DHA YURT BÜLTENİ19

Kaza akşam saatlerinde, Eskipazar ilçesi Aslanlar mevkiinde meydana geldi. Karabük'te bir yakınlarının nişanına katıldıktan sonra Ankara'ya dönmek üzere yola çıkan Rahman Aksoy (59) idaresindeki 25 SE 188 plakalı otomobil, Özgür Yılmaz idaresindeki 51 BL 766 plakalı tomruk yüklü TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kaza yerine itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri geldi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü Rahman Aksoy ile Zekiye Aksoy (53), Uğur Erorhan (32), Seda Erorhan (30) ve Ali Çınar Erorhan (3) ambulanslarla Eskipazar Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zekiye Aksoy ve Seda Erorhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araç

-Ambulanslar

-Polisin çalışmaları

-Röportajlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,(DHA)

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Kasap, dükkanda tartıştığı iki kardeşi tabancayla öldürdü

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kasaplık yapan Zeynel Başar, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı Duran ve Mehmet Taşova kardeşleri tabancayla vurarak öldürdü.

Olay saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesinde Zeynel Başar'a(48) ait kasap dükkanında meydana geldi. Zeynel Başar ile Duran Taşova(36) ve kardeşi Mehmet Taşova(33) arazi anlaşmazlığı sebebiyle dükkanda tartışma tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Zeynel Başar, üzerindeki tabanca ile iki kardeşe ateş etti. Çevreden olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mehmet Taşova ve Duran Taşova'nın vücutlarına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın hemen ardından kuzenlerinin vurulduğu kasap dükkanına giden Ersan Taşova'nın da peşinden ateş etmeye başlayan Zeynel Başar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ersan Taşova saldırıyı yara almadan atlattı. Haberi duyarak olay yerine gelen iki kardeşin yakınları sinir krizi geçirdi. Mehmet ve Duran Taşova'nın cesetleri polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.