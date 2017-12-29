DHA YURT BÜLTENİ21

Olay, gece yarısı Alaçatı Marina'da meydana geldi. Marinadaki demirli yatlardan birinde yangın çıktı. Elektrik aksamından çıktığı sanılan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bitişikteki diğer yatlara da sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin denizden ve karadan müdahalesiyle yatlardaki yangın söndürüldü. Yangının çıktığı yat tamamen kullanılmaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı 5 yatta ise hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde marinada demirli bir yatta çıkan yangında, alevler kısa sürede yakınındaki diğer yatlara da sıçradı. Yangında 1 yat tamamen kül olurken, 5 yatta ise maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde antrenörü boks antrenörü Adnan D. (45), kulüplerarası boks hazırlık karşılaşmalarına katılmak için gittikleri Mersin'de lise öğrencisi 15 yaşındaki M.K.'ya tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Kulüplerarası boks hazırlık karşılaşmalarına katılmak için Mersin'e giden uluslararası boks antrenörü Adnan D., iddiaya göre burada, M.K. adlı kız öğrencisine tecavüz etti. Adıyaman'a döndüklerinde M.K., olayı ailesine anlattı. M.K.'nın şikayeti üzerine Adnan D. polis tarafından gözaltına alındı. Adnan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber: GÖLBAŞI(Adıyaman),(DHA)

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Ceylanpınar'da 2 polisin şehit edildiği davaya devam edildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 22 Temmuz 2015 tarihinde polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar'ın evlerinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmesiyle ilgili açılan davada, 5'i tutuklu, 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar, 22 Temmuz 2015 tarihinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde PKK'lı teröristlerce şehit edildi. Olayın ardından 5'i tutuklu 9 kişi hakkında 'terör örgütü üyeliği ve yardım yataklık'tan dava açıldı. Davanın 11'inci duruşması 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklardan Mehmet Naci Yılmaz, Sedat Aydın ve Hüseyin Aydın cezaevinden SEGBİS ile katılırken, Hasan Aydın ve Mustafa Simav ise mahkemede hazır bulundu. Sanıkların dinlendiği duruşma, savcının mütalaasının sunması için 20 Şubat 2018 tarihine erteledi.

Haber: CEYLANPINAR(Şanlıurfa),(DHA)

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