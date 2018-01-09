DHA YURT BÜLTENİ19

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Son Güncelleme 4 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 23:03 |4 saat önce

Tacizci, 'taciz'den aranıyormuş/EK BİSİKLETLİ TACİZCİ TUTUKLANDI Antalya'da ekmek almaya giden kız çocuğu 8 yaşındaki R.K. ile 13 yaşındaki Z.Ö.B.'ye cinsel tacizde bulunan Mehmet Elibol, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Elibol, küçük çocuğa cinsel taciz suçundan tutuklandı. Haber:ANTALYA,(DHA) ======================================= Tepki çeken bir sosyal medya mesajı da Tekirdağ'daki öğretmenden /EK AÇIĞA ALINDI Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sosyal paylaşım hesabından yaptığı, ergenliğe erişmemiş kız çocuklarıyla ilgili paylaşım nedeniyle tepki çeken Saray İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Cihad Ç. açığa alındı, hakkında soruşturma başlatıldı. Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, "Söz konusu olaydan dolayı öğretmen hakkında yapılan incelemeden sonra soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda soruşturmanın selameti için de açığa alındı" dedi. Bu arada, Cihad Ç.'nin, sosyal paylaşım sitesindeki gönderilerinin tümünü kaldırdığı görüldü.

Haber:TEKİRDAĞ,(DHA) ========================================= Pozantı'da yük treni devrildi Adana'nın Pozantı ilçesinde kömür yüklü tren devrildi. Kazada, yaralanan ya da ölen olmazken, Pozantı-Adana-Ulukışla güzergahı uzun süre kapalı kaldı. Kaza, sabaha karşı Belemedik İstasyonu'nun yakınlarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkan kömür yüklü tren, devrildi. Uzun süre kapalı kalan Pozantı-Adana-Ulukışla güzergahı, TCDD ekiplerinin çalışmasının ardından öğle saatlerinde açıldı. Bölgede tren seferlerinin, ikinci hat üzerinden kontrollü bir şekilde verildiği belirtildi. Görüntü Dökümü ----------------------- - Devrilen trenin vagonlarından görüntü - Devrilen vagondan dışarı dökülen kömür çuvallarından görüntü Haber: Onur Can BULAT - Kamera: POZANTI, (Adana), (DHA) =========================================== Ekipler tipide mahsur kalan çobanlar için seferber oldu Kars'ta tipide mahsur kalan 3 çoban ve küçükbaş hayvanlar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri tarafından 1.5 saat sonra donmaktan son anda kurtarıldı.

Kars'a 20 kilometre mesafedeki Çığırgan Köyü'nde güneşli havayı fırsat bilen 5 çoban koyunlarını otlatmak için yaylaya çıktı. Akşam saatlerinde etkili olan tipi ve soğuk hava ile birlikte çobanlar koyunlarıyla birlikte yaylada mahsur kaldı. Köye uzak mesafede olan çobanlardan 2'si kendi çabalarıyla köye inerek haber verdi. Yaylaya kendi imkanlarıyla çıkamayan köy halkı durumu jandarmaya bildirdi. Kısa süre içerisinde köye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri paletli kar aracıyla yaylaya çıkarak çobanlara ulaştı. Diğer iki arkadaşının haber vermesi üzerine yaylada mahsur kalan diğer 3 çoban AFAD ekiplerince paletli kar aracıyla kurtarılarak köye indirildi. Yaylada donmak üzere olan yaklaşık 20 koyun da hayvan sahipleri tarafından telef olmadan dakikalar önce kesildi. AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarılan çobanların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------- -Sağlık ekiplerinin olay yerine gitmesi -Kurtarılan çobanların araç içerisindeki görüntüsü