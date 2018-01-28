DHA YURT BÜLTENİ19

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Son Güncelleme 5 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 00:36 |5 saat önce

Sokak ortasında tartıştığı akrabasını başından vurarak öldürdü İZMİT'te, B.D. sokak ortasında tartıştığı akrabası Sinan Deniz'i (41) pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü. Olay akşam saatlerinde, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylanlı Sokak'ta meydana geldi. B.D. ile akrabası olduğu öğrenilen Sinan Deniz arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. B.D. yanında bulunan pompalı tüfekle 2 el ateş ederek Sinan Deniz'i başından vurdu. B.D. olay yerinden hızla kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. Sağlık ekibi Sinan Deniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışma yaptığı sırada, Sinan Deniz'in yakınları olayın yaşandığı yere girmek istedi. İnceleme çalışmasının devam etmesi nedeniyle polisin izin vermediği öfkeli kalabalık olay yerindeki polis ekiplerine saldırdı. Polis, öfkeli grubu dağıtmak için havaya ateş açmak zorunda kalırken, arbede sırasında bir polis aldığı darbe ile başından hafif yaralandı. Yaşanan arbede sırasında 4 kişi gözaltına alınırken, Çevik Kuvvet ekipleri takviye olarak olay yerine geldi. Olay yeri inceleme çalışmasının tamamlanmasının ardından Sinan Deniz'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis olayın ardından kaçan B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------- -Olay yerinden cesetten görüntü -Olay yerinde polise saldıran kalabalık -Polisin havaya ateş açması -Yaralı polisin ambulans içerisinde görüntüsü, detaylar Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) ================================ Denizli-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Denizli'de konuştu ** BAKAN SOYLU: AZEZ'DE, CERABLUS'TA, MAREL'DE KAYMAKAMIMIZ VAR ** BAKAN SOYLU, ŞEHİDİN BABASINI ZİYARET ETTİ DENİZLİ'de AK Parti'nin Merkezefendi İlçe Kongresi'ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, dünyanın en meşru harekatını yaptıklarını belirterek, "Ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, Azez'de, Cerablus'ta, Marel'de bugün kaymakamımız var, emniyet müdürümüz var, jandarma komutanımız var" dedi. AK Parti Denizli Merkezefendi İlçe Başkanlığı Kongresi EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci katıldı. Kongrede konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili şöyle konuştu:

"Bugün evlatlarımız büyük mücadele veriyorlar, inşallah oralar sulha kavuşacak. 3,5 milyon misafirimiz de kendi topraklarıyla huzur içerisinde buluşacaklardır. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur, hiçbir tarihte de olmamıştır. Suriye'de 2 bin kilometrelik sınırda huzur oluşturduk. 3.5 milyon Suriyeli bugün Türkiye'dedir ve biz millet olarak misafirlerimizi başımızın üstüne taç ettik. Cerablus'ta, Marel'de, Azez'de, El-Bab'da, 2 bin kilometrelik sınırda oluşturduğumuz huzur ile biz büyük bir milletiz. Biz onlara benzemeyiz. Ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Azez'de, Cerablus'ta, Marel'de bugün kaymakamımız var, emniyet müdürümüz var, bugün jandarma komutanımız var ve orada tesis ettiğimiz huzur ile birlikte orada yüz bine yakın insanın tekrar kendi toprakları ile buluşmalarını, o çocukların annelerinin, babalarının, dedelerinin hatıraları ile buluşmasını sağlayan biziz. Biz büyük bir milletiz." 'DÜNYANIN EN MEŞRU HAREKATINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ' Türkiye'nin menfaat hesabı yapmadan 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını, komşusunu da unutmadığını belirten Bakan Soylu, "Bugün dünyanın en meşru harekatını gerçekleştiriyoruz. 3,5 milyon insan bizim ülkemizde. İfade etmek istiyorum ki, her birisi seslerini kestiler. Bugün Amerika orada terör örgütüne sahip çıkıyor. PYD'ye, PKK'ya sahip çıkıyor, 5 bin tır silah gönderiyor, yüzlerce kargo uçağıyla birlikte orada o bölgenin kaos içerisine girmesine zemin hazırlıyor" dedi.

