DHA YURT BÜLTENİ7 

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Son Güncelleme 45 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 14:12 |45 dakika önce

Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bir televizyon kanalında 'Türkiye'de Hitler dönemi yaşanıyor. Can ve mal güvenliği yoktur' diyor. Bu açık açık Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür, ihanettir" dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) üyeleriyle bir araya geldi. Çavuşoğlu, BESOB üyelerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Türkiye 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 büyüdü ama ana muhalefet lideri bu büyümenin akabinde 'Türkiye freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor' diyor. Türkiye'nin gerçeklerinden bu kadar kopuk yaşayan başka bir insan tanımıyorum. Sadece siyasi lider olarak söylemiyorum. Türkiye yüzde 11.1 büyüyor, TBMM kürsüsünden ortaya çıkan bütçe görüşmelerinde bu adam 'Biz buna inanmıyoruz' diyor. Sen inansan da, inanmasan da Türkiye büyüyor, güçleniyor, güçlenmeye de devam edecek. Sen dışarıdaki senaryoların figüranı olsan da bu devam edecek. Bir televizyon kanalında, 'Türkiye'de Hitler dönemi yaşanıyor. Can ve mal güvenliği yoktur' diyor. Bu açık açık Türkiye'ye yapılan en büyük kötülüktür, ihanettir."

"Türkiye bir taraftan yatırımcı çekmeye, büyümeye çalışıyor ama Ana Muhalefet Lideri akla sığmayacak ifadeyle milletin karşısına çıkabiliyor" diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Bizim en büyük handikabımız ana muhalefettir. Ana muhalefet diğer demokratik ülkelerdeki gibi muhalefetlik yapsa Türkiye gerçekten kazançlı çıkar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık yapacağım diye Türkiye'ye düşmanlık yapacak seviyeye gelmiş durumdalar. Bunu artık milletimiz gördü. CHP'ye oy veren insanımızın da görmesi gerekiyor. En büyük saygısızlık CHP'lilerin kendisine yapılmıştır. Biz bildiğimiz yoldan ilerlemeye devam edeceğiz." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Salondan detaylar Çavuşoğlu'nun konuşması Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR-Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- ======================================= Bakan Bak: Bu tatlı yarışımız devam edecek BAYBURT'ta bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2019 seçimlerini değerlendirerek, "Bayburt referandumda birinci oldu, Rize'yi geçti; bizim liderliğimizi aldılar, ikinci sıraya düştük. O yüzden tebrik ediyoruz Bayburt'u. İnşallah 2019 seçimlerinde de bu tatlı yarışımız devam edecek" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'ne katılmak için Bayburt'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Maliye Bakanı Naci Ağbal, valiliği ziyaret etti. Ziyarette kısa bir konuşma yapan Maliye Bakanı Ağbal, bölgedeki yatırımları yakından incelediklerini belirterek, memleketine gelen Bakan Bak'a "Hoş geldiniz" dedi. BAYBURT'U KUTLADI Bakan Bak da kentte çeşitli programlara katılacaklarını ve sahada yapılması planlanan bazı projelere ilişkin incelemelerde bulunacaklarını söyledi. 2019 seçimlerinin yaklaştığını hatırlatan ve partisinin Bayburt'ta seçimlerde aldığı başarılara dikkat çeken Bakan Bak şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız il başkanlığı kongresi için Bayburt'a geldiğinde en az 3 bin kişilik spor salonu sözü vermişti. Ben talimatı aldım ve hazırlıklarımızı yaptık. Bugün de yerine bakacağız. Biz hazırız, hemen ihalesine çıkıp başlayacağız. Bayburt referandumda birinci oldu, Rize'yi geçti; bizim liderliğimizi aldılar, ikinci sıraya düştük. O yüzden tebrik ediyoruz Bayburt'u. İnşallah 2019 seçimlerinde de bu tatlı yarışımız devam edecek. Gelirken Gümüşhane'ye de uğradım, onlar da 4'üncü sıradaydı. Rakipleri takip diyoruz, onların performansı önemli bizim için."

