DHA YURT BÜLTENİ19

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Son Güncelleme 32 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 03:06 |32 dakika önce

Özçekim yaparken kaleden düşme anı kamerada-EK DAHA ÖNCE HAVADA FOTOĞRAF ÇEKTİRME DENEMELERİ YAPMIŞ Şanlıurfa'da Pazartesi günü tarihi kalede özçekim yapmak isterken 40 metreden kayalıklara düşerek doğum gününde yaşamını yitiren 8 çocuk babası Halil Dağ'ın (39), daha öncede demir korkulukların üzerine çıkıp havaya sıçrarken fotoğraf denemeleri yaptığı ortaya çıktı. Ölümünden kısa sürede önce çekildiği belirtilen fotoğrafları yeni ortaya çıkan Halil Dağ'ın, kale eteklerindeki demir korkulukların üzerine çıkıp havaya sıçrarken kent manzarasını arkasına alacak şekilde fotoğraf çektirdiği anlaşıldı. Doğum gününde ölümüyle yakınlarını yasa boğan Dağ'ın, sık sık yaşamını tehlikeye atacak sekilde fotoğraflar çektirmek için denemeler yaptığı ifade edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------------------- - Halil Dağ'ın fotoğraflar - Dağ'ın havada fotoğraf çektirme denemeleri - Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 26 MB Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA) ======================================== Bayramiç'te iki katlı bina yıkıldı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Halil İbrahim Özen'e (70) ait koruma altındaki tescilli iki katlı bina, aşırı yağmurun etkisiyle yıkıldı. SİT alanında bulunan ve içinde kimsenin oturmadığı koruma altındaki tescilli iki katlı bina, bu akşam saat 21.00'de şiddetli yağmur nedeniyle yıkıldı. Çevreye dağılan enkaz parçaları nedeniyle Yüksel Yörükoğlu caddesi trafiğe kapatıldı. Eski bina yıkılırken, yanındaki Emre Avcılar'a ait lokanta da zarar verdi. Olayda kimse zarar görmedi. Halil İbrahim Özen, etrafını demir levhalarla çevirerek önlem aldıkları binayı bugüne kadar izin verilmediği için yıkamadıklarını ve sonunda kendi kendine yıkıldığını söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------- -Yıkılan binanın enkazından görüntü -İş makinalarının çalışmalarından görüntü -Halil İbrahim Özen le röp. Haber-Kamera: Fatih DALDAL /BAYRAMİÇ(Çanakkale),(DHA) ================================================ Aksaray'da 1'i kadın 2 kişi otomobilde öldürüldü AKSARAY'da Tuncer Kütük (27) ve yanındaki Mediha Akdağ (25), bir tarlada otomobilinin içinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Kütük'ün olaydan bir kaç saat öncede Konya'dan Aksaray'a giderken otomobil içinde çektiği görüntüleri sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında canlı olarak yayınladığı görüldü. Jandarma, 2 kişinin ölümüyle ilgili çalışma başlattı.

Bugün saat 21.00 sıralarında Sultanhanı ilçesi yakınlarında Aksaray- Konya karayoluna yaklaşık 150 metre mesafedeki bir tarlada park halinde duran 68 BM 327 plakalı otomobil içindeki 1'i kadın 2 kişinin kanlar içinde hareketsiz halde olduğunu görenler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri otomobil içindeki kişilerin vücutlarının çeşitli yerlerinden tabancayla vurularak öldürüldüğünü baptadı. Öldürülenlerden birinin Tuncer Kütük diğerinin de Mediha Akdağ olduğunu belirledi. Mediha Akdağ'ın elinde ise Kuran ve dini kitapların bulunduğu belirledi. İki kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Öldürülen Kütük'ün olaydan bir kaç saat önce Konya'dan Aksaray'a giderken otomobil içinde çektiği görüntüleri sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında canlı olarak yayınladığı, yanındaki kişiyede sürekli kendisini çekmesini söylediği görüldü. Jandarma ekipleri, Kütük ve Akdağ'ı öldüren şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------ - Olay yerinden detay - Jandarmanın inceleme yapması - Cesetler ve araçtan detay - Genel ve detay - Tuncer Kütük'ün paylaştığı görüntü Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY,(DHA) ========================================== Çelikhan beyaza büründü ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. İlçede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini arttırıp merkezde 10 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, araçlar güçlükle ilerledi. Polis ve Karayolları ekiplerinin önlem aldığı ilçe, kar nedeniyle adeta beyaza büründü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------ - Kar yağışı - Yolda giden araçlar - Genel ve detay görüntüleri Haber-Kamera: Selim SONKAYA / ADIYAMAN,(DHA) ========================================= Aydın'da DEAŞ üyesi 2 kişi tutuklandı AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 2 şüpheliden B.G., adliye çıkışında "Allah'a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyoruz" diye bağırdı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Nazilli İlçesi'nde terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.M. (55) ve B.G. (45), savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Daha önce adreslerinde arama yapıldığı öğrenilen şüphelilerin uzun süredir teknik takip altında oldukları, telefon konuşmalarında polislerin aleyhinde ifadeler kullandıkları öğrenildi. Ayrıca farklı zamanlarda gözaltına alınan DAEŞ şüphelileri ile irtibatları ve Suriye'ye giriş çıkış yapanlarla ilgili konuşmaları da tespit edildi. Tutuklanmalarının ardından adliyeden çıkarılan şüphelilerden B.G., "Allah'a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyorum. Allah'ın kulu olduğumuz için tutuklandık" ifadelerini kullandı. Şüpheli D.M. de "Beni çekin beni. Yakışıklı çıksın" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: