DHA YURT BÜLTENİ7

Son Güncelleme 21 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 15:51 |21 dakika önce

Adana'ya şehit ateşi düştü HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin düzenledikleri füzeli saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp'in (22) memleketi Adana'nın Kozan ilçesine ateş düştü. Merkeze bağlı Hacıbeyli Mahallesi'nde oturan Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp'in ailesine şehit olduğu haberi, askeri yetkililer tarafından verildi. Oğullarının şehit haberini alan babası Mahmut, annesi Müşerref Alp, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin fenalaşan babası, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Annesi Müşürref Alp ise oğlunun fotoğrafına sarılarak, "Seni neşe içinde gönderdik, böyle acı bir haber mi alacaktık" diye ağıt yaktı. Bekar olan 2 yıllık Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp'in şehit olduğunu duyan yakınları ve komşuları eve akın etti. Şehidin yarın Adana'da düzenlenecek tören ardından Kozan'da toprağa verilmesi bekleniyor. Görüntü Dökümü ------------------------ - Şehidin annesinin feryatları - Ambulansa götürülmesi - Ambulansın görüntüsü //////////////////// - Şehidin annesi (yerde oturan) ve bir yakınının ağıt yakması

- Yakınının bayılması - Evin önündeki kalabalık - Evden görüntü - Şehidin sağlık fotoğrafı Haber-Kamera:Yaşar KORKUSUZ/KOZAN, (Adana), (DHA) ======================================= Trabzon'da pistten çıkan uçak, denize 25 metre kala durdu (4) UÇAK İÇİNDEKİ PANİK ANLARI Ankara- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplanıp, durabilen uçakla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Tahliye sırasında, cep telefonu kamerasıyla uçağın içinden çekilen görüntülere, yolcuların yaşadığı panik anları yansıdı. Görüntülerde, mürettebatın, uçağın hızla boşaltmasını istediği yolculara eşyalarını almamaları yönünde uyarı anonsları yaptığı duyuluyor. Uçağın tahliyesi sırasında, acele edilmesi için yolcular arasında ise tartışmalar yaşandığı görülüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Uçak içinde yaşanan panik Haber- TRABZON (DHA) ============================================= Erdoğan: Önümüzdeki günlerde terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz (2)

'AFRİN OPERASYONUNU BAŞARIYA ULAŞTIRICAĞIZ' Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İl Başkanlığı kongresine katılmak üzere Tokat'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan Ana uçağı Tokat Havaalanı'na indi. Burada protokol tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile kent merkezine geçti. Burada kongrenin yapılacağı Hüseyin Akbaş Spor salonu önünde vatandaşlara seslendi. 'MART'TA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ' Mahalli idareler seçimlerine 13-14 ay kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Birbirimizi sadece Allah için seveceğiz. Yoksa para pul mevki için değil para bugün var yarın yok makamlar bugün var yarın yok. Cumhurbaşkanı olsan ne yazar başbakan olsan ne yazar hepimiz gidiciyiz. Öldükten sonra hemen kabristan. Hoca efendi musallada ne diyor Cumhurbaşkanı niyetine demiyor. Hatun kişi er kişi niyetine diyor. Ondan sonra hemen mezar boyuna göre iki küp mezara gömerler sonra ya uğrarlar ya uğramazlar. Öyle mi? Aslolan ne, aslolan bu kubbede hoş bir seda bırakmak. Bir zamanlar bir Cumhurbaşkanımız, başbakanımız vardı Allah onlardan razı olsun. Kızlarımızın başlarını açtılar onlar geldi başlarını örttü ya. Başı açık olanda kapalı olanda kol kola yürüdü, üniversitelerin kapılarını kapattı onlara üniversitelere de devlet dairelerine de girdiler. Eğitim, fikir özgürlüğüne sahip oldu derseler yeter. Bunları iktidarımızda getirdik mi? Şurada 13-14 ay kaldı, martta çok çalışacağız inşallah belediyelerde seçimleri kazanacağız. İnşallah kasım geliyor Kasımda Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri var. Ona hazır mıyız? Büyün oyunları bozmaya hazır mıyız?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra AK Parti Tokat 6'ıncı Olağan İl Kongresi'nin yapıldığı Hüseyin Akbaş Spor Salonu'na geçti. Büyük bir çoşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan spor salonunu dolduran kalabalığı selamladı. 'AFRİN OPERASYONUNU BAŞARIYA TAŞIYACAĞIZ' Kendi nazarlarında PKK ile DEAŞ, FETÖ ve DHKPC'nin aynı şekilde vahşi bir örgüt olduğunu anlatan Erdoğan şöyle konuştu: "Bu örgütlerin sınırımızın içinde vaya sınırımızın dışında olmasının adının demokratik gibi kavramlarla allanıp pullanmasının bizim için hiçbir manası yoktur. İşte şimdi Amerika isimler değiştiriyor. Sosyal Demokratik Güçler, Suriye Demokratik Güçleri gibi isimleri artık yutmuyoruz. İkide bir isim değiştirmek suretiyle Amerika bizi mi aldatacaksın ve açık ve net söylüyorum, tüm batıya söylüyorum; terör örgütlerinin, bir başka terör örgütlerinin birileri kısa vadeli çıkarları adına katil sürüleri arasında ayrım yapabilir. Suriye'deki ve ülkemizdeki teröristleri de biz çok iyi biliyoruz. Ne dedim 'Bir gece ansızın gelebiliriz'. Tabi geceler bitmez, geceler çok özgürlüklere gebedir. Onun için bizim gecelerimizde bunlara çok gebe. Bizi izlesinler ve şu anda sınırlarımızdaki en ufak taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir. Kimi ülkeler resmi olarak terörist kabul ettikleri örgütleri meşrulaştırmaya çalışıyor. Bak şimdi gelirken hamd olsun tepemizde atak helikopterleri gördük. Bunlar şu 15 yıllık iktidarımız döneminin ordumuza kazandırdığı helikopterlerdir. Bunlarla birlikte terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Şu gerçeğin herkes tarafından bilinmesini istiyorum, artık bıçak kemiğe dayanmıştı. Ülke olarak milletimizi tehdit edenleri kaynağında bertaraf edeceğiz. Sınırımızın öte tarafında hakkından gelmeye hazırız. Fırat Kalkanı harekatı ile güney sınırımızı terörden temizleme operasyonumuzu Afrin ile devam ettireceğiz. Bu süreçte müttefiklerden beklentimiz, dostluk ve stratejik kavramların ne kadar gerçek ne kadar sahte olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır. Amerika ile ortak çıkarlarımızın olduğunu düşünüyor ve birlikte çalışabileceğimizi düşünüyorum. Biz dostlarımızdan ülkemiz için beka sorunu olan böyle hassas durumda kendilerin yakışan tavır bekliyoruz. Nasıl Fırat Kalkanı harekatını başarı ile neticelendirmişsek, Afrin Operasyonlarını da başarıya taşıyacağımıza inanıyorum."

'ŞEHİTLERİN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ' 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde 251 şehidin 6 'sının Tokatlı'nın da bulunduğunu ifade eden Erdoğan şöyle dedi: "Aynı şekilde terörle mücadele harekatlarımızda ve yurt dışı operasyonlarımız sırasında da Tokatlı kahramanlar destan yazdılar. Ben bir kez daha bu aziz toprakları bize vatan kılmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bölüücü terör örgütü ile mücadele sırasında ve Fırat Kalkanı Harekatında ezanımız, bayrağımız ve istikbalimiz uğruna toprağa düşen tüm yiğitlere rabbimden rahmet ve marifet niyaz ediyorum. Bugün hepimiz 780 bin kilometre vatan hududunda gece yastığa başımızı huzurlu bir şekilde koyabiliyorsak bunu öncelikle şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlığına borçluyuz. Şayet ülkemizin her bir köşesinden bayrağımızın gururla dalgalanıyorsa bunda en büyük payı 'Canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin beni vatanımdan beni dünyada cüda' diyerek canlarını hiçe sayan Tokat'ın aslanlarına aittir. Hepsinden Allah razı olsun şehitlerimizin ailelerine sabır versin. Bugüne kadar olduğu gibi devlet olarak şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında terör örgütleri arasında ayrım yapmadan mücadelemizi kararlılığımız ile sürdüreceğiz. 15 Temmuz gecesi 251 vatan evladını şehit eden, 2 bin 193 insanımızı yaralayan FETÖ'cü hainlere döktükleri kanın hesabını hukuk içinde soruyoruz, sormaya devam edeceğiz"

'FETÖ İLE MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ' FETÖ ile mücadele Türkiye Cumhuriyeti devletinin son yıllarda verdiği en zor, en çetin, en hayati mücadelelerden biri olduğunu ifade eden Erdoğan şöyle devam etti: "Bu istikbalimizi garantiye almanın, milli bekamızı tahkim etmenin en kritik aşamasıdır. Bu bilinçle meseleye yaklaşıyor. Hukuki ve adli süreci yakından takip ediyoruz. Bir taraftan örgütün süreci sabote etmeye yönelik manüpülasyonlarına gerekli cevabı verirken, tedbirlerimizi alırken diğer taraftan da kıllı kırk yararak adaletin tecellisi için çaba harcıyoruz. Hamdolsun davalar karara bağlanmaya başladı. Bu süreçte şahit olduklarımız dünyanın en büyük şeytani organizasyonlarından himmet ve hizmet bahanesiyle 40 senedir milletimizin kanını emen bu örgütün pislikler ortaya çıkmıştır. Artık saklanacakları, gizlenecekleri yerleri kalmadı. İşte geçen günü gördünüz di mi tuvaletin arkasından nasıl yerlere girip çıkıyorlar. Nereye girerseniz girin oralarda da sizi bulacağız ve yargıya teslim edeceğiz. Pensilvanya'da ki şarlatan kişisel hırsı için Müslümanlığı tahrif ederek, yalanı iftirayı ve de takiyeyi adeta kutsallaştırarak kendine yeni bir inanç ve yeni bir din ihdas etmiştir. Kimi 1 dolara kimi 50 bin dolara ruhunu satan bu örgüt mensuplarının çıkarları uğruna işlemeyecekleri günah, yapmayacakları ihanet yoktur. Son birkaç yılda aldığımız tedbirlerle sinsi terör örgütünden temizliyoruz. Bir dönem terörle mücadele de yargı birimlerinde, kamu hizmetlerinde yaşadığımız sıkıntılar da birer birere çözülüyor. İnşallah hukuktan sapmadan, duygularımızın esiri olmadan suhuletle ve soğukkanlılıkla FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun yanında 34 yıldır 50 bin insanımızın canına mal olan, vatanımızı parçalamaya çalışan bölücü terör örgütünün de kökünü kurutacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin ardından helikopter ile Yozgat'a geçti. Görüntü Dökümü: -Cumhurbaşkanın gelişi -Otubüsle kent merkezine geçmesi ve halkı selamlaması -Vatandaşlara otobüs üzerinden hitabı -Kongredeki konuşmaları -Detaylar Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- İbrahim UĞUR- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) NOT : AKTÜEL GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================== MHP Lideri Bahçeli Osmaniye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye Belediyesi'nin yaptığı Tema Park'ın açılışı ve temel atma törenine katılmak için memleketi Osmaniye'ye geldi. Bahçeli, karayoluyla geldiği Osmaniye'de kent girişindeki otoyol gişelerinde milletvekilleri, MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve çok sayıda partilisi tarafından karşılandı. Konvoy eşliğinde kent merkezine gelen Devlet Bahçeli, ilk olarak MHP Osmaniye İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada MHP İl Başkanı Melih Loş, ziyarette Bahçeli'ye günün anısına kabzası bozkurt figürlü bıçak hediye etti. Bahçeli buradan da Osmaniye Belediyesi'ne geçti.

Görüntü Dökümü ------------------------ - Devlet Bahçeli'yi bekleyen kalabalık - Bahçeli'nin araçtan inmesi - MHP il binası tabelası ve kalabalıktan pan görüntü - Belediye binasına girmesi - Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Kara ile görüntüsü - Bahçeli'nin makam odasına gelmesi - Kadir Kara ile görüşmesi - Kalabalıktan detay Haber-Kamera:İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) ================================== 'Umut' yoğun bakımda ANTALYA'da 10 yıl önce geçirdiği kazanın ardından felç olan ve kamuoyunda 'Umut' olarak bilinen genç, hastanede yoğun bakıma alındı. Aksu İlçesi'nde 30 Ağustos 2008'de araç çarpması nedeniyle ağır yaralı halde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan genç, tedaviye alındı. Ailesine ulaşılamayan, tüm vücudu felç olan ve hastanede 'Umut' adı verilen gence, Gülsüm Kabadayı koruyucu annelik yapmaya başladı. Gülsüm Kabadayı, Umut ile birlikte Korkuteli ilçesine yerleşti. Dün gece Umut'un durumunun ağırlaşması üzerine Gülsüm Kabadayı, ambulans çağırdı. Umut, gelen ambulansla Uncalı semtindeki özel bir hastaneye getirildi. Umut, buradaki müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Umut'un durumuyla ilgili bilgi veren Gülsüm Kabadayı, sütü içirdikten sonra Umut'un dilinin geriye kaydığını belirterek, şöyle dedi: "Hemen ambulansla hastaneye geldik. Karaciğerinde sorun olduğunu söylediler. Doktor ile görüştüm. Kendi kendine nefes durumu iyi, makine bağlanmadan nefes alıyor. Tansiyonu için ilaç desteği veriliyor, düşüyor. Trombosit takviyesine başlanmış. Bilinci kapalı. Düne göre nabız düştü ama normal insan seviyesinde değil. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah yardımcımız olsun."

Görüntü Dökümü ------------------- ARŞİV Umut' olarak bilinen gencin görüntüleri Haber: Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ================================================== Bakan Bak, İdil'de halı sahada top oynadı, toprak sahada maç izledi ŞIRNAK'ın İdil ilçesini ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, önce gençlerle halı sahada top aynadı ardından esnafları ziyaret ettikten sonra bu kez ilçedeki toprak sahada oynanan maçı izledi. Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, "Sizlerin twitter üzerinden yaptığınız davetler var, bunları takip ettik ve sizlerle bir arada olmak istedik. İdil'imize sizlerinde talepleri doğrultusunda güzel bir tesis kazandıracağız, güzel bir stadyum kazandıracağız"dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli incelemelerde bulunmak için Şırnak'ın İdil ilçesini ziyaret etti. Helikopterle İdil İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen Bakan Bak'ı Vali Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Şentürk Kurt, İdil Kaymakamı Ersin Tepeli, AK Parti İl Bakanı İbrahim Halil Erkan ve vatandaşlar karşıladı. Bakan Bak, Vali Aktaş ve İdil 1937 Spor altyapısında faaliyet gösteren miniklerle halı sahadaki maçta gençlerle futbol oynadı. Maçın ardından Atakent Mahallesinde yeni yapılacak şehir standının yerini inceleyen Bakan Bak, Vali Mehmet Aktaş ve ilçe Kaymakamından bilgi aldı. İdil'de esnaf ziyareti de yapan Bakan Osman Aşkın Bak ve beraberindekiler, bir kahvehanede oturarak vatandaşlarla çay içip sohbet ettiler.

Daha sonra İdil 1937 Spor ile Kumçatı spor arasında toprak sahada oynanan maçı izleyen Bakan Bak, İdil için çok güzel bir spor projesi hazırlayacaklarını söyledi. Bakan Bak, "Sizlerin twitter üzerinden yaptığınız davetler var, bunları takip ettik ve sizlerle bir arada olmak istedik. İdil'imize sizlerinde talepleri doğrultusunda güzel bir tesis kazandıracağız, güzel bir stadyum kazandıracağız. Sayın Valimiz ile beraber gidip yerine baktık ve çok güzel bir proje hazırlayacağız. İdilin gençleri, çocukları bu tesislerde spor yapacaklar. Biliyorsunuz sayın Cumhurbaşkanımız sporu çok iyi bilen, sporun içerisinden gelen birisi. Bu bölgede de Türkiye'nin her tarafında da tesisler yapılmaya devam ediyor. İnşallah İdil'imize de çok güzel tesisler kazandıracağız, gençlik merkezi kazandıracağız. Cizre'ye, yine aynı şekilde futbol sahası tesisler, ilçe stadı spor salonu başta olmak üzere tesisler kazandırılacak, gençlik merkezleri kazandırılacak"dedi. Görüntü Dökümü: -Bakan Bak'ın helikopter ile ilçeye gelmesi

