DHA YURT BÜLTENİ21

Lösemi hastası küçük Olcay'a polis şefkati

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde lösemi hastası olan ve kemoterapi nedeniyle saçları dökülen 8 yaşındaki Olcay Demir için polis ekipleri seferber oldu. Kemoterapi tedavisi için saçlarını kestirmeyen küçük Olcay Demir'i polis ekipleri ikna etti.

Birgül ve Yüksel Demir çiftinin 8 yaşındaki çocukları Olcay Demir'e iki ay önce gittiği hastanede lösemi teşhisi kondu. Pamukkale Üniversitesi'nde yapılan başarılı bir operasyon ile beyninde tespit edilen ur alındı. Hemen ardında da Olcay Demir Ege Üniversitesi'nde kemoterapi tedavisine başladı. Tedavi nedeniyle küçük Olcay Demir'in saçları dökülmeye başladı. Ancak Olcay saçlarını kestirmek istemedi. Bunun üzerine Olcay'ın annesi Birgül Demir, polisi arayıp durumu anlatarak kendilerinden saçlarının kesilmesi için oğullarının ikna edilmesini istedi. Kanser hastanı Olcay Demir'in annesi olan Birgül Demir'in yardım istemesi üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Yanlarına berberi de alan polis ekipleri küçük Olcay'ın Yeni Mahalle'deki evine konvoy halinde sirenler çalarak geldi. Küçük Olcay çok sayıda polisin sirenler çalarak evlerine geldiğini görünce çok sevindi. Polislerin