DHA YURT  BÜLTENİ20

Denizli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya karayolunda aksamalar meydana geldi. Tuzlama yapılmayan karayolunun Kazıkbeli geçidinde çok sayıda araç yolda kaldı. Kayan araçlar maddi hasarlı kazalara neden oldu. Karayolu Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme çalışması yaptı. Ağır tonajlı araçların yolda kalması, zincirsiz çıkan otomobillerin kayması nedeniyle tarfik, zaman zaman durma noktasına geldi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yolda kalan araçları çekiciler yardımıyla kurtarıldı.

DENİZLİ- Antalya karayolu, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanma noktasına geldi. Kazıkbeli geçidinde çok sayıda ağır tonajlı araç ile otomobil yolda kaldı.

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Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Polis başmüfettişi, FETÖ ve eser kaçakçılığından gözaltına alındı

EMNİYET Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nda görevli başmüfettiş ve Isparta eski İl Emniyet Müdürü H.A. (48), Gaziantep'te polisin evine düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait doküman ve tarihi eserlerle yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmayla tarihi eser kaçakçılarına yönelik savcılık talimatıyla bir eve operasyon yaptı. Ekipler tarafından arama yapılan evde FETÖ/PDY'ye ait çeşitli doküman ve tarihi eserler ele geçirdi. Doküman ve tarihi eserlere el konulurken, evin sahibi H.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.A.'nın, yapılan kimlik tespitinde Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nda başmüfettiş olduğu belirlendi.

Gaziantep Polis Meslek Yüksekokulu'nda Müdür Yardımcısı iken 20 Ocak 2015'te Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Isparta'ya İl Emniyet Müdürü olarak atanan ve 20 Ekim 2016'da atandığı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nda halen başmüfettiş olarak görev yapan H.A.'nın, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'deki sorgusu devam ediyor.