Gençler için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bakanlık olarak gençlerimizin emrindeyiz. Onların sağlıklı ortamda spor yapmaları, uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Burada spor ve gençlikle ilgili konuları da değerlendireceğiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bakan Bak'a kente özgü ehram üzerine tezhip işlenmiş tablo hediye etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Bakanların karşılanması Ziyaret ve konuşma Detaylar HABER KAMERA: SELÇUK BAŞAR / BAYBURT (DHA) ============================================ Otobüste rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi KAHRAMANMARAŞ'ta halk otobüsüne binen kadın yolcu birden rahatsızlanınca şoför Yunus Koca, güzergahını değiştirip kadını hastaneye yetiştirdi. O anlar, otobüsün kamerası ile kaydedildi. Dün öğle saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinde ilerleyen Yunus Koca yönetimindeki 46 H 380 plakalı halk otobüsündeki yolculardan 28 yaşındaki Sema Dönük rahatsızlandı. Durumu fark eden diğer yolcuların bilgi vermesi üzerime sürücü Yunus Koca hemen güzergahından çıkarak direksiyonunu en yakın sağlık binası olan Yörük Selim Mahallesi'ndeki Necip fazıl Şehir Hastanesi'ne çevirdi. Giderken sık sık selektör yapıp klakson çalarak diğer sürücülerden yol isteyen Yunus Koca, kısa sürede hastaneye ulaşarak acil servis görevlilerinden sedye istedi.

Sedye hemen otobüsün yanına getirilirken, Sema Dönük, diğer yolcuların yardımıyla sedyeye alınıp hastaneye taşındı. Tedavi altına alınan Sema Dönük'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şoförün rahatsızlanan kadını hastaneye yetiştirme çabası ve otobüsteki gelişmeler aracın güvenlik kamerası ile kaydedildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- ======================================== Bodrum'da tıkanan rögara işçilerden ilginç müdahele BODRUM'da dün sabahtan itibaren aralıklarla devam eden sağanak, rögarların tıkanmasına neden oldu. Çarşı Mahallesi'nde tıkanan bir rögar, belediye işçilerinin bir arkadaşlarını rögara sarkıtmasıyla temizlenerek açıldı. Bodrum'da dün başlayan kuvvetli yağmur nedeniyle Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde rögar tıkandı ve 4 dükkanı su bastı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, müdahale ederek tıkanıklığı gidermeye çalıştı. Bir işçi, diğer işçilerin yardımı ile 1.5 metre derinliğindeki rögara sarkıtılarak biriken çöpler dışarı çıkarıldı. Bu anın fotoğrafını çeken evli ve 2 çocuk babası Selçuk Akbaş, şöyle dedi: "Cuma günü sağanak yağış ve lodos vardı. Her yağışta dar olan Bodrum sokaklarında sorunlar yaşanır, belediye ekipleri müdahale eder, ancak bu kez tıkanan rögara yapılan müdahale biraz ilginçti."

Görüntü Dökümü ------------------------ -FOTOĞRAFLI Haber-Kamera: Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- ============================== Kartepe'ye yılbaşı akını KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan kayak merkezinde pistlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, yılbaşı tatili için gelenler snowboard ve kayak yapmanın keyfini çıkardı. İstanbul'a en yakın kayak merkezi olan Kartepe kayak merkezi hafta sonu yılbaşı için tatilcilerin akınına uğradı. Yılbaşını geçirmek için gelen tatilcilerin yanı sıra günübirlik tatilcilerin de akın ettiği kayak merkezinde pistler doldu. Pistlerde kar kalınlığı 50 santime ulaşırken, yılbaşı nedeniyle otelin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Kartepe Genel Koordinatörü Mehmet Zeki Ünal, "Yılbaşı bu sene gayet iyi geçiyor. Yaklaşık 1 ay öncesinden otel tamamen doldu. Gayet güzel bir programımız var. Pistlerimiz açık şu anda. Kar ve kayaklarımız devam ediyor. Gece saat 02.00'a kadar süren bir eğlence mevcut. Genelde günübirlikçiler burada kalanlara oranla daha fazla ama otel dolu olduğu için, özellikle hafta sonları eşit sayıda diyebiliriz. Önümüzdeki hafta Çarşamba ve Perşembe günü çok yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. O kar da bizi Mart ayına kadar götürecektir" dedi.