-Bakanı protokol üyelerinin karşılaması -Bakan Bak'ın minik çocuklarla halı sahada ısınması ve maç yapması -Bakan'ın esnaf ziyareti -Bakan'ın toprak sahadaki maçı izlemesi -Bakan'ın konuşması -Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera:Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)- ============================================== GSM şirketlerinden hırsızlık yapan 4 şüpheliye gözaltı Güvenlik kamerası görüntüleri MANİSA'da, bir gecede 3 ayrı GSM şirketine ait bayiden hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 kişilik çetenin üyesi oldukları ileri sürülen 4 kişi polis tarafından yakalandı. Diğer 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şehzadeler ilçesinin 1. Anafartalar, Akıncılar ve Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki 3 farklı GSM operatörüne ait bayisine geçen 3 Ocak'ta saat 02.00 sıralarında giren hırsızlar, çok sayıda cep telefonu ile 20 bin TL nakit parayı çaldı. Sabah hırsızlığı farkeden işyeri yetkilileri, durumu polise bildirdi. İşyerlerinde parmak izi incelemesi yapan polis, MOBESE ve çevredeki binalarda bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yaklaşık 700 saatlik güevinlik kamerası kaydı incelemeye alındı. Görüntülerden hırsızlık olayına karışan şüphelilerin hırsızlık çetesi üyeleri oldukları ileri sürülen M.T. (38), İ.A. (27), M.A.(31) ve Y.B.(16) olduğunu tespit etti.

Şüphelilerden M.T.'nin 34, İ.A.'nın 24, M.A.'nın 16, Y.B.'nin ise 33 çeşitli illerde hırsızlık olayından arandığı belirlendi. 4 şüphelinin İstanbul'da oldukları tespet edilince, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. 4 şüpheli 11 Ocak'ta Güngören'de kiralayıp, sahte plaka taktıkları otomobilde, düzenelenen ortak operasyonla yakalandı. Manisa'ya getirilen şüpheliler, polisteki 3 günlük işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Polis, hırsızlık çetesinin üyesi olduğu ileri sürülen diğer 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Şüphelilerin girdikleri bir GSM operatörübayisinden hırsızlık yaparken görüntüleri -Şüphelilerin adliyeye sevk edilymelerinden görüntü -Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) ========================================== Sahte altın bozdurmak isteyen çocuklu çift, yakalandı Güvenlik kamerası görüntüleri VAN'da, kuyumcuya giren çift, sahte altınları değiştirmeye çalışırken yakalandı. Dolandırıcılık, güvenlik kameraları ile görüntülenirken çocuklu çift gözaltına alındı.

Olay, 12 Ocak 2018 tarihinde saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Kenan Ölmez'e ait kuyumcuda meydana geldi. Yanlarındaki çocukla kuyumcuya giren çift, altın bileziklerini bozdurmak istediklerini söyledi. Altın bileziği eline aldığında şüphelenen kuyumcu, sahte olduğunu anladı. Kuyumcu Ölmez, durumu polise bildirdi. Sevk edilen polis ekipleri, bu kişileri kaçmalarına fırsat vermeden gözaltına aldı. Çiftin Emniyet'teki sorguları sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------ İŞ YERİ GÜVENLİK KAMERASI -Çocuklu çiftin kuyumcu dükkanına gelişi -Sahte aldıtları verip deiştirmeye çalışması -Kuyuncunun altınları incelemesi -Genel ve detaylar Haber: VAN (DHA) ========================================= Hakkari'de kış mevsiminde Sümbül Dağı'na ilk tırmanış HAKKARİ'de, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç ve bareberindeki Bursalı dağcı, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmanış yaptı.1 gün süren tırmanışta zirve yapan dağcı Yüksel Işık, Bursada yaşayan ailesiyle telefon görüşmesi yapıp Hakkari'den selam yolladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç ve beraberindeki Bursalı dağcı Yüksel Işık, ilk kez kış mevsiminde, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Dağın batı cephesinde gerçekleştirilen ve 12 saat süren zorlu tırmanışta zirve yapan dağcı Işık, Bursa'da yaşayan ailesiyle telefon görüşmesi yaparak Hakkari'den selam yolladı. Dağcılar, geldikleri güzergahta tekrar kente döndü. 'AMAÇ, HAKKARİYİ TANITMAK' Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Telsilcisi Ertunç, kentte kış mevsiminde ilk kez Sümbül Dağı'na tırmanış yapıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Sümbül'e tırmanmaktan büyük keyif aldık. Herkesi buraya bekliyoruz.Burası görülmeye değer yerler. Amacımız, Hakkari'nin doğal güzellilerini ve dağlarını Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak. Dün sabah saat 06.00 da başlattığımız tırmanışımızı saat 18.30'da zirve yaparak başarıyla tamamladık. Normalde dağcıların 2 gün yapması gereken tırmanışı biz bir günde gerçekleştirdik." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------