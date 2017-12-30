DHA YURT BÜLTENİ19 

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Son Güncelleme 2 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 00:09 |2 saat önce

Yılbaşı öncesi Tekirdağ'da asayiş uygulaması TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi 550 polisin katılımıyla, il genelinde asayiş uygulaması yaptı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü TEM, KOM, narkotik, asayiş ve trafik ekipleri, yılbaşı öncesinde il genelinde 550 polisin katılımıyla genel asayiş uygulaması yaptı. Önceden belirlenen noktalarda şüpheli araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcular üzerinde kimlik kontrolü, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Polis bazı sürücülere trafik cezası keserken, üzerinde uyuşturucu madde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Uygulama, gece geç saatlere kadar sürdü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------------------- -Uygulamaya katılan ekipler -Durdurulan araçlarda arama yapılması -Uygulamaya giren vatandaşlar ve sürücüler -Detay görüntüler Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) ================================= Halk Eğitim Merkezi'nden çıkışta tabancayla vuruldu ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nden çıkışta silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Kıran (19), ağır yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Halk Eğitim Merkezi'nde açılan KPSS kursundan çıkan Ramazan Kıran'a, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Kıran, göğsüne ve kalçasına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kıran, buradaki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ramazan Kıran'ın bir süre önce tanımadığı kişilerce takip edildiği yönünde polise başvurduğu belirtildi. Bu arada, Kıran'ın saldırının ardından Halk Eğitim Merkezi'ne girip yardım istediği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------ - Sokakta inceleme yapan ekip - Halk Eğitim Merkezi - Vurulan gencin binaya girmesi güvenlik kamerası - Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ===================================== Bingöl'de huzur ve güven uygulaması