BAKAN SOYLU, TABİPLER BİRLİĞİ'NE DE SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ Bakan Soylu, Türk Tabipler Birliği'nin Afrin konusundaki açıklamalarına sert tepki göstererek, "Türk Tabipler Birliği'nin bu anlayışını duyduğumuzda, bu anlayışını okuduğumuzda ve hissettiğimizde içimiz içimizi yiyor. 'Acaba bunlar bu memlekete mensup mu' diye soruyoruz. Siyaset, bakanlıklar biter ama bilmenizi isterim ki, hayatınızın en önemli, en onurlu işi bu memleketin, bu milletin mensubu olmaktır ve bu millete dahil olmaktır. Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Savaşta, barıştayken bir terör örgütü ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve milletini bir tutmak aymazlıktır, ahlaksızlıktır ve cibilliyetsizliktir. Biz de gelecek nesillere bir ülkeye nasıl ihanet edilir, diye göstermek istediğimizde, bir millet arkasından nasıl hançerlenir diye göstermek istediğimizde, gösterebileceğimiz örneklerinde olduğunu bugünleri hep birlikte yaşıyoruz. Yazıklar olsun! Bu ülke sizi okuttu. Yazıklar olsun, bu millet dişinden tırnağından arttırdı, biriktirdi. Kimisi kara sabanı ile kimisi tarlasında kimisi direksiyonun başında vergi vererek bu okulları imar ettiler.

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ: BAŞI DİK VE ALNI AÇIK BİR TÜRKİYE OLACAK Kongrede konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de Türkiye'nin ihracat rakamlarına değindi. Milletin menfaatinin peşinde olduklarını ifade eden Zeybekci, yurt dışı ziyaretlerinde Türkiye'nin başı dik alnı açık bir şekilde duruş sergilediğini söyledi. Zeybekci, Türkiye'nin 2017 yılı büyüme rakamlarının 5 defa revize edildiğini ihracatta da rekorlar kırıldığını belirterek, "Türkiye şu an itibariyle artık 157 milyar dolar diye bir rakam tanımıyor, 158 milyarı doları geçti. Mart sonu itibarıyla artık 150'li rakamlardan kurtuluyoruz. Artık Türkiye ihracatını 160'lı rakamlarla konuşacak. Başı dik ve alnı açık bir Türkiye olacak" dedi. Davos'ta katıldığı toplantıda mültecilerle ilgili konuya da değindiğini belirten Zeybekci, "Biri, biz 17 bin tane aldık. Öteki, 60 bin tane alacağız, öteki bilmem ne yapacağız diyor. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı olarak söz aldım. Türkiye olarak 3 milyon 300 bin Suriyeli kardeşimizi Allah'ın izniyle onlar geri dönene kadar misafir ediyoruz. Asıl amaç mülteci almak değil, onlar neden mülteci olmuşlar, onu ortadan kaldırmak lazım. Orada zulmü bitirmek lazım. Senin haddine mi, Türkiye'nin Suriye'ye girdiğinde ne kadar kalacağını söylemek. Gerektiği kadar kalacağız. Orada Türkiye'ye saldıran, çevreleyen, Türkiye'yi kuşatmaya çalıştığınız terörün kökünü kazıyana kadar Allah'ın izniyle oradayız, orada kalacağız. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim en büyük amacımız Suriye'nin toprak bütünlüğü. Onların amacı Suriye'yi dörde bölmek. Bizim en büyük amacımız Irak'ın toprak bütünlüğü. Onların amacı Irak'ı üçe bölmek. Buna müsaade etmeyeceğizö dedi.

