ile yaralı olarak kıyıya çıkmayı başardı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Ordu'nun Fatsa ilçesi sahilinde meydana geldi. Sahil yolunda devriye görevi yapan sivil polislerin bulunduğu ekip aracı, karla karışık yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sağlayamadığı otomobil, denize yuvarlandı. Otomobilde bulunan polislerden biri kendi imkanları ile yaralı olarak kıyıya çıkmayı başarırken, diğer polis ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı polis sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dalgalarla açığa sürüklenerek gözden kaybolan diğer polisin kurtarılması için bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denize düşen otomobilin çıkarılması için de bölgeye vinç getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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- Olay yerinden detay

- Kurtarma çalışmalarından detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN /FATSA(Ordu),(DHA)

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