Yılbaşını geçirmek için İstanbul'dan Kartepe'ye geldiklerini söyleyen Ayten Ertuğrul, "Ailece yılbaşına geçirmek için Kartepe'ye geldik. Şuanda istediğimiz kar seviyesini göremedik ama yine karla kaplı. Yılbaşı sonrasında buradan ayrılacağız" diye konuştu. Kartepe'ye kayak yapmak için geldiklerini belirten Rabia Erkoç, "Yılbaşı tatili için Kartepe'ye geldik. Kayak yapıyoruz ve çok eğlenceli. Kar yağarsa daha da çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Yılbaşı nedeniyle de çok kalabalık. Güzel bir yılbaşı geçireceğimizi düşünüyorum" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Kayak pistlerinde kayak yapanlar -Kayak yapanlarla röp -Otel Genel Koordinatörü Mehmet Zeki Ünal ile röp HABER:ERGÜN AYAZ-KAMERA:DİNÇER AKBİR-KARTEPE- (DHA) ====================================== Sivas'ta 5 bin çam fidanı dağıtıldı SİVAS'ta, 'Ağaç kesme fidan dik' sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 5 bin çam fidanı dağıtıldı. Sivas Orman İşletme ve Orman Fidanlık Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde, yılbaşında çam ağaçlarının kesilmesini önlemek ve toplumda fidan dikme alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla etkinlik düzenlendi. 'Ağaç kesme fidan dik' sloganıyla düzenlenen etkinlikte il genelinde 5 bin çam fidanı dağıtıldı. Vatandaşlar dağıtılan fidanlara yoğun ilgi gösterdi.

Orman İşletme Müdürü Sefa Duman ormanların korunmasına katkı sağlamak için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Duman "Vatandaşlarımıza fidan sevgisini aşılamak, ormanın korunmasına katkı sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Genelde biliyorsunuz yılbaşında ormandaki ağaçları keserek bunları süsleme amacıyla kullanıyorlar. Biz bunun önüne geçmek için bu bedelsiz fidanları dağıtıyoruz ki bunları süsleyip yılbaşı ağacı olarak kullansınlar'' dedi. Sivas Orman Fidanlık Müdürü Mahmut Tülay ise yılbaşında çam fidanı kesmek yerine fidan dikerek farklı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti. Tülay, "Her sene yaptığımız gibi 'Ağaç kesme fidan dik' kampanyası kapsamında 5 bin fidanı vatandaşla buluşturuyoruz. Birçok yerde fidanlarımız özel fidanlıklarda olsun, diğer resmi fidanlıklarda olsun parayla satıyorlar. Biz burada bir farkındalık oluşturmak için mavi ladin fidanlarımızı dağıtmayı amaçladık. Ormanlarımızdan kaçak fidan kesilerek yılbaşında çam ağacı gibi süslemeler yapılıyor. Bir gün sonra da bu çamlar çöplere atılıyor. Maksadımız bunu engellemek, vatandaşı bu konuda duyarlı hale getirmek. Çam fidanını kesmek yerine yılbaşında fidan dikerek farklı bir etkinliği amaç edindik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: -Etkinlikten görüntüler -Konuşmalar -Fidanların dağıtılması Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) ======================================== Çanakkaleliler yılbaşı alış verişinde ÇANAKKALE'de yılbaşı kutlamalarına bir gün kala vatandaşlar yakınlarına hediye almak, ve yılbaşı gecesi kurulacak sofralarının ihtiyaçlarını karşılamak için alış veriş yapıyor. Çanakkale'de 2018'e bir gün kala yeni yılın heyecanı yaşanıyor. Yağışlı havanın etkili olduğu kentte yeni yıl dolayısıyla vatandaşlar çarşı ve alışveriş merkezlerini tercih etti. Yılbaşı akşamını evinde geçirmek isteyen vatandaşların tercihi kuruyemiş ve manavlar oldu. Yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlar ise çarşı merkezindeki mağazaları tercih etti. 2018'e evinde girecek olan Gizem Bayhan, "Yılbaşında evde olacağım. Sebze ve meyve alıyorum. Yılbaşında meyve salatası yapacağım.ö diye konuştu. Mağazada yeni yıl alışverişi yapan Ersan Çeviker ise, "Yılbaşı bizim için rutin oluyor. Her zamanki günlerden bir farkı yok. Yılbaşını evimizde geçireceğiz. Alışverişe çıktık. Yılbaşı için özel bir alışveriş yapmadık.ö şeklinde konuştu.