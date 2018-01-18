DHA YURT BÜLTENİ21

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Son Güncelleme 2 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 02:39 |2 saat önce

Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli Erzincan'da akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı Erzincan-Sivas karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu. Erzincan-Sivas ve Erzincan-Erzurum karayolunda akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve tipi, her iki karayolunda da ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzincan-Sivas karayolunun 40'ncı kilometresinde Sakaltutan Geçidi'nde, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlar, ilerlemekte güçlük çekti. Onlarca araç dinlenme tesislerine sığındı. Etkisini gittikçe arttıran yağış, beraberinde tipi ve buzlanmaya neden olurken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler araçlarını kontrol etmekte zorlandı. Karayolları ekipleri yolu açmak için seferber olurken, Sakaltutan bölgesinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar çıktı. Sürücüler, kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını, havanın düzelmesini bekleyeceklerini söylediler. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------ -Kar yağışı altında ilerleyen araçlardan görüntü

-Yolda seyreden TIR'lardan görüntü -Tırların yol kenarlarında beklemeleri -TIR sürücülerinin açıklamaları Haber Kamera: Coşkun MENEK/ Erzincan,(DHA) =========================================== 15 yıl sonra gömlek ve kemik bulundu 15 yıl önce Bursa'dan kaçırılıp öldürüldükten sonra Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alana atıldığı iddia edilen Handan Çakal'ı arama çalışmalarında kemik ve gömlek parçaları bulundu. 2003 yılında Bursa'dan kaçırılıp iddiaya göre öldürüldükten sonra Pamukova Mekece Mahallesi'ne cesedi atılan Handan Çakal'ı arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen ailenin başvurusu üzerine Handan Çakal, bir televizyon programında yeniden gündeme getirdi. Kayıp olayının programda konuşulmasından sonra Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı, Sakarya Arama Kurtarma Derneği ve Sakarya Arama Kurtarma Ekibi cesedin atıldığı iddia edilen Mekece Mahallesi bölgesinde arama çalışması başlattı. Üç gündür drone yardımıyla zorlu arazi koşullarında ve dik yamaçlarda devam eden aramalarda bugün gömlek parçaları ile kemik parçaları bulundu. Bir dere yatağına yakın bölgede yeşil renkte gömlek parçaları ve yakınında bulunan kemik parçaları jandarma ekiplerine teslim edildi. Kemik parçaları inceleme alındı. 2003 yılında dershanede üniversite sınavına hazırlanan, Mayıs ayında evinden kütüphaneye gitmek üzere çıktıktan sonra esrarengiz bir şekilde kaybolan 19 yaşındaki Handan Çakal'dan bir daha haber alınamamıştı. İstanbul'da hırsızlık suçundan arkadaşı 32 yaşındaki Onur D. ile yakalanan 50 yaşındaki Turan G. nezarette yatarken gördüğü rüya etkisinde kalarak polise verdiği ifadede, vicdan azabı çektiğini belirterek, Handan Çakal'ı Bursa'da kendilerinin kaçırdığını, tecavüz ettikten sonra Pamukova'da ormanlık bir alanda kendilerinden şikayetçi olmaması için öldürdüklerini itiraf etti. Sanıklar tutuklandı. Ancak tüm aramalarda bir sonuca ulaşılamadı. 2009 yılında suçunu kabul etmeyen Onur D. serbest bırakılırken, Turan G. de yargılandığı Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2009 yılında delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------ -Arama kurtarma ekiplerinin bölgede yaptığı çalışma Haber: İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA) =========================================== TIR'ların çarpıştığı kazadan yara almadan kurtuldu EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı karayolu üzerinde önünde seyreden TIR'a arkadan çarpan diğer TIR'ın sürücüsü Fırat Bayır, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Türkiye'nin Avrupa'ya açılan karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. İstanbul'dan yüklediği ihraç yüküyle Kapıkule Sınır Kapısı'na giden Fırat Bayır yönetimindeki 31 APP 36 plakalı TIR, Tunca viyadük mevkiinde sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu Ziya Sadıkoğlu'nun kullandığı çorap yüklü 81 DB 703 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Şiddetli çarpmada TIR'ın ön tarafı hurdaya dönerken sürücü Fırat Bayır, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Önünde seyreden TIR'ı fark etmediğini söyleyen sürücü Bayır, "Karanlıkta TIR'ı fark etmedim, o yüzden çarptım" dedi. Diğer sürücü Ziya Sadıkoğlu'da, "Yolda seyir halindeyken arkadan bana çarptı. Ne olduğunu anlamadım. Kendi şeridimde seyir halindeydim. Arkadaş artık telefonuyla mı oynuyordu? Uykusuz muydu, bilemiyorum. Vurmasıyla beni yolun kenarına attı, kendiside yol diğer tarafına geçti. Ben onu öldü sandım. Allah kurtardı" dedi.

Kaza nedeniyle Türkiye'den Avrupa'ya açılan karayolu yaklaşık 2 saat araç trafiğine kapalı kaldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------- Hurdaya dönen TIR Hurdaya dönen TIR'dan genel detay Fırat Bayır ile röp Ziya Sadıkoğlu ile röp Kaza yerinden detay Polis önlem alması TIR'ların farklı istikhamete yönlendirilmesi Kapanan yol Koli içinde yola savrulan çoraplar Haber-Kamera: Ali Can ZERAY /EDİRNE,(DHA) ===================================== Otomobil TIR'a çarptı: 4 yaralı İZMİT'te, otomobil önünde ilerlemekte olan TIR'a arkadan çarptı. İtfaiye ekibinin, TIR'ın altına giren otomobilden çıkardığı 4 kişi tedavi altına alındı. Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Olgun C. idaresindeki 34 VON 97 plakalı otomobil önünde ilerlemekte olan Bahri Bozdemir idaresindeki 34 FV 9497 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, TIR'ın altına giren otomobilde sıkışanları çıkardı. Yaralanan sürücü Olgun C., Zafer A., Mete K. ve Ufuk E. yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 45 dakika boyunca kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.