DHA YURT BÜLTENİ19

Bingöl Valiliği, ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Kamyonda bulunan eroin miktarının 304 kilo, 301 gram, piyasa değerinin ise 11 milyon lira olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Uyuşturucu madde arama köpeği 'Kiraz' marifetiyle yapılan aramada kamyonun brandası ile demir tentelerinin arasına suntalar vasıtasıyla oluşturulan gizli bölme içerisinde 590 paket halinde piyasa değeri yaklaşık 11.000.000 (onbirmilyon) TL. olan 304 kilo 301 gram eroin maddesi ele geçirilmiş, N.C. isimli şahıs göz altına alınmış olup 18.01.2018 günü adli mercilere sevk edilecektir. Ayrıca ele geçirilen eroin maddesinin sevkiyatında yer alan diğer şahıslar ile ilgili olarak soruşturma derinleştirilmekte çalışmalar devam edilmektedir. Uyuşturucu madde tacirlerine karşı mücadelemiz halkımızın da desteği ile artarak, kararlılıkla devam etmektedir."

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Konya- Çumra yolunda meydana geldi. Mustafa Ersarı (37) yönetimindeki 42 HA 290 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yaşar Nazlıtepe'nin (48) kullandığı 42 ZE 609 plakalı pancar yüklü kamyonla çarpıştı. Kamyon çarpışmanın şiddetiyle devrildi. Kazada, hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Ersarı, eşi Neslihan Ersarı (37), çocukları Melike (12) ve Ramazan Ersarı (9) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Nazlıtepe, gözaltına alındı. Araç içinde sıkışan ve itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkartılan 4 kişinin cesedi ise otopsi için Çumra Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesinin Altınova Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İrfan Timurlenk, kıyıda hızla koşarak kendisini denize attı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleriyle vatandaşların çabası ile baygın halde kıyıya çıkarılan Timurlenk'e kumsalda bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 30 dakika kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışılan Timurlenk, kurtarılamadı. Timurlenk'in cesedi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

-Timurlenk'in cesedinin kaldırılması

-Ombulans ve polis araçları

-Olay yerinden detaylar

-Timurlenk'in fotoğrafı

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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Beşiktaş Taraftarları Derneği'nden, Fenerbahçeli lösemi hastası çocuğa sürpriz doğum günü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Beşiktaş Taraftarları Derneği üyeleri, lösemi 10 yaşındaki Yiğit Erdoğdu'ya yaptıkları sürpriz doğum günü partisinde taraftarı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.

Beşiktaş Taraftarları Derneği Ereğli Şubesi, lösemi Yiğit Erdoğdu'ya sürpriz doğum günü partisi hazırladı. Dernek binasında kendisi için hazırlanan partiye habersiz giden Erdoğdu, büyük mutluluk yaşadı. Pastadaki mumları üfleyen Erdoğdu'ya dernek üyeleri tarafından fanatik taraftarı olduğu Fenerbahçe forması hediye edildi. Erdoğdu, doğum günü sürprizini düzenleyen dernek üyelerine teşekkür etti.

İLK HEDİYE TARKAN ADİK'TEN GELDİ

Beşiktaş Taraftarları Derneği ve aynı zamanda Zonguldak LÖSEV İl Başkanı olan Tarkan Adik, Yiğit'in 14 aydır tedavi gördüğünü ve en kısa zamanda tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuşacağına inandıklarını söyledi. İyi insan olmanın rengi ve takımı olmadığını ifade eden Adik, "Bugün apayrı bir gün. Yiğit'in doğum günü. Bizde böyle bir jest yapalım dedik. Bunun rengi yok. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonlu olması önemli değil. Yiğit'in 14 aydır süren bir tedavisi var. Bu tedavisini de en kısa zaman da bitirip yeniden eski hayatına geri dönmesi için bizler de ailesi olarak, arkadaşları, ağabeyleri olarak elimizden ne geliyorsa en iyi şekilde yapmak zorundayız. Ona en iyi şekilde moral vermek zorundayız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Hazırlanan salon

-Yiğit'in mumu üflemesi

-Tarkan Adik'in konuşması

-Yiğit ile röportaj

-Hediyelerin verilmesi

Süre: (3.35) Boyut: (214 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)