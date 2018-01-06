DHA YURT BÜLTENİ19

Son Güncelleme 3 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 23:33 |3 saat önce

Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa'da (3) 'ERDOĞAN BANA MUHTAR OL DERSE OLURUM' Şanlıurfa'da temaslarını sürdüren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Birecik Ak Parti İlçe Başkanlığı'na seçilen Mehmet Özbakan'ı tebrik ederek 2019 seçimler için şimdiden çalışmak gerektiğini söyledi. İlçe Başkanlığında toplanan partililere bir konuşma yaparak, bir bakan olarak değil, bir büyükleri olarak her zaman vatandaşların ve partililerin emrinde olduğunu ifade eden Fakıbaba, şunları söyledi: "Ak Parti demek, koltuk sevdalısı olan insanlar topluluğu değildir. Biz halkın hizmetkarıyız. 15 yılda çok güzel hizmetler yaptık, bundan sonra da bu hizmetlerimiz devam edecektir. 2019 yılındaki seçimler bizim için çok önemlidir. Bu seçimde kalbini vermeyen dava adamı olamaz. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki; Tayyip Bey'in kaybetmesi demek, Türkiye'nin kaybetmesi demektir. Tayyip Bey bana sen muhtar olacaksın dese, söz veriyorum aday olurum. Bizim için önemli olan makamlar değil, davamız. Şanlıurfa ve bütün ilçeleriyle çalışıp Cumhurbaşkanımızı inşallah Başkan yaptıracağız. İnsanları seviyoruz kim hangi partiye oy verdi demeden herkese aynı hizmeti götüreceğiz."

POLİSLERİ ZİYARET ETTİ Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Vali Abdullah Erin, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Mehmet Akyürek ile Paşabağı Mahallesi'ndeki Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliği'ni ziyaret etti. Yunus ekiplerince karşılanan Bakan Fakıbaba, tek tek polislerle tokalaşarak İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'ndan bilgi aldı. Fakıbaba, "Huzur ve güvenliğimiz için gece gündüz demeden çalışan polislerimize minnettarız. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Dualarımız ve desteklerimiz daima sizinle" dedi. Bakan Fakıbaba ile beraberindekiler, daha sonra bir otelde düzenlenen 43'üncü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odaları Platform Toplantısı'na katıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------------------------- - Ak Parti İlçe başkanlığında konuşan bakan Ahmet Eşref Fakıbaba - İlçe binasında bulunan partililer - Genel ve detay görüntüler Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA (DHA) ==================================== Bursa'da öğrenciler tekme- tokat kavga etti

BURSA'nın İznik ilçesinde iki öğrenci grubu, okul çıkışında tekme-tokat kavga etti. Çevre sakinlerinin araya girmesiyle sonlanan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. İznik ilçesindeki Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi'nde iki öğrenci grubu arasında, çıkan tartışma dışarıya taştı. Okul çıkışında karşı karşıya gelen yaklaşık 30 öğrenci, tekme- tokat kavga etti. Çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirdi. Bir aracın zarar gördüğü kavga, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. GÖRÜNTÜLÜ HABER --------------------------- -Güvenlik kamerasından kavga anı Haber: İZNİK(Bursa), (DHA) ================================ Edirne'de 'Bocuk Gecesi' renkli geçti EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, Balkanlardan kalma bir gelenek olan 'Bocuk Gecesi' kutlandı. Gecede beyaz çarşaf giyen ve yüzlerini boyayan gençler, evlerin pencerelerine vurarak, köy sakinlerini korkuttu. Çamlıca Köyü Muhtarlığı, Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği ile Korudağ Doğal Yaşam ve Çevre Derneği tarafından Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ‘Bocuk Gecesi', Çamlıca Kültür ve Sanat Evi bahçesinde yapıldı. Geceye, Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu ve Keşan Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Türk Patent Enstitüsü'nce 'Çamlıca Bocuk Gecesi' olarak tescillenen ve Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girebilmesi için çalışmalar başlatılan etkinlikte, Antik Dönem, Ortaçağ ve bölgenin etkileşim içinde bulunduğu diğer kültürlerin izlerini taşıyan koreografiler ve gösteriler sahnelendi. Gecede, katılımcılara kış aylarına özgü kabak tatlısı da dağıtıldı. Yüzlerini boyayan, maske takan ve pelerin giyen gençler, bazı evlerin pencerelerine vurarak, vatandaşları korkuttu. Katılımcılar, ateş yakılan varillerin başında DJ performanslarıyla doyasıya eğlendi. Bu yıl ayrıca gelen konukların ihtiyaçlarına yönelik olarak Çamlıca Köyü'nde yetişen el ve ev yapımı yerel ürünlerden oluşan mini bir pazar yeri de kuruldu. Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, 'Çamlıca Bocuk Gecesi'nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girebilmesi için çalışmalar başlatıldığını belirterek, "Bocuk bin yıllık bir Türk geleneğidir. Bocuk Gecesi ve Çamlıca, artık bir destinasyon olmuş. Bakanlık envanterine de Bocuk'u da işlersek, Hıdrellez gibi, Kırkpınar gibi Ebru gibi UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek ve buraya gelecek insanların sayısı kat ve kat artacaktır" dedi.

'BOCUK GECESİ' Bocuk Gecesi, Orta Çağ'dan kalma bir gelenek. Balkanlar'daki Hristiyanların 'bojic' adetleriyle ilişkisi yok. Tamamen Türk halk kültürünün bir parçası. Bocuk Gecesi, her evde mutlaka kabak pişirilir. Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıtığı, ceviz gibi yiyecekler yenir. İnanışa göre, 'Bocuk' verilen varlık, kabak pişen eve gelmez ve kötülük yapmazmış. Bu gecede kabağın yanı sıra mutlaka akıtma yapılır. Geceye, aile halkı, komşular ve akrabalar katılır. Gençler, çarşaflara bürünerek komşularını 'Bocuk geliyor' diye korkuturlar. Gecede 'Bocuk' diye adlandırılan bir varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılır. Bocuk Gecesi, kışın, en sert gecenin simgesi. Bu gece suya tahta atılır ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa, o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılır. Görüntü Dökümü ---------------------- -Yüzleri boyalı ve pelerin giyen gençler