DHA YURT BÜLTENİ19

Kemalpaşa Mahallesi 5. Sanayi Sitesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen çocuk, ısınmak için yakılan ateşi canlandırmak için tiner dökünce, alevlerin arasında kaldı. Elbiseleri tutuşan çocuk, acı içerisinde çığlıklar atıp, sağa sola koştu, ardından da kendisini yola bıraktı. Küçük çocuğun yardımına çevredeki işyeri çalışanları koştu. Yapılan müdahaleyle alevler söndürülürken, çocuk çağırılan ambulansla hastaneye kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan çocuk, hava ambulansıyla Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Tedavisi süren çocuğun, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Bu arada, olay anı saniye saniye çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (Güvenlik kamerası)

- Çocuğun elbiselerinin tutuşmasından görüntü

- Çevredekilerin çocuğa yardım etmesinden görüntü

Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

=========================================

Marmaris'te 10 kişinin bir kişiyi darp ettiği kavga güvenlik kamerasında

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde 10 kişinin bir kişiyi darp ettiği ve bir tabancanın ateşlendiği kavga bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ölen ve yaralanın olmadığı kavgayla ilgili olarak polis, şüphelilerin yakalanması için araştırma başlattı.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Yeni Yol Caddesi Sevgi Yolu'nda meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, karşısındaki iki kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmayı gören sekiz kişi arkadaşlarının yanına geldi. Elleri ayakları tutulan şahıs, 10 kişi tarafından tekme ve yumrukla darp edildi. Saldırganların elinden bir anlığına kurtulan kişi belinden çıkardığı tabancayı 1 el rastgele ateşledi. Kavganın sona ermesinin ardından taraflar hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, kimliklerini belirlediği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.