İçişleri Bakanı Soylu ve Ekonomi Bakanı Zeybekci, Denizli ziyaretleri kapsamında Vali Hasan Karahan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı da ziyaret etti. Bakan Soylu, daha sonra Bitlis'te çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay çavuş Hilmi Öz'ün babası Özer Öz'ü Çivril ilçesi Ömerli Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Baba Öz'e başsağlığı dileklerini ileten Soylu, baba Öz ile bir süre sohbet etti. İçişleri Bakanı Soylu ile Ekonomi Bakanı Zeybekci daha sonra bir otelde düzenlenen düğün törenine katıldı. İki bakan düğünde eski Denizli Belediye Başkanı Ali Aygören'in oğlunun nikah şahitliği yaptı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------------------- - Bakan Soylu ve Zeybekci'den görüntü - Bakan Soylu'nun konuşması - Bakan Soylu'nun şehit evini ziyare etmesi - Genel ve detay görüntü GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ==================================== Adıyaman'da 'huzur' operasyonu ADIYAMAN'da 254 polisin katıldığı, kent ve ilçe genelinde 'Yaman 2' huzur operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde kafe ile eğlence merkezleri gibi umuma açık yerlerde akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli 254 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. Operasyonda oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, kafe, bar ve lokantalarda bulunanların üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Araç sürücüleri ise alkol kontrolünden geçirildi. Yapılan uygulamalarda haklarında arama kararı olanlar gözaltına alınırken birçok araçta bıçak, tüfek, tabanca ve sopa bulundu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------------- - Uygulama noktası - Araçların durdurulması - Araçlarda arama yapılması - Özel Hareket polislerin önlem alması - Sürücüler alkol kontrolünden geçirilmesi - Vatandaşların üst araması yapılması - Kafeteryalar - Kimlik sorgulaması yapılması - Araçların bazılarında bıçak ve sopa çıkması - Araçların içi aranması - Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) =============================== Barış Manço'yu anma gecesi düzenlendi MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ünlü şarkıcı Barış Manço ölümünün 19'uncu yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı. Ortakent Yahşi Mahallesi'nde bulunan bir restoranda düzenlenen etkinlikle, 19 yıl önce vefat eden sevilen sanatçı Barış Manço sevenleri tarafından anıldı. Etkinlikte Manço'nun kuzeni Ömer Yüzbaşıgil, kuzeninin sevilen şarkılarını seslendirdi. Manço'yu anmak için düzenlenen geceye katılanlar da unutulmaz şarkılar eşliğinde güzel bir gece geçirdi. Yüzbaşıgil, sahneye Barış Manço'nun unutulmaz şarkısı 'Kol Düğmeleri' ile çıktı. Daha sonra 'Can Bedenden Çıkmayınca' gibi sevilen şarkıları seslendiren Yüzbaşıgil, "Öldüğünden bu yana her yıl İstanbul'da anma geceleri yapıyorduk. Bu yıl da Bodrum'da böyle bir gece yapalım dedik. Barış Manço'yu 7'den 70'e herkes çok severdi. O bizim gönlümüzde, ölmedi. 19 yıl oldu fakat 5 yaşındaki çocuklar bile şarkılarını biliyorlar. Kendisi tarihe geçmiş bir insan" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------ - Ömer Yüzbaşıgil şarkı söylerken görüntü - Eğlenenlerden görüntü - Ömer Yüzbaşıgil ile röp. - Genel ve detay görüntü Haber - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA) =============================== Polis karakolu yakınındaki eczanenin önünde patlama ADANA'da kimliği belirsiz kişiler, polis karakolu yakınındaki bir eczanenin önüne ses bombası ve havai fişek attı. Büyük bir gürültüyle patlayan ses bombası ve havai fişek, kısa süreli paniğe neden olurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde meydana geldi. Dağlıoğlu Polis Karakolu'nun yakınındaki bir nöbetçi eczanenin önüne, kimliği belirsiz kişilerce ses bombası ve havai fişek atıldı. Ses bombası ve havai fişeğin patlamasıyla eczanenin camları kırıldı. Olay sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, eczane çalışanları 'Eylem dolayısıyla kapattık' yazısı asıp, işyerini kapattı. BÖLGE ABLUKAYA ALINDI Büyük bir gürültü çıkartan patlamanın ardından olay yerine Asayiş, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubelerinden çok sayıda polis sevk edilirken, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Şüphelilerin kaçış istikametlerini belirleyen ekipler, bölgeyi zırhlı araçlarla ablukaya aldı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin eşkallerini belirleyen polis, bölgede yaptığı çalışmada 3 kişiyi gözaltına